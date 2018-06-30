Красавец от "Камова": Ка-62 - на лётные испытания после доработки конструкции

В холдинге «Вертолёты России» сообщили о подготовке вертолётов Ка-62 к началу предварительных лётных испытаний после некоторых технологических изменений в конструкции. В первую очередь речь идёт о доработке конструкции рулевого винта и хвостового оперения винтокрылой машины. Отмечено, что на вертолёте установлен типовая трансмиссия.Пресс-служба компании отмечает, что лётные испытания запланировано завершить до конца 2018 года с одновременной сертификацией вертолётов Ка-62.Напомним, что проект Ка-62 начали реализовывать в 2012 году. Тогда макет был презентом на выставке HeliRussia.Известно, что компания «Прогресс» произвела три опытно-эксплуатационных вертолёта Ка-62. Первая машина будет использоваться для осуществления виброчастотных испытаний, позволяющих оценить эффективность осуществлённых доработок. На втором вертолёте будут осуществляться испытания электрических систем, включая системы управления.Начало серийного производства вертолётов Ка-52 запланировано на 2019 год. Об этом заявляет управляющий директор компании «Прогресс» Юрий Денисенко.Ка-62 – многоцелевой вертолёт, предназначенный для транспортировки грузов, патрулирования местности, экологического мониторинга, для санитарно-эвакуационных операций. В конструкции новейшего вертолёта используются полимерные композитные материалы, включая углепластики и органопластики. Их объём в вертолёте достигает 60 процентов.Отмечается использование на вертолёте планера с усовершенствованными аэродинамическими обводами, что вместе с использованием композитных материалов, увеличивают маневренность Ка-62 и его скорость.