Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Кравчук рассказал украинцам, как "вернуть" Крым и Донбасс
Первый президент Украины в очередной раз размышлял о том, как Киеву «вернуть Крым и Донбасс». По словам Леонида Кравчука, ему точно «известно», что на Донбассе «есть российские военные и наёмники», но, как добавляет Кравчук, «это не означает, что Донбасс не находится в составе Украины». А что известно Кравчуку об американских военных и наёмниках, которые участвуют в нескончаемых обстрелах территории Донбасса и продолжают толкать Украину в новые и новые омуты гражданской войны?
Экс-президент «незалежной» заявляет, что Киеву уже сейчас необходимо проработать вопрос о будущем устройстве и организации жизни на Донбассе и в Крыму.
Заявление Кравчука приводит портал «Обозреватель»:
Чем конкретно Кравчука и официальный Киев пугает федеративное устройство, первый украинский президент не пояснил, как не пояснил и того, что такое «частичная автономия» в условиях унитарного государства.
По словам Кравчука, на Донбассе «давно нет ничего украинского». Что именно под "украинским" подразумевает Кравчук? – скаканье с кастрюлей на голове, горящие покрышки, американские протекторат?
Первый президент Украины заявляет, что для «возвращения Крыма и Донбасса» нужно делать акцент на проукраинском местном самоуправлении «с акцентом на автономию». Отдельный вопрос: не пора ли первому президенту Украину сделать хоть какой-то реальный шаг для того, чтобы положить конец братоубийственной войне на Донбассе? Организовал бы поездку других бывших украинских президентов на Донбасс, разбил бы палаточный лагерь на линии соприкосновения - вот это было бы, возможно, куда более эффективно, чем его бесконечная говорильня о статусах.
Экс-президент «незалежной» заявляет, что Киеву уже сейчас необходимо проработать вопрос о будущем устройстве и организации жизни на Донбассе и в Крыму.
Заявление Кравчука приводит портал «Обозреватель»:
Может быть частичная автономия, автономия, но не федерализация.
Чем конкретно Кравчука и официальный Киев пугает федеративное устройство, первый украинский президент не пояснил, как не пояснил и того, что такое «частичная автономия» в условиях унитарного государства.
По словам Кравчука, на Донбассе «давно нет ничего украинского». Что именно под "украинским" подразумевает Кравчук? – скаканье с кастрюлей на голове, горящие покрышки, американские протекторат?
Первый президент Украины заявляет, что для «возвращения Крыма и Донбасса» нужно делать акцент на проукраинском местном самоуправлении «с акцентом на автономию». Отдельный вопрос: не пора ли первому президенту Украину сделать хоть какой-то реальный шаг для того, чтобы положить конец братоубийственной войне на Донбассе? Организовал бы поездку других бывших украинских президентов на Донбасс, разбил бы палаточный лагерь на линии соприкосновения - вот это было бы, возможно, куда более эффективно, чем его бесконечная говорильня о статусах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти