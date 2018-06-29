Кто-то наляпал. Липецкий губернатор: я не писал об отомстивших сборной Германии миллионах душ

Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на это земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались.

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... теперь про немцев в футболе. Видно, этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.