18:42 29 июня
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На дне Балтийского моря обнаружена советская подводная лодка С-12

Российские военные моряки обнаружили на дне Балтийского моря советскую подводную лодку, затонувшую во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.

На дне Балтийского моря обнаружена советская подводная лодка С-12


В сообщении говорится, что затонувшую в Балтийском море подлодку обнаружил экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" при обследовании дна в районе острова Большой Тютерс. Предполагается, что это подводная лодка С-12 ВМФ СССР, погибшая на Балтике в период Великой Отечественной войны. Это удалось установить при дополнительном осмотре и последующем сравнении полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок. Лодка лежит на ровном киле на глубине 70 метров.


Командование Балтфлота приняло решение провести на месте обнаружения субмарины специального учения, в ходе которого будет проведена дополнительная идентификация.

С-12 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С — «средняя» времён Второй мировой войны. Вступила в строй 18 августа 1941 года. Вела боевые действия в акватории Балтийского моря, неоднократно получала повреждения. 30-го июля 1943 года С-12 под командованием капитана 3 ранга А.А. Бащенко покинула Лавенсаари (остров Мощный) и утром 1 августа доложила о зарядке у острова Кэри. Далее ее путь лежал к глубоководному проходу у острова Найссаара, который немцы перекрыли линией донных мин. Больше ни о лодке, ни о 46 членах ее экипажа никто ничего не слышал.

Использованы фотографии: Кадр: фильм «Подводная война. С-12»
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 17:39
    Нет.. сейчас таких людей нет... Ведь знали что на смерть идут.. сколько их на Балтике...лодок всего потеряли...
    Vard
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:47
      Цитата: Vard
      Нет.. сейчас таких людей нет..

      если ,Вы!!! не такой... тогда и говорить не о чем....
      Masya Masya
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:01
        Поднять стоящую на ровном киле С-12,- опыт по поднятию больших объектов и поставить в музей, как отдание чести погибшим морякам с братской могилой экипажу...Глубина то 70 метров, самая рабочая для спасателей...
        Vladimir 5
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:45
    Пеной вскипает бурлящий поток, нашу разлуку венчая.
    Перед глазами любимой платок - белой испуганной чайкой.
    Солит слеза синеву милых глаз, щиплет порывами ветра.
    Нежность не выразить пылкостью фраз,
    В горле – тоски километры.
    Погода – любая! Уходит подлодка стальная.
    Приказ выполняя: «На страже стоять до конца!»
    Не плачь, дорогая! Вернуться к тебе обещаю!
    Под воду спускаясь, мы здесь оставляем сердца!
    Стонет обшивка под толщей воды, будто вздыхая по дому .
    Наша любовь – талисман от беды, горю – преградой любому!
    Служба суровая ночью и днём. Вахта трудна и бессрочна.
    Верность сердец служит нам маяком, час приближая урочный.......

    ПРИПЕВ : тот же


    Лодка, вдохнувши в себя кислород, вынырнет через полгода.
    Все мои чувства – незримый полёт к той, что дождётся с похода..
    Чуть непривычная твёрдость земли. Ласка в искрящемся взоре.
    Вахту свою мы надёжно несли. Я, ты и синее море!
    Masya Masya
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:46
    Вечная ПАМЯТЬ. И СПАСИБО, за все...
    svp67
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 17:48
    Поднимут лодку и вернутся ребята из боевого похода.Светлая память!
    Фил77
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:57
      Цитата: Фил77
      Поднимут лодку и вернутся ребята из боевого похода.Светлая память!

      Надо поднять! И вечная память ребятам!
      MPN
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:17
        Цитата: MPN
        Цитата: Фил77
        Поднимут лодку и вернутся ребята из боевого похода.Светлая память!

        Надо поднять! И вечная память ребятам!

        Не просто надо,а необходимо!цитата:"Это надо не мёртвым,это надо живым!"
        Фил77
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