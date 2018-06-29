На дне Балтийского моря обнаружена советская подводная лодка С-12

Российские военные моряки обнаружили на дне Балтийского моря советскую подводную лодку, затонувшую во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.В сообщении говорится, что затонувшую в Балтийском море подлодку обнаружил экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" при обследовании дна в районе острова Большой Тютерс. Предполагается, что это подводная лодка С-12 ВМФ СССР, погибшая на Балтике в период Великой Отечественной войны. Это удалось установить при дополнительном осмотре и последующем сравнении полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок. Лодка лежит на ровном киле на глубине 70 метров.Командование Балтфлота приняло решение провести на месте обнаружения субмарины специального учения, в ходе которого будет проведена дополнительная идентификация.С-12 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С — «средняя» времён Второй мировой войны. Вступила в строй 18 августа 1941 года. Вела боевые действия в акватории Балтийского моря, неоднократно получала повреждения. 30-го июля 1943 года С-12 под командованием капитана 3 ранга А.А. Бащенко покинула Лавенсаари (остров Мощный) и утром 1 августа доложила о зарядке у острова Кэри. Далее ее путь лежал к глубоководному проходу у острова Найссаара, который немцы перекрыли линией донных мин. Больше ни о лодке, ни о 46 членах ее экипажа никто ничего не слышал.