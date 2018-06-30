16:59 30 июня
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МО Азербайджана: Мы готовы к военному решению карабахского конфликта

Азербайджан готов к военному решению конфликта в Нагорном Карабахе, если в ближайшее время эта проблема не будет урегулирована мирным путем, заявил министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов, на проходящем в субботу служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, сообщает азербайджанское издание trend.az.

МО Азербайджана: Мы готовы к военному решению карабахского конфликта


В своем выступлении министр обороны Азербайджана заявил, что затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его разрастанию. Если конфликт не будет урегулирован в рамках норм международного права, то противник почувствует всю мощь азербайджанской армии. Он добавил, что в период 2-6 июля вооруженные силы республики проведут широкомасштабные военные учения, на которых будут отрабатываться различные сценарии действия войск в зоне карабахского конфликта, в том числе уничтожение военной инфраструктуры противника.


Закир Гасанов привел в пример речь президента республики Ильхама Алиева, сказанные им на параде в честь 100-летия создания азербайджанской армии, что Азербайджан больше не смирится с оккупацией своих земель, отметив, что затягивание решения конфликта ведет к его возобновлению в более широких масштабах.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за обладание этим регионом имеет еще древние корни. В современной истории все началось в 1987 году, когда на территории Нагорного Карабаха начались первые столкновения между армянами и азербайджанцами, которые привели к человеческим жертвам. Депутаты Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратились с просьбой присоединить их к Армении. В 1991 году провозглашается создание Нагорно-Карабахской республики (НКР) и начинается широкомасштабная война с Азербайджаном. Боевые действия проходили до 1994 года, на фронте стороны использовали авиацию, бронетехнику, тяжелую артиллерию. 12 мая 1994 год в силу вступает соглашение о прекращении огня, и карабахский конфликт переходит в стадию замороженного. С тех пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Использованы фотографии: https://www.trend.az/
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Комментарии 105

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:33
    МО Азербайджана: Мы готовы к военному решению карабахского конфликта
    Молодцы.А Адлер стесняюсь спросить прицепом ,если что .Ну или каким нибудь боком.Там, или чисто так на нормальном курорте побывать никак? bully
    Наблюдатель2014
    1. Vard Сегодня, 14:50
      Я думаю Карабахом все не ограничится... Мне интересно... Как к этому отнесется мировое общественное мнение...
      Vard
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:54
        Vard
        Я думаю Карабахом все не ограничится... Мне интересно... Как к этому отнесется мировое общественное мнение...
        Какое там мнение? laughing good Ха-ха-ха
        мировое общественное мнение...
        good Пять баллов!!! drinks
        Наблюдатель2014
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:03
          Меня вот поражает стремление ... ээээ, случайно получивших государственность стран, начать военные действия против также случайно оказавшихся в этих государствах сепаратистов иных этнических групп. Причем везде закончилось плохо.
          хрыч
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:10
            Друже , привет ! hi drinks Желание повоевать с соседом свойственно не только людям , но и государствам . wink
            bouncyhunter
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:26
              Привет, Братан! hi drinks Когда государственность идет своим чередом, а это конечно этнос завоевавший соседей, в некоторых случаях чему предшествует племенной союз и пр. То все как бы органично, даже восстания. А тут абхазы, осетины, армяне (и тем более русские), завоеванные некой мощной силой, как Российская Империя оказываются вдруг под диктатом азербайджанцев, галичан и даже ... молдаван. Которые, ээээ, военными заслугами себя не прославили вовсе, а в государственном строительстве, в научно-техническом прогрессе и гуманитарном развитии общества мягко сказано - себя не сильно проявили. Естественно в местах компактного проживания этносов получили отпор. Так появились страны ГУАМ, т.е. националистические режимы, где им дали отпор компактно проживающие этносы. Причем Украина пророчески, вступила туда заранее.
              хрыч
      2. Pirogov Сегодня, 15:07
        Цитата: Vard
        Я думаю Карабахом все не ограничится... Мне интересно... Как к этому отнесется мировое общественное мнение.

        Это проблемы пашиняна и компании ну и их хозяев..................
        Pirogov
        1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 15:17
          Цитата: Pirogov
          их хозяев

          К сожалению," проблемы" этих самых "хозяев", становятся всеобщими проблемами и очень быстро... yes
          Tank Hard
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:44
            Пусть разбераются как хотят! Азербайджанцы мне параллельны. Можем прямо в Москве организовать призыв в армию Азербайджана и отправить призывников на историческую родину! От армян я регулярно слышу мы давно бы все решили и с Карабахом и с горой Арарат-Путин не дает! Армянам тоже с удовольствием поможем с призывом из той же Москвы! Пусть разбираются! Нам то что?!
            Опер
            1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 15:50
              Цитата: Опер
              Нам то что?!

              Лично мне, оно не надо. wink
              Tank Hard
            2. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 15:54
              Толковое предложение/ можно не толко с Москвы//// а из всех городов организовать отправку пусть сами и разбираются
              rumpeljschtizhen
            3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 16:42
              Армянам тоже с удовольствием поможем с призывом из той же Москвы! Пусть разбираются! Нам то что?!
              Для армян я бы в Сочи мобилизационные пункты организовал,дивизий 10 собрали бы.
              72jora72
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 16:54
                10 не 10 но народ у нас добрый! Конечно поможем и тем и другим! А то надоело уже честное слово читать, какие они все прям воинственные и сильные! А мы у них прям кость в горле со своим миром во всем мире!))) Давайте и правда оставим их в покое, пацаны?! Ну пусть уже выяснят отношения! Беженцев мужчин призывного возраста не пускать обратно! Только женщин и детей. Вот и посмотрим...
                Опер
            4. lis-ik (Сергей) Сегодня, 16:46
              Цитата: Опер
              Пусть разбераются как хотят! Азербайджанцы мне параллельны. Можем прямо в Москве организовать призыв в армию Азербайджана и отправить призывников на историческую родину! От армян я регулярно слышу мы давно бы все решили и с Карабахом и с горой Арарат-Путин не дает! Армянам тоже с удовольствием поможем с призывом из той же Москвы! Пусть разбираются! Нам то что?!

              Самый адекватный комментарий за последнее время по этой теме.
              lis-ik
      3. РУСС (Максим) Сегодня, 15:39
        Цитата: Vard
        Я думаю Карабахом все не ограничится... Мне интересно... Как к этому отнесется мировое общественное мнение...

        А чем конкретнее не ограничится ?
        РУСС
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:33
    Что у него за знак на кителе?Академия ГШ?А вообще если они займутся вопросом Карабаха плотно,то думаю Армении там не светит..
    210окв
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:43
      210окв Дмитрий hi
      А вообще если они займутся вопросом Карабаха плотно,то думаю Армении там не светит..
      Армении вообще не светит.Да и аминь с ней.Зачем нужна страна откуда дёргнуло всё содержимое .Буквально. Позорище ,а не страна.Это каким никчемным нужно быть чтобы на расстоянии Армению любить.Если есть что на эту элементарный вопрос возразить пусть возразят.Да и этого не смогут.Бред.Лазят где не попадя по миру. Арминин звучит гордо в Армении.А в остальных местах армян и есть армян.
      Наблюдатель2014
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:46
        Сергей hi Мне ли это не знать..Чай на Кубани живу..
        Цитата: Наблюдатель2014
        210окв Дмитрий hi
        А вообще если они займутся вопросом Карабаха плотно,то думаю Армении там не светит..
        Армении вообще не светит.Да и аминь с ней.Зачем нужна страна откуда дёргнуло всё содержимое .Буквально. Позорище ,а не страна.Это каким никчемным нужно быть чтобы на расстоянии Армению любить.Если есть что на эту элементарный вопрос возразить пусть возразят.Да и этого не смогут.Бред.Лазят где не попадя по миру. Арминин звучит гордо в Армении.А в остальных местах армян и есть армян.
        210окв
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:49
          Дмитрий
          Чай на Кубани живу..
          Я всё в курсе дела.А тем у кого зубы заскрежежчут от моих комментариев к этой статье.Вы тому подтверждение.Что я не правду тут написал?!
          Наблюдатель2014
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:56
            Да правду..У нас в селе есть предприятие с армянским капиталом-"Мартин-Аква"..Там все по национальному признаку..Но с другой стороны на предприятии где я работаю к ним претензий нет..Может потому что раз-два и обчелся?
            Цитата: Наблюдатель2014
            Дмитрий
            Чай на Кубани живу..
            Я всё в курсе дела.А тем у кого зубы заскрежежчут от моих комментариев к этой статье.Вы тому подтверждение.Что я не правду тут написал?!
            210окв
            1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:09
              Дмитрий.
              Но с другой стороны на предприятии где я работаю к ним претензий нет..Может потому что раз-два и обчелся?
              Да. И всё.Что еще можно тут сказать.Туфта эта современная российская нац политика.ТУФТА.И точка. СССР-овскую вообще не вспоминаем.Отстой никчёмный
              Наблюдатель2014
      2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 14:53
        Цитата: Наблюдатель2014
        Зачем нужна страна откуда дёргнуло всё содержимое .Буквально. Позорище ,а не страна.Это каким никчемным нужно быть чтобы на расстоянии Армению любить.

        Если начнётся война, вся Армения будет в Краснодарском крае, а нам в России это надо?
        Анатоль Клим
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:58
          Анатоль Клим (Анатолий)
          Если начнётся война, вся Армения будет в Краснодарском крае, а нам в России это надо?
          Отвечу резко.А давайте всех их от туда на полиграф посадим ,по поводу законности получения гражданства РФ.И не нужно смешить мою седину.Мы прекрасно знаем и в оочию уже неоднократно видели как наша власть умеет зачищать от не нужных элементов наши города hi
          Наблюдатель2014
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:59
          Не надо..Я насмотрелся в 2014 году на "беженцев" с Украины..
          Цитата: Анатоль Клим
          Цитата: Наблюдатель2014
          Зачем нужна страна откуда дёргнуло всё содержимое .Буквально. Позорище ,а не страна.Это каким никчемным нужно быть чтобы на расстоянии Армению любить.

          Если начнётся война, вся Армения будет в Краснодарском крае, а нам в России это надо?
          210окв
        3. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:07
          Цитата: Анатоль Клим
          вся Армения будет в Краснодарском крае,

          Мне кажется по количеству их уже у Вас больше чем в Армении hi
          kotdavin4i
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:14
            kotdavin4i (Сан Саныч)
            Мне кажется по количеству их уже у Вас больше чем в Армении
            Нет.После олимпиады .Нет и близко такого.Они надулись на нас.Обошли их на повороте.Сибиряки алилуя родные мои рванули к нам !!!!!Ура. Так что великая Амения отменяется. laughing
            Наблюдатель2014
          2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 15:22
            Цитата: kotdavin4i
            Мне кажется по количеству их уже у Вас больше чем в Армении

            У меня в поволжском городе есть магазин "Маленькая Армения", ресторан "Ереван", так что хватает их и здесь. Кстати "Маленькая Армения" недалеко от моего дома, я иногда туда захожу, там хаш покупаю, хорошо с похмелья помогает. Недавно разговорился с молодым армянином-продавцом, спросил-поедешь воевать за Армению-родину?, отвечает - нет не поеду, буду всю прибыль от магазина отправлять, для тех, кто поедет, а сам нет. Вот такие дела.
            Анатоль Клим
      3. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 15:20
        Цитата: Наблюдатель2014
        Армении вообще не светит.Да и аминь с ней.

        А мне жаль будет, вино армянское и бренди очень нравятся...
        Tank Hard
    2. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 14:43
      Цитата: 210окв
      Что у него за знак на кителе?Академия ГШ?

      Да, Ваша, имени Фрунзе .
      kotdavin4i
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:49
        Сан Саныч,А Вы родом откуда?Из СССР?Тогда уж просто..без "Ваша"..Пардон.
        Цитата: kotdavin4i
        Цитата: 210окв
        Что у него за знак на кителе?Академия ГШ?

        Да, Ваша, имени Фрунзе .
        210окв
        1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:05
          Ну по возрасту да из СССР, просто в данный момент академия уже Российская.
          kotdavin4i
    3. genisis Сегодня, 16:25
      А вообще если они займутся вопросом Карабаха плотно,то думаю Армении там не светит..

      Не соглашусь. Азербайджан и в первом конфликте превосходил армян на порядки по количеству техники, ресурсов и населения, а оно вон как повернулось.
      Так и сейчас, психологически азербайджанский солдат не самая грозная сила. Талыши - да, лезгины - хорошо воюют. Разноплеменной конгломерат турок в бою гораздо менее стоек.
      Лёгкой прогулкой для Азербайджана это точно не станет.
      А для Ильхама Алиева так и вовсе может закончиться совсем печально.
      Одно дело с речёвками на парадах выступать, другое - терять своих солдат и землю.
      Ильхам Алиев мог бы спросить своего неизменного ГШ Наджмедина Садыкова, который планировал для Гейдара Алиева ту самую - провальную компанию конца 1993 начала 1994 гг., после которой и заключили соглашение о прекращении огня.
      Правда Ильхам Алиев в это время даже в Азербайджане не был, поэтому вряд ли помнит, доблестный поход через Омарский перевал, но повторюсь, проблем Азербайджан выхватит по самое не хочу.
      genisis
      1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:50
        Талыши - да, лезгины - хорошо воюют.

        Так ДРГ и снайперы в основном из их числа. Говорят армян как зайцев нынче щелкают на линии соприкосновения. lol
        Yujanin
        1. genisis Сегодня, 16:52
          Говорят армян как зайцев нынче щелкают

          Еще говорят, мол кур доят.
          Шура, напомни, сколько у азербайджанских аскяров было удачных диверсий с апреля 2016 г.?
          genisis
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:35
    Без моральной, материальной и технической поддержки вряд-ли, кто-то в нужный момент должен сказать ФАС и обеспечить прикрытие в дипломатических кругах и мировых СМИ.
    Rusland
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:47
      Ох не знаю даже, что из этого выйдет. Однако ФАС думаю найдутся, кто скажет с удовольствием. Надеюсь, что эта риторика, как и проведение учений (маневров) направлена на сдвиги в переговорном процессе и укрепление позиций там же. Не хотелось бы очередной войны... sad
      MPN
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:54
        hi Если уж до этого дойдёт, то территорию ещё нужно удержать, да и в московских ресторанах за соседним столиком уже не посидишь.
        Проблемы повыплывают со всех сторон.
        Придется повторную мобилизацию проводить на овощных базах и рынках.
        Rusland
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:59
          Цитата: Rusland
          то территорию ещё нужно удержать

          Это да. Если Турция с Ираном не влезут поддержкой (надеюсь нет , у самих проблем полно) то Окупационные силы не слабо бюджет трясти будут, а там национальные особенности не сильно располагают к затратам куда то кроме себя любимого. hi Как в прочем и везде... sad
          MPN
    2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 15:10
      Цитата: Rusland
      Без моральной, материальной и технической поддержки вряд-ли, кто-то в нужный момент должен сказать ФАС и обеспечить прикрытие в дипломатических кругах и мировых СМИ.

      Ни моральной ни материальной ни технической поддержки не надо .Нужна политическая политическая или чтобы не мешали ,не звонили с угрозами санкций например США лобби .Чтоб СМИ РФ не трубили о карательной операции с дезинформацией как это было в апреле .Лавс невс вообще все берега попутал ,что пришлось выгнать из страны ,люди рассказывают одно они переводят полностью наоборот .Чтоб так называемые политические шоумены в РФ не начали акции вроде Багдасаровских,Соловьевских и всех остальных .Сми РФ не хило так сидят армяне не только так же в США .
      Но это так сопутствующие проблемы любой войны ,нужна политическая воля .К сожалению Алиев не воин и к сожаление он главнокомандующий а не Гасанов .ВПК обеспечивает армию основным вооружением ,склады с провизией ,вооружением тыловое обеспечение создано при любой интенсивности хватит больше чем на год .
      Lek38
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:26
        Цитата: Lek38
        Алиев не воин

        Воином нельзя считать того, кто идет убивать ради наживы, мести и зависти. Эти понятия очень часто называют справедливостью, забывая при этом, что справедливость возможна только с юридической точки зрения, в рамках международного права и решений ООН. Поэтому после таких заявлений Гасанов поставил себя в один ряд с бандитами и террористами. И если сейчас на это МИД РФ и других заинтересованных стран не среагируют, то потом начнут гибнуть мирные люди, а в России появятся новые беженцы.
        Vita VKO
        1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 15:36
          Цитата: Vita VKO
          Воином нельзя считать того, кто идет убивать ради наживы, мести и зависти. Эти понятия очень часто называют справедливостью, забывая при этом, что справедливость возможна только с юридической точки зрения, в рамках международного права и решений ООН.

          Причём тут это ? Никакой наживы от Карабаха не получить ,этот регион банкрот, разваленный первой войной ,городами призраками,с оттоком населения и в который не вкладывают деньги никто кроме самих армян ,из за эмбарго Азербайджана .Справедливость одна все Карабахцы должны жить в Карабахе ,все беженцы должны вернутся .И аз-цы и армяне ,если переговорами не хотят впускать мирное население Аз-на обратно ,придется оспаривать их право жить уже войной .
          Юридической точки зрения нету ,оно МЁРТВО резолюции ОНН не выполняет НИКТО .Здравый смысл ,ум и сожительство вот что может решить проблему ,но армяне уже 25 летживут в мононациональной стране и Карабах превратили в мононациональный регион проведя этническую чистку .
          Lek38
          1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 16:14
            Для начала омечу, что в данном вопросе я не занимаю ничью сторону, ни Армении, ни Азербайджана.
            По сути. А вы на 100% гарантируете , что в случае успехов вашей армии, удастся избежать этнических чисток теперь уже армянского населения? Мне вот думается, что не удастся. И в таком случае, чем вы будете лучше армян?
            Ещё раз подчеркну, смотрите самое начало моего коммента.
            Хагалаз
            1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 16:22
              Цитата: Хагалаз
              По сути. А вы на 100% гарантируете , что в случае успехов вашей армии, удастся избежать этнических чисток теперь уже армянского населения? Мне вот думается, что не удастся. И в таком случае, чем вы будете лучше армян?

              Я не имею морального права это гарантировать, и так же считаю такую гарантию никто не даст ,учитывая сколько грязной воды протекло .
              Но времена изменились ,в 90-ых был информационный вакуум .А сейчас почти у любого жителя нашего региона смартфон с выходом в интернет .Расстреливать целые села не получится у обоих сторон ,но сопутствующие потери от гражданского населения будут увы и ах ,это лицо войны .Они были и в 2016 году с обоих сторон от огня артиллерии .Скрыть действия вроде Одесской трагедии на нашем веку ,на боку Европы не получится .
              Цитата: Хагалаз
              чем вы будете лучше армян?

              Ничем но история не любит сослагательных примеров, особенно когда речь о будущем
              Lek38
            2. genisis Сегодня, 16:30
              А вы на 100% гарантируете , что в случае успехов вашей армии, удастся избежать этнических чисток теперь уже армянского населения?

              Избежать???
              Армян будут резать под корень, о чём они прекрасно знают.
              Село Талыш в апреле 2016 г. несколько часов было в лапах у азербайджанских аскеров, так они одного старика и двух женщин 80-ти лет убили и уши им отрезали. А добрались бы еще до кого, в живых бы точно не оставили. Пацаны, которые на постах в апреле 2016 г. погибли, трупы их вернули обезображенными. Караму Слояну, езиду, голову отрезали и с собой её в пакете по сёлам возили, хвастаясь.
              А вы говорите, избежать чисток.
              genisis
        2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 15:45
          Цитата: Vita VKO
          Поэтому после таких заявлений Гасанов

          Ооооо с вами всё понятно , тут всё запущено ,заинтересованное лицо .Разговор в манере
          (1)тьфу тебе
          (2) не это тебе тьфу
          мне не нужен .Любое общение с армянами кончается в этом русле ,за упокой .Я могу поговорить с нейтральным человеком о разном и реальной ситуации .Как политической так и военной вы не тот случай ,простите мне время дороже.
          Lek38
        3. Yujanin (Shurik) Сегодня, 15:54
          И если сейчас на это МИД РФ и других заинтересованных стран не среагируют, то потом начнут гибнуть мирные люди, а в России появятся новые беженцы.

          Уже реагируют

          Славик, меньше пей и следи за помелом!
          http://armenianreport.com/pubs/190711/

          «Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить. Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта… Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию по Нагорному Карабаху», — заявил спикер Госдумы РФ
          26 Июня 2018
          Yujanin
    3. Lek38 (Илькин) Сегодня, 15:23
      Цитата: Rusland
      Без моральной

      Иногда кажется что яйца у Алиевой тяжелее чем у Алиева .Посмотрел на выступление товарища гаранта ,смотришь на армию и на главнокомандующего диссонанс какой то,эта армия заслуживает волевого главнокомандующего .Я лично не припомню его крепко-волевого выступления кроме одного раза ,на встрече с Эрдоганом .Речь полный повтор всего того что было сказано до этого 2001 2013 год с маленькими ниансами последних событий. Ничего нового а как махал кулаком ,аж смешно было ,полное не соответствие слов и жестов ,колебался поднимать кулак или нет ,один раз даже на уровне не раскрытого локтя опустил вниз ,не решившись поднять .Он человек созидатель ,знает много языков ,хороший переговорщик ,может создать отношения как с западом так и дружить с Путином ,но в военное дело лучше ему не лезть .Не вытянет, я не припомню не одной военно грамотной речи от него . А вот Гасанов мне понравился ,гнёт свою линию в общении с журналистами ,не стесняется разговаривать с ними показывая что я лучше знаю ,и обосновывает свою позицию ,ушёл только от одного вопроса но грамотно на харизме .Сразу видно из бывалых .
      Lek38
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 16:19
        Цитата: Lek38
        Иногда кажется что яйца у Алиевой тяжелее чем у Алиева .

        Цитата: Lek38
        А вот Гасанов мне понравился ,гнёт свою линию в общении с журналистами ,не стесняется разговаривать

        Один "голубь" другой "ястреб" вот и играют с Арменией в плохого и хорошего полицейского !
        РУСС
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:39
    Съесть то он съесть, да кто ж ему дасть wassat
    Горный стрелок
    1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 14:45
      Цитата: Горный стрелок
      да кто ж ему дасть

      В этом то и проблема... сколько бы армяне не харахорились - пока дядя Вова не перестанет противодействовать - тяжело что то делать.
      kotdavin4i
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:45
    Пашинян начал наезжать на российский бизнес в Армении--ой,не зря ли!?
    Свои интересы -одно,но без внешней помощи Армении не выстоять.
    HAM
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 15:03
      ну,на крайняк...отмороженная стритрейсерша мара багдасарян им в помощь...
      парадоксально...как Карабах - так лютые враги...как на рынках торговать - так партнеры...
      kepmor
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:20
        Российских армян туда и дрыном не загонишь,они только с армянским флажком на "торпеде" любят дифилировать....
        HAM
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:22
      Уже?!Ну тогда им капец...Очень большая часть бюджета Армении сидит на российских деньгах.Это и энергетика,производство(в частности производство бриллиантов)..У нас есть только одно слабое звено в политике-военная база.А ее надо сохранить любым путем.
      Цитата: HAM
      Пашинян начал наезжать на российский бизнес в Армении--ой,не зря ли!?
      Свои интересы -одно,но без внешней помощи Армении не выстоять.
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:56
          Я не слишком бы ставил на подобную "ось"..Анкара и Баку будут играть "свою" игру,и России там не место.
          Цитата: HAM
          pravda.ru›world/formerussr…01-06-2018…pashinjan-0
          /
          210окв
          1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:15
            Согласен.Некоторые вещи выглядят спорно,но ,к сожалению,тенденция налицо..На мой взгляд Пашинян несколько сам испугался своего премьерминистерства,теперь "знающие люди" пробуют им руководить.И эти люди не из Москвы...
            HAM
  6. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:47
    Поживём увидим. Войнушки не надо никакой.
    Грибок
  7. cariperpaint Сегодня, 14:48
    А планок то,планок))) с октябрятских значков что ли начинали?)))
    cariperpaint
    1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:14
      Цитата: cariperpaint
      А планок то,планок)

      Вообще то он кадровый военный - и начинал с лейтенанта (служит почти 40 лет)
      а вот данный министр - вроде как с лейтенанта сразу в генералы.И вроде тоже медали есть (без обид)
      kotdavin4i
      1. cariperpaint Сегодня, 15:25
        Мой отец с суворовского,я тоже))) дед генерал- лейтенант. Такого не встречал) 9 рядов в мирное время это круто) я же не со зла) завидую просто
        cariperpaint
        1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:56
          Цитата: cariperpaint
          Мой отец с суворовского,я тоже

          Он тоже с суворовского ). Просто определенное время он был командующим Внутренних войск, а они у нас под МВД ходят, оттуда "накапало", юбилейные, в погранвойсках, в общем было откуда ))))
          kotdavin4i
          1. cariperpaint Сегодня, 16:01
            Понимаю) что то подобное и представил)
            cariperpaint
    2. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:17
      Странно - не могу фото Шойгу поставить )))) Заговор на сайте!!!!
      kotdavin4i
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:58
        У Шойгу награды с работы в МЧС, что не ликвидация, то поощрение и это заслуженно, организация ликвидаций последствий стихийных бедствий и спасение жизней людей того стоят. hi
        Да и Героя России дали там же.
        Rusland
        1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 16:07
          Цитата: Rusland
          У Шойгу награды с работы в МЧС,

          Рус - не спорю, я сам начинал в мин обороны, сейчас в МЧС, и там и там награды и опыт работы имею. hi
          kotdavin4i
  8. Tusv (Владимир) Сегодня, 14:54
    противник почувствует всю мощь азербайджанской армии.

    Ребята из Баку. Россия ни кому не угрожает, но порцию волшебных пендалей выпишет за милую душу, если воинственную пластинку не смените. Сказано заморожено, значит помалкивайте в тряпочку
    Tusv
    1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:19
      Заморожено - не есть гуд. Россия сама не терпит "замороженных" конфликтов на своей территории - вспомните Чечню (первую и вторую). Вы сразу порядок навели - ничего не "замораживали". Армения нам и нафиг не нужна. Свои районы заберем и хватит нам.
      kotdavin4i
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:27
        Цитата: kotdavin4i
        Армения нам и нафиг не нужна. Свои районы заберем и хватит нам.

        Так чуть чуть Армения член ОДКБ со всеми вытекающими. А если Россия начнет свое забирать? Так на секундочку. Все 14 республик, Польша, Финляндия, Аляска и Калифорния. У нас харя треснет hi
        Tusv
        1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:57
          Цитата: Tusv
          Так чуть чуть Армения член ОДКБ со всеми вытекающими

          Так чуть - с Арменией как с государством никто воевать и не собирается - Когда же тут на сайте начнут различать Армению и Карабах ? Вроде все взрослые люди, а послушаешь ну как дети )))
          kotdavin4i
          1. Беллерофонт (Василий) Сегодня, 16:56
            А армяне разве не делали заявление, что война с Карабахом - это война с Арменией? Вроде взрослый человек...
            Беллерофонт
      2. Дирижер Сегодня, 15:36
        Вы и армян вместе с районом забирайте , до кучи.
        Дирижер
      3. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 16:34
        Ох, тряханет, опять тряханет. Но тогда Союз помогал, а теперь?
        faridg7
    2. Sefevi Сегодня, 15:25
      Это ты ли выпишешь? Смотри не падай с дивана.
      Sefevi
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:38
        Цитата: Sefevi
        Это ты ли выпишешь? Смотри не падай с дивана.

        Дык я завсегда налоги выписываю в казну и не малые. Так что не надо про диваны. Не заставляйте, в том числе и за мои деньги, принуждать вас к миру. Не враги вы нам. Так что не надо hi
        Tusv
        1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 15:54
          Цитата: Tusv
          Не заставляйте, в том числе и за мои деньги, принуждать вас к миру.

          А вы за свои деньги и за деньги русского налогоплательщика будете обеспечивать льготы для беженцев ,которых выгнали армяне и кот. перевалило за миллион ? Или может вы им дома построите и попросите освободить детские садики ,школы в которых они заселились оставшись без собственных домов ?Если да то можете иметь моральное право защищать армян и "принуждать" к миру .Вы тоже нам не враги ,но всё чувак СССР нету ,развалился в труху .И Закавказье не ваш задний дворик ,Армения может быть пристанищем ваших военных амбиций но Карабах это не Армения .Вы её не признаёте за Арменией так что давайте не будем.
          Lek38
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:11
            Цитата: Lek38
            А вы за свои деньги и за деньги русского налогоплательщика будете обеспечивать льготы для беженцев

            Ни Армяне, ни Азербайджанцы Нам не враги.
            Единственная льгота для беженцев это трудоустройство и в колхозах
            А лично я не верю в вашу правду. Мир и ладно будет hi
            Tusv
            1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 16:30
              Цитата: Tusv
              Мир и ладно будет

              Мир дружба жвачка ,как говорили во время Московской олимпиады .Но жвачка исключительно импортная со стороны туриста .А то туристу не видать дружбы ))Навеяло просто почему то
              Ваше право не верьте ! Поговорили без матюков ну и ладно ,значит не такая уж и пропасть между вашей и нашей правдой .Удачи
              Lek38
              1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:37
                Цитата: Lek38
                Но жвачка исключительно импортная со стороны туриста

                Да ладно? Таллинской жевачки по 15 копеек было завались drinks
                Tusv
                1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 16:47
                  Цитата: Tusv
                  Таллинской жевачки по 15 копеек было завались

                  Как говорят на Украине (или "в") Таллин цэ Европа )))
                  Ну всё политика политикой ,срач на ВО срачом но футбол по расписанию ))
                  Сейчас начнут играть лягушатники с наркоманами ,шутка а то ещё споров с французами и аргентинцами не хватало ))) drinks
                  Lek38
  9. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:00
    изначально это США развязала этот конфликт.
    на сегодня представительства Нагорно-карабахской республики есть в Вашингтоне и Париже.
    Россия хорошо вооружила Азербайджан, так что скоро ещё одной проблемой станет меньше. Карабах будет автономией в составе Азербайджана, не вижу в этом ни чего плохого.
    Romario_Argo
    1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 15:05
      Если Азербайджан вернет Карабах, там будет резня. Вы за? Не видете в этом "ничего плохого"?
      Moskovit
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:08
        не обязательно - резня (!) опыт у нас уже такой есть. КРЫМ (!)
        Romario_Argo
        1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 15:22
          Ну вы сравнили. Лояльные к России крымчане или армяне, которые собственно и воевать будут с азербайджанцами, а потом их принимать с цветами? А что будет при возврате азербайджанских беженцев? Большая кровь. Весь этот налет европейскости слетит за одну минуту.
          Moskovit
        2. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 15:28
          Цитата: Romario_Argo
          Россия хорошо вооружила Азербайджан, так что скоро ещё одной проблемой станет меньше. Карабах будет автономией в составе Азербайджана, не вижу в этом ни чего плохого.

          А России это нужно? Азербайджан протеже Турции, а нам не нужно усиление Турции в регионе.
          Цитата: Romario_Argo
          опыт у нас уже такой есть. КРЫМ (!)

          Извините, Крым всегда хотел домой в Россию. А Карабах в Азербайджан совсем не хочет.
          Малюта
        3. РУСС (Максим) Сегодня, 15:44
          Цитата: Romario_Argo
          не обязательно - резня (!) опыт у нас уже такой есть. КРЫМ (!)

          Может и Карабах отожмем ? laughing
          РУСС
      2. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 15:21
        Цитата: Moskovit
        там будет резня

        Вы уверены? Вы знаете сколько лиц армянской национальности проживает на территории Азербайджана - несколько тысяч (если не больше)- никто никого резать не будет. События 90-х годов не повторятся - просто потому что КГБ нет. Если кто-то уверен что все это сделали простые армяне и азербайджанцы - то это глупцы.
        kotdavin4i
        1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 15:35
          Конечно, это КГБ все делало, особенно после 1991 года. И в Ходжалы тоже.
          В лучшем случае всех армян депортируют в Армению.
          Moskovit
          1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 16:02
            Цитата: Moskovit
            И в Ходжалы тоже.

            Ходжалы - это уже раскрученный маховик.
            kotdavin4i
          2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:35
            В лучшем случае всех армян депортируют в Армению.

            Зато проблемы связанные с демографией в Арм решаться.good
            Yujanin
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:41
          Цитата: kotdavin4i
          не повторятся - просто потому что КГБ нет.

          Я думал только американцы и европейцы повернуты на КГБ, а тут оказывается и люди разговаривающие по русски то же так думать начали. Это уже неизлечимо.
          solzh
          1. kotdavin4i (Сан Саныч) Сегодня, 16:03
            Цитата: solzh
            Я думал только американцы и европейцы повернуты на КГБ

            Сергей - не в обиду. Но факты вещь упрямая, и есть факты участия "особистов" в заварушке конфликта - а потом уже гасить поздно было - потом уже республики воевали.
            kotdavin4i
            1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 16:51
              только почему представительства Карабаха есть лишь в Вашингтоне и Париже....
              Romario_Argo
  10. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:03
    В Итоге Азербайджан проиграет...
    Самара_63
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:08
      МО Азербайджана: Мы готовы к военному решению карабахского конфликта

      Зачем Вы уж сразу в панику. Не бойтесь Карабах на Вас не нападет. Россия этого не позволит
      рич
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:06
    Всё это шаги по выдавливанию России из Закавказья . Конфликт выгоден заинтересованным в этом при любом раскладе..Если РФ втянется в него - отлично , пусть тратит силы и принимает очередной нескончаемый поток помоев из западных СМИ . Не втянется - потеряет доверие , как союзник в глазах пророссийской части населения Армении и будет вынуждена уйти из проигравшей (скорее всего) войну страны . Ну а дальнейший вектор развития Армении известен . Ну а мы теряем последние значимые позиции в стратегическом регионе и кольца анаконды начимают сжимать сильней...
    КВУ-НСвД
    1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 15:33
      Может вы и правы в чём то, но я без Грузии(например) не скучаю, от слова - совсем. wink
      Tank Hard
  12. Дирижер Сегодня, 15:32
    Вай мэй а сколько в том же Ростове я видел армян , якобы беженцев . там , в Армении сколько жителей то осталось
    Дирижер
  13. РУСС (Максим) Сегодня, 15:38
    У армян в США самое крутое лобби и бабла у армянской диаспоры больше, поэтому пусть азербайджанецы не колотят понты .
    РУСС
    1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 16:00
      Бабло у армян которые живут в Москве и Ставрапольском крае .И бабла много у армян в Калифорнии .
      НО ЭТО бабло у них потому что они его зарабатывают там у вас и в США .А судя по акциям протестов ,революциям не скажешь что в самой Армении у них бабло .Так уж получилось хочешь нормально бабла вали из Армении .Реалии они таковы вот отсуда и отток населения
      Lek38
  14. Ментат Сегодня, 15:51
    Цитата: Наблюдатель2014
    Дмитрий.
    Но с другой стороны на предприятии где я работаю к ним претензий нет..Может потому что раз-два и обчелся?
    Да. И всё.Что еще можно тут сказать.Туфта эта современная российская нац политика.ТУФТА.И точка. СССР-овскую вообще не вспоминаем.Отстой никчёмный

    О чём вы? На мой взгляд, в СССР была далеко не самая плохая нацполитика. Какой она должна быть сегодня чтобы быть не отстоем для вас? Вам не нравятся «понаехавшие» с непонятно как полученным гражданством? Ну так это вопрос коррупции, а не нацполитики.
    Ментат
  15. финиш (финиш) Сегодня, 15:54
    Ух ты !Какие красивые погоны.Издалека видно что идет генерал.
    финиш
  16. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:59
    Цитата: kotdavin4i
    Свои районы заберем и хватит нам.

    Кто отдаст???? Знаю Армянин и Азербайджанцев и тех и других в России много,, есть мужики а есть де... как и в любой нации(в семье не без урода), не заберёте вы друг у друга НЕ ЧЕГО просто население сократите.
    viktor.
  17. AshiSolo (Игорь) Сегодня, 16:03
    Господи, дайте этим двум соседям по одной "тактической". Пускай обменяются ударами и навсегда забудут о вражде. Детские игры, ей богу. Возятся вокруг песочницы, формочки отбирают друг у друга... Это, конечно, применимо ко всем конфликтам, но тут как-то совсем уже абы что.
    AshiSolo
    1. Дирижер Сегодня, 16:23
      Крайне волюнтаристкое решение проблемы )))
      Дирижер
    2. Дирижер Сегодня, 16:26
      ПРедложить Алиеву и Пашиняну разбор спора в стиле Павла 1 (Российского императора ) Честный бой раз на раз , между этими двоими , кто победил того и тапок .
      Дирижер
Картина дня