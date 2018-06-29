20:46 29 июня
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Захарченко: Введение миротворцев без согласования обернется большой кровью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе проведения прямой линии с жителями ДНР, заявил, что в случае введения миротворческого контингента на территорию народных республик без согласования с Донецком и Луганском, они превратятся в мишени для вооруженных сил ДНР и ЛНР.

Захарченко: Введение миротворцев без согласования обернется большой кровью


В своем выступлении Захарченко заявил, что без согласования с ДНР и ЛНР миротворческая миссия ООН на территорию народных республик не войдет. Только согласование со всеми сторонами конфликта и согласие всех заинтересованных сторон может привести к вводу миротворцев. Он напомнил, что миротворческие миссии никогда не способствовали прекращению кровопролития, приведя в пример Югославию.


Если они хотят войти по украинскому сценарию — они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше противников. Чем больше противников, тем проще стрелять — целиться не надо


Напоминаем, что Украина настаивает о размещении миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок границы с РФ. Киев отказывается согласовывать ввод миротворцев с руководством народных республик Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент должен находиться исключительно на линии разграничения между сторонами и заниматься обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 38

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:58
    Когда миротворец будет знать, что он мишень, желающих стать миротворцем на Донбассе резко снизится к нулю.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:01
      Саша , привет ! hi На таких условиях миротворцами ООН может стать только пушечное мясо , назначенное матрасами .
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:06
        Павел,Александр hi Никто туда миротворцев не пошлет.Дурней нет...
        Цитата: bouncyhunter
        Саша , привет ! hi На таких условиях миротворцами ООН может стать только пушечное мясо , назначенное матрасами .
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:09
          Дима hi
          Цитата: 210окв
          Никто туда миротворцев не пошлет.Дурней нет...

          Как раз-то есть и кое-кому очень этого хочется - это же не своих под пули посылать .
          bouncyhunter
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:25
            Для этого нужен мандат ООН.Для заштатников я думаю это не проблема.Но когда последний раз миротворцы принимали на себя удар?В 70-е в Конго?Про корейскую войну говорить не будем..Они идут туда где уже подготовлена почва со всех сторон конфликта.В Донбассе для них почвы нет.
            Цитата: bouncyhunter
            Дима hi
            Цитата: 210окв
            Никто туда миротворцев не пошлет.Дурней нет...

            Как раз-то есть и кое-кому очень этого хочется - это же не своих под пули посылать .
            210окв
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:30
              Цитата: 210окв
              В Донбассе для них почвы нет.

              Дима , а матрасы туда сами и не полезут . Ты думаешь я зря выше упомянул пушечное мясо , назначенное матрасами ? А ниже вон коллега Kisso4kin уже и реальных добровольцев предложил .
              bouncyhunter
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:18
                Совсем грустно становится , никому не нужна большая война , кроме скакунов и США.
                cniza
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:20
                  Цитата: cniza
                  никому не нужна большая война , кроме скакунов и США

                  Могли бы способ самоубийства попроще найти ...
                  bouncyhunter
            2. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 19:56
              В Донбассе "почвы" для них навалом - никто не останется непохороненным, если сунутся по своей воле.
              nesvobodnye
        2. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 19:26
          А как же фашисты прибалтийские? Те с перцем американским во рту куда угодно отправятся...
          Kisso4kin
      2. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 19:13
        Захарченко уже не раз такое говорил и правильно ! Там эти интриги еврейские опять..
        Если полезут , думаю поток русских добровольцев пойдет нелегально и плевать на мнение москвы и всяких СМИ .. soldier Русский мир не задушите черти !
        Zaslon
      3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:13
        Паша, здравствуй hi !Захарченко молодец, очень он мне понравился со своим высказыванием. Дураков-миротворцев fellow , со всего мира, теперь вряд ли найдешь.
        Egorovich
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:17
          Цитата: Egorovich
          Паша, здравствуй hi !Захарченко молодец, очень он мне понравился со своим высказыванием. Дураков-миротворцев fellow , со всего мира, теперь вряд ли найдешь.

          Найдут. Игиловцев переоденут. sad
          MPN
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 19:39
      Цитата: Egorovich
      резко снизится

      количество настоящих миротворцев. А вот количество отбросов типа нацистов, террористов и просто отморозков резко возрастет.
      Vita VKO
  2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 18:58
    Наши бы еще вооружением и техникой помогли бы. Интересно какие страны решаться послать своих солдат умирать под флагом ООН?
    лаврентий павлович
    1. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 19:02
      Цитата: лаврентий павлович
      какие страны решаться послать своих солдат умирать под флагом ООН?

      Однозначно прибалтийские страны, Грузия, Швеция и Польша.
      Малюта
      1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 19:05
        Цитата: Малюта
        Однозначно прибалтийские страны, Грузия, Швеция и Польша.

        Эти пусть заходят, в мешках домой поедут. Глядишь и приуменьшится русофобов.
        лаврентий павлович
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:10
        Под флагом ООН не пошлют.Помирать за светлое будущее матрасни?Прибалтам бы свою дюну бы оборонить...От России.Ну или как там они считают.
        Цитата: Малюта
        Цитата: лаврентий павлович
        какие страны решаться послать своих солдат умирать под флагом ООН?

        Однозначно прибалтийские страны, Грузия, Швеция и Польша.
        210окв
        1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 19:14
          Смотрел вчера карту России, думаю надо Калининград соединять со страной, а то как то неправильно смотрится.
          лаврентий павлович
          1. Лумумба (Михаил) Сегодня, 19:41
            То есть международное право вам не беспокоит, исключительно в эстетике взгляда художника проблемы? Тогда чего удивлятся если контуры России на карты тоже могут многим не нравится!
            Лумумба
            1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:04
              Цитата: Лумумба
              То есть международное право вам не беспокоит, исключительно в эстетике взгляда художника проблемы? Тогда чего удивлятся если контуры России на карты тоже могут многим не нравится!

              Международное право- право Запада? Я не слышал про такое международное право истреблять свой народ, несогласный подчиняться незаконному нацистскому правительству. Что это за международное право, позволяющее уничтожать законные правительства, вторгаться в независимые страны. Раздел СССР прошел незаконно, вопреки международному праву, на основании незаконности раздела СССР Россия вправе вернуть свои территории, так как является единствнным правоприемником Советского Союза.
              лаврентий павлович
      3. майор147 Сегодня, 20:14
        Цитата: Малюта
        Цитата: лаврентий павлович
        какие страны решаться послать своих солдат умирать под флагом ООН?

        Однозначно прибалтийские страны, Грузия, Швеция и Польша.

        Шведы? Сильно сомневаюсь.
        майор147
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 19:11
      Северный ветер совершенно неизучен западными метеослужбами и дует исключительно по своему усмотрению!
      Опер
  3. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 19:01
    Киевский сценарий ввода миротворцев - невозможен. Если миротворцы и войдут в Донбасс, то только как сказал Путин
    миротворческий контингент должен находиться исключительно на линии разграничения между сторонами и заниматься обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ.
    Малюта
  4. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:01
    Полагаю, миротворцы из ИГИЛ крови не испугаются.
    Перейра
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 19:09
      Да! Только автобусы под белым флагом клянчить будут опять и даже бензин сами оплатят.
      Опер
  5. Громобой Сегодня, 19:04
    Братва,он уже столько заявлял,что я не обращаю внимания.Чё будет серьёзное,так повестка придёт,а так политическая игра,...ну играйте,а как это ещё назвать,если по фронту проходится фронтовымыми ударными группами за 150 км час/сутки веррт.рейдерами и т.т.д.?
    Громобой
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:22
      ,если по фронту проходится фронтовымыми ударными группами за 150 км час/сутки веррт.рейдерами и т.т.д.?
      А попонятнее мысль можно выразить ? laughing
      КВУ-НСвД
      1. Громобой Сегодня, 19:33
        Цитата: КВУ-НСвД
        попонятнее мысль можно выразить ?

        Могу...выразить....наступление на окружение группиповок ВСУ ,с выброской десантов БУг,Днестр,Днепр.Удар механизированной группы со стороны Харькова в направлении Бел.Церковь..Вообщем сечас группировка застыла со со своими мощнейшими огневыми возможностями,но оо она должна двигатьсяя.Это мне с дивана так видится,товарищь,но друг их тактических решений мне не видится.Виноватс,ежели что... feel )))
        Громобой
        1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:40
          Стратегия - это дааа...Бахнем..обязательно бахнем ..весь мир в труху..но потом... feel )))
          КВУ-НСвД
          1. Громобой Сегодня, 19:51
            Цитата: КВУ-НСвД
            Бахнем..обязательно бахнем ..весь мир в труху..но потом... )))

            Согласен,сил нет моему дивану терпеть этуонфигурацию))).Прикинул на карте и понял,что ежели проткнёшь на стыках любую укрогруппировку,то неизбежно выйдешь на удар по тылам и стратегическое окружение противника.Но они держат фронт сют в каких "каннах" ЛДНР и в ус не дуют" в каких каннах сидят.Значит я опережа.ю события или проявляю политичискую близорурокусть.Хорошо,что вовремя одёрнули меня,товарищь,но как бы я хотел....сначал сковать укрофронт,а потом через стыки продёрнуть два мехкорпуса на сходядящиеся ножницы.Извините,душа прёт,но она мой компас)Я знаю,вы так же...
            Громобой
            1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 20:10
              Цитата: Громобой
              .Извините,душа прёт,

              Цитата: Громобой
              вы так же...

              Нее... , моя душа ещё не прёт... laughing Но я уже работаю над этим..Жду катарсиса часа через полтора... drinks laughing
              КВУ-НСвД
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 19:07
    Захарченко мужчина серьезный-знает, что говорит.
    Опер
  7. gabonskijfront Сегодня, 19:09
    нам надо наконец усадить за один стол Киев и ЛДНР, тогда произойдёт буквальная легитимизация ЛДНР, и нам можно будет формально дистанцироваться от всех этих переговорных форматов.
    gabonskijfront
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 19:48
      Цитата: gabonskijfront
      нам надо наконец усадить за один стол Киев и ЛДНР, тогда произойдёт буквальная легитимизация ЛДНР, и нам можно будет формально дистанцироваться от всех этих переговорных форматов.

      Киев всячески подчеркивает что никаких дел с "оккупационными воисками и их представителями" дел не будет иметь. С РФ еще в рамках Норманнской четверки или МС-да. Но не с прокси.
      Украина не признает никаких ЛДНР только ОРДиЛО. Как и прописано в МС.
      Антарес
  8. anjey (Андрей) Сегодня, 19:33
    На это и расчет бандеровской краины,ввести и подставить чьих нибудь миротворцев и потом военной силой мирового сообщества решать свои территориально-политические проблемы, их хитропопость как на ладони,всех хотят обьегорить....
    anjey
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:09
    Всех интервентов к бандерке на ПМЖ
    Дормидонт
  10. lopvlad (rr) Сегодня, 20:15
    Если Путин российских пенсионеров МВФ сдал то что ему народ Донбасса,и их сдаст а Мария Захарова выразит озабоченность мол коварный Запад нас обманул.
    Жалко русский народ Донбасса да и вообще русский народ который предают и кидают вот уже больше 30 лет.
    lopvlad
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