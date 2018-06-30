11:10 30 июня
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Проект РН "Ангара-А3" будет реанимирован. Рогозин рассказал

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сделал запись на своей странице в социальной сети, посвящённую будущему ракеты-носителя среднего класса. Речь идёт о РН Ангара-А3. К проекту создания этих ракет вернётся ракетно-космический центр им.Хруничева.

По словам Рогозина, переход на серийный выпуск «Ангары» произойдёт сразу же после выполнения заводом всех ранее принятых заказов на ракету-носитель «Протон-М». Рогозин отмечает, что речь идёт о производстве ракет «Ангара» во всех трёх классах: лёгкий, средний и тяжёлый.

Проект РН "Ангара-А3" будет реанимирован. Рогозин рассказал



Напомним, что семейство ракет-носителей «Ангара» включает в себя на самом деле четыре класса. Четвёртым классом является РН «Ангара-А5В». Это ракета-носитель повышенной грузоподъёмности. Её планируется использовать, в том числе, для дальних космических миссий. Одна из таких планируемых миссий – создание лунной орбитальной станции. В этом создании России планирует принять непосредственное участие. При этом сроки реализации окололунной орбитальной программы постоянно смещаются.

Ракета-носитель «Ангара-А3» - проект ракеты среднего класса, о котором некоторое время назад было объявлено как о закрытом. Теперь, если верить Рогозину, специалисты из центра Хруничева программу готовы реанимировать. Изначально предполагалось, что «Ангара-А3» будет иметь стартовую массу около 480 т при максимальной полезной нагрузке 15100 кг для орбиты около 200 км.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 8

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  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:50
    Ангара живи и работай.
    Вадим237
    1. Например Сегодня, 10:52
      Рогозин, живи и работай. laughing
      Например
      1. Skuns Сегодня, 11:02
        Воров там много развелось.. Пострелять бы сперва , а потом уж "реанимировать"! Рогозин конечно оптимист , но жесткости ему явно не хватает..
        Skuns
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:06
          Цитата: Skuns
          Рогозин конечно оптимист , но жесткости ему явно не хватает..

          рогозин не оптимист, а трепло и вор. Какая ещё "жёсткость"...
          Avis-bis
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:02
      Конечно надо работать..Не на батутах же в конце концов летать.Проект этот с начала 90-х с огромным трудом рождается,пора бы и в полет,в самом деле..
      Цитата: Вадим237
      Ангара живи и работай.
      210окв
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:52
    Теперь, если верить Рогозину
    ...Поверим...Пусть производит полеты
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:03
      Запись в соцсети это не руководство к исполнению . Так что погодим верить ...
      bouncyhunter
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:04
      Ну,Рогозин не производит полеты..Но все равно-поверим..
      Цитата: parusnik
      Теперь, если верить Рогозину
      ...Поверим...Пусть производит полеты
      210окв
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