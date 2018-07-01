Болгарский «Спрут». Лёгкий плавающий танк, который убила демократия

Этот материал посвящён проекту болгарского лёгкого танка конца 1980-х гг., который можно назвать болгарским «Спрутом». Речь идёт о первом и единственном танке, который проектировался в Болгарии. К сожалению, из-за грянувшей в 1990-х демократии до производства дело так и не дошло.К середине 1980-х гг. болгарские военные путем стратегического анализа пришли к выводу: ввиду преобладающего горного рельефа на балканском ТВД нужен легкий "горный" танк, обладающий большой огневой мощью, подвижностью и сниженной радиолокационной заметностью.Во времена социализма Болгария имела хорошо развитую военную промышленность и достаточно высокий конструкторский потенциал. Главным мозговым центром армии являлся Военный научно-технический институт в Софии (ВНТИ), ему и было поручено заняться этим проектом.При формировании ТТХ танка конструкторы рассматривали как потенциального «оппонента» югославский Т-84 (Т-72). Болгарский легкий танк должен иметь орудие, способное поражать Т-84 на средней дистанции, что характерно для горного рельефа. При этом болгарский танк должен иметь большую подвижность и меньшую заметность. Для сравнения: в испытаниях планировалось использовать уже находящиеся на вооружении в Болгарии Т-72. Ожидалось, что Турция и Греция в скором времени приобретут новые «Леопарды-2», что требовало адекватного ответа в соответствии со спецификой рельефа на Балканском полуострове.В качестве основы болгарские конструкторы взяли САУ «Гвоздика», которая вместе с бронетранспортёром МТЛБ производилась по советской лицензии на военном заводе «9 Мая» в г. Червен Бряг. Ранее на этой базе болгары разработали своей первый БМП-23 и произвели 150 единиц. Была разработана и произведена небольшой серией БМП-30 с башней и вооружением от БМП-2.Работы по проекту стартовали в 1987-88 гг. Корпус БМП-23 укоротили, убрав один ряд катков, усилили бронирование. Так улучшили маневренность. Для лучшей плавучести немножко повысили высоту бортов. Был увеличен клиренс. Добавили 2 опорных катка. В Болгарии по своим проектам на заводе «Зебра» в Курило уже производили гусеницы с резиновой подушкой для Т-72. Была разработана такая и для нового ЛПТ. Плавание должно было осуществляться за счет перематывания гусениц.Инновацией было использование многослойной брони из плиты зеолита — минерала особой породы, который добывался в горах Родопи. Он очень эффективен против кумулятивных боеприпасов. Такую броню болгарские конструкторы разработали и поставили на куполах Т-55. Внешний слой брони нового лёгкого танка должен был иметь радиопоглощающие характеристики за счет специального материала и отсутствия разрыва между листами. Планировалось использовать специальную технологию при креплении.Для силовой установки планировалось использовать дизельный двигатель мощностью 600—700 лошадиных сил. Поначалу конструкторы думали взять двигатель от Т-55 или Т-72, но потом от этой идеи отказались. Открылась возможность покупать в Швеции компактные турбомоторы соответствующей мощности, решили этим воспользоваться. Шведский двигатель в будущем планировалось освоить в производстве завода «Васил Коларов» в Варне. Сам завод был построен английской фирмой «Перкинс» и производил дизельные двигатели большими сериями для болгарских грузовиков.Вес танка не должен был превышать 18 тонн. Экипаж должен был состоять из 3-х человек. Вооружение танка должно быть из 7,62-мм спаренного пулемёта ПКТ и 12,7-мм пулемёта НСВТ или 14,5-мм КПВТ. Пулемёт ПКТ уже производился на заводе «Арсенал» в Казанлык.Основным оружием танка должна была стать советская 100-мм пушка МТ-12 «Рапира». Ее производство по японской и немецкой технологии планировали наладить на заводе тяжёлого машиностроения «Червен хълм» в Радомире, который имел самое современное оборудование. Считалось, что завод сможет улучшить пушки и совместить ее с автоматом заряжания. В боекомплект предполагалось включить 40 снарядов, производство которых должно было быть освоено на ВМЗ в г. Сопоте. Для гарантированного поражения хорошо бронированной техники на дальних дистанциях был разработан специальный состав боеприпасов с ядрами из высокопрочного материала.В Болгарии броня производилась несколькими предприятиями: металлургическим комбинатом в г. Пернике, военно-ремонтным заводом «Хан Крум» в Тырговище, на заводе «Бета», «Червен бряг», где с конвейера уже сходили БМП-23. Само производство танка должно было осуществляться на ЗТМ «Червен бряг», г. Радомир.К концу 1988 г. предварительный проект был готов и рассматривался на самом высоком государственном уровне. Были приглашены и советские специалисты, которые, ознакомившись, дали проекту очень высокую оценку.Поскольку танк должен был принят на вооружение не только болгарской армией, но и пойти на экспорт, то советские специалисты все-таки проявили определенную ревность. Вместо продолжения разработки болгарам была предложена поставка советских ПТ-76 по очень заниженной цене и оказание помощи в их модернизации. Тогдашний заместитель министра обороны Болгарии Борис Тодоров категорически воспротивился этому предложению, приведя следующий аргумент: ПТ-76 не отвечает современным условиям. Тодоров раскритиковал слабую броню и недостаточно мощную для борьбы с современными танками пушку Д-56. Сама концепция «плавающего резервуара» ПТ-76 была оптимизирована для лучшей плавучести, что не годилось для той роли, которую должен был исполнять болгарский легкий танк. В конечном счете советские специалисты объективно оценили проект. Они согласились с тем, что танк вполне современный и отвечает всем требованиям. Работа снова закипела, началось макетирование корпуса и деталей. Предстояла разработка тестовых образцов. По плану они должные были пройти испытания на болгарских и советских полигонах.Между тем грянуло 10 ноября 1989 г., тот день, когда в Болгарии начались крупные перемены в общественно-политической жизни. Первоначально это не отразилось на ходе проектирования, хотя финансирование резко сократилось. Были налажены контакты с израильскими фирмами на поставки самых современных приборов наблюдения для танка.Но в конечном итоге сторонники «демократических ценностей» сделали свое дело. Все достижения ВНТИ были заброшены, финансирование прекратилось, институт закрыли. Все специалисты были уволены. Документации по разработкам института уничтожались или уходили непонятно куда. Сохранился единственный макет этой перспективной машины. Военные предприятия, заводы, комбинаты банкротились и закрывались. Болгарская военная индустрия в 1990-х уничтожалась таким же образом, как и в России.Тактико-технические характеристики проектного танка:• масса — 18 тонн;• экипаж — 3 человека;• двигатель — 600-700 к.с.;• скорость на суше — 70 км/ч, по воде — 6 км/ч;• вооружение: гладкоствольная пушка калибра 100 мм (с автоматом заряжания), пулемет калибра 12,7 мм или 14,9 мм, дымовые гранаты;• боекомплект — 40 снарядов;• броня разработана по технологии «стелс».Собственно, это всё, что известно об интересной машине, которая, без сомнения, могла появиться не только в армии Болгарии, но и в армии СССР и других стран ОВД.