Первый контракт на поставку Су-57 подписан

Сегодня стало известно о том, что заключён первый контракт на поставку истребителей пятого поколения в ВКС РФ. Речь идёт о многоцелевых истребителях Су-57. Контрактом предусмотрены поставки 12 таких истребителей в авиационные части России.В главном оборонном ведомстве отметили, что на сегодняшний день успешно проходят испытания Су-57 с двигателем так называемой второй очереди. Это более совершенная силовая установка, параметры которой существенно выше параметров двигателя первого этапа.По словам представляющего МО РФ Алексея Криворучко (замглавы ведомства), поставки истребителей Су-57 в ВКС РФ начнутся в ближайшее время. При этом первые поставки будут связаны с истребителями, оснащённые двигателем упомянутого 1-го этапа. Другие партии будут поставляться в войска уже с новыми двигателями.Кстати, вопрос о двигателях на Су-57 стал одним из ключевых при принятии решения об отказе от заключения контракта с Россией индийской стороной. Индийские партнёры объявили, что Су-57 нельзя назвать истребителем пятого поколения, так как на нём используются двигатели старого образца. Кроме того, у Нью-Дели возникли претензии по стелс-параметрам. И, по индийской традиции, сразу же после отказа от заключения контракта по Су-57, стали появляться статьи в местной прессе о том, что отказались всё-таки зря, так как у китайцев уже есть J-20, а покупать у американцев их F-35 не имеет смысла, так как США всё равно не передадут свои технологии индийским производителям. Теперь ищут "стрелочника" и размышляют: а не вернуться ли в программу FGFA.