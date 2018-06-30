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Проект РН "Ангара-А3" будет реанимирован. Рогозин рассказал
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сделал запись на своей странице в социальной сети, посвящённую будущему ракеты-носителя среднего класса. Речь идёт о РН Ангара-А3. К проекту создания этих ракет вернётся ракетно-космический центр им.Хруничева.
По словам Рогозина, переход на серийный выпуск «Ангары» произойдёт сразу же после выполнения заводом всех ранее принятых заказов на ракету-носитель «Протон-М». Рогозин отмечает, что речь идёт о производстве ракет «Ангара» во всех трёх классах: лёгкий, средний и тяжёлый.
Напомним, что семейство ракет-носителей «Ангара» включает в себя на самом деле четыре класса. Четвёртым классом является РН «Ангара-А5В». Это ракета-носитель повышенной грузоподъёмности. Её планируется использовать, в том числе, для дальних космических миссий. Одна из таких планируемых миссий – создание лунной орбитальной станции. В этом создании России планирует принять непосредственное участие. При этом сроки реализации окололунной орбитальной программы постоянно смещаются.
Ракета-носитель «Ангара-А3» - проект ракеты среднего класса, о котором некоторое время назад было объявлено как о закрытом. Теперь, если верить Рогозину, специалисты из центра Хруничева программу готовы реанимировать. Изначально предполагалось, что «Ангара-А3» будет иметь стартовую массу около 480 т при максимальной полезной нагрузке 15100 кг для орбиты около 200 км.
По словам Рогозина, переход на серийный выпуск «Ангары» произойдёт сразу же после выполнения заводом всех ранее принятых заказов на ракету-носитель «Протон-М». Рогозин отмечает, что речь идёт о производстве ракет «Ангара» во всех трёх классах: лёгкий, средний и тяжёлый.
Напомним, что семейство ракет-носителей «Ангара» включает в себя на самом деле четыре класса. Четвёртым классом является РН «Ангара-А5В». Это ракета-носитель повышенной грузоподъёмности. Её планируется использовать, в том числе, для дальних космических миссий. Одна из таких планируемых миссий – создание лунной орбитальной станции. В этом создании России планирует принять непосредственное участие. При этом сроки реализации окололунной орбитальной программы постоянно смещаются.
Ракета-носитель «Ангара-А3» - проект ракеты среднего класса, о котором некоторое время назад было объявлено как о закрытом. Теперь, если верить Рогозину, специалисты из центра Хруничева программу готовы реанимировать. Изначально предполагалось, что «Ангара-А3» будет иметь стартовую массу около 480 т при максимальной полезной нагрузке 15100 кг для орбиты около 200 км.
Использованы фотографии: Википедия
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