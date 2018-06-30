Снова недолёт. Японская частная ракета взорвалась почти сразу после старта

Японские СМИ сообщают об очередном неудачном запуске частной ракеты. Речь идёт о ракете компании Interstellar Technologies Inc., название которой – МОМО. Старт компания пыталась осуществить без участия японского аэрокосмического агентства. Буквально через несколько секунд после старта 10-метровая ракета взорвалась в воздухе, пролетев несколько километров.С помощью ракеты японцы пытались вывести космический аппарат. Назначение его на данную минуту держится в секрете.Нужно отметить, что это вторая неудачная попытка запуска ракеты МОМО. Первый старт состоялся 30 июля прошлого года. Тогда ракета массой около тонны была запущена со стартовой площадке на острове Хоккайдо. Через несколько секунды центр управления перестал получать сведения телеметрии, полёт перестал быть контролируемым, что привело к необходимости в срочном порядке останавливать работу двигателя. В итоге ракета перешла в состояние свободного падения с высоту примерно 20 тыс. метров. Через некоторое время ракета упала в Тихий на расстоянии примерно 6-7 км от места старта.Частная компания пыталась использовать ракету для исследовательских целей, а также для коммерциализации полётов. На данный момент компания Interstellar Technologies Inc. продолжает нести убытки из-за неудачных стартов. О сумме убытков на данный момент не сообщается, как не сообщается и о том, когда ожидается следующий старт.