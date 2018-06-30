Тука: "Дуля" - вот наш ответ российскому флоту в Азовском море

Замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что Украина в Азовском море может противопоставить Военно-морскому флоту России только "дулю". Такое высказывание он сделал в в эфире телеканала ZIK, комментируя заявление председателя организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева, призвавшего ВСУ "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок украинского ВПК".Тука заявил, что у украинской армии в наличии из современных разработок украинского ВПК имеется только "дуля" и Украине нечем оказывать сопротивление российскому ВМФ.Ранее об угрозе потерять Азовское море заявил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. Он заявил, что Россия "потихоньку отжимает" у Украины Азовское море и потеря его - это вполне "реальный сценарий". У Украины нет ни сил, ни средств противостоять России на море, кроме попыток помешать высадке на побережье, да и то не долго, а Запад не торопится оказывать украинской армии помощь, так как в зону их интересов входит Черное море, а Азовское - нет.За то не унывает лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что Украина "претендует" на обширные территории, которые раньше "были украинскими", а затем их захватили Россия и Польша. Среди земель, которые должны были быть в составе Украины, он назвал Зеленый Клин на Дальнем Востоке, так как в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику, Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее.Также Тягнибок заявил, что "московиты" (так он назвал россиян), вообще ничего своего не имеют, включая историю. Все, чем гордится Россия, даже песни, все это украинское.Напомним, что ранее лидер запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявлял о претензиях Украины "на исконно украинские земли" - Кубань и Воронежскую область.