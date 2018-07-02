Военный парад в Азербайджане. Фоторепортаж

26 июня на площади Азадлыг в столице Азербайджана прошёл торжественный военный парад по случаю 100-летнего юбилея создания вооруженных сил республики.На параде присутствовали президент республики, верховный главнокомандующий ВС АР, Ильхам Алиев с супругой и "по совместительству" первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.За ходом военного парада наблюдали другие представители властей республики, включая депутатов Милли Меджлиса (парламента), а также иностранные гости - послы, военные атташе зарубежных стран, сотрудники международных организаций. Были на военный парад приглашены и азербайджанские ветераны.В общей сложности в военном параде в Баку принимали участие около 4 тыс. военнослужащих. Причём это были не только военнослужащие ВС Азербайджана, но и вооружённых сил Турции.По главным улицам Баку прошли свыше 240 единиц различной военной техники, включая самоходные артиллерийские установки, БТР, реактивные системы залпового огня. Были продемонстрированы средства противовоздушной обороны, беспилотники, современная бронетехника. Ход парада представлен в фоторепортаже с места события.Военный парад в Баку дал представление об оснащённости азербайджанской армии и о том, что Турция позиционирует себя в качестве главного союзника закавказской республики.