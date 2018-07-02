11:38 02 июля

Военный парад в Азербайджане. Фоторепортаж

26 июня на площади Азадлыг в столице Азербайджана прошёл торжественный военный парад по случаю 100-летнего юбилея создания вооруженных сил республики.

На параде присутствовали президент республики, верховный главнокомандующий ВС АР, Ильхам Алиев с супругой и "по совместительству" первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

За ходом военного парада наблюдали другие представители властей республики, включая депутатов Милли Меджлиса (парламента), а также иностранные гости - послы, военные атташе зарубежных стран, сотрудники международных организаций. Были на военный парад приглашены и азербайджанские ветераны.


В общей сложности в военном параде в Баку принимали участие около 4 тыс. военнослужащих. Причём это были не только военнослужащие ВС Азербайджана, но и вооружённых сил Турции.

По главным улицам Баку прошли свыше 240 единиц различной военной техники, включая самоходные артиллерийские установки, БТР, реактивные системы залпового огня. Были продемонстрированы средства противовоздушной обороны, беспилотники, современная бронетехника. Ход парада представлен в фоторепортаже с места события.

















































































Военный парад в Азербайджане. Фоторепортаж


















































Военный парад в Баку дал представление об оснащённости азербайджанской армии и о том, что Турция позиционирует себя в качестве главного союзника закавказской республики.
Автор: Рамиль Агаев


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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 06:07
    Да... Похоже у армян проблемы...
    Vard
    1. антивирус Сегодня, 07:43
      это у Кремля проблемы и Анкары.может и др "гуманитарии" подтянутся делить Кавказ.
      антивирус
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 09:37
      Цитата: Vard
      Да... Похоже у армян проблемы...

      Не думаю, что у Армении, в случае возобновления боевых действий, будут проблемы с Азербайджаном, кровушки армяне им попортят не мало, так же как и азербайджанцы им. Другое дело, если в конфликт влезет Турция, тогда действительно у армян будут большие проблемы.
      solzh
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:50
        Цитата: Vard
        Да...

        Цитата: антивирус
        это

        Цитата: solzh
        Не думаю

        пс.Лучше не повторять ошибки прошлого, но и быть готовым к новым ошибкам...... yes
        XXXIII
  2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:47
    Красиво, танков правда невидно... hi
    XXXIII
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