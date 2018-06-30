14:12 30 июня
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Тука: "Дуля" - вот наш ответ российскому флоту в Азовском море

Замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что Украина в Азовском море может противопоставить Военно-морскому флоту России только "дулю". Такое высказывание он сделал в в эфире телеканала ZIK, комментируя заявление председателя организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего ВСУ "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок украинского ВПК".

Тука: "Дуля" - вот наш ответ российскому флоту в Азовском море


Тука заявил, что у украинской армии в наличии из современных разработок украинского ВПК имеется только "дуля" и Украине нечем оказывать сопротивление российскому ВМФ.


Ранее об угрозе потерять Азовское море заявил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. Он заявил, что Россия "потихоньку отжимает" у Украины Азовское море и потеря его - это вполне "реальный сценарий". У Украины нет ни сил, ни средств противостоять России на море, кроме попыток помешать высадке на побережье, да и то не долго, а Запад не торопится оказывать украинской армии помощь, так как в зону их интересов входит Черное море, а Азовское - нет.

За то не унывает лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что Украина "претендует" на обширные территории, которые раньше "были украинскими", а затем их захватили Россия и Польша. Среди земель, которые должны были быть в составе Украины, он назвал Зеленый Клин на Дальнем Востоке, так как в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее.

Также Тягнибок заявил, что "московиты" (так он назвал россиян), вообще ничего своего не имеют, включая историю. Все, чем гордится Россия, даже песни, все это украинское.

Напомним, что ранее лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявлял о претензиях Украины "на исконно украинские земли" - Кубань и Воронежскую область.

Использованы фотографии: https://zik.ua/ru
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Комментарии 39

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:30
    Зеленый Клин на Дальнем Востоке
    Первым осваивать поедет? Олег Тягнибок
    MPN
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:36
      Если только немножко северней ...
      cniza
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:37
        Цитата: cniza
        Если только немножко северней ...

        Да подыщем место, желание надо уважить. И да таки северне там для него безопаснее.
        MPN
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:40
          Именно , и с "боевой" дулей в кармане.
          cniza
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:54
            У Туки что : трещина в кастрюле от поскакушек образовалась ? what lol От же зрадник ...
            А Тягнибок - молодцом : уже наговорил себе на два пожизненных , а ему всё мало . bully
            bouncyhunter
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:07
              Цитата: bouncyhunter
              трещина в кастрюле от поскакушек образовалась ?

              Скорее трещина в раионе заднего "шва" на........ штанах. Мозги то в том раионе. А кастрюля это так -национальный декор.
              Александр романов
              1. Чёрный Сегодня, 13:31
                А что они вообще имели на Азове ? Кроме гнилых лодок и баркасов,оставшиеся после Союза,там у них ничего не было...они же не произвели и не построили ничего 1991 года...гнали горилку из свеклы, построили свинарник для свиней и поставили на дороге знак - вот и все достижения laughing
                Чёрный
            2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:08
              bouncyhunter Павел hi
              А Тягнибок - молодцом : уже наговорил себе на два пожизненных , а ему всё мало .
              Что есть ,то есть.И куда только смотрит всесильное ФСБ am Я на днях "новыны з украины побачыв" wassat Жесть.Упаси Боже этих дегенератов в российские места не столь отдалённые везти если что.Сразу и на месте чимперекекесо и сказать что так и было laughing
              Наблюдатель2014
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:50
          Зачем ему поганить нашу землю..Дальше первой осины не конвоировать!
          Цитата: MPN
          Цитата: cniza
          Если только немножко северней ...

          Да подыщем место, желание надо уважить. И да таки северне там для него безопаснее.
          210окв
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:53
            Цитата: 210окв
            Дальше первой осины не конвоировать!

            И это вариант учитывать тоже надо! smile Вообще я смотрю для него много вариантов предложили, добрый мы все таки народ. yes
            MPN
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:06
              Какие "соседи" такие и мы.. hiВ смысле "доброты"..
              Цитата: MPN
              Цитата: 210окв
              Дальше первой осины не конвоировать!

              И это вариант учитывать тоже надо! smile Вообще я смотрю для него много вариантов предложили, добрый мы все таки народ. yes
              210окв
        3. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:37
          Цитата: MPN
          Да подыщем место

          Необитаемый остров Курильской гряды. good
          Piramidon
    2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:42
      Цитата: MPN
      Первым осваивать поедет? Олег Тягнибок

      Будь моя воля, с удовольствием выделил бы ему клин в 1га. Начнет осваивать, дурных мыслей не останется.
      AlexVas44
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 12:46
        вы чрезмерно великодушны...таким, как тягнибок и 2х1х2 будет предодостаточно...
        что касается азовского моря...мера правильная...но, как всегда, запоздалая...начинать надо было ещё в 14 году...
        kepmor
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:40
          Цитата: kepmor
          что касается азовского моря...мера правильная...но, как всегда, запоздалая...начинать надо было ещё в 14 году...

          Тогда еще так не борзели. Суда не захватывали.
          Piramidon
    3. Skuns Сегодня, 12:42
      Также Тягнибок заявил, что "московиты" (так он назвал россиян), вообще ничего своего не имеют, включая историю. Все, чем гордится Россия, даже песни, все это украинское.

      Что то вспомнилось по этому поводу...

      Эх украина , как тебя то положили на панель гейропы и "богоизбранных" ..Терзают и слезы на глазах от всего этого..Донбасс вам в печень черти , еще посмотрим . soldier
      Skuns
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:51
        Михайлович hi
        Эх украина , как тебя то положили на панель гейропы и "богоизбранных" ..Терзают и слезы на глазах от всего этого..Донбасс вам в печень черти , еще посмотрим
        Это точно. А бессмертное произведение Гоголя это Библия всего этого украинсва.
        Наблюдатель2014
    4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:54
      Цитата: MPN
      Первым осваивать поедет? Олег Тягнибок

      Это кленика во Владивостоке так называется .Палаты для сумашедших имеются
      Александр романов
    5. собаковод Сегодня, 12:55
      MPN (Павел)
      Зеленый Клин на Дальнем Востоке
      Первым осваивать поедет? Олег Тягнибок

      Колыма... Пила-двухручка... Зелёный клин... Докуда глаз хватает...
      собаковод
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:05
        Полиптикум на крайне уже разный! Кто то потихоньку начинает считать, а кто то из бредового уже не выйдет НИКОГДА!
        Сказать шо нам поф, это всё ж не правда будет. Это соседи всё ж и никак не совсем цузие, шоб там не говорили всякие-разные, по крайне мере НЕ ВСЕ!
        rocket757
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:10
          Чувствуется что он очень от всего устал, но дорога к истине это ни его путь.
          Rusland
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:53
          Цитата: rocket757
          Это соседи всё ж и никак не совсем цузие, шоб там не говорили всякие-разные, по крайне мере НЕ ВСЕ!

          С этим я вполне согласен. У меня в/на Украине есть родственники, друзья, сослуживцы... Многие из них вполне адекватные люди и вполне реалистично понимают всю ту политику, которое ведет нынешнее руководство незалэжной. И тем, кто тут кричит о "хатоскрайниках" я бы посоветовал обратить внимание на те наши годы, когда тебя по "стуку" соседа могли обвинить в том, что ты подтерся газетой с портретом Сталина. Много тогда было героев? СБУ впитало всё от КГБ, и свою задачу выполняет. hi
          Piramidon
    6. cariperpaint Сегодня, 13:15
      Ну у нас и правда даже украинские целые поселки были. Только я сейчас даже смеяться не могу по поводу этих заявлений
      cariperpaint
    7. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:53
      Цитата: MPN
      Зеленый Клин на Дальнем Востоке
      Первым осваивать поедет? Олег Тягнибок

      ДАМ ему гектар земли даст,в рамках программы переселения laughing
      Сибирский цирюльник
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:31
    Верно!"Боевая дуля!"В нынешней ситуации на Азове мы явно поставили убытков на место..Жаль что в Одессе не решились защитить людей в 2014..
    210окв
    1. Kurare Сегодня, 13:37
      Цитата: 210окв
      Верно!"Боевая дуля!"

      "Боевой гопак", "Боевая дуля"! good Чего только не придумаешь, когда мозги в кастрюле! laughing
      Kurare
  3. venik (Владимир) Сегодня, 12:37
    ".....Олег Тягнибок. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что Украина "претендует" на обширные территории, которые раньше "были украинскими", а затем их захватили Россия и Польша. Среди земель, которые должны были быть в составе Украины, он назвал Зеленый Клин на Дальнем Востоке, так как в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее. ....."
    ========
    "Тихо, шифером шурша, крыша едет неспеша...." fool
    Это - УЖЕ ДИАГНОЗ!!!! К сожалению в последнее время - ДОСТАТОЧНО РАСПРОСТРАНЕННЫЙ!!!!
    venik
  4. Анджело Проволоне (Анджело Проволоне) Сегодня, 12:38
    На суше - боевой гопак, на море- боевая дуля.
    Анджело Проволоне
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:43
    Да забирайте. Всё одно Путина выберем, а этим чудикам выдадим лобзик и отправим "провозглашать" Колымскую украинскую республику. Кстати заборы уже есть, тратиться не надо
    Tusv
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:57
      Цитата: Tusv
      Да забирайт



      В Китаи это фото отправить,пусть тамошние пацаны хорошенько повеселятся на саитах
      Александр романов
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:43
    Если долго скакать с кастрюлями на голове , то и возможность дули крутить покажется роскошью .
    КВУ-НСвД
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 12:47
    Это все ваши земли?! Так идите и возьмите их, только как это все делать будете, если Донбасс и Луганск захватить не можете. И вспомните историю! Что все, кто на нас нападал, терпели поражение и были битыми, а мы оказывались в ихних столицах. fool
    Симон
  8. Skuns Сегодня, 12:53
    Ярош заявлял о претензиях Украины "на исконно украинские земли" - Кубань и Воронежскую область.

    Не злите русских, бандеровцы ..В этот раз вас в плен брать уже не будут , как при Сталине и отпускать при Хрущеве !
    Сейчас уже все знаем и такой ошибки уже не будет .

    Это старое видео , а то что сейчас там это вам не стоит видеть.. soldier
    Skuns
  9. Machete Сегодня, 12:58
    А шо, древние украинцы были на Дальнем Востоке? wassat

    Это как фигой пугать из-за двери сортира тигра. Ух, я тебя сейчас!! Только выйду.
    Но мы-то знаем, что никто не выйдет...
    Machete
  10. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 13:02
    Туке за НАШ Крым- Чуешь, шо це таке? Це дуля! Ось тоби моя видповидь!
    serg.shishkov2015
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:08
    неких "современных разработок украинского ВПК".
    Вот именно, что неких. Даже на Украине понимают, что не возможно постоянно выдавать советские разработки за свои "новейшие". уже даже украинцам это ухо режет.
    rotmistr60
  12. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:12
    Эх, Тука! Неужели тебя не вдохновляют , речи великого украинского трепача Парашенка :
    " Украина была, есть и будет, великой морской державой!"
    Ретвизан 8
  13. Комментарий был удален.
  14. japan-k (Pavel) Сегодня, 13:25
    ну так пускай идут да забирают, у них же сейчас самая сильная армия в Европе. Как заявляет господин Парашенко
    japan-k
  15. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 13:29
    Тука не уточнил, что дуля- изобретение древних шумеров и их любимое блюдо?
    СССР-1
  16. ltc35 (Алексей) Сегодня, 13:46
    Молодец Георгий! Повеселил. Про Зеленый клин не знал. А вот у нас на Алтае много хохлов было всегда, впрочем, как и немцев с белорусами и казахами.
    ltc35
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