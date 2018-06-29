22:52 29 июня
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Главу МИД РФ спросили о сроках "полного вывода" российских войск из Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о том, собирается ли России выводить из Сирии весь военный контингент. Этот вопрос к министру возник, судя по всему, после сообщения президента России о том, какое число военнослужащих и единиц военной техники из Сирийской Арабской Республики выведено за последнее время.

Главу МИД РФ спросили о сроках "полного вывода" российских войск из Сирии


Сергей Лавров отметил, что никаких планов с "искусственными сроками" по полному выводу российского военного контингента из Сирии нет.


Лавров:
Конкретные сроки зависят от ситуации "на земле".


Ранее также задавали подобный вопрос президенту. Тогда Владимир Путин заявил, что Россия оставит в САР такое число своих военнослужащих, которое необходимо, и при этом добавил, что на территории Сирии у РФ есть два военных объекта: аэродром "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения "Тартус", где военнослужащие ВС РФ находятся по договорённости с официальным Дамаском.

На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что в провинции Дараа боевики так называемого "южного фронта" открыли огонь по мирной демонстрации. Сообщается, что в населённом пункте Даиль местные жители вышли на акцию протеста против диктата боевиков. Террористы открыли по мирным гражданам огонь из стрелкового оружия, разогнав демонстрацию.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 16

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  1. mitchhunter Сегодня, 21:01
    Свято место пусто не бывает. Сразу придут другие
    mitchhunter
    1. Тралл Сегодня, 21:04
      Когда Батьку белоруская журналистка спросила:
      - Доколи("как долго" по-белорусски) Вы будете президентом?
      , тот ответил:
      - До Коли и буду smile
      Тралл
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 21:07
        Значит еще лет 10-15 ?))
        MoJloT
        1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 21:25
          До полной победы, а потом останется контингент на базах, не зря же строили и укрепляли. Да и с целью национальной безопасности нельзя выводить войска, можно чуть сократить.
          лаврентий павлович
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:47
            Репортажи по ТВ о «возвращении десятка летательных аппаратов» не означают, что Россия реально сокращает свою группировку. Просто проводится ротация людей и техники перед новыми операциями: чем больше частей получит сирийский военный опыт – тем лучше в дальнейшем. Войн на наш век ещё хватит, а невоюющая армия как правило деградирует. К тому же воевать, если уж приходится это делать, лучше на дальних подступах.
            Аристарх Людвигович
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 22:22
              Ротации обычно проводят не так. Сначала прибывают новые части, командиры передают имущество, рассказывают о задачах, проблемах. А потом убывают закончившие служить.
              voyaka uh
      2. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:51
        Цитата: Тралл
        Когда Батьку белоруская журналистка спросила:
        - Доколи("как долго" по-белорусски) Вы будете президентом?
        , тот ответил:
        - До Коли и буду

        laughing wassat батька хоть не врет...
        Svarog
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 21:08
      Свято место пустовать и не собирается, здесь такая же наша долгосрочная база как в Армении и Таджикистане. И это логично.
      Сармат Саныч
      1. Zaslon (ИВАН) Сегодня, 21:57
        А вы у таких парней спросите и их друзей ..
        Вот А.Прохоренко ..Смотрите ему в глаза !!!!


        Ни каких выводов soldier ..Мы туда еще свою танковую дивизию доставим ..
        Zaslon
        1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 22:50
          Это к чему сейчас?....посыл не понят....а если и понят, зачем этот тролинг на крови Героев?
          nPuBaTuP
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 22:06
      кто-то уходит, кто-то приходит
      кто-то теряет, кто-то находит
      рич
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:09
    Какие сроки ? Ребята Вы о чем ?
    Весь этот конфликт на долгие года,если Путин реально не договориться с Трампом.
    APASUS
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 21:28
      договориТСя crying
      Muvka
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:25
    Зачем задавать глупые вопросы о выводе российских войск из Сирии, если там расположены и эксплуатируются две военные базы РФ.
    Egorovich
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 22:24
      Потому что базу могут быть заполнены по максимуму, а могут быть и на минимуме - только часовые.
      voyaka uh
    2. Mole (Леонид) Сегодня, 22:40
      Что еще, по мимо военных баз, там есть?
      Mole
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