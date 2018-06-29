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Кто-то наляпал. Липецкий губернатор: я не писал об отомстивших сборной Германии миллионах душ
Известный своими порой скандальными высказываниями губернатор Липецкой области Олег Королёв вновь обратил на себя внимание общественности, мягко говоря, неоднозначным постом в социальной сети. Точнее – внимание обратил его микроблог Твиттер, в котором липецкий губернатор весьма неожиданно прокомментировал вылет сборной Германии по футболу с Чемпионата мира. Напомним, что немецкая команда выбыла с турнира, проиграв два матча из трёх и заняв последнее место в группе.
Из заметки в микроблоге, который ведёт Олег Королёв (оригинал сохранён):
Когда градус обсуждения этой заметки взлетел в СМИ и социальных сетях, она исчезла из Твиттера. Олег Королёв заявил, что кто-то взломал его микроблог и там «наляпал».
Из поста губернатора Липецкой области:
Пользователи Твиттера обвиняют Королёва в том, что это был его твит, и что тот сам его удалил после шумихи в соцсети. Королёв причастность к публикации отрицает.
Напомним, что немецкая сборная поблагодарила Россию за тёплый приём на чемпионате мира и отметила замечательную организацию турнира.
Из заметки в микроблоге, который ведёт Олег Королёв (оригинал сохранён):
Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на это земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались.
Когда градус обсуждения этой заметки взлетел в СМИ и социальных сетях, она исчезла из Твиттера. Олег Королёв заявил, что кто-то взломал его микроблог и там «наляпал».
Из поста губернатора Липецкой области:
Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.
Пользователи Твиттера обвиняют Королёва в том, что это был его твит, и что тот сам его удалил после шумихи в соцсети. Королёв причастность к публикации отрицает.
Напомним, что немецкая сборная поблагодарила Россию за тёплый приём на чемпионате мира и отметила замечательную организацию турнира.
Использованы фотографии: lipetsknews.ru
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