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ЧМ-2018 по футболу в России становится самым прибыльным за всю историю турниров
Чемпионат мира по футболу в России уже оценивается как самый прибыльный за всю историю проведения турниров. Прибыль приносит не только непосредственное посещение матчей футбольного первенства планеты, но также телетрансляции, продажа рекламы, многочисленные интервью с тренерами и футболистами, расходы болельщиков в стране проведения турнира и многое другое.
Если в 2010 году в ЮАР FIFA заработала около 3,9 млрд долларов, в 2014 году в Бразилии – 4,8 млрд долларов, то уже на данный момент (а турнир сегодня достиг своего экватора) прибыль FIFA оценивается примерно в 3,2 млрд долларов. Суммарный прогноз – 6,1 миллиарда, что примерно на 10-12% больше того, что было запланировано изначально. Об этом сообщает американская The New York Times.
Рекордов по посещаемости матчей турнир в России не ставит. Одна из причин – вместимость российских стадионов. Так, средняя посещаемость на данный момент оценивается на уровне 45,39 тыс. зрителей за матч. Для сравнения, это выше, чем на турнире в 2002 году в Японии и Южной Корее, выше, чем на ЧМ-98 во Франции, но существенно ниже посещаемости ЧМ-94 в США. В Штатах в среднем на матче присутствовали по 69 тыс. человек. Однако с момента начала игр плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как игры будут проводиться на наиболее крупных стадионах, включая стадион «Санкт-Петербург» и «Лужники».
Оценивается и экономический эффект от проведения первенства для самой России. В правительстве утверждают, что за пять лет подготовки к турниру этот эффект составил 867 млрд рублей (около 1% ВВП). Официально затрачено на подготовку при этом 13,2 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.
Только на проживание в гостиницах и питание в городах проведения турнира болельщики за две недели потратили свыше 30 млрд рублей. То есть - по два с лишним миллиарда в сутки. И это по самым скромным официальным оценкам.
Наиболее впечатляющим является гуманитарный эффект. Сотни тысяч иностранных болельщиков, находящихся в России, в основной своей массе пребывают в настоящем изумлении по поводу того, что они увидели в нашей стране, и что им изначально о России рассказывали их средства массовой информации. Поэтому в РФ ожидается волна так называемого «пост-чемпионатного» туризма, когда в страну поедут туристы из стран мира, в которых вернувшиеся болельщики поведают о всей бредовости страшилок о России.
Если в 2010 году в ЮАР FIFA заработала около 3,9 млрд долларов, в 2014 году в Бразилии – 4,8 млрд долларов, то уже на данный момент (а турнир сегодня достиг своего экватора) прибыль FIFA оценивается примерно в 3,2 млрд долларов. Суммарный прогноз – 6,1 миллиарда, что примерно на 10-12% больше того, что было запланировано изначально. Об этом сообщает американская The New York Times.
Рекордов по посещаемости матчей турнир в России не ставит. Одна из причин – вместимость российских стадионов. Так, средняя посещаемость на данный момент оценивается на уровне 45,39 тыс. зрителей за матч. Для сравнения, это выше, чем на турнире в 2002 году в Японии и Южной Корее, выше, чем на ЧМ-98 во Франции, но существенно ниже посещаемости ЧМ-94 в США. В Штатах в среднем на матче присутствовали по 69 тыс. человек. Однако с момента начала игр плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как игры будут проводиться на наиболее крупных стадионах, включая стадион «Санкт-Петербург» и «Лужники».
Оценивается и экономический эффект от проведения первенства для самой России. В правительстве утверждают, что за пять лет подготовки к турниру этот эффект составил 867 млрд рублей (около 1% ВВП). Официально затрачено на подготовку при этом 13,2 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.
Только на проживание в гостиницах и питание в городах проведения турнира болельщики за две недели потратили свыше 30 млрд рублей. То есть - по два с лишним миллиарда в сутки. И это по самым скромным официальным оценкам.
Наиболее впечатляющим является гуманитарный эффект. Сотни тысяч иностранных болельщиков, находящихся в России, в основной своей массе пребывают в настоящем изумлении по поводу того, что они увидели в нашей стране, и что им изначально о России рассказывали их средства массовой информации. Поэтому в РФ ожидается волна так называемого «пост-чемпионатного» туризма, когда в страну поедут туристы из стран мира, в которых вернувшиеся болельщики поведают о всей бредовости страшилок о России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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