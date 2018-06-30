11:10 30 июня
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Красавец от "Камова": Ка-62 - на лётные испытания после доработки конструкции

В холдинге «Вертолёты России» сообщили о подготовке вертолётов Ка-62 к началу предварительных лётных испытаний после некоторых технологических изменений в конструкции. В первую очередь речь идёт о доработке конструкции рулевого винта и хвостового оперения винтокрылой машины. Отмечено, что на вертолёте установлен типовая трансмиссия.

Пресс-служба компании отмечает, что лётные испытания запланировано завершить до конца 2018 года с одновременной сертификацией вертолётов Ка-62.

Напомним, что проект Ка-62 начали реализовывать в 2012 году. Тогда макет был презентом на выставке HeliRussia.


Красавец от "Камова": Ка-62 - на лётные испытания после доработки конструкции


Известно, что компания «Прогресс» произвела три опытно-эксплуатационных вертолёта Ка-62. Первая машина будет использоваться для осуществления виброчастотных испытаний, позволяющих оценить эффективность осуществлённых доработок. На втором вертолёте будут осуществляться испытания электрических систем, включая системы управления.

Начало серийного производства вертолётов Ка-52 запланировано на 2019 год. Об этом заявляет управляющий директор компании «Прогресс» Юрий Денисенко.

Для справки:

Ка-62 – многоцелевой вертолёт, предназначенный для транспортировки грузов, патрулирования местности, экологического мониторинга, для санитарно-эвакуационных операций. В конструкции новейшего вертолёта используются полимерные композитные материалы, включая углепластики и органопластики. Их объём в вертолёте достигает 60 процентов.

Отмечается использование на вертолёте планера с усовершенствованными аэродинамическими обводами, что вместе с использованием композитных материалов, увеличивают маневренность Ка-62 и его скорость.

Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 22

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 09:52
    предназначенный для транспортировки грузов, патрулирования местности, экологического мониторинга, для санитарно-эвакуационных операций.
    Что то мне кажется, что его предназначение будет отличаться от столь героической будничной работы...
    MPN
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:57
      MPN (Павел)
      Что то мне кажется, что его предназначение будет отличаться от столь героической будничной работы..
      Стесьняюсь спросить ,вы предполагаете что это замаскированный это? wassat laughing
      Наблюдатель2014
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:02
        Тут нам американцев увы не переплюнуть... wink Основное назначение бизнес услуги... sad
        MPN
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:05
          MPN (Павел)
          Тут нам американцев увы не переплюнуть...
          А вот это зря.Вертолёт вообще.Это самое что не на есть подтверждение русской мысли.Все самые ,самые вертолёты мира корнями из России матушки. Разубедите ,если сможете bully
          Наблюдатель2014
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:11
            Цитата: Наблюдатель2014
            Разубедите ,если сможете

            Зачем? Я согласен, Сикорский из России матушки вышел и т.д. Только речь не о первенстве в вертолетостроении и даже не о чьем либо техническом превосходстве, а всего лишь о конкретном вертолете и его нише... Да и в этой нише как всегда опиздали... sad
            MPN
          2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:14
            Цитата: Наблюдатель2014
            Все самые ,самые вертолёты мира корнями из России матушки. Разубедите ,если сможете bully

            Транспортные — да. Но "беллы" ("Хьюи" и "Кобры") тоже весьма неплохи, ударный "Апач" тоже родом не из России/СССР.
            Но среди транспортников, да, Игорь Иванович, конечно, столп и гигант.
            Avis-bis
          3. AID.S Сегодня, 11:05
            Цитата: Наблюдатель2014
            Все самые ,самые вертолёты мира корнями из России матушки.Разубедите ,если сможете bully

            Россия -родина слонов? Элементарно, Вадзон! 3500 лет назад. laughing
            AID.S
    2. donavi49 Сегодня, 10:05
      Чем?
      Вероятные заказчики ждали-ждали и ушли к другим.

      Сечин - заказал 30 машин Аугусте с отверткой на КВЗ + другие подключились, сейчас пакет на отвертку составляет около 90 машин твердых и до 160 с опционами.
      Также на площадке Хеливерта - собирают 139 Аугусты. Их тоже закупают активно.

      Иностранные заказчики - стартовый заказчик уже должен был летать по Рио на этих вертолетах год как. Но впрочем в твердый контракт дело не перешло. А поскольку тот заказчик был напрямую связан с Дилмой - то вероятность твердого контракта целый 0%.
      donavi49
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:12
        Цитата: donavi49
        стартовый заказчик уже должен был летать по Рио на этих вертолетах год как

        Опиздали... как всегда... sad
        MPN
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 10:07
      Давно пора, а то весь наш север летает на Ми-8 и его модификациях. В большенстве случаев его мощьность избыточна да и керосина он потребляет много. От сюда и стоимость полета просто астрономическая. Средний вертолет очень нужен стране, мне кажется.
      RASKAT
    4. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:08
      Заметил, что в последнее время много рекламы кб Камова, и много антиматериалов по кб Миля.
      Я "далек от мысли (с)", что это связано с идущим тендером на разработку перспективной вертолетной платформы нового поколения, для ВС РФ wink
      Chertt
    5. venik (Владимир) Сегодня, 10:15
      Цитата: MPN
      Что то мне кажется, что его предназначение будет отличаться от столь героической будничной работы...

      ==========
      Ну уж если быть честным, то военная версия носит наименование Ка-60 "Касатка".......
      А Ка-62 - это уже чисто гражданский вариант военного вертолета.....
      Прошу любить и жаловать:

      soldier
      venik
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:47
        Цитата: venik
        Прошу любить и жаловать:

        Спасибо, что то упустил данный вопрос. hi Хотя речь вел о нише Ка-62, однако и ниша Ка-60 в армии тоже под вопросом, на замену Милевским вряд ли потянет (Ми-8 и варианты) , довольно универсальные машины, да и как то плодить разную технику логистически не выгодно...
        MPN
    6. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:40
      Судя по зализанному виду - точно. Для рядовой работы - облик всех советских - не красота, а эффективность и надежность. Для меня, правда, исключение в это ряду - Ми-26, просто красавец и чемпион!
      NordUral
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:55
    Ка-62 – многоцелевой вертолёт, предназначенный для транспортировки грузов, патрулирования местности, экологического мониторинга, для санитарно-эвакуационных операций.

    Тактико-технические характеристики Ка-62 :
    - Первый полёт: 28 апреля 2016 года

    Экипаж Ка-62

    - 1-2 человека

    Вместимость Ка-62

    - 12-15 пассажиров

    Грузоподъёмность Ка-62

    - 2000 кг (2500 кг на внешней подвеске)

    Габаритные размеры Ка-62

    - Длина: 13500 мм (без несущего винта)
    - Диаметр несущего винта: 13800 мм
    - Диаметр рулевого винта: 1400 мм
    - Высота: 4870 мм

    Габариты кабины
    - Длина: 4100 мм
    - Ширина: 1750 мм
    - Высота: 1300 мм
    - Объём: 9,5 м³

    Вес Ка-62

    - Максимальная взлётная масса: 6500 кг

    Двигатели Ка-62

    - Силовая установка: 2 × ТВаД Turbomeca Ardiden 3G
    - Мощность двигателей: 2 × 1776 л.с. (взлётная)

    Скорость Ка-62

    - Максимальная скорость: 308 км/ч
    - Крейсерская скорость: 290 км/ч
    - Скороподъёмность: 13,6 м/с (максимальная)

    Дальность полета Ка-62

    - 770 км практическая дальность
    - 1145 км перегонная дальность

    Практический потолок Ка-62

    - 5700 м

    Статический потолок Ка-62

    - 3300 м

    bouncyhunter
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:58
    Начало серийного производства вертолётов Ка-52 запланировано на 2019 год.
    А заказы есть? Беда как раз в том, что у нас зачастую отказываются от отличных российских машин, чтоб купить посредственные западные. А уж вкладывать деньги в новые отечественные разработки и подавно желающих нет. А вертолёт очень интересный.
    Стройбат запаса
    1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 10:14
      Цитата: Стройбат запаса
      А заказы есть? Беда как раз в том, что у нас зачастую отказываются от отличных российских машин, чтоб купить посредственные западные.

      Ну это уж от правительства зависит.. Влимонить на импортные вертолеты пошлину 300% и азказы появятся
      Dashout
      1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:42
        Цитата: Dashout
        Цитата: Стройбат запаса
        А заказы есть? Беда как раз в том, что у нас зачастую отказываются от отличных российских машин, чтоб купить посредственные западные.

        Ну это уж от правительства зависит.. Влимонить на импортные вертолеты пошлину 300% и азказы появятся

        и на двигатели тож300 %? На данной машине движки импортные вроде как
        igor67
    2. venik (Владимир) Сегодня, 10:20
      Цитата: Стройбат запаса
      Беда как раз в том, что у нас зачастую отказываются от отличных российских машин, чтоб купить посредственные западные.

      =======
      Да, даже если отечественные машины, в чем-то и немного уступают импортным - ВСЁ РАВНО, предпочтение надо отдавать отечественным!!! "Янкесы" например не стесняются проводить политику протекционизма (!!!) (в.т.ч. и в вертолетостроении), а у нас все западу "кланяются"!!!! am
      venik
  4. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 10:29
    >>>>>Отмечается использование на вертолёте планера...

    Откуда у вертолёта "планер"?

    >>>>>...с усовершенствованными аэродинамическими обводами...

    Это называется "фюзеляж".
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  5. iouris (iouris) Сегодня, 10:37
    Какой же это "Камов"? Пусть это будет "Рогозин".
    iouris
  6. 30 вис (Юрий) Сегодня, 10:45
    Цитата: MPN
    Сикорский из России матушки вышел

    Та ,ни з Украйны милой! laughing Правда не было украины ,была малороссия , в составе Российской Империи ... Звучит ,как Российская Империя!!! Это не СССРы или РыФы!
    30 вис
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