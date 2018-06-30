14:10 30 июня
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Разведка США заподозрила Пхеньян в обмане Вашингтона

Американская разведка заподозрила Северную Корею в активизации производства ракетного топлива на нескольких секретных объектах на территории страны. По мнению аналитиков спецслужб США, секретные ядерные объекты КНДР продолжают работу, сообщает NBC.

Разведка США заподозрила Пхеньян в обмане Вашингтона


Как заявляют в американских спецслужбах, Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия, так как считает его необходимым "в качестве гарантии сохранения мира". Ким Чен Ын, по мнению разведчиков, решил ввести Вашингтон в заблуждение, чтобы добиться уступок со стороны США по снятию санкций с Пхеньяна в рамках "переговоров по ядерной программе КНДР". У США нет на данный момент доказательств, что Северная Корея каким-либо способом сократила свои запасы ядерного оружия или остановила производство.


Все указывает на то, что Северная Корея пытается обмануть Соединенные Штаты
- заявили в спецслужбах США.

Напомним, что в середине июня 2018 года президент США Дональд Трамп, после проведенной в Сингапуре встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что благодаря его усилиям, Северная Корея "больше не представляет ядерной угрозы".

Можете спать спокойно. Я устранил ядерную угрозу со стороны Северной Кореи
- написал Трамп на своей странице в Instagram

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 36

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:49
    Обмануть обманщика, не обман
    Дормидонт
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:53
      "Если ты меня обманул- позор тебе. Если обманул дважды- позор мне (с)"
      Chertt
      1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:08
        Цитата: Chertt
        "Если ты меня обманул- позор тебе. Если обманул дважды- позор мне (с)"

        Вот,я ещё до их встречи ставил 3 к 1 на Ына! Понятна печаль янкесов,обманувших и предавших 3/4 мира,как союзников,так и не очень. Монополия на обман тоже,по их мнению,принадлежит только им. Скоро от Ына прийдет посылка с хреном для трампа,с надписью: - ЭТО ВАМ! tongue
        майор Юрик
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:13
          Цитата: майор Юрик
          Вот,я ещё до их встречи ставил 3 к 1 на Ына!

          Уважаемый, где такие ставки принимают, Я в игре.
          Chertt
          1. Например Сегодня, 12:34
            Трамп, сказал спать, значит всем спасть!!! wassat

            Что тут обсуждать? wassat

            ЯО есть, а угрозы нет. Американцы, поверьте Трампу и спите спокойно. wassat
            Например
            1. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:37
              Например, вы четко указали расклад.
              ЯО есть, а угрозы нет. Американцы, поверьте Трампу и спите спокойно.

              У нас оно тоже есть и в куда более больших количествах. Но Америка спит спокойно (относительно, бесноватых везде хватает). И знает, что оно опасно для Америки только в случае нападения Америки на Россию[i][/i]. Обратный вариант невозможен.
              NordUral
            2. Татьяна Сегодня, 14:07
              Вашингтон как захватчик не стремится к миру, как таковому, а наоборот, стремится быть уверенным в том, что агрессия США на страну-жертву будет носить для США (и стран их военной коалиции) минимальный риск возможного ответного удара со стороны страны-жертвы американской агрессии.

              Поэтому провокационно "подозревать" жертву своей собственной агрессии и заставлять её НАТУРАЛЬНО оправдываться от подозрений США и коллективного Запада - это излюбленный и очень действенный манипулятивно-тактический метод США и коллективного Запада с целью легализовать и получить военно-инспекционный допуск американских спецслужб к самым секретным объектам страны-жертвы, связанным с её национальной безопасностью.
              Татьяна
    2. MPN (Павел) Сегодня, 12:07
      Разведка США заподозрила Пхеньян в обмане Вашингтона
      Да ну, не может этого быть! Обмануть фашингтон? belay Это удар ниже пояса, туда может бить только Вашингтон.
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:09
        Разведка США заподозрила Пхеньян в обмане Вашингтона

        Обычно о подозрениях трубят только если есть железобетонные доказательства или в качестве провокации . Нужное подчеркнуть . wink
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:11
          Подчеркиваю.
          Цитата: bouncyhunter
          или в качестве провокации .
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:13
            Садись - "пять" ! drinks Доказуха у матрасов , конечно же , есть . Но она "очень секретная и мы её не можем показать" . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:29
              Добрый день! hi drinks , доказательство из соц. сетей , других у них нет.
              cniza
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:49
                Витя hi drinks
                Цитата: cniza
                доказательство из соц. сетей , других у них нет.

                Далеко не факт что и из соцсетей есть . Чесать помелом матрасы мастера .
                bouncyhunter
                1. cniza (Виктор) Сегодня, 13:09
                  У них все возможно ...
                  cniza
    3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:21
      Трамп сказал, что устранил ядерную угрозу со стороны КНДР, так что теперь говорить, надо санкции отменять.
      лаврентий павлович
    4. ученый Сегодня, 12:27
      Цитата: Дормидонт
      Обмануть обманщика, не обман

      США - агрессор. А обман агрессора это военная хитрость. В данном случае, можно сказать, героический поступок направленный на выживание государства и его народа.
      Вот только американские спец.службы озвучили "секрет Полишинеля", где единственным значимым словом является "обман". И данное слово означает только то, что спец.службы США категорически против нормализации отношений с КНДР, не кто не хочет терять такую мощную статью по безотчетному списанию средств и обогащению друзей (блин..й) и родственников "агентов" с прикрытием и без.
      ученый
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:20
        Если бы Ын плакал, а не улыбался, то разведка США дышала бы ровнее.
        Проверить или перепроверить эти выводы некому, значит этим может, в нужный момент, воспользоваться любой политик для достижения своих целей.
        Rusland
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:54
    Ын на фото подозрительно смахивает на Мао...Только руку не поднимает в приветствии..
    210окв
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:55
      Ну как не стыдно wink
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:58
        А чего ему стыдится?А если мне.....Неужели секрет Полишинеля.. bully hiРазве что дата рождения уже после смерти Мао..
        Цитата: Chertt
        Ну как не стыдно wink
        210окв
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:10
          Цитата: 210окв
          .Неужели секрет Полишинеля.


          Когда садишься за стол играть с шулером, не грех иметь пару тузов в рукаве. Ын не сумасшедший и не простофиля, он чётко понимает, что только наличие у него ядерной дубинки спасает КНДР от полного уничтожения. Применить эту дубинку первым для него неприемлемо, а вот дать ответку - обязательно. Разговор о полной денуклеаризации корейского п-ва можно вести только когда США уберутся из этого региона, захватив с собой вооружение и арсеналы и передав базы региональным властям (ИМХО). yes
          Лелёк
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:56
      Цитата: 210окв
      Ын на фото подозрительно смахивает на Мао...Только руку не поднимает в приветствии..

      Даже если поднимает -
      всё равно Ын не похож на Мао:
      Николай Фёдоров
  3. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 11:59
    Сайт "Военное обозрение" неизмеримо круче штатовской разведки. Здесь с самых истоков "Сингапурского вальса" Ына заподозрили во всех перечисленных грехахъ.
    Так что выводы спецслужб США не что ыное, как плагиат с сайта "ВО".
    И да воздастся им за сие!
    am bully soldier
    Плотник 2329
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:03
      Давно известно где спецслужбы черпают информацию...Да и не только на ВО..Твиттер,Фейсбук.
      Цитата: Плотник 2329
      Сайт "Военное обозрение" неизмеримо круче штатовской разведки. Здесь с самых истоков "Сингапурского вальса" Ына заподозрили во всех перечисленных грехахъ.
      Так что выводы спецслужб США не что ыное, как плагиат с сайта "ВО".
      И да воздастся им за сие!
      am bully soldier
      210окв
  4. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:01
    Цитата: 210окв
    Ын на фото подозрительно смахивает на Мао...Только руку не поднимает в приветствии..

    Да это и есть Мао. Только в молодости. А рука... Это он на турнике её растянул, показывая жене Чан Кай-ши, что он круче её мужа в подъём-перевороте.
    lol drinks
    Плотник 2329
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:53
      Вот и я о том же..А что лысины нет,то ничего-наверстает.. hi wassat
      Цитата: Плотник 2329
      Цитата: 210окв
      Ын на фото подозрительно смахивает на Мао...Только руку не поднимает в приветствии..

      Да это и есть Мао. Только в молодости. А рука... Это он на турнике её растянул, показывая жене Чан Кай-ши, что он круче её мужа в подъём-перевороте.
      lol drinks
      210окв
  5. viktor. (Knyt) Сегодня, 12:12
    Не расширение НАТО на восток так же обман wassat ВРУТ ВСЕ laughing
    viktor.
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:15
    Кто обманет( ........)долго не проживёт!И это,к сожалению,не фигуральное выражение,Трампон готовит почву.
    HAM
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 12:22
    Все указывает на то, что Северная Корея пытается обмануть Соединенные Штаты - заявили в спецслужбах США. --- Мне кажется, что уже начинается так же, как с Ираком! Сначала заставили уничтожить хим.оружие, а потом уничтожили страну и повесили Саддама Хусейна. Если Ын схитрил, то он молодец, а если нет, тогда??? request
    Симон
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:35
      Цитата: Симон
      Если Ын схитрил, то он молодец, а если нет, тогда???

      Тогда как Саддам... А вот кем был Саддам? soldier
      AlexVas44
  8. Роялист (Святослав) Сегодня, 12:50
    Цитата: bouncyhunter
    Разведка США заподозрила Пхеньян в обмане Вашингтона

    Обычно о подозрениях трубят только если есть железобетонные доказательства или в качестве провокации . Нужное подчеркнуть . wink

    А для ЦРУ провокации разве в диковинку?
    Роялист
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 12:51
    Цитата: AlexVas44
    Цитата: Симон
    Если Ын схитрил, то он молодец, а если нет, тогда???

    Тогда как Саддам... А вот кем был Саддам? soldier

    Какая разница! Главное "Карфаген" оказался разрушен!
    Симон
  10. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 12:51
    Лучше бы Трамп сказал, что вывел американские войска из Ю.кореи, американские авианосцы из Японского моря и атомное оружие из Окинавы.
    Дилетант
  11. Роялист (Святослав) Сегодня, 13:11
    Цитата: Плотник 2329
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    Шутки шутками,но разведслужбы 50%,а то и больше информации получает из открытых источников. В качестве примера: в Советском Союзе в 50-х приняли на вооружение новый понтон, а американская разведка узнала об этом исследуя мусорную свалку ,возле одной из воинских частей в ГДР( они там нашли описание этого понтона)
    Роялист
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:11
    Американская разведка заподозрила...
    Неужели они предполагали, что Ким Чен Ын младенец, которого можно обвести вокруг пальца? Не угадали. А Трамп пусть для внутреннего пользования рассказывает как лидер КНДР "приполз к нему на коленях" умоляя о пощаде.
    rotmistr60
  13. aries2200 (aries) Сегодня, 13:17
    молодец ЫН!!!! не ведется на обещания запада....
    aries2200
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