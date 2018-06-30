11:06 30 июня
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Снова недолёт. Японская частная ракета взорвалась почти сразу после старта

Японские СМИ сообщают об очередном неудачном запуске частной ракеты. Речь идёт о ракете компании Interstellar Technologies Inc., название которой – МОМО. Старт компания пыталась осуществить без участия японского аэрокосмического агентства. Буквально через несколько секунд после старта 10-метровая ракета взорвалась в воздухе, пролетев несколько километров.

Снова недолёт. Японская частная ракета взорвалась почти сразу после старта


С помощью ракеты японцы пытались вывести космический аппарат. Назначение его на данную минуту держится в секрете.


Нужно отметить, что это вторая неудачная попытка запуска ракеты МОМО. Первый старт состоялся 30 июля прошлого года. Тогда ракета массой около тонны была запущена со стартовой площадке на острове Хоккайдо. Через несколько секунды центр управления перестал получать сведения телеметрии, полёт перестал быть контролируемым, что привело к необходимости в срочном порядке останавливать работу двигателя. В итоге ракета перешла в состояние свободного падения с высоту примерно 20 тыс. метров. Через некоторое время ракета упала в Тихий на расстоянии примерно 6-7 км от места старта.

Частная компания пыталась использовать ракету для исследовательских целей, а также для коммерциализации полётов. На данный момент компания Interstellar Technologies Inc. продолжает нести убытки из-за неудачных стартов. О сумме убытков на данный момент не сообщается, как не сообщается и о том, когда ожидается следующий старт.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 46

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:38
    Снова недолёт. Японская частная ракета взорвалась почти сразу после старта
    Да и фиг с ней.Аминь feel
    Наблюдатель2014
    1. Skuns Сегодня, 07:50
      Ына пригласите, он японцев научит ракеты создавать, у него все взлетает , даже США это признали и успогоились..)))
      Skuns
      1. Летунъ Сегодня, 09:21
        Цитата: Skuns
        Ына пригласите, он японцев научит ракеты создавать, у него все взлетает , даже США это признали и успогоились..)))

        У Ына есть частные конторы которые занимаются строительством ракет? Смотрю пятница даром не прошла wassat А у японского аэрокосмического агентства дела идут на пару порядков получше чем у Ына, так что кому и у кого там поучиться, это ещё очень большой вопрос.
        Летунъ
        1. Skuns Сегодня, 10:02
          Цитата: Летунъ
          А у японского аэрокосмического агентства дела идут на пару порядков получше чем у Ына, так что кому и у кого там поучиться, это ещё очень большой вопрос.

          Ну как сказать , Трамп то в Японию не стремится, там все давно под контролем и платят дань как положено.. А КНДР закрытая страна и как помнится пару лет назад , нас тут некоторые товаищи убеждали , что народ там голодает и чуть ли не траву кушает ..А Ын всех удивил , ЯО создал и носители тоже имеются неплохие для такой маленькой страны..Я не удивлюсь , если они в космос рванут , в ближайшее время ..Технологии и ученые у них соответствующие имеются , я в этом уверен ! А Южная корея по сравнению с КНДР обыкновенные рабы , хоть и жрут побольше риса чем соседи ..Они им завидуют их независимости и стойкости ! Молодец Ын.., действуй так же ..!
          Skuns
          1. Летунъ Сегодня, 11:03
            Цитата: Skuns
            Они им завидуют их независимости и стойкости !

            Э-э-э-э... Я правильно понял, Вы имели ввиду, что именно южные корейцы завидуют северным? Т.е. это из Южной Кореи в Северную народ бежит каждый год тысячами? Вот это было сказано прям на полном серьёзе? Ответьте пожалуйста, ну чтобы на будущее знать есть ли смысл в дальнейшим затевать с Вами диалог...
            Летунъ
        2. Перейра (Михаил) Сегодня, 10:17
          У японцев есть деньги, у Ына умение. Вместе - страшная сила. Но деньги найдутся и у Южной Кореи.
          Если Корея объединится, то она сможет поспорить и с Японией, и с Китаем.
          Перейра
    2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 07:52
      Да и фиг с ней.Аминь

      Да нет, звонок нашему Роскосмосу. Попытки запуска когда-нибудь обернуться удачей, а что мы? Летаем на технологиях из 80-х? request
      Sharky
      1. Fedorovich (Борис Годунов) Сегодня, 08:00
        Если они работают, то почему бы и нет?
        Fedorovich
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 08:28
          Если они работают, то почему бы и нет?

          Мотыга тоже работает, почему бы и нет?
          Вот статья вдогонку:
          https://vpk.name/news/75734_kosmonavt_rossiiskii_
          segment_na_mks_moralno_ustarel.html
          Sharky
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:43
    Старт компания пыталась осуществить без участия японского аэрокосмического агентства
    А зря. Не стоит ориентироваться на американского престидижитатора, который начинает вызывать сомнения в штатах.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:08
      Гена , привет ! hi У япов очередная осечка - это ничего , на ошибках учатся . Вот только не все и не всегда (это я про твой выпад в сторону Маска) . Не так давно по RenTV у Прокопенко была очередная конспирологическая версия про Маска : что , если он просто проект матрасных спецслужб ? wink
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:17
        Привет, Паша! hi
        если он просто проект матрасных спецслужб ?
        Про спецслужбы не скажу, а вот то, что он выгоден некоторым компаниям это 100%.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:21
          Согласен . С какой бы иронией мы не относились к RenTV , а и там рациональное зерно проскакивает .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:26
            Периодически да. Если учесть, что приводят документальные факты (это я не про инопланетян).
            rotmistr60
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:41
              Цитата: rotmistr60
              (это я не про инопланетян).

              Вспомнилось :
              Есть всё же разум во вселенной , раз не выходит на контакт .
              bouncyhunter
      2. MPN (Павел) Сегодня, 09:33
        Цитата: bouncyhunter
        он просто проект матрасных спецслужб ?

        Паша, частные компании космические сегодня нужны как хлеб, потребность в них не упадет... Вот смотри Делает какая то фирма спутник. Понимает, что не смогла я, ну не смогла..., запускает его на частной ракете (ну естественно все страхуется предварительно)... Оп и все в шоколаде и еще очередь стоит на неудачные пуски... Если глубже смотреть то запускать под видом спутника можно и бочку из под пива... вообще шоколад горький получается... laughing
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:35
          Я , кажется , понял на что ты намекаешь : в зарабатывании денег все средства хороши , а ? wink
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:37
            Госкорпорация для этого не то, а вот частник есть частник..., чего с него взять молодой ешо, учиться пока... winked
            MPN
        2. donavi49 Сегодня, 09:45
          Но ведь спутник делает тоже частная компания. Если говорить про США - то там даже ULA частная если что, ибо это Боинг+Локхид. В Европе Талес (один из производителей спутников) - также полностью частная компания. Астриум (конкурент Талеса) - Арбузик. Ариан-5 - космический отдел Арбузика + Сафран.

          Даже в Китае вон частная ракета полетела. В Китае! Да в легком классе.

          Большие игроки (которые играют в 9-20 тонн) - Маск, Безос, ULA и Арбуз+Сафран сейчас.
          Маск - совершенствует свой Фалкон и в фоне работает над новым поколением.
          Безос - активно делает свой НьюГленн. От которого изрядно потеет Маск и вкладывает миллионы в ответочку. Для ракеты разработаны новые метановые двигатели BE-4. Если он выйдет на обещанные показатели - то Маску придется поступится рыночком запусков обвал будет уровня Роскосмоса 2013-2016.

          ULA - они активно делают свой Вулкан, на двигателях BE-4. Будет менее эффективный чем Безос, но мегакорпорации такая эффективность более чем. Они вон Дельты4 с космоценником умудряются лоббировать в 450-500 млн за 1 запуск.
          Арбузик и примкнувший Сафран - пытаются спасти тонущий Ариан5, активно делая экономичный и дешевый Ариан6. Пока не очень.
          donavi49
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:11
      Цитата: rotmistr60
      Старт компания пыталась осуществить без участия японского аэрокосмического агентства
      А зря. Не стоит ориентироваться на американского престидижитатора, который начинает вызывать сомнения в штатах.

      Вполне возможно, что и в Японии есть положения законодательства о раскрытии информации. Ведь по сути американское сотрудничество госконтор с частниками именно этим и вызвано. Пилить проще, ответственности меньше.
      Лопатов
    3. donavi49 Сегодня, 09:24
      Ну вот он запустил очередную ракету CRS-15 - на МКС. Успешно. Постит фоточки в твитор. Прощается с Блок4. Теперь только Блок5...

      Это 11 Фалкон 9 и 7 б/у шный в этом году. Вся Россия 8 запустила и 1 с Куру французы.
      donavi49
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:49
        Цитата: donavi49
        Ну вот он запустил очередную ракету CRS-15 - на МКС

        На ВО о Маске либо плохо либо ничего, хотя патриоты иногда упоминают его, типа
        Цитата: rotmistr60
        Не стоит ориентироваться на американского престидижитатора, который начинает вызывать сомнения в штатах.

        Мол всем же известно, что это... ну и перечисление откуда он украл, кто его спонсирует и как скоро он лопнет, ведь пузырь же... на РЕН ТВ сказали, а там хрень не скажут
        Цитата: bouncyhunter
        Не так давно по RenTV у Прокопенко была очередная конспирологическая версия про Маска : что , если он просто проект матрасных спецслужб ?

        Что тут противопоставить то, удачные запуски что ли? Да бросьте, после американского доллара Илон Маск второй по популярности на ожидание "скоро рухнет", а после знания размера госдолга США все знают размер убытков Тесла...
        Дырокол
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:49
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:59
      Цитата: Дормидонт
      Мелочь, а приятно

      И что тут приятного? Когда наша грохнется ,не удивляитесь потом,что такие как вы злорадствуют
      Александр романов
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:21
        Александр Романов Александр hi
        И что тут приятного? Когда наша грохнется ,не удивляитесь потом,что такие как вы злорадствуют
        А это эра Водолея. Обратка приходит мгновенно.
        Наблюдатель2014
      2. Грац (Грац) Сегодня, 08:24
        а кто они нам сваты браты? 2 раза воевали по крупному
        Грац
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:00
          Цитата: Грац
          а кто они нам сваты браты? 2 раза воевали по крупному

          Это повод прыгать с кастрюлеи на голове и радоваться,что ракета упала? Тогда вам на Украину лучше переехать
          Александр романов
          1. Грац (Грац) Сегодня, 10:24
            не говорите что мне делать и не узнаете в какую сторону вам следует пройти
            Грац
        2. Летунъ Сегодня, 09:25
          Цитата: Грац
          а кто они нам сваты браты? 2 раза воевали по крупному

          А с кем мы не воевали? И кстати, про 2-й раз, Вы не в курсе кто на кого напал, разорвав в одностороннем порядке заключённый ранее договор?
          Летунъ
          1. Грац (Грац) Сегодня, 10:23
            а в первый раз вы в курсе кто на кого напал без объявления войны?
            о соблюдении договоров с такими подписантами речи быть не может
            Грац
    2. фрезер (александр) Сегодня, 08:22
      Цитата: Дормидонт
      Мелочь, а приятно

      Вся суть современного российского патриотизма.
      Главное, что бы не у нас хорошо было, главное что бы у других плохо.
      фрезер
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:39
        фрезер (александр)
        Вся суть современного российского патриотизма
        Главное, что бы не у нас хорошо было, главное что бы у других плохо.
        Давайте без "вся" ВО первому ресурсу нужно перейти на регистрацию по паспорту.Вместо минусов.Пусть ценность каждого комментария в своей цене увеличится в разы
        Наблюдатель2014
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:01
          Цитата: Наблюдатель2014
          Давайте без "вся" ВО первому ресурсу нужно перейти на регистрацию по паспорту

          Все большевики по привычке в подполье уидут
          Александр романов
        2. Летунъ Сегодня, 09:28
          Цитата: Наблюдатель2014
          Давайте без "вся" ВО первому ресурсу нужно перейти на регистрацию по паспорту.Вместо минусов.Пусть ценность каждого комментария в своей цене увеличится в разы

          Да ничего тут не увеличится, в том то и самая печаль, что урякают тут такие старые кони, что я прям диву даюсь, как говорится вырос - ума не вынес...
          Летунъ
      2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:20
        Вся суть современного российского патриотизма.
        Главное, что бы не у нас хорошо было, а что бы у других плохо.

        Замечание просто "в точку"! Причем, когда начинаешь говорить, "как должно бы быть", чтобы и "волки были сыты и овцы целы" сразу ор поднимается: "да ну! нигде такого нету! везде как у нас и еще, хуже!"
        Улиточник N9
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:49
    Куда конь с копытом, туда и рак с клешней....
    parusnik
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:03
    А в Новой Зеландии вполне себе успешно слетала. И удачная модель... С электрическим насосом в двигателе. laughing
    Горный стрелок
    1. donavi49 Сегодня, 09:13
      Первый 100% комерческий (только оплаченная коммерсантами нагрузка в лице 6 кубоспутников) Электрон? Его вроде отложили. Сначала погода. Потом сработка по аварийным параметрам. Сейчас перебирают тот сегмент. Новая попытка скорее в июле. Они не хотят взорвать первый коммерческий запуск, поэтому трясутся над каждым порывом ветра или отклонением от параметров.
      donavi49
  6. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 08:04
    А нужен ли вообще сейчас такой носитель? ультралегкого класса скажем так. Запустить один кубсат и всё? Для этого содержать пусковую инфраструктуру и т.д. Сейчас много тяжелых носителей и можно запускать десятки спутников сразу. В любом случае выйдет дешевле. Для остальных миссий у японцев есть хороший носитель H-IIB.
    Vadim851
    1. donavi49 Сегодня, 09:16
      Запустить связку вот сейчас - или ждать очереди на билетик в автобусе через год?

      Плюс аварийность. Если откатают нормально РН - то вероятность отказа будет меньше. В автобусе мелкие спутники имеют высокий % аварий.

      Ну и главное - создать взрослую ракету на свои деньги = очень дорого. Это под силу Безосу = но он самый богатый человек в Мире. Это под силу Маску. Это под силу тому кто захочет/сможет вложить пару-тройку миллиардов личных денег. Но собрать легкую ракету можно с относительно низким бюджетом. И это уже доступнее, проще и быстрее.
      donavi49
  7. Грац (Грац) Сегодня, 08:22
    к Ким Чен Ыну пусть на консультацию запишутся
    Грац
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 08:56
    Цитата: Skuns
    Ына пригласите, он японцев научит ракеты создавать, у него все взлетает , даже США это признали и успогоились..)))

    Ага! Особенно космических ракет. Обалденный процент успешных запусков... laughing

    Цитата: Sharky
    Да и фиг с ней.Аминь

    Да нет, звонок нашему Роскосмосу. Попытки запуска когда-нибудь обернуться удачей, а что мы? Летаем на технологиях из 80-х? request

    Последние годы начала все более четко проявляться тенденция. Сегмент сверхлегких ракет-носителей, предназначенных для вывода мини-, микро- и прочих наноспутников начинает смещаться в сторону частных компаний. Наша аналогичная фирма готова принять участие в этой гонке, ибо рынок таких запусков становится все обширнее. Но необходимы средства в пределах 10-20 млн зелени. Однако Роскосмосу частника не выгодно поддерживать. Легче в этом направлении ничего не делать, а использовать старые схемы

    Цитата: Vadim851
    А нужен ли вообще сейчас такой носитель? ультралегкого класса скажем так. Запустить один кубсат и всё? Для этого содержать пусковую инфраструктуру и т.д. Сейчас много тяжелых носителей и можно запускать десятки спутников сразу. В любом случае выйдет дешевле. Для остальных миссий у японцев есть хороший носитель H-IIB.

    Нужен. Рынок таких запусков от года к году становится все больше. И не всегда выгодно оператору спутника запускать такие спутники в виде "попутного груза" на "больших носителях, стоимость пуска которых порой достигает 50-100 млн. Порой дешевле запустить на таком ультралегком
    Старый26
  9. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:57
    Количество при правильной работе по искоренению недостатков со временем перейдёт в качество. Потому ехидничать по поводу падений японских частных ракет весьма недальновидно. Вспомним, как училась летать наша "Булава" wink
    hi
    рюрикович
  10. demo (Ван) Сегодня, 09:44
    Японцам надо с Ыном познакомиться. Тот научит их делать ракеты.
    А так, вместо названия МОМО, надо дать название МИМО.
    demo
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:03
    Япония может себе позволить ,они второй после Китая вкладчик средств в американские долговые обязательства.Это от каждого нашего взрыва страдает репутация ,а японцы особенно не парятся ,строят себе ракеты.
    APASUS
  12. Дирижер Сегодня, 10:45
    Эх, незя про 38 воробьев тут анекдот рассказать.))))
    Дирижер
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