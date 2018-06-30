14:12 30 июня
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Талибы захватили речной порт на границе с Таджикистаном

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" вышли на таджикскую границу, захватив афганский речной порт Айханум, расположенный на слиянии рек Амударьи и Кокчи. Нападение произошло в ночь на субботу, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление администрации северо-восточной афганской провинции Тахар.

Талибы захватили речной порт на границе с Таджикистаном


При нападении, согласно полученной информации, боевиками были убиты два сотрудника пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих попали в плен. Кроме этого, в ходе атаки боевиков были сожжены армейский внедорожник Humvee, армейский броневик (марка не указана) и два полицейских автомобиля Ranger.


На фоне этого, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие с запрещенным в России радикальным движением "Талибан" окончено, добавив, что теперь только от руководства талибов зависит начало мирного процесса, так как правительство Афганистана будет и дальше поддерживать мирное урегулирование в стране.

Необходимо напомнить, что ранее правительство Афганистана в одностороннем порядке объявило о прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения праздника Рамадан, которое затем было продлено до 29 июня. В то же время руководство Талибана поддержало только трехдневное перемирие на 15-17 июня и не обещало в дальнейшем прекратить вести военные действия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:14
    А за чем им порт? Чтобы был? Или так в Таджикистан легче сбывать наркоту? Типа контроль границы у талибан.
    MPN
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:22
      Посмотрите "Военную приемку"" про пограничников, там рассказывается о контрабанде по реке в Таджикистан и обратно.
      Владыка Ситх
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:28
      Цитата: MPN
      ипа контроль границы у талибан.

      Плохо себе представляете границу Афганистана. Там проходной двор и это еще мягко сказано. И нарокоту они и без этого ,если нужно Таджикам отправят,только куда она поидет потом это вопрос
      Александр романов
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 13:31
      Как раз при талибах с наркотой было получше, наркоту развели в многократных масштабах уже американцы на пару с местными. Она у них вроде как картошка у белорусов.
      Думаю, что именно при талибах в Афганистане воцарился бы мир и наркота стала бы вне закона.
      NordUral
      1. Skuns Сегодня, 13:49
        Цитата: NordUral
        Думаю, что именно при талибах в Афганистане воцарился бы мир и наркота стала бы вне закона.

        Согласен ..! Россия уже давно предлагала США "опылить " афган ,где мак растет , все безвредно и эффективно ..Но увы , ответ такой был "голод начнется в афгане " и мы этого не допустим ..хе хе
        Skuns
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:15
    Талибы захватили речной порт на границе с Таджикистаном
    Обалдеть.У них порты оказывается были.
    Ну а так ,что сказать .Захватили значит захватили.Афганцы наверное больше бывших граждан СССР .По СССР скучают.И это не шутка.
    Наблюдатель2014
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 13:24
      Одного порта мало, нужно ещё и флот иметь. 13 лет на флоте, и ни разу не слышал про торговый флот Таджикистана...
      WATCH_OFFICER
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:29
        Кто его знает..Ходят же корабли под флагом Монголии..
        Цитата: WATCH_OFFICER
        Одного порта мало, нужно ещё и флот иметь. 13 лет на флоте, и ни разу не слышал про торговый флот Таджикистана...
        210окв
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:35
        Цитата: WATCH_OFFICER
        , и ни разу не слышал про торговый флот Таджикистана..

        Два надутых балона от грузовика. На одном сам гребет,а второй с грузом за собои тащит. Аллах даст,догребет куда надо,а не даст не догребет.
        Александр романов
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:16
    Подспорье им хорошее, без посредников наркоту погонят.
    Rusland
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:23
    вышли на таджикскую границу...
    Если не ошибаюсь Сша 17 лет упорно и плодотворно воюют с талибаном, а итог? Кроме охраны самих себя и плантаций мака результатов не видно. А в 1980 все "прогрессивное и демократическое" человечество бойкотировало Олимпиаду в Москве, при этом начав поставки ПЗРК моджахедам. Правы были Кукрыниксы
    rotmistr60
  5. gabonskijfront Сегодня, 13:51
    Значит у нас в Калининградском высшем военном морском училище,должны появиться курсанты из талибана.
    gabonskijfront
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:56
    Порт! В Афгане! belay
    ВО уже школьников в авторы берёт?
    Плотник 2329
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