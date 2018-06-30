Что ответил Трамп на вопрос о готовности признать Крым российским?

Много шума наделало всего одно слово, сказанное президентом США в качестве ответа на вопрос о том, может ли Трамп признать российский статус полуострова Крым. Этим ответом было слово «Посмотрим». И сразу же после такого ответа средства массовой информации по всему миру, домысливая за президентом США, тут же вышли под заголовками о том, что Трамп якобы «готов признать Крым российским».Нужно отметить, что Трамп неоднократно использует слово «посмотрим» в качестве ответа на самые разные вопросы. В частности, применял он этот термин при ответе на вопрос о том, готовы ли США пойти по пути отмены антироссийских санкций. Так вот, смотрит до сих пор.Напомним, что ранее стало известно о дате и месте встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Состоится она 16 июля в Хельсинки. По словам Трампа, он намерен обсудить с российским коллегой конфликты в Сирии и на Украине, а также «вопросы российского вмешательства в выборы в США». При учёте того, что в самих США до сих пор многие политики утверждают, что стать президентом Трампу помогла Россия, последний вопрос выглядит как наиболее «пикантный». Владимир Путин при этом неоднократно говорил о том, что никакого вмешательства в президентские выборы в США Россия не осуществляла, а все заявления о «вмешательстве» - элемент внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах.Ранее Дональд Трамп (на встрече Большой Семёрки) назвал Крым российским, отметив, что «там говорят на русском языке». Это заявление повергло западный мир в шок. Ещё в большем шоке пребывает Украина.