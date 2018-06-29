Главу МИД РФ спросили о сроках "полного вывода" российских войск из Сирии

Конкретные сроки зависят от ситуации "на земле".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о том, собирается ли России выводить из Сирии весь военный контингент. Этот вопрос к министру возник, судя по всему, после сообщения президента России о том, какое число военнослужащих и единиц военной техники из Сирийской Арабской Республики выведено за последнее время.Сергей Лавров отметил, что никаких планов с "искусственными сроками" по полному выводу российского военного контингента из Сирии нет.Лавров:Ранее также задавали подобный вопрос президенту. Тогда Владимир Путин заявил, что Россия оставит в САР такое число своих военнослужащих, которое необходимо, и при этом добавил, что на территории Сирии у РФ есть два военных объекта: аэродром "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения "Тартус", где военнослужащие ВС РФ находятся по договорённости с официальным Дамаском.На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что в провинции Дараа боевики так называемого "южного фронта" открыли огонь по мирной демонстрации. Сообщается, что в населённом пункте Даиль местные жители вышли на акцию протеста против диктата боевиков. Террористы открыли по мирным гражданам огонь из стрелкового оружия, разогнав демонстрацию.