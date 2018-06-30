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МО РФ: Главный военно-морской парад начнется с исторической части

Министерство обороны России подтвердило участие в Главном военно-морском параде, который пройдет 29 июля в День ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте, участие 41 боевого корабля, 38 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

МО РФ: Главный военно-морской парад начнется с исторической части


Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что парад начнется с исторической части. Артиллерийские катера Каспийской флотилии пройдут с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты времен Великой Отечественной войны, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск. В основной части парада будут представлены современные и новые образцы вооружения и военной техники, включая новейшие корабли, принятые в состав ВМФ РФ в этом году.


В воздушной части парада будут представлены модернизированные самолеты Ил-38Н с новым поисково-прицельным комплексом "Новелла", истребители Су-30СМ последнего поколения и Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания, а также вертолеты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой "Кема".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Черный Джо (Амантай) Сегодня, 13:57
    Какая красота!
    Черный Джо
    1. Skuns Сегодня, 14:07
      Парад красивый будет , но как то грустно все же..
      Skuns
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:15
        Да не грусти,Виталий..Это не 1991 год..
        Цитата: Skuns
        Парад красивый будет , но как то грустно все же..
        210окв
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:16
      Интересно, в этот раз НАТОвцы засвидетельствуют свое почтение нашим ВМФ присутствием на Балтике своих кораблей?
      MPN
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:18
        Куда же они без нас yes
        Цитата: MPN
        Интересно, в этот раз НАТОвцы засвидетельствуют свое почтение нашим ВМФ присутствием на Балтике своих кораблей?
        210окв
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:06
        Цитата: MPN
        Интересно, в этот раз НАТОвцы засвидетельствуют свое почтение нашим ВМФ присутствием на Балтике своих кораблей?

        Паш , у тебя сомнения есть ? wink
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:16
          Цитата: bouncyhunter
          Паш , у тебя сомнения есть ?

          Да особых нет, как бы наши не перебздели как прошлый год. Хотя иногда это лучьше , чем недобздеть... wink
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:17
            Необязательно кораблём , но уж как-нибудь в компот плюнут . yes
            bouncyhunter
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 14:25
      Ни разу военно-морские парады живьем не видел. Не довелось Надеюсь посмотреть по ТВ
      рич
    4. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:49
      Традиции это всегда красиво, особенно что касаемо российского флота.
      Rusland
  2. Дирижер Сегодня, 15:20
    Эх, не сохранили ни единого новиика, ни семерок , ни поющих , а ка к было бы поучительно и красиво ((((
    Дирижер
  3. BAI Сегодня, 15:24
    Только что по РЕН-ТВ показали показали парад в в Таиланде по какому-то случаю. В пешей части участвовали представители разных флотов,в том числе и наши. Улицу после ливня затопило. Все брели как стадо беременных коров в болоте. И только наши моряки, по колено в воде, в белоснежной форме - смогли пройти строевым. Чем -то напомнило парад из "72 метра" - ролик из 72 м уже представлен как я вижу.
    BAI
  4. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 15:55
    Хоть всё и заберут в СПб, но в главной базе ДКБФ, Балтийске, найдётся чем провести парад! smile
    Игорь В
  5. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 16:12
    Хорошая традиция проводить парад в честь дня ВМФ и транслировать по всей стране. Рад за Каспийцев, что дадут им поучаствовать на главном параде. Только непонятно какие артиллерийские катера будут использоваться... Шмели, которые сейчас в Азовском море, или может Грачат пригонят... Будем посмотреть, осталось 29 дней, скоро уже берет с тельняшкой со шкафа доставать. Слава ВМФ и МП!!!
    WATCH_OFFICER
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