11:06 30 июня
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ЧМ-2018 по футболу в России становится самым прибыльным за всю историю турниров

Чемпионат мира по футболу в России уже оценивается как самый прибыльный за всю историю проведения турниров. Прибыль приносит не только непосредственное посещение матчей футбольного первенства планеты, но также телетрансляции, продажа рекламы, многочисленные интервью с тренерами и футболистами, расходы болельщиков в стране проведения турнира и многое другое.

Если в 2010 году в ЮАР FIFA заработала около 3,9 млрд долларов, в 2014 году в Бразилии – 4,8 млрд долларов, то уже на данный момент (а турнир сегодня достиг своего экватора) прибыль FIFA оценивается примерно в 3,2 млрд долларов. Суммарный прогноз – 6,1 миллиарда, что примерно на 10-12% больше того, что было запланировано изначально. Об этом сообщает американская The New York Times.

Рекордов по посещаемости матчей турнир в России не ставит. Одна из причин – вместимость российских стадионов. Так, средняя посещаемость на данный момент оценивается на уровне 45,39 тыс. зрителей за матч. Для сравнения, это выше, чем на турнире в 2002 году в Японии и Южной Корее, выше, чем на ЧМ-98 во Франции, но существенно ниже посещаемости ЧМ-94 в США. В Штатах в среднем на матче присутствовали по 69 тыс. человек. Однако с момента начала игр плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как игры будут проводиться на наиболее крупных стадионах, включая стадион «Санкт-Петербург» и «Лужники».


ЧМ-2018 по футболу в России становится самым прибыльным за всю историю турниров


Оценивается и экономический эффект от проведения первенства для самой России. В правительстве утверждают, что за пять лет подготовки к турниру этот эффект составил 867 млрд рублей (около 1% ВВП). Официально затрачено на подготовку при этом 13,2 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Только на проживание в гостиницах и питание в городах проведения турнира болельщики за две недели потратили свыше 30 млрд рублей. То есть - по два с лишним миллиарда в сутки. И это по самым скромным официальным оценкам.

Наиболее впечатляющим является гуманитарный эффект. Сотни тысяч иностранных болельщиков, находящихся в России, в основной своей массе пребывают в настоящем изумлении по поводу того, что они увидели в нашей стране, и что им изначально о России рассказывали их средства массовой информации. Поэтому в РФ ожидается волна так называемого «пост-чемпионатного» туризма, когда в страну поедут туристы из стран мира, в которых вернувшиеся болельщики поведают о всей бредовости страшилок о России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 122

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:57
    Прибыль для ФИФА?..Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата.Будут ли туда пускать ДЮСШ,и вообще как насчет массового спорта?
    210окв
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:02
      Цитата: 210окв
      Прибыль для ФИФА?..

      Да для нас, простых смертных, абсолютно без разницы. Естественно, Россия тоже заработает, но нам будет "денег нет, но..." и далее по тексту. winked
      helmi8
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:07
        Да,определенное количество рабочих мест это принесет,но главное-это дальнейшее использование.
        Цитата: helmi8
        Цитата: 210окв
        Прибыль для ФИФА?..

        Да для нас, простых смертных, абсолютно без разницы. Естественно, Россия тоже заработает, но нам будет "денег нет, но..." и далее по тексту. winked
        210окв
        1. Например Сегодня, 09:47
          прибыль FIFA оценивается примерно в 3,2 млрд долларов. Суммарный прогноз – 6,1 миллиарда,

          Фифы высасут деньги из России и свалят с миром. А журналисты радуются wassat
          Покажите мне того губернатора из провинции который желает повесить себе на шею стадион. Какой чайник желает содержать эти сооружения? Там одной коммуналки миллионы-миллионы-миллионы. А это чисто футбольные памятники архитектуры. Может Мединскому их слить?
          Бабе базарить о детях бегающих по стадиону мозг бы купить. Жаль не продается. И такие у нас в министрах. Чем мы прогневали тебя, Господи?
          Например
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:02
            Вы как здоровы? (просто интересуюсь)
            Цитата: Например
            Фифы высасут деньги из России и свалят с миром. А журналисты радуются

            Прибыль приносит не только непосредственное посещение матчей футбольного первенства планеты, но также телетрансляции, продажа рекламы, многочисленные интервью с тренерами и футболистами, расходы болельщиков в стране проведения турнира и многое другое.(с) -Где здесь "высасут"
            Цитата: Например
            Какой чайник желает содержать эти сооружения? Там одной коммуналки миллионы-миллионы-миллионы

            Такие как вы мечтают снести все стадионы, музеи, парки (тоже содержание денег стоит). А мы потом удивляемся -Откуда касТрюлеГоловые берутся
            Chertt
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:19
              Цитата: Chertt
              Откуда касТрюлеГоловые берутся

              С Украианцев пример берут.
              Александр романов
              1. Например Сегодня, 10:58
                Вы, некострюлеголовые, где-то бываете кроме интернета?
                У нас в городе даже бабушек с улиц прогнали. "Кулубнику выращенную своими руками" они торговать не имеют права. Лорьки с водой и мороженным канули в Лету. На стадионе торгует ОДНА компания корни которой ведут в столицу. Ассортимент - хватит пальцев на руках. Вы же не жрать пришли а футбол смотреть - это посыл.
                Воду на стадион можно пронести 100Грамм. Война что-ли? Нет БАБЛО!!!
                Черт и Романов вас поимели как и остальных. В грубой форме и насухую.
                В фанзону нельзя проносить даже ВОДУ. И это при жаре под СОРОК!!! Покупайте на фан зоне понятно у кого.
                Чему вы радуетесь некострюлеголовые Романов и Черт?
                Фифа заработала. Ура!!!
                У меня сын младший в том возрасте когда говорят ктообзывается, тот сам так называется.
                Романов и Черт дети-то у вас есть? Вы перед ними тоже хвалитесь, что можете позволить себе купить стаканчик воды за 250Руб?
                Гордитесь собой парни!!! love
                Например
                1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 11:04
                  Потому как безопасность при таком скоплении людей превыше всего. И вы смешны, если вы купили билет на стадион, то наверное бутылку воды вы осилите)
                  Писсаро
                2. jjj Сегодня, 11:05
                  Друзья, в Китае экономический рывок начался после того как начались массовые расстрелы казнокрадов на стадионах.
                  В России стадионы уже построены...
                  jjj
                3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:06
                  Цитата: Например
                  У нас в городе даже бабушек с улиц прогнали. "Кулубнику выращенную своими руками" они торговать не имеют права

                  А у нас торгуют
                  Цитата: Например
                  . Воду на стадион можно пронести 100Грамм. Война что-ли?

                  Слишком много умных стало,выливают воду и наливают чего покрепче. А потом бузить начинают.Сами виноваты
                  Цитата: Например
                  Покупайте на фан зоне понятно у кого.

                  Вот и покупаи и пеи воду,а не то что сам туда налил.А не нравится,сиди и смотри у телевизора
                  Александр романов
            2. Дирижер Сегодня, 10:41
              Уважаемый , а зачем и как содержать фут стадионы в Саранске, Ебурге, Кениге? Там большого футбола нет. а стадионы чиста футбольные , то есть их надо переделывать и под легкую атлетику а внутри . качалки и что нить еще . а это бабло))) а Откуа оно, может с пенсий? А насчет болельщиков а пускай так в октябре к нам , куда нить в Воронеж, впечатление может быть иное)))
              Дирижер
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:51
                Цитата: Дирижер
                , а зачем и как содержать фут стадионы в Саранске, Ебурге, Кениге?

                Вкладывает государство в спор-это плохо.
                Не вкладывает -это снова плохо.
                Образ мышления очень недалекого человека
                Александр романов
              2. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:58
                Цитата: Дирижер
                а зачем и как содержать фут стадионы в Саранске, Ебурге, Кениге?

                Вы по каждому стадиону хотите подискутировать wink

                Цитата: Дирижер
                а это бабло))) а Откуа оно, может с пенсий?

                Не повторяйте глупостей про "ясли для беременных пенсионеров". Так и скажите -Хотите чтобы все стадионы снесли
                Цитата: Дирижер
                А насчет болельщиков а пускай так в октябре к нам , куда нить в Воронеж, впечатление может быть иное)))

                У нас в городе (поменьше Воронежа), не так давно "Ледяной стадион" доделали. Тоже стонали некоторые о миллионах=миллиардах-триллионах . Ни че, окупаем потихоньку tongue
                Chertt
          2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:44
            Вам платят за эту чушь или Вы учились где то на идиoта?
            1 фифасы не высОсут деньги за ЧМ ибо деньги за билеты которые заплатили за то что бы пройти на определенный стадион частично (то есть не полностью но от 1 до 2 третей от цены за билет , зависит от того кто играет и какой это город) остаются стадиону .
            2 деньги которые идут фифасам частично отходят и стране хозяйке .
            3 деньги за трансляцию идут не только ФИФА . она делится ими со страной хозяйкой и со стадионами .
            ну и так далее .
            в сети есть статьи о том что дажу moody's расчитало что при тратах более 600 млрд Россия получит более 900 млрд . речь о рублях .
            просто экспл
            1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:47
              не мешайте человеку жить с рабским мышлением.Это удобно .
              Heterocapsa
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:02
      Цитата: 210окв
      Прибыль для ФИФА?

      А как же ? Кушать и пополнять счёт в банке все хотят .
      Цитата: 210окв
      Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата.Будут ли туда пускать ДЮСШ,и вообще как насчет массового спорта?

      Скворцова на днях вещала что именно для развития детского спорта и будут использоваться объекты . Посмотрим ...
      bouncyhunter
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:11
        Цитата: bouncyhunter
        Скворцова на днях вещала что именно для развития детского спорта и будут использоваться объекты

        Павел, вот если б она еще озвучила во сколько родителям обойдется это развитие... А то с нынешними расценками детского спорта все зачахнет на корню пока не будет господдержки. А ее не будет - снова вступает в силу "денег нет....." lol
        helmi8
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:13
          Сергей , привет ! hi
          Цитата: helmi8
          вот если б она еще озвучила во сколько родителям обойдется это развитие...

          Вот потому в конце моего прошлого комментария я и сказал многозначительное
          Цитата: bouncyhunter
          Посмотрим ...
          bouncyhunter
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:19
            Доброе утро, Павел! hi
            Цитата: bouncyhunter
            Вот потому в конце моего прошлого комментария я и сказал многозначительное
            Цитата: bouncyhunter
            Посмотрим ...

            Просто внук хоккеем занимается, а деду приходится форму покупать. laughing А внук растет, а форма не дешевая. В этом году уже пенсии не хватит, полторы надо... request А ее почему-то не добавляют, хотя военным зарплату индексировали...
            helmi8
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:33
              У меня под боком Ледовый Дворец , так каждое утро наблюдаю как пацанва с клюшками наперевес бодро рысит туда . А насчёт экипировки - да , удовольствие недешёвое , поэтому у нас наладили производство своей , которая на порядок дешевле , но не хуже (по отзывам) . Даже была такая инфа что юным хоккеистам из малообеспеченных семей её вовсе бесплатно выдают .
              bouncyhunter
              1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:36
                Цитата: bouncyhunter
                Даже была такая инфа что юным хоккеистам из малообеспеченных семей её вовсе бесплатно выдают

                Ну мы до коммунизма еще не дожили (или уже пережили) laughing Ничего не выдают. А за экипировку в прошлом году 30 тыс. отвалил... Лучше б он в шахматы играл... lol
                helmi8
        2. ciujoilu (Igor) Сегодня, 10:20
          Я думаю что не он не имел ввиду стадионы а базы где тренируется сеичас команды. Это же тоже инфраструктура построена для чемпионата мира?
          ciujoilu
      2. MPN (Павел) Сегодня, 09:22
        Паш привет! hi
        Прибыль для ФИФА?
        Чего только ФИФА там и ВАДА получит прибыль..., может на лечение Родченкова от алкоголизма даже выделят... laughing
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:28
          Тёзка hi
          Цитата: MPN
          может на лечение Родченкова от алкоголизма даже выделят...

          Лучше сразу - на утилизацию . bully
          bouncyhunter
        2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 09:30
          Цитата: MPN
          на лечение Родченкова от алкоголизма

          Он уже в психушке лечится... bully
          helmi8
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:09
      Цитата: 210окв
      .Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата

      По назначению ! Хотя не думаю,что вас это в деиствительности волнует
      Цитата: 210окв
      и вообще как насчет массового спорта?

      Закроите ноутбук и идите занимаитесь
      Александр романов
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:18
        А Вы чего открыли ноутбук?Что бы гадость написать?Да,и кстати волнует,ибо мои два младших сына занимаются спортом.
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        .Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата

        По назначению ! Хотя не думаю,что вас это в деиствительности волнует
        Цитата: 210окв
        и вообще как насчет массового спорта?

        Закроите ноутбук и идите занимаитесь
        210окв
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:22
          Цитата: 210окв
          Что бы гадость написать?

          Где же тут гадость,я написал факт! Кто хочет и работает всегда наидет пару сотен рублеи поити в спортзал. А кто не хочет,тот сильно озабочен в инете,как же спортом заниматься.Халявщики,привыкли жить на шару
          Александр романов
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:26
            Парой сотней сейчас не обойдешься.Ну,если за одно посещение.Я например плачу по 800 рублей в месяц на каждого в клубе "Рось"-это спортивно патриотический клуб.Низкий поклон Тарасову Игорю Николаевичу-он один все это тащит.А на подобные сооружения я видел кто ходит-массовым спортом там к сожалению и не пахнет.
            Цитата: Александр романов
            Цитата: 210окв
            Что бы гадость написать?

            Где же тут гадость,я написал факт! Кто хочет и работает всегда наидет пару сотен рублеи поити в спортзал. А кто не хочет,тот сильно озабочен в инете,как же спортом заниматься.Халявщики,привыкли жить на шару
            210окв
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:31
              Цитата: 210окв
              Парой сотней сейчас не обойдешься.

              Да ладно. Одно посещение в нормальный зал стоит в раионе 200 р.Так что не надо ля ля
              Цитата: 210окв
              Я например плачу по 800 рублей в месяц на каждого в клубе "Рось"-это спортивно патриотический клуб

              Ты постоянно на саите,когда успеваешь то. А месячный абонимент стоит минимум 2000 р
              Цитата: 210окв
              А на подобные сооружения я видел кто ходит-массовым спортом там к сожалению и не пахнет

              Не знаю,где и что ты видел,но людеи в спортзалах и всяких спорт центрах много. Иначе комерсы их не открывали.
              Александр романов
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:43
                Ледовый Дворец в Смоленске-это лет восемь назад было..Люди вели своих детей на тренировку в 6 утра..Дешевое время..Не буду говорить сколько стоило-спрашивал у родителей,те только рукой махнули.Вопрос даже не о спортзалах,да не будут коммерсы их открывать если не выгодно.А о тех стадионах,построенных к чемпионату..Это узко специализированные сооружения-футбольные стадионы.
                Цитата: Александр романов
                Цитата: 210окв
                Парой сотней сейчас не обойдешься.

                Да ладно. Одно посещение в нормальный зал стоит в раионе 200 р.Так что не надо ля ля
                Цитата: 210окв
                Я например плачу по 800 рублей в месяц на каждого в клубе "Рось"-это спортивно патриотический клуб

                Ты постоянно на саите,когда успеваешь то. А месячный абонимент стоит минимум 2000 р
                Цитата: 210окв
                А на подобные сооружения я видел кто ходит-массовым спортом там к сожалению и не пахнет

                Не знаю,где и что ты видел,но людеи в спортзалах и всяких спорт центрах много. Иначе комерсы их не открывали.
                210окв
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:46
                  Цитата: 210окв
                  .Люди вели своих детей на тренировку в 6 утра

                  Родители от жадности совсем с ума сошли?
                  Цитата: 210окв
                  Это узко специализированные сооружения-футбольные стадионы

                  Так чем ты озабочен то? Я вообще не понял
                  Цитата: 210окв
                  Не буду говорить сколько стоило-спрашивал у родителей,те только рукой махнул

                  Ведет мужик своего сынку на треню в 6 утра.Он сына разбудил в 5 утра и на треню его повел. Мне тут в каком месте поржать?
                  На тренера бы еще имбецила посмотреть,который ведет секцию в 6 утра
                  Александр романов
                  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:50
                    Поржать можно хоть сейчас..Я тоже тогда очень удивился,хотя это не до смеха..Озабочен по поводу ДЮСШ футбольных.Будут ли стадионы использоваться для детишек.Всех..Кто желает,а не для тех которым родители смогут оплатить.
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: 210окв
                    .Люди вели своих детей на тренировку в 6 утра

                    Родители от жадности совсем с ума сошли?
                    Цитата: 210окв
                    Это узко специализированные сооружения-футбольные стадионы

                    Так чем ты озабочен то? Я вообще не понял
                    Цитата: 210окв
                    Не буду говорить сколько стоило-спрашивал у родителей,те только рукой махнул

                    Ведет мужик своего сынку на треню в 6 утра.Он сына разбудил в 5 утра и на треню его повел. Мне тут в каком месте поржать?
                    На тренера бы еще имбецила посмотреть,который ведет секцию в 6 утра
                    210окв
                    1. Комментарий был удален.
                      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:22
                        Для тренировок действительно сойдет и маленькое поле..А вот для игры..Пусть привыкают..Дети быстро растут и надо ловить момент..По поводу маразма..Я же говорю что сам удивился..А по поводу жадности..Вот Александр(раз уже на "ты"),посмотри на "больших дядек" ихз"Ночной лиги"..Им то явно денег не жалко..но играют поздно вечером..
                        Цитата: Александр романов
                        Цитата: 210окв
                        ..Я тоже тогда очень удивился,хотя это не до смеха..

                        Деиствительно,больной на всю голову папаша,от жадности готов гонять сына в 6 утра на треню. Сами то понимаете ,какои маразм вы приводите в пример????
                        Цитата: 210окв
                        Кто желает,а не для тех которым родители смогут оплатить.

                        Теперь объясни мне,за каким ***** 10 летним детям гонять мяч по взрослому футбольному полю? Я занимался футболом в дестве во времена СССР, Играли на запасном поле,на маленьком.
                        210окв
                    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:36
                      Цитата: 210окв
                      ..А вот для игры..Пусть привыкают

                      И много они набегают на 90 метровом поле?
                      Цитата: 210окв
                      Пусть привыкают..

                      Это не вам решать,а тренеру
                      Цитата: 210окв
                      А по поводу жадности..Вот Александр(раз уже на "ты"),посмотри на "больших дядек" ихз"Ночной лиги"..Им то явно денег не жалко..но играют поздно вечером..

                      Не путай ШОУ и жадность.
                      Я никогда не видел и даже не слышал до сего дня,что кто то ребенка вел на треню в 6 утра. Это БРЕДЯТИНА.
                      Александр романов
            2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:40
              Желание заниматься спортом стОит небольших денег. Кроссовки и спортивный костюм доступны сейчас бюджетнику ниже среднего уровня.
              Если же человек решил занять себя, или своих детей спортом высших достижений - здесь и вложения будут соответствующими.
              По советским временам не наплачешься - их нет, и не будет. Есть современные реалии.

              Но я не сказал бы навскидку, что наши ведущие спортсмены были все сплошь мажорами.
              Так что поле - есть. Пахать только надо.
              Плотник 2329
            3. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:22
              Бутылка среднего качества алкоголя стоит около 800 рублей.
              Так что это сильно не дорого - 800 рублей в месяц.
              Mestny
      2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:20
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        .Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата

        По назначению ! Хотя не думаю,что вас это в деиствительности волнует
        Цитата: 210окв
        и вообще как насчет массового спорта?

        Закроите ноутбук и идите занимаитесь

        yes hi hi
        Плотник 2329
    4. Бар1 (Тимур) Сегодня, 09:14
      всё денежки считают,а вот интересно нищих с улиц Москвы попросили?

      Бар1
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:15
        Цитата: Бар1
        а вот интересно нищих с улиц Москвы попросили?

        А на кой феньшуй, спрашивается?
        Не знаю, как в центре, а чуть подальше - все как были, так и есть.
        Голован Джек
      2. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:20
        Цитата: Бар1
        всё денежки считают,а вот интересно нищих с улиц Москвы попросили?

        Вроде чисто... Но я вам скажу, что это завозят десанты с Украины. Об этом уже было расследования. Стояли девочки молоденькие и показывали украинский паспорт, бабушки на коленях...страшно смотреть, как она на снегу на коленях стояла... (м.Профсоюзная). Наплывами вообщем: привезут - увезут
        Dashout
        1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 09:23
          Цитата: Dashout
          Цитата: Бар1
          всё денежки считают,а вот интересно нищих с улиц Москвы попросили?

          Вроде чисто... Но я вам скажу, что это завозят десанты с Украины. Об этом уже было расследования. Стояли девочки молоденькие и показывали украинский паспорт, бабушки на коленях...страшно смотреть, как она на снегу на коленях стояла... (м.Профсоюзная). Наплывами вообщем: привезут - увезут


          в Москве своих руских нищих хватает,а если ещё с Донбаса приедут ,то иностранцы будут очень изумлены по поводу того сколько обездоленых в столице.
          Бар1
    5. Бар1 (Тимур) Сегодня, 09:20
      что будет с Лужниками у которого нет хозяина и у которого обслуживание стоит очень дорого,так и будет бесхозной красотой?
      Бар1
    6. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:22
      Будут пускать. Эти объекты теперь на десятилетия. Такие мероприятия нужны всегда и в каждой стране.
      Грибок
    7. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:37
      Цитата: 210окв
      Прибыль для ФИФА?..Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата.Будут ли туда пускать ДЮСШ,и вообще как насчет массового спорта?

      Ох,Дмитрий,насчёт массового спорта скажу так.В пору моего *босоногого*детства мы сами во дворе зимой строили *коробку*заливали лёд и после школы шли жесточайшие матчи дом на дом ,ну и между собой!Ничего лучшего для нас не было!А уж после Суперсерии-72 началось просто безумие какое то !Во дворе появились свои Якушевы,ХарламовыРагулины!Ну состав сборной СССР Вы представляете.Наверное из детства и мой ник ФИЛ.Кто играл под 7 номером Вы помните?Как то так. smileА применение стадионам и инфраструктуре найдут!
      Фил77
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:56
        Сергей,и я на это надеюсь...В ту пору босоногую я правда в хоккей не играл,а вот в футбол завсегда.Ходил еще в конькобежную секцию на стадион Смоленского института физкультуры..
        Цитата: Фил77
        Цитата: 210окв
        Прибыль для ФИФА?..Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата.Будут ли туда пускать ДЮСШ,и вообще как насчет массового спорта?

        Ох,Дмитрий,насчёт массового спорта скажу так.В пору моего *босоногого*детства мы сами во дворе зимой строили *коробку*заливали лёд и после школы шли жесточайшие матчи дом на дом ,ну и между собой!Ничего лучшего для нас не было!А уж после Суперсерии-72 началось просто безумие какое то !Во дворе появились свои Якушевы,ХарламовыРагулины!Ну состав сборной СССР Вы представляете.Наверное из детства и мой ник ФИЛ.Кто играл под 7 номером Вы помните?Как то так. smileА применение стадионам и инфраструктуре найдут!
        210окв
    8. Svarog (Владимир) Сегодня, 09:51
      Цитата: 210окв
      Прибыль для ФИФА?..Меня больше всего волнует как будут использоваться объекты после чемпионата.Будут ли туда пускать ДЮСШ,и вообще как насчет массового спорта?

      Известно как, платно все будет. У нас вон ледовый дворец построили, водрузили флаг едра и что бы шайбу погонять нужно денег платить..
      Svarog
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:05
        Цитата: Svarog
        что бы шайбу погонять

        А умеете? wink
        Цитата: Svarog
        нужно денег платить

        Ну, бесплатный сыр - сами знаете, где. А лед круглый год - он денег сто́ит, даже холодильник Ваш - и тот без липистричества работать не будет... тоже - деньги.
        А хотите бесплатно - зимой, на коробке во дворе... мы тут одну такую построили, народ пользуется вовсю, а летом на ней же - мини-футбол, типа. Все бесплатно request
        Голован Джек
        1. Minus (Евгений) Сегодня, 10:26
          Тролите ,как и всегда... А у нас и просто за залитый лед деньги гребут зимой... Причем заливается на средства спорткомитета, а деньги идут на счет фирмы 'рога и копыта'
          Minus
          1. Комментарий был удален.
      2. AID.S Сегодня, 10:40
        Цитата: Svarog
        Известно как, платно все будет. У нас вон ледовый дворец построили, водрузили флаг едра и что бы шайбу погонять нужно денег платить..

        Ну ,дык ,альтернатива тоже платная, ежели бухать. Вот такой выбор, как использовать здоровье, нам предоставила власть. laughing
        AID.S
    9. Minus (Евгений) Сегодня, 10:23
      Про массовый спорт давно можно забыть. У нас в городе несколько лет назад построили спорткомплекс на бюджетные деньги.... В итоге коммерческие секции с непонятно куда уходящими финансами...
      Minus
  2. рюрикович (Андрей) Сегодня, 09:01
    Такие вещи надо говорить постфактум, уже после подбития бабла smile
    рюрикович
  3. Маз Сегодня, 09:01
    Дай бог шоб и простым людям щось перепало
    Маз
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:28
      "На бога надейся..."
      А "щось перепало" как будут - на карточки перечислять, или поквартирно раздавать?
      Оружье блин нужно стране, чтоб нас, простых людей, охранять. А оно денех стоит больших.
      Плотник 2329
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:36
      Перепадёт от чемпионата только тем - кто занимается его обслуживанием и строительством.
      Вадим237
  4. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 09:02
    И прибыль растёт, и пенсионный возраст....
    Михаил177
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:11
      Цитата: Михаил177
      и пенсионный возраст....
      В каждую тему лепят про пенсию.От вас подобных уже тошнить начинает
      Это вам. Не промахнитесь
      Александр романов
      1. Minus (Евгений) Сегодня, 10:35
        Да да и про пенсию надо и про ндс и про бензин, платон..... Ну еще можно и про систему Меркурий добавить. С воскресенья например магащины не входящие в систему не смогут реализовывать огромное количество продовольственных товаров... Помимо электронной кассы с передачей в налоговую еще и эта дурь... С кассой согласен. Но тут потркбубются лишние компьютеры, покупка программ, обслуживание системы, увеличения персонала или увеличение нагрузки на него при тех же зарплатах.... Огромное количество мелких торговых точек и так работают с около нулевой прибылью... Да здравствуют крупные сети!!! am
        Minus
        1. Minus (Евгений) Сегодня, 10:38
          P.s. все орфографические и грамматические ошибки вызваны при написании текста на телефоне с плохо работающим татчскрином.
          Minus
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:42
          Цитата: Minus
          , платон..

          Ну как дорогой,расскажи мне про ПЛАТОН
          Александр романов
          1. Minus (Евгений) Сегодня, 11:03
            С вами нет смысла разговаривать.... Тройная система налогообложения транспорта в силе. Или вы не помните, как власти при повышение пошлин клялись отменить транспортный налог????
            Minus
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:04
    Когда завтра порвём "неожиданно " испанцев вы вообще все офигеете.Я про наших и не наших.
    Наблюдатель2014
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:12
      Цитата: Наблюдатель2014
      вы вообще все офигеете.Я

      Тут многие писали-Нам не нужен это футбол,деньги надо было народу раздать,а не стадионы строить
      Александр романов
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:29
        Александр
        Тут многие писали-Нам не нужен это футбол,деньги надо было народу раздать,а не стадионы строить
        Дулю им во весь фейсис. Строить нужно.Много и часто.Вместо американских "ценных" бумажек все деньги в стройку! С привлечением только своих граждан.Заплати своим и деньги всё равно останутся дома!!!! И вернутся в казну в виде налогов.Покупок товаров и тд.
        Наблюдатель2014
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:39
          Цитата: Наблюдатель2014
          Заплати своим

          Думаешь вот эти ,всем озабоченные на саите,поидут работать на строику? Не,они будут и дальше сидет и ныть. Это уже привычка
          Александр романов
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:47
            Александр
            Думаешь вот эти ,всем озабоченные на саите,поидут работать на строику? Не,они будут и дальше сидет и ныть. Это уже привычка
            Саня, но ведь я пашу. Буквально. Уже который год на сайте воюю.В свободное от добывание средств к существованию времени.И всё то что тут выдаю.Это не только моё мнение.А и народа с кем общаюсь.Поэтому больше чем убеждён ,что пора регистрацию на ВО сделать через "госуслуги" или паспорт например.Израильские товарищи : Тоже если они израильские паспорта имеют laughing drinks
            Наблюдатель2014
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:50
              Цитата: Наблюдатель2014
              Саня, но ведь я паш

              А я не про тебя написал,вот целый взвод озабоченных сидит ноет во всех темах.Денег им не хватает.
              Цитата: Наблюдатель2014
              Тоже если они израильские паспорта имеют

              А я бы еще принудительную дактилоскопию ввел wassat
              Что бы каждый знал,кто и по какои статье сидел.Больно много понтовитых сидит пальцы гнет
              Александр романов
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:11
        Цитата: Александр романов
        Тут многие писали-Нам не нужен это футбол,деньги надо было народу раздать,а не стадионы строить

        Стадионы это много меньше половины бюджета ЧМ. Основная масса пошла на волшебство - немножко направлений превратились в дороги hi
        Tusv
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:20
          Цитата: Tusv
          немножко направлений превратились в дороги

          Так еще и на дороги потратились? В нашем правительстве совсем с ума сошли
          Александр романов
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:46
            Цитата: Александр романов
            Так еще и на дороги потратились? В нашем правительстве совсем с ума сошли

            Да уж. Совсем оборзели.Но! Чинуши тоже магией занимаются. Немножко дорог превращаются в капиталы. bully А кому щаз легко? Расход снижается - бензин растет
            Tusv
    2. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      Когда завтра порвём "неожиданно " испанцев вы вообще все офигеете.Я про наших и не наших.

      дай Бог! но что-то вспоминая последнюю игру нашей команды - не верится... Хотя конечно, офигеем! Правильное определение вы подобрали :))
      Dashout
    3. Бар1 (Тимур) Сегодня, 09:25
      Цитата: Наблюдатель2014
      Когда завтра порвём "неожиданно " испанцев вы вообще все офигеете.Я про наших и не наших.


      тогда вада возбудится.
      Бар1
      1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:45
        За футбол ВАДА так получит по ушам, что надолго заткнётся потом.
        Плотник 2329
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:18
          Цитата: Плотник 2329
          За футбол ВАДА так получит по ушам, что надолго заткнётся потом.

          От кого вада получит по ушам? За олимпиаду не получила и за футбол не получит.
          solzh
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 09:04
    В правительстве утверждают, что за пять лет подготовки к турниру этот эффект составил 867 млрд рублей (около 1% ВВП). Официально затрачено на подготовку при этом 13,2 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.
    -----------------------
    Так это же одна и та же сумма по текущему курсу. В общем,если по 2 с лишним млрд в сутки, то чемпионат отобьется по деньгам. ФИФА и приближенные фирмы прибыль уже получают. Под дудочку чемпионата власть снова отобрала у народа часть денег, запретив при этом возмущаться.
    Altona
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:39
      Всего более 1,5 триллиона рублей выйдет, затраты уже окупились, дальше будет прибыль.
      Вадим237
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 09:07
    Цитата: bouncyhunter
    Скворцова на днях вещала что именно для развития детского спорта и будут использоваться объекты . Посмотрим ...

    ------------------------------------
    Там мегастадионы уровня Альянц-арена в Мюнхене...На таких надо только матчи проводить высшей лиги, их же содержать надо. Кстати, билеты на футбол в Германии очень дорогие и не всем достаются.
    Altona
  8. Vard Сегодня, 09:08
    Ну так 13 миллиардов долларов сюда... десять миллиардов долларов туда... а потом удивляемся и чего это у нас пенсии низкие и бензин дорогой...
    Vard
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:26
      Цитата: Vard
      Ну так 13 миллиардов долларов сюда... десять миллиардов долларов туда...

      А если еще 60 лярдов баксов ,что армии выделяют забрать,то заживем.
      Александр романов
      1. Vard Сегодня, 09:27
        То что вы сказали... называется подмена тезиса...и в комментариях не нуждается...
        Vard
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:41
          Цитата: Vard
          .. называется подмена тезиса..

          Москт в Крым тебе на фиг не нужен-Ты писал
          Мост на Сахалин тебе не нужен-Ты писал
          Стадионы тебе не нужны.Футбол тебе не нужен.
          Тебе вообще на фиг ничего не надо
          Сегодня увидев твои пост,про СУ 57 ,сильно удивился,что ты этому обрадовался
          Александр романов
        2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:50
          Да не подмена это тезиса. Та же тема " стены плача" по пенсиям и дорогому бензину.
          Когда же блин эти похоронные пения закончатся?
          Плотник 2329
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:20
            Цитата: Плотник 2329
            Когда же блин эти похоронные пения закончатся?

            Когда бензин подешевеет и не будут повышать пенсионный возраст, тогда и закончится.
            solzh
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:39
              Цитата: solzh
              огда бензин подешевеет и не будут повышать пенсионный возраст, тогда и закончится

              Ну конечно ,так вы и перестанете ныть. Это ваша работа ,быть вечно всем недовольным
              Александр романов
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:15
    Главный эффект от "Мундиале" - это слом представления о России как об империи зла. Все у нас более-менее налаживается.
    Горный стрелок
  10. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:17
    Наиболее впечатляющим является гуманитарный эффект. Сотни тысяч иностранных болельщиков, находящихся в России, в основной своей массе пребывают в настоящем изумлении по поводу того, что они увидели в нашей стране, и что им изначально о России рассказывали их средства массовой информации. Поэтому в РФ ожидается волна так называемого «пост-чемпионатного» туризма, когда в страну поедут туристы из стран мира, в которых вернувшиеся болельщики поведают о всей бредовости страшилок о России.
    Ой ,я вас умолянто.Да нам простым россиянам фиолетово до одного места по этому поводу.Эту фигню про доказать что они белые и пушистые вон лучше Путину расскажите с сотоварищами по партии.Этот бред всяким мотвиенкам и медведевым интересен.А нам в понедельник на работу работать.Так что этот бред про алилуя "Мы изменили имидж" пусть оставят для Киселёва например laughing (Хотя лично я .считал и считаю последнего мастером слова hi )
    Наблюдатель2014
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:23
      Цитата: Наблюдатель2014
      этот бред про алилуя "Мы изменили имидж" пусть оставят для Киселёва

      Цитата: Наблюдатель2014
      нам простым россиянам фиолетово до одного места по этому поводу

      Вы, милейший, чересчур "простой" даже для "простого россиянина".
      Говорить за всех - плохая привычка, кстати yes
      Голован Джек
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:53
      А что вам, таким простым россиянам, не фиолетово? Пенсия, евреи, Путин и далее по списку?
      Плотник 2329
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 09:32
    В Самаре стадион уже головная боль, весь брак и недоделки ляжут на местный бюджет...
    Самара_63
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:42
      Цитата: Самара_63
      В Самаре стадион уже головная боль, весь брак и недоделки

      Конкретика будет или так ляпнул,для пописать
      Александр романов
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:28
      Чёто судя по самарцам, и особенно гостям города, головная боль у них только по утрам - известно от чего. (И то - колумбийцы в Толевом перепили всех местных, а наутро уехали как огурчики, ещё и в футбол напследок сыграв с ребятнёй) laughing
      А так - народ весел и доволен происходящим.
      А какие недоделки-то? what
      Плотник 2329
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:35
      Цитата: Самара_63
      В Самаре стадион уже головная боль, весь брак и недоделки ляжут на местный бюджет...

      Дык ваши местные, стадион так и не приняли. Уже озвучили решение. Вы платите аренду на каждый матч Крыльев, пока владелец, In Sport все не устранит. Вроде так
      Tusv
  12. Skuns Сегодня, 09:33
    ЧМ-2018 по футболу в России становится самым прибыльным за всю историю турниров

    Ну как сказать , посмотрим что будет через 9 месяцев когда рожать начнут матери одиночки и мат. капитал выплачивать придется за смуглых детишек ..)))) Спид и всякая зараза расцветет в России..Об этом никто не задумывался ..? А так конечно ,прибыль большая и красиво все идет ..Политический рейтинг России зашкаливает , не зря Путин все это затеял..Информационная блокада прорвана на все 100500 ..! Скоро с Трампом встретится ..

    Праздник молодости ...Но только не для тех кто на пенсию готовится..Нам за это все придется расплачиваться!
    Skuns
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:40
      Цитата: Skuns
      Нам за это все придется расплачиваться

      Есть, чем?
      ЗЫ: Хе-хе забыли wink
      Голован Джек
      1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:30
        Скунс, чё там... request
        Плотник 2329
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 09:59
      Цитата: Skuns
      через 9 месяцев когда рожать начнут матери одиночки и мат. капитал выплачивать придется за смуглых детишек

      Вам завидно, что рожают не от вас или что кто-то за второго ребенка материнский капитал получит? Рожайте второго ребенка и вам дадут материнский капитал. А смуглых в России до этого чемпионата не было?
      Цитата: Skuns
      Спид и всякая зараза расцветет в России..Об этом никто не задумывался ..?

      В нашей стране эту проблему пытаються решить с 80-х годов. Да не можем пока решить эту проблему, но где её решили?
      Исходя из первой половины вашего комментария, вы думаете, что в России живут одни девушки лёгкого поведения?
      solzh
      1. Skuns Сегодня, 10:14
        Цитата: solzh
        Вам завидно, что рожают не от вас

        Честно признаюсь ,все так и есть ..Инстинкт срабатывает , что в стаю чужих запустили laughing angry Русских растворить опять хотят , но наши гены все же сильнее , не таких перемололи.. soldier
        С евреями сложней все.. wassat
        Skuns
        1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:33
          Пластинка на сколь оборотов - на 45 или 78?
          Плотник 2329
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:25
      Цитата: Skuns
      посмотрим что будет через 9 месяцев когда рожать начнут матери одиночки и мат. капитал выплачивать придется за смуглых детишек

      Ты девушка,которая переспала с болельщиком сборной Италии? Я тебя разочарую заика,сборная Италии не участвует. Тебя развел Арменин laughing
      Цитата: Skuns
      Спид и всякая зараза расцветет в России..

      Так не спи с кем попало .Или уже че -поздняк?
      Александр романов
  13. Павел 1 (Павел 1) Сегодня, 09:36
    Cуммарный прогноз – 6,1 миллиарда, что примерно на 10-12% больше того, что было запланировано изначально.

    Официально затрачено на подготовку при этом 13,2 млрд долларов.

    Прибыльно конечно никто не спорит. У нас видимо во многих делах похожая прибыльность.
    Павел 1
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:44
      Суммарный прогноз 1,5 триллиона рублей.
      Вадим237
  14. demo (Ван) Сегодня, 09:41
    Да простят меня поклонники футбола, но я, по неясной причине, радости от этого, не испытываю.
    Бензин подешевеет?
    ЖКХ платежи снизит?
    Пенсии поднимут?
    Возраст выхода на пенсию понизят?
    Чему радоваться?
    А если наша ВЕЛИКАЯ сборная еще и не доковыляет до призового места, то это меня вообще в уныние погрузит, в отчаяние, в депрессию и в жуткую тоску.
    Фуух.
    demo
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:01
      Цитата: demo
      Бензин подешевеет?
      ЖКХ платежи снизит?
      Пенсии поднимут?
      Возраст выхода на пенсию понизят?
      Чему радоваться?

      Еще один из соседней палаты озабоченных .

      Кто нибудь,позовите санитара
      Александр романов
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:36
      Зато во всём этом есть очень чёткий фактор: если Вы исчезнете с сайта, то мы с большой точностью будем знать, что с вами случилось...
      crying
      Плотник 2329
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 09:44
    Цитата: Наблюдатель2014
    Так что этот бред про алилуя "Мы изменили имидж" пусть оставят для Киселёва например

    ------------------------------
    Имидж мы можем создать какой угодно, но это будет краткосрочный эффект. Вражеские пропагандисты не для того свой хлеб жуют, чтобы ваш имидж был безупречным. Придумают массу гадостей, как после Сочи: купленные матчи, рабы на стройках Путина, мельдониевые улыбки волонтеров и что угодно. В общем, после Сочи эти мероприятия уже не особо интересны, так как потом будут оспариваться результаты, а значит, правил не существует. Вот у нас в парке кстати были еще советские спортивные снаряды-рукоход, турник,брусья, барабан для ходьбы, лабиринт. Все это в одночасье срезали и унесли. Альтернативу никто не предложил. А ведь там народ ЗОЖ занимался, спортшкольцы тоже занимались, хотя у них на базе есть турники, но они в парке бегают. Конечно, когда ЦПКиО превращается в ООО "Городской парк" следует ожидать. что все станет платным, ибо нефиг, надо же зарплату платить и самоокупаться. Вот такие дела, кругом коммерция. Нечего крохоборствовать. Выходные для семей с детьми должны обходиться в 1,5-2 тысячи рублей.
    Altona
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:43
      "Альтернативу никто не предложил. А ведь там народ ЗОЖ занимался, спортшкольцы тоже занимались, хотя у них на базе есть турники, но они в парке бегают. "

      Мужикам в одних самарских эбен.ях тоже альтернативу никто не предлагал. Просто сами взялись, и построили спортплощадку. Вряд ли обошлась она и в десять тысяч. Всё под рукой. Все сварные и строители. Просто так им захотелось.
      Теперь совершэнно забесплатно, а значит даром приходит любой и каждый. Было бы только желание.
      Бери и делай.
      Плотник 2329
  16. Васян1971 (Василий) Сегодня, 09:45
    " Сотни тысяч иностранных болельщиков, находящихся в России, в основной своей массе пребывают в настоящем изумлении по поводу того, что они увидели в нашей стране.."
    Па-аду-у-умаешь! Я, вот например, всю жизнь живу в этой стране и всю жизнь в изумлении от того, что вижу, хотя, куда же уж дальше-то... lol
    " В правительстве утверждают, что за пять лет подготовки к турниру этот эффект составил 867 млрд рублей (около 1% ВВП). Официально затрачено на подготовку при этом 13,2 млрд долларов." А затраты и прибыль желательно приводить в одних ед.измерения и словечко: " официально" как-то меня чуть-чуть напрягает. Ведь это значит, что где-то рядом притаилось и "не официально"...
    Васян1971
  17. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 09:51
    Странная "новость". Цифры по доходам - перепечатка полумесячной давности. Не хватает картинки разгоряченных водкой и пивом счастливых иностранных болельщиков.
    Уважения России этот чемпионат не принесёт: "Чудные" "русские" роскошно гуляют в условиях проблемного бюджета.
    Любые траты на "пятизвёздочные" спортивные секции для "народа", когда есть Сирия и Донбасс, выглядят отвратительно.
    samarin1969
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:50
      Цитата: samarin1969
      Странная "новость". Цифры по доходам - перепечатка полумесячной давности. Не хватает картинки разгоряченных водкой и пивом счастливых иностранных болельщиков.
      Уважения России этот чемпионат не принесёт: "Чудные" "русские" роскошно гуляют в условиях проблемного бюджета.
      Любые траты на "пятизвёздочные" спортивные секции для "народа", когда есть Сирия и Донбасс, выглядят отвратительно.

      Да ладно, забей... Вырулим!
      laughing
      Плотник 2329
  18. Опер (Игорь) Сегодня, 09:55
    По поводу шока иностранных болельщиков и восхищения Россией могу свидетельствовать, как человек работающий с делегациями в Москве, Сочи и Калининграде. Восхищаются тем на сколько современные и чистые города! Какие шикарные гостиницы и доброжелательный персонал. Особое удивление вызывает насыщенность электроникой повсеместно! Один поляк задал мне вопрос увидев мониторы в метро везде включая вагоны-хорошо вы придумали это к чемпионату?! Я ответил ему, что это уже все давно и обычно показывают рекламу, информацию от администрации города, о погоде, курсе валют... Очень удивлены тем, как хорошо одеты русские люди. Мне кажется даже, что этим они удивлены особенно. Ну а статья отвечает злопыхателям по поводу убытков от ЧМ и т.д. Добавлю сюда разве то, что появилась масса новых рабочих мест. Это и гостиницы и стадионы и инфраструктура вокруг и конечно обслуживающие все это подрядные организации. Да много что еще...)
    Опер
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:27
      Цитата: Опер
      то, что появилась масса новых рабочих мес

      А вот этого они не понимают совсем
      Александр романов
      1. Дирижер Сегодня, 10:44
        Где эти места появятся?
        Дирижер
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:55
          Цитата: Дирижер
          Где эти места появятся?

          Самый тупои вопрос ГОДА. Поздравляю
          Александр романов
  19. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:00
    Основная прибыль России из этого - имидж государства . Все ! Больше прибыли не будет .
    Потому как это процесс связан с громадными вложениями.Потом после чемпионата ,вложения продолжаться ,а прибыли от них не предусмотрено самой спецификой таких сооружений.Стадион как правило окупается к моменту его сноса.
    APASUS
  20. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 10:02
    Отличная новость. Плюс к ней то, что миллионы туристов увезут от сюда воспоминания и сотни миллионов фотографий нашей страны. Это позитивный "шлейф"" на долгие годы. И эмоциональный, и экономический.

    Значит психологическая война против России станет для наших партнёров ещё более затруднительной и ещё более затратной. А результаты отдельных "операций" - ещё более не очевидны.
    грохот
  21. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 10:27
    научились потихоньку зарабатывать на потом - уже хорошо
    seregatara1969
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:48
      Главное к следующему чемпионату мира по футболу, Россия будет готова на все 100.
      Вадим237
  22. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:33
    Потратили 13,2 млрд....собираются собрать 6,1 млрд....понятно, что есть "отложенная" прибыль, но и она вряд-ли будет больше пары миллиардов.....убыток получается примерно около 5 млрд.....при этом какая-то "прибыль" ФИФА.....ни-ч-ч-его не понимаю....
    Улиточник N9
    1. Дирижер Сегодня, 10:43
      ТСС, они сами этого не понимают, но как то вот так. чудесно . становится прибыльным.
      Дирижер
  23. Дирижер Сегодня, 10:42
    Кстати по поводу содержание , спорт объекты азиады и уиверсиады в астане и алмате . щас пытатются (если уже не сделали) спихнуть на содержание города , а оно надо? Городу.
    Дирижер
  24. tacet (Владимир) Сегодня, 10:42
    Прибыль РФ ? Хорошо если убытки от головотяпства местных чиновников покроет. От закрытия предприятий на время проведения ЧМ , от ограничения перевозок грузовым транспортом и всего остального (в том числе и от проваленных сроков выполнения контрактов (в т.ч. и гос.заказов) и сл-но штрафных санкций по ним ) убытки совсем не детские . Так что прибыль считать необходимо с учетом данных факторов.
    tacet
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:55
      Зато Чемпионат Мира по футболу - это просто прекрасное событие, которого в России никогда не было!
      Так что протрите очки и просто - радуйтесь!
      Плотник 2329
  25. Комментарий был удален.
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