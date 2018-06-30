07:44 30 июня
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Первый контракт на поставку Су-57 подписан

Сегодня стало известно о том, что заключён первый контракт на поставку истребителей пятого поколения в ВКС РФ. Речь идёт о многоцелевых истребителях Су-57. Контрактом предусмотрены поставки 12 таких истребителей в авиационные части России.

В главном оборонном ведомстве отметили, что на сегодняшний день успешно проходят испытания Су-57 с двигателем так называемой второй очереди. Это более совершенная силовая установка, параметры которой существенно выше параметров двигателя первого этапа.

Первый контракт на поставку Су-57 подписан



По словам представляющего МО РФ Алексея Криворучко (замглавы ведомства), поставки истребителей Су-57 в ВКС РФ начнутся в ближайшее время. При этом первые поставки будут связаны с истребителями, оснащённые двигателем упомянутого 1-го этапа. Другие партии будут поставляться в войска уже с новыми двигателями.

Кстати, вопрос о двигателях на Су-57 стал одним из ключевых при принятии решения об отказе от заключения контракта с Россией индийской стороной. Индийские партнёры объявили, что Су-57 нельзя назвать истребителем пятого поколения, так как на нём используются двигатели старого образца. Кроме того, у Нью-Дели возникли претензии по стелс-параметрам. И, по индийской традиции, сразу же после отказа от заключения контракта по Су-57, стали появляться статьи в местной прессе о том, что отказались всё-таки зря, так как у китайцев уже есть J-20, а покупать у американцев их F-35 не имеет смысла, так как США всё равно не передадут свои технологии индийским производителям. Теперь ищут "стрелочника" и размышляют: а не вернуться ли в программу FGFA.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 07:16
    Ну вот... А кто боялся что у нас этого самолета не будет... Все будет!!!
    Vard
  2. Eddie (Илья) Сегодня, 07:17
    Наконец-то,разродились!
    Eddie
  3. DMoroz Сегодня, 07:18
    [quote][Су-57 с двигателем так называемой второй очереди. /quote] экспеды в воссорге...
    DMoroz
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:20
    Теперь ищут "стрелочника" и размышляют: а не вернуться ли в программу FGFA.

    ... хитромудрые в пролёте...долго думали и соображали, а вышло как есть - пролетели... bully
    a.s.zzz888
  5. Skuns Сегодня, 07:21
    Ну с Богом ! В таких делах торопиться не нужно, техника дорогая и все должно быть отработано на пять!
    Skuns
  6. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 07:22
    Получается, что заказали с первыми движками, так как второй ещё на испытаниях?
    WATCH_OFFICER
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 07:44
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Получается, что заказали с первыми движками, так как второй ещё на испытаниях?

      Получается так. А что плохого? Пусть пока отработают в войсках БРЭО (оно во многом определяет поколение самолёта), боевую работу и так далее. Вторым этапом будет освоение уже штатной силовой установки. Это не первый самолёт, который начинает карьеру с одним двигателем, а основную часть своей жизни летает с другим.
      Avis-bis
  7. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:29
    Вот и отлично drinks
    Грибок
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:30
    Ну вот и дожили до контракта на серию..Пусть первая партия мала и движок пока не тот , но все же - это серийные самолёты .. Радуйся малому , тогда и большое придёт . Хорошая новость ..
    КВУ-НСвД
  9. Leshka G (Leshka G) Сегодня, 07:39
    Отличная новость. Россия вперёд. Кстати слышал вна украине на прошлой неделе тоже самолёт пятого поколения в войска поставили, У-2 называется.
    Leshka G
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