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Тука: "Дуля" - вот наш ответ российскому флоту в Азовском море
Замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что Украина в Азовском море может противопоставить Военно-морскому флоту России только "дулю". Такое высказывание он сделал в в эфире телеканала ZIK, комментируя заявление председателя организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего ВСУ "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок украинского ВПК".
Тука заявил, что у украинской армии в наличии из современных разработок украинского ВПК имеется только "дуля" и Украине нечем оказывать сопротивление российскому ВМФ.
Ранее об угрозе потерять Азовское море заявил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. Он заявил, что Россия "потихоньку отжимает" у Украины Азовское море и потеря его - это вполне "реальный сценарий". У Украины нет ни сил, ни средств противостоять России на море, кроме попыток помешать высадке на побережье, да и то не долго, а Запад не торопится оказывать украинской армии помощь, так как в зону их интересов входит Черное море, а Азовское - нет.
За то не унывает лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что Украина "претендует" на обширные территории, которые раньше "были украинскими", а затем их захватили Россия и Польша. Среди земель, которые должны были быть в составе Украины, он назвал Зеленый Клин на Дальнем Востоке, так как в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее.
Также Тягнибок заявил, что "московиты" (так он назвал россиян), вообще ничего своего не имеют, включая историю. Все, чем гордится Россия, даже песни, все это украинское.
Напомним, что ранее лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявлял о претензиях Украины "на исконно украинские земли" - Кубань и Воронежскую область.
Тука заявил, что у украинской армии в наличии из современных разработок украинского ВПК имеется только "дуля" и Украине нечем оказывать сопротивление российскому ВМФ.
Ранее об угрозе потерять Азовское море заявил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. Он заявил, что Россия "потихоньку отжимает" у Украины Азовское море и потеря его - это вполне "реальный сценарий". У Украины нет ни сил, ни средств противостоять России на море, кроме попыток помешать высадке на побережье, да и то не долго, а Запад не торопится оказывать украинской армии помощь, так как в зону их интересов входит Черное море, а Азовское - нет.
За то не унывает лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что Украина "претендует" на обширные территории, которые раньше "были украинскими", а затем их захватили Россия и Польша. Среди земель, которые должны были быть в составе Украины, он назвал Зеленый Клин на Дальнем Востоке, так как в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее.
Также Тягнибок заявил, что "московиты" (так он назвал россиян), вообще ничего своего не имеют, включая историю. Все, чем гордится Россия, даже песни, все это украинское.
Напомним, что ранее лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявлял о претензиях Украины "на исконно украинские земли" - Кубань и Воронежскую область.
Использованы фотографии: https://zik.ua/ru
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