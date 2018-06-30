МО Азербайджана: Мы готовы к военному решению карабахского конфликта

Азербайджан готов к военному решению конфликта в Нагорном Карабахе, если в ближайшее время эта проблема не будет урегулирована мирным путем, заявил министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов, на проходящем в субботу служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, сообщает азербайджанское издание trend.az.В своем выступлении министр обороны Азербайджана заявил, что затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его разрастанию. Если конфликт не будет урегулирован в рамках норм международного права, то противник почувствует всю мощь азербайджанской армии. Он добавил, что в период 2-6 июля вооруженные силы республики проведут широкомасштабные военные учения, на которых будут отрабатываться различные сценарии действия войск в зоне карабахского конфликта, в том числе уничтожение военной инфраструктуры противника.Закир Гасанов привел в пример речь президента республики Ильхама Алиева, сказанные им на параде в честь 100-летия создания азербайджанской армии, что Азербайджан больше не смирится с оккупацией своих земель, отметив, что затягивание решения конфликта ведет к его возобновлению в более широких масштабах.Конфликт между Арменией и Азербайджаном за обладание этим регионом имеет еще древние корни. В современной истории все началось в 1987 году, когда на территории Нагорного Карабаха начались первые столкновения между армянами и азербайджанцами, которые привели к человеческим жертвам. Депутаты Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратились с просьбой присоединить их к Армении. В 1991 году провозглашается создание Нагорно-Карабахской республики (НКР) и начинается широкомасштабная война с Азербайджаном. Боевые действия проходили до 1994 года, на фронте стороны использовали авиацию, бронетехнику, тяжелую артиллерию. 12 мая 1994 год в силу вступает соглашение о прекращении огня, и карабахский конфликт переходит в стадию замороженного. С тех пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.