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Что ответил Трамп на вопрос о готовности признать Крым российским?

Много шума наделало всего одно слово, сказанное президентом США в качестве ответа на вопрос о том, может ли Трамп признать российский статус полуострова Крым. Этим ответом было слово «Посмотрим». И сразу же после такого ответа средства массовой информации по всему миру, домысливая за президентом США, тут же вышли под заголовками о том, что Трамп якобы «готов признать Крым российским».

Что ответил Трамп на вопрос о готовности признать Крым российским?


Нужно отметить, что Трамп неоднократно использует слово «посмотрим» в качестве ответа на самые разные вопросы. В частности, применял он этот термин при ответе на вопрос о том, готовы ли США пойти по пути отмены антироссийских санкций. Так вот, смотрит до сих пор.


Напомним, что ранее стало известно о дате и месте встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Состоится она 16 июля в Хельсинки. По словам Трампа, он намерен обсудить с российским коллегой конфликты в Сирии и на Украине, а также «вопросы российского вмешательства в выборы в США». При учёте того, что в самих США до сих пор многие политики утверждают, что стать президентом Трампу помогла Россия, последний вопрос выглядит как наиболее «пикантный». Владимир Путин при этом неоднократно говорил о том, что никакого вмешательства в президентские выборы в США Россия не осуществляла, а все заявления о «вмешательстве» - элемент внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах.

Ранее Дональд Трамп (на встрече Большой Семёрки) назвал Крым российским, отметив, что «там говорят на русском языке». Это заявление повергло западный мир в шок. Ещё в большем шоке пребывает Украина.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. Чёрный Сегодня, 05:43
    В ближайшем будущем Крым запад конечно, не признает. Но его "посмотрим", говорит о том, что они прекрасно понимают, что Крым безусловно часть территории России. Всё остальное - политическая возня.
    Чёрный
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:47
      штаты сильно разочарованы ускользнувшим Крымом,и потерей возможного контроля над Русским морем. поэтому,нет,не признают. а журналисты и политиканы,просто цепляются по привычке к каждому "пуку",и ищут скрытый смысл.
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 06:00
        поэтому,нет,не признают.
        А кому от этого холодно или жарко? Тут ведь дело не в "признают-не признают", в в вопросе " а дальше что?" Прибалтику в составе СССР ведь тоже США так и не признали. И что?.Какие это имело последствия?Ровным счётом никаких. Так что трамповское "посмотрим" лежит прежде всего в экономической сфере.Санкции по Крыму они , конечно, тоже не отменят , но вот вполне могут закрыть глаза на их выполнение-не выполнение. А это уже предмет торга, который так близок душе Трампа.
        Чёрный
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:07
        Цитата: андрей юрьевич
        не признают

        "Бизнес"-президент хочет в обмен на "признание" Крыма (прекрасно понимая что Россия его никогда не отдаст), получить как можно больше "бонусов" - гарантии о невмешательстве России в освоении Штатами остальной территории Украины. Русский Донбас тоже готов "простить", в обмен на дополнительные уступки...
        dsk
    2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 06:03
      Цитата: Чёрный
      В ближайшем будущем Крым запад конечно, не признает. Но его "посмотрим", говорит о том, что они прекрасно понимают, что Крым безусловно часть территории России. Всё остальное - политическая возня.

      Самый "простой" вариант решения проблемы - вхождение Украины в состав России.
      Кубик123
      1. Чёрный Сегодня, 06:05
        Цитата: Кубик123
        Самый "простой" вариант решения проблемы - вхождение Украины в состав России.

        А зачем нам это? Кормить 40 млн. , которые при первом же удобном случае опять начнут проситься в европу и обвинят нас в голодоморе? Пусть живут сами( если смогут). Хотя по моему мнению, что украина в нынешних границах была создана искусственно и рано или поздно её растащут . Процесс уже начался.
        Чёрный
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 06:12
          Цитата: Чёрный
          Цитата: Кубик123
          Самый "простой" вариант решения проблемы - вхождение Украины в состав России.

          А зачем нам это? Кормить 40 млн. , которые при первом же удобном случае опять начнут проситься в европу и обвинят нас в голодоморе?

          Нам может и не нужно, но политически вопрос решается сразу winked Хотя, Ваш правильный пример с Прибалтикой, показывает, что при желании и в этом случае "терки" можно продолжать. Наверное, нужно просто переставить вообще обращать внимание на то, "что скажет княгиня Марья Алексеевна" ("Горе от ума").
          Кубик123
      2. собаковод Сегодня, 06:13
        Кубик123 (Андрей)
        Самый "простой" вариант решения проблемы - вхождение Украины в состав России.

        Оно России надо? По большому счёту, проект "Украина" в составе ООН, был создан, как союзник России на международной арене. И он нужен России в том же статусе, сильным и независимым. Думаю, это одна из причин, почему до сих пор Донбасс не принят в состав России.
        Ну и ещё момент - со своей разрухой Украина должна справляться сама.
        Я так думаю.
        собаковод
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 06:17
          Цитата: собаковод
          Кубик123 (Андрей)
          Самый "простой" вариант решения проблемы - вхождение Украины в состав России.

          Оно России надо? По большому счёту, проект "Украина" в составе ООН, был создан, как союзник России на международной арене. И он нужен России в том же статусе, сильным и независимым. Думаю, это одна из причин, почему до сих пор Донбасс не принят в состав России.
          Ну и ещё момент - со своей разрухой Украина должна справляться сама.
          Я так думаю.

          Возможен вариант распада Украины под грузом экономических проблем. И тогда левобережье вполне может пойти по пути Абхазии и Ю. Осетии.
          Кубик123
      3. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 06:39
        Окститесь... Да это население никому не нужно..Не надо себя обманывать.Они чужие...Если после ВОВ бандеровцев 10 лет по лесам мочили то теперь вся украина бандеровская ...и русскими они уже не станут..
        нафанаил
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:52
    По большому счету надо ли нам ЭТО признание?Есть свершившийся факт .
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 06:03
      Цитата: 210окв
      По большому счету надо ли нам ЭТО признание?Есть свершившийся факт

      Воооот. И американцы, европейцы это прекрасно понимают. И если политическая конъюнктура изменится, то изменятся и экономические отношения( даже если с признанием или не признанием Крымв ничего не изменится)
      Чёрный
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:21
    Самое обидное, что за Российский Крым столько копий сломано, столько народа погибло (с 1783 года) и приходит политик
    ... андон и без боя сдаёт его другому государству!
    И теперь ещё гнилую дискуссию ведут, чей Крым?
    Да, Российский он, ибо Россия его обустроила, обжила, обильно полила кровью своих войнов!
    Ретвизан 8
  4. viktor. (Knyt) Сегодня, 07:02
    Цитата: Кубик123
    Самый "простой" вариант решения проблемы - вхождение Украины в состав России.

    Вы готовы их кормить? belay
    viktor.
  5. лысова (владимир) Сегодня, 07:19
    Не важно кто и что считают - это с непривычки - привыкнут ещё и не к тому.
    лысова
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:27
    Нужно отметить, что Трамп неоднократно использует слово «посмотрим» в качестве ответа на самые разные вопросы.
    ...потому как самое нейтральное слово и не обещает, и не запрещает... bully
    a.s.zzz888
  7. cariperpaint Сегодня, 07:39
    Трамп своими посмотрим на Украине седые волосы и так сумашелшим людям добавляет) представляю как там у кого то крышу сносит)
    cariperpaint
  8. Skuns Сегодня, 07:41
    Трамп все же свое обещание выполнит "о сближении с Россией" , он не русофоб точно..Зачистит свою администрацию от всяких "исключительных" ..Время нужно! У нас в России тоже много скрытных ненавистников всего русского , это самые страшные враги и это Россия ощутила в полной мере, чуть кровью не захлебнулись !
    Skuns
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