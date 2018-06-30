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Кравчук рассказал украинцам, как "вернуть" Крым и Донбасс

Первый президент Украины в очередной раз размышлял о том, как Киеву «вернуть Крым и Донбасс». По словам Леонида Кравчука, ему точно «известно», что на Донбассе «есть российские военные и наёмники», но, как добавляет Кравчук, «это не означает, что Донбасс не находится в составе Украины». А что известно Кравчуку об американских военных и наёмниках, которые участвуют в нескончаемых обстрелах территории Донбасса и продолжают толкать Украину в новые и новые омуты гражданской войны?

Экс-президент «незалежной» заявляет, что Киеву уже сейчас необходимо проработать вопрос о будущем устройстве и организации жизни на Донбассе и в Крыму.

Заявление Кравчука приводит портал «Обозреватель»:
Может быть частичная автономия, автономия, но не федерализация.



Кравчук рассказал украинцам, как "вернуть" Крым и Донбасс


Чем конкретно Кравчука и официальный Киев пугает федеративное устройство, первый украинский президент не пояснил, как не пояснил и того, что такое «частичная автономия» в условиях унитарного государства.

По словам Кравчука, на Донбассе «давно нет ничего украинского». Что именно под "украинским" подразумевает Кравчук? – скаканье с кастрюлей на голове, горящие покрышки, американские протекторат?

Первый президент Украины заявляет, что для «возвращения Крыма и Донбасса» нужно делать акцент на проукраинском местном самоуправлении «с акцентом на автономию». Отдельный вопрос: не пора ли первому президенту Украину сделать хоть какой-то реальный шаг для того, чтобы положить конец братоубийственной войне на Донбассе? Организовал бы поездку других бывших украинских президентов на Донбасс, разбил бы палаточный лагерь на линии соприкосновения - вот это было бы, возможно, куда более эффективно, чем его бесконечная говорильня о статусах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:15
    Моисей 40 лет водил евреев.Украинцев похоже долго придётся водить что бы избавить от таких оборотней от КПСС,которые в жажде обрести власть и разбогатеть за счёт других продали и предали всё к чему прикасались,извратив дружбы народов,и встав на националистический путь.Пока не подохнут так будут себя вести.
    Мар.Тира
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:29
      Этот экс с завидной постоянностью чуть ли не каждую неделю дает советы "как"..Да НИКАК...Близко локоть,да не укусишь.
      210окв
      1. GRF (Евгений) Сегодня, 06:32
        Чтобы вернуть Крым, Донбасс, краснодарский край и Владивосток - нужно стать Россией...
        GRF
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:36
        Цитата: 210окв
        Этот экс

        Это точно.По рулить то ещё ой как хочется,и по гадить.А ни кто не обращает внимания.
        Мар.Тира
    2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:46
      Это тот самый который уже будучи президентом на Украине рассказывал как шестерил для бандеровцев. То относил им корм то сведения передавал, а для маскировки вступил в КОМСОМОЛ, ну и потом, по его-же словам - *конечно помогал *хлопцам**. Всё это не стесняясь и явно гордясь собой он сам выложил на экраны ТВ.
      василий50
  2. собаковод Сегодня, 06:16
    Отдельный вопрос: не пора ли первому президенту Украину сделать хоть какой-то реальный шаг для того, чтобы положить конец братоубийственной войне на Донбассе?

    Сразу с довольствия снимут.
    собаковод
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:16
    Человек, стоящий у истоков постсоветской Украины и несёт такую ересь, видно в голове не осталось здравого рассудка.
    Rusland
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:34
    Кравчук рассуждает как вернуть Крым и Донбасс Украине, а я знаю несколько способов намного эффективнее и реальнее, чем те которые озвучивает этот пустомеля!
    Первый - цветик семтцветик!
    Второй - поймать Золотую рыбку в Чёрном море.
    Третий - найти кувшин с Хатабычем!
    Сала Укро-ине !
    Ретвизан 8
    1. GRF (Евгений) Сегодня, 07:11
      Для начала можно просто Начать терпеливо читать славянских авторов, всех подряд... До полной каши\хаоса и желания навести порядок хотябы в своей голове...
      GRF
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 06:44
    Боятся хохлы, что Украина будет похожа на США, ФРГ... или - не дай бог! - на Швейцарию!
    Пусть уж остаётся селом с хатами под соломой или камышом, аистом на телеграфном столбе, который свил гнездо напротив такой вот хаты в селе Весёлое, где жил мой товарищ по работе Гопал - махновец, отсидевший после Перекопа 50 лет (хорошо не расстрелял Троцкий, как многих других). Гопал в свои восемьдесят работал, потому что пенсии махновцам, да ещё без стажа 25 лет было не положено. А Кравчук тогда был, как многие бандеровцы - секретарём парторганизации. "Сытно жрал, сладко спал" - как говорил Жиглов Кирпичу...
    Так вот, махновец Гопал был честным с товарищами и не перекрашивался, как эти коммуняки из Рады, совмина, президентской гоп-компании Украины. И не хотел он незалежности и дурацких майжданов... Хорошо, не дожил. Было бы ему сейчас под сто двадцать...
    Такие
    pafegosoff
  6. Равик (Сергей) Сегодня, 07:16
    Сначала нагадить, а потом спросить - Вы что обиделись? Вернете вы...как же...
    Равик
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:25
    Организовал бы поездку других бывших украинских президентов на Донбасс, разбил бы палаточный лагерь на линии соприкосновения - вот это было бы, возможно, куда более эффективно, чем его бесконечная говорильня о статусах.

    ... а оно ему это надо?... куда лучше варнякать издали - и сам пиарится, и куда безопасней для себя родного... bully
    a.s.zzz888
  8. Skuns Сегодня, 07:30
    Эх Кравчук ,помалкивал бы уж ...Тут и твоя вина есть в том что сейчас творится на Украине! Иуда , как и наш горбач с ЕБН.
    Skuns
  9. German Titov (Herat) Сегодня, 07:30
    Близко к тексту старой "пестни"- "Спасибо, ешьте сами бандерлоги, у нас в Донбассе это не едят". Ты нам еще за попойку в Беловежской пуще ответишь.
    German Titov
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:32
    Пусть мечтает дальше, шизофреник, Крым = Донбасс русская кровь......
    XXXIII
  11. Лекс. Сегодня, 07:32
    Кравчука вообще под трибунал за развал СССР вместе с Шушкевичем
    Лекс.
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