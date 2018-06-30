Польша модернизирует бронемашины по-русски?

Российское министерство обороны сообщило о поставке восьми машин в 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, дислоцированную в Кемеровской области. Это одно из опытных российских подразделений, в частности принимавшее участие в боевых действиях в Чечне. В 1995 году подразделения, принадлежавшие к этой бригаде, принимали участие в штурме Грозного. В 2005 году она стала комплектоваться контрактниками. В бригаду часто поступают новые или модернизированные виды вооружения. Подразделение относится к формированиям с высоким уровнем боевой готовности, поэтому не следует удивляться, что именно там появились первые БМП-2М.

БМП-2М не только получила сильное противотанковое вооружение, но гораздо более современное, а количество ракет увеличилось в четыре раза, по сравнению с одной управляемой ракетой 9M111 «Фагот» или 9M113 «Конкурс», установленными на стандартной БМП-2. По имеющейся информации, «Бережок» может вести огонь противотанковыми ракетами в движении, что позволяет значительно увеличить потенциал боевых машин. Башня оснащена также современными дневными и ночными приборами наведения и стабилизации, что повышает общие боевые возможности.

С точки зрения точности ведения стрельбы, особенно в движении, «Бережок» не сравнится с аналогичными системами, используемыми в машинах НАТО. Это происходит из-за более низкого качества оптических систем, в том числе из-за эмбарго, которое наложено на Россию и лишило ее, например, доступа к французским компонентам. Несмотря на это, автомобиль в такой конфигурации с точки зрения огневой мощи превосходит большинство бронемашин НАТО, как эксплуатируемых в настоящее время, так и поступающих на вооружение в ближайшем будущем. Россия в настоящее время проводит модернизацию оборудования, находящегося в подразделениях, в основном путем повышения силы и эффективности вооружения. Это касается танков Т-72Б3, а также боевых машин пехоты (БМП-2М) и бронетранспортеров (БТР-82A).

Складывается впечатление, что в Польше не перенимают опыт из такого рода действий, а также опыт решений других стран, располагающих машинами БМП-1, таких, как Словакия или Румыния, которые в остающихся на службе машинах ставят в первую очередь на повышение эффективности и огневой мощи. Польские БМП-1 служат в XXI веке в конфигурации почти аналогичной той, в которой почти полвека назад они выходили с заводов. Учитывая время, необходимое на внедрение новых БМП «Borsuk» (ранее автор статьи прогнозировал, что перевооружение польской армии бронемашинами «Барсук» произойдет только к 2030 году. – Прим.) в механизированных подразделениях (в общей сложности в нескольких батальонах), следует серьезно подумать о довооружении польских БМП-1 автоматической пушкой и управляемыми ракетами во второй декаде XXI века.

Польские BWP-1 (БМП-1) не проходили модернизацию и до сих пор используют давно устаревшие ракеты и неэффективные 73-мм гладкоствольные орудия. В настоящий момент ни одна машина или вертолет польской армии не оснащены интегрированными современными противотанковыми ракетами, которые могли бы успешно поражать бронированную технику противника.