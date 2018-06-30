Разведка США заподозрила Пхеньян в обмане Вашингтона

Все указывает на то, что Северная Корея пытается обмануть Соединенные Штаты

Можете спать спокойно. Я устранил ядерную угрозу со стороны Северной Кореи

Американская разведка заподозрила Северную Корею в активизации производства ракетного топлива на нескольких секретных объектах на территории страны. По мнению аналитиков спецслужб США, секретные ядерные объекты КНДР продолжают работу, сообщает NBC.Как заявляют в американских спецслужбах, Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия, так как считает его необходимым "в качестве гарантии сохранения мира". Ким Чен Ын, по мнению разведчиков, решил ввести Вашингтон в заблуждение, чтобы добиться уступок со стороны США по снятию санкций с Пхеньяна в рамках "переговоров по ядерной программе КНДР". У США нет на данный момент доказательств, что Северная Корея каким-либо способом сократила свои запасы ядерного оружия или остановила производство.- заявили в спецслужбах США.Напомним, что в середине июня 2018 года президент США Дональд Трамп, после проведенной в Сингапуре встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что благодаря его усилиям, Северная Корея "больше не представляет ядерной угрозы".- написал Трамп на своей странице в Instagram