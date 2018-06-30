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В США обсуждают возможность вывода контингента из Германии
Американское издание The Washington Post выходит с материалом, в котором утверждается, что власти США обсуждают возможность вывода американского военного контингента с территории Германии. При этом, как заявлено, рассматриваются два варианта. Первый: полный вывод с переброской на военные базы на территории США и ряда зарубежных стран. Второй: вывод из Германии с одновременным их вводом в Польшу.
Отмечается, что анализ возможного вывода обсуждается пока на низком уровне, чтобы в дальнейшем представить его результаты «на самый верх».
В материале говорится о том, что первым делом оценивается экономическая составляющая возможного вывода. Другими словами: во сколько американской казне принятие такого решения может обойтись?
Само обсуждение возникло на фоне явного похолодания отношений между Берлином и Вашингтоном. Напомним, что Ангела Меркель в последнее время постоянно заявляет о том, что на США в вопросах европейской безопасности не стоит полагаться, а вместо этого нужно формировать собственные европейские вооружённые силы – своеобразную альтернативу НАТО на территории Европы.
Если верить официальным данным США, то на территории Германии на данный момент находятся около 35 тыс. американских военнослужащих. Чью безопасность они обеспечивают на территории этой страны, сегодня вразумительно ответить не могут ни в США, ни в Германии. При этом Трамп постоянно требует от Меркель выполнения обязательств в рамках устава НАТО по выделению 2% ВВП на военные (натовские) нужды.
Отмечается, что анализ возможного вывода обсуждается пока на низком уровне, чтобы в дальнейшем представить его результаты «на самый верх».
В материале говорится о том, что первым делом оценивается экономическая составляющая возможного вывода. Другими словами: во сколько американской казне принятие такого решения может обойтись?
Само обсуждение возникло на фоне явного похолодания отношений между Берлином и Вашингтоном. Напомним, что Ангела Меркель в последнее время постоянно заявляет о том, что на США в вопросах европейской безопасности не стоит полагаться, а вместо этого нужно формировать собственные европейские вооружённые силы – своеобразную альтернативу НАТО на территории Европы.
Если верить официальным данным США, то на территории Германии на данный момент находятся около 35 тыс. американских военнослужащих. Чью безопасность они обеспечивают на территории этой страны, сегодня вразумительно ответить не могут ни в США, ни в Германии. При этом Трамп постоянно требует от Меркель выполнения обязательств в рамках устава НАТО по выделению 2% ВВП на военные (натовские) нужды.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USarmy
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