Захарченко: Введение миротворцев без согласования обернется большой кровью

Если они хотят войти по украинскому сценарию — они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше противников. Чем больше противников, тем проще стрелять — целиться не надо

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе проведения прямой линии с жителями ДНР, заявил, что в случае введения миротворческого контингента на территорию народных республик без согласования с Донецком и Луганском, они превратятся в мишени для вооруженных сил ДНР и ЛНР.В своем выступлении Захарченко заявил, что без согласования с ДНР и ЛНР миротворческая миссия ООН на территорию народных республик не войдет. Только согласование со всеми сторонами конфликта и согласие всех заинтересованных сторон может привести к вводу миротворцев. Он напомнил, что миротворческие миссии никогда не способствовали прекращению кровопролития, приведя в пример Югославию.Напоминаем, что Украина настаивает о размещении миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок границы с РФ. Киев отказывается согласовывать ввод миротворцев с руководством народных республик Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент должен находиться исключительно на линии разграничения между сторонами и заниматься обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ.