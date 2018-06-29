18:46 29 июня
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Кто-то наляпал. Липецкий губернатор: я не писал об отомстивших сборной Германии миллионах душ

Известный своими порой скандальными высказываниями губернатор Липецкой области Олег Королёв вновь обратил на себя внимание общественности, мягко говоря, неоднозначным постом в социальной сети. Точнее – внимание обратил его микроблог Твиттер, в котором липецкий губернатор весьма неожиданно прокомментировал вылет сборной Германии по футболу с Чемпионата мира. Напомним, что немецкая команда выбыла с турнира, проиграв два матча из трёх и заняв последнее место в группе.

Кто-то наляпал. Липецкий губернатор: я не писал об отомстивших сборной Германии миллионах душ


Из заметки в микроблоге, который ведёт Олег Королёв (оригинал сохранён):
Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на это земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались.



Когда градус обсуждения этой заметки взлетел в СМИ и социальных сетях, она исчезла из Твиттера. Олег Королёв заявил, что кто-то взломал его микроблог и там «наляпал».

Из поста губернатора Липецкой области:
Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.


Пользователи Твиттера обвиняют Королёва в том, что это был его твит, и что тот сам его удалил после шумихи в соцсети. Королёв причастность к публикации отрицает.

Напомним, что немецкая сборная поблагодарила Россию за тёплый приём на чемпионате мира и отметила замечательную организацию турнира.

Использованы фотографии: lipetsknews.ru
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 17:35
    Они... Немцы попросили убежища в России.. Их на родине жизни лишить обещают... Вот вам и Европа...
    Vard
    1. Маз Сегодня, 17:51
      Угу, если так мыслить , то сколько миллионов душ мстили нашей сборной России по футболу все эти десять лет "невезения"?
      Маз
      1. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 18:38
        Губернатор не правильно высказался ..Сборная Германии (бывшие чемпионы) вылетели с позором за политику Меркель, преклонения США и Израилю !
        Немцев очередной раз унизили и мне их не жалко ..

        Быстрей бы канцлером мужика избрали бы в Германии..Это явно из этих.
        Zaslon
  2. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 17:46
    Да ладно, мужик хотел быть в тренде и попиаряться, а как поднялась шумиха сослался на кого-то кто "написал пургу".
    Хотя вера в души которые мстят уже говорит о многом....
    GRIGORIY76
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:51
      опять "русские" хакеры виноваты. wassat
      ох уж мне эти твиттерные губернаторы laughing
      рич
      1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:42
        Цитата: рич
        опять "русские" хакеры виноваты. wassat
        ох уж мне эти твиттерные губернаторы laughing

        Ничего смешного не вижу. Всё очень серьезно. Ведь очевидно, что вышедшие из подчинения кремлевские хакеры, взломали мозк несчастному липецкому губеру.
        Быков.
    2. MPN (Павел) Сегодня, 17:53
      Цитата: GRIGORIY76
      Да ладно, мужик хотел быть в тренде и попиаряться, а как поднялась шумиха сослался на кого-то кто "написал пургу"

      Теперь я тоже когда на утро после пьянки , будут чего ни будь говорить, буду говорить, что меня вчера взломали и вот так кто то завидует... laughing Правда жена хакер в этом деле, не докажешь ведь... laughing
      MPN
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 18:21
        Правда жена хакер в этом деле, не докажешь ведь


        ГЛАВНОЕ- полный отказ, "несознанка". А то я после 35 лет совместной "жисти" разок рассовестился..... Так держать !!!! drinks
        dauria
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:27
          Цитата: dauria
          Правда жена хакер в этом деле, не докажешь ведь


          ГЛАВНОЕ- полный отказ, "несознанка". А то я после 35 лет совместной "жисти" разок рассовестился..... Так держать !!!! drinks

          lol drinks hi
          MPN
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:39
      Занимался бы он лучше делами в области,чем нести чепуху в сетях...Лавры Трампа и Кличко не дают покоя?
      Цитата: GRIGORIY76
      Да ладно, мужик хотел быть в тренде и попиаряться, а как поднялась шумиха сослался на кого-то кто "написал пургу".
      Хотя вера в души которые мстят уже говорит о многом....

      Цитата: GRIGORIY76
      Да ладно, мужик хотел быть в тренде и попиаряться, а как поднялась шумиха сослался на кого-то кто "написал пургу".
      Хотя вера в души которые мстят уже говорит о многом....
      210окв
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:58
    нельзя упавшему подножку ставить... не по русски это,..
    Masya Masya
  4. afrikanez (KONGO) Сегодня, 18:01
    Я не пойму почему этот алкаш, Олег Королёв, до сих пор занимает пост губернатора области? Не уж то в столице не знают. что это за чудище такое?
    afrikanez
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:03
    Конечно, глупость написал, следуя логики губера, а кто тогда помогал немцам четырежды стать чемпионами мира? А бразильянцы просто избранная нация... laughing
    parusnik
  6. ваняватный Сегодня, 18:15
    и как дела в Липецке ? может чинуша настолько хорош , что может себе позволить вслух буровить? вот как вообще можно такое говорить ? где наши чудовищные потери и где этот футбол? баран...
    ваняватный
  7. gabonskijfront Сегодня, 18:27
    Не ссать к чёрту
    толерантность ,сказал всё правильно,мы имеем право на это мнение.
    gabonskijfront
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:28
    Если тебе в соцсеть ляпают , то объяви свой канал скомпрометированным и закрой его . А по правде.. помни кто ты , и что и где говоришь-пишешь . А написав - будь мужиком - не бери слов обратно , а уж лепить глупые отмазки - вообще последнее дело .. А твит то глупый - мешать память погибших с игрой недостойно . Одно дело шутить насчёт немецкой непрухи в России , а другое дело бросаться с таким пафосом громкими словами о миллионах душ погибших в увязке с футбольным матчем . Ты , губернатор , не патриотизм проявил ..ты себя унизил , и глупость свою показал на весь мир ...
    КВУ-НСвД
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:36
      Всё верно и точно сказано!Солидарен с Вами!
      Фил77
  9. andrew42 (Андрей) Сегодня, 18:34
    Моральный облик и интеллект спят где то очень глубоко у губера. Так патриота из себя корчить не стоило. Во-первых глупо и бездарно, как громкий пук на тихой сцене. Во-вторых не по русски это, не по совести, не каждый алкаш такое по пьяни ляпнет. Публичное лицо, ё-моё.
    andrew42
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