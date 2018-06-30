МО РФ: Главный военно-морской парад начнется с исторической части

Министерство обороны России подтвердило участие в Главном военно-морском параде, который пройдет 29 июля в День ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте, участие 41 боевого корабля, 38 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что парад начнется с исторической части. Артиллерийские катера Каспийской флотилии пройдут с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты времен Великой Отечественной войны, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск. В основной части парада будут представлены современные и новые образцы вооружения и военной техники, включая новейшие корабли, принятые в состав ВМФ РФ в этом году.В воздушной части парада будут представлены модернизированные самолеты Ил-38Н с новым поисково-прицельным комплексом "Новелла", истребители Су-30СМ последнего поколения и Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания, а также вертолеты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой "Кема".