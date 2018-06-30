Проект РН "Ангара-А3" будет реанимирован. Рогозин рассказал

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сделал запись на своей странице в социальной сети, посвящённую будущему ракеты-носителя среднего класса. Речь идёт о РН Ангара-А3. К проекту создания этих ракет вернётся ракетно-космический центр им.Хруничева.По словам Рогозина, переход на серийный выпуск «Ангары» произойдёт сразу же после выполнения заводом всех ранее принятых заказов на ракету-носитель «Протон-М». Рогозин отмечает, что речь идёт о производстве ракет «Ангара» во всех трёх классах: лёгкий, средний и тяжёлый.Напомним, что семейство ракет-носителей «Ангара» включает в себя на самом деле четыре класса. Четвёртым классом является РН «Ангара-А5В». Это ракета-носитель повышенной грузоподъёмности. Её планируется использовать, в том числе, для дальних космических миссий. Одна из таких планируемых миссий – создание лунной орбитальной станции. В этом создании России планирует принять непосредственное участие. При этом сроки реализации окололунной орбитальной программы постоянно смещаются.Ракета-носитель «Ангара-А3» - проект ракеты среднего класса, о котором некоторое время назад было объявлено как о закрытом. Теперь, если верить Рогозину, специалисты из центра Хруничева программу готовы реанимировать. Изначально предполагалось, что «Ангара-А3» будет иметь стартовую массу около 480 т при максимальной полезной нагрузке 15100 кг для орбиты около 200 км.