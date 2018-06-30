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В США обсуждают возможность вывода контингента из Германии

Американское издание The Washington Post выходит с материалом, в котором утверждается, что власти США обсуждают возможность вывода американского военного контингента с территории Германии. При этом, как заявлено, рассматриваются два варианта. Первый: полный вывод с переброской на военные базы на территории США и ряда зарубежных стран. Второй: вывод из Германии с одновременным их вводом в Польшу.

Отмечается, что анализ возможного вывода обсуждается пока на низком уровне, чтобы в дальнейшем представить его результаты «на самый верх».

В США обсуждают возможность вывода контингента из Германии



В материале говорится о том, что первым делом оценивается экономическая составляющая возможного вывода. Другими словами: во сколько американской казне принятие такого решения может обойтись?

Само обсуждение возникло на фоне явного похолодания отношений между Берлином и Вашингтоном. Напомним, что Ангела Меркель в последнее время постоянно заявляет о том, что на США в вопросах европейской безопасности не стоит полагаться, а вместо этого нужно формировать собственные европейские вооружённые силы – своеобразную альтернативу НАТО на территории Европы.

Если верить официальным данным США, то на территории Германии на данный момент находятся около 35 тыс. американских военнослужащих. Чью безопасность они обеспечивают на территории этой страны, сегодня вразумительно ответить не могут ни в США, ни в Германии. При этом Трамп постоянно требует от Меркель выполнения обязательств в рамках устава НАТО по выделению 2% ВВП на военные (натовские) нужды.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USarmy
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Комментарии 15

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:21
    Кто же откажется от основного завоевания американцев во второй мировой войне, удавка на шее Германии однозначно будет сохранена.
    Rusland
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:25
      Первый: полный вывод с переброской на военные базы на территории США и ряда зарубежных стран. Второй: вывод из Германии с одновременным их вводом в Польшу.
      полная чушь,"вашингтон пост" понятия не имеет о чём пишет...
      андрей юрьевич
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:01
        Всё они понимают.
        Просто надо время от времени изучать общественные настроения по этому поводу, что бы вовремя их нивелировать. Это не сама газета напечатала, а спецзаказ от правительства был.
        Shurik70
    2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 07:10
      В мире нет ничего постоянного, - всё течёт, всё изменяется.
      Лена Петрова
  2. Челдон (Алексей) Сегодня, 06:23

    Судя по фото уже приступили к отработке одного из вариантов вывода войск.
    Челдон
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:33
      Цитата: Челдон
      Судя по фото уже приступили

      Хотел дополнить.Американцев вывести оттуда можно только вперёд ногами.Добровольно они ни откуда сами не уходят.А вот кто им это поможет сделать время покажет?Писаки как всегда выдают желаемое за действительное.
      Мар.Тира
  3. Vard Сегодня, 06:27
    Есть предложение... Мы подписываем с Германией договор о нападении... А деньги которые она тратит на оборону пропиваем вместе..
    Vard
  4. TarasVE (Владимир) Сегодня, 06:30
    Американцы, думаю, не собираются заднюю включать, решили таким образом припугнуть некоторых своих союзников (Балтия,Дания)
    TarasVE
  5. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:47
    Крайне маловероятно.Добровольно покинут Германию?Да с чего бы?Своего пятнистого у них,к ихнему американскому счастью ,нет.А если и появится то быстро билет в один конец оформят!Нет.Не верю!
    Фил77
  6. Роялист (Святослав) Сегодня, 06:57
    [quote=Челдон]
    Судя по фото уже приступили к отработке одного из вариантов вывода войск.[
    /q По-моему это эвакуация: искусаного Германией американского континента
    Роялист
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 06:59
    Цитата: Vard
    Есть предложение... Мы подписываем с Германией договор о нападении... А деньги которые она тратит на оборону пропиваем вместе..

    Так и верится можно: столько бухла выйдет
    Роялист
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:23
    Второй: вывод из Германии с одновременным их вводом в Польшу.

    ....вторым - только в радость... только вопрос куда - на второй этаж?!.. laughing
    a.s.zzz888
  9. Bacha (Александр) Сегодня, 07:26
    Насчёт штатов не уверен, но Гитлер тоже войска в своё время в Польшу перебросил...
    Bacha
  10. Skuns Сегодня, 07:27
    Все же Трамп раскрутит Европу на увеличение военных расходов..А свои войска конечно не выведет добровольно.
    Skuns
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:37
    утверждается, что власти США обсуждают возможность вывода американского военного контингента с территории Германии
    Честно говоря не верится ни на толику. Чтобы американцы вывели свои базы из Германии необходимо только радиоактивное заражение этой территории. Для того,чтобы американцы отказались от плацдарма удара по России для этого необходимо решительное и разовое полное помешательство Сша. Чего в ближайшие годы мы конечно наблюдать не будем.
    rotmistr60
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