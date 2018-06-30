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Президент России утвердил новый план по борьбе с коррупцией
Президент Владимир Путин своим указом утвердил "Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы" и определил порядок отчетности органов власти об исполнении мероприятий, предусмотренных планом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. План предусматривает совершенствование мер противодействия коррупции в сфере бизнеса, правоохранительных органов, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также за иные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, и тд и тп.
За выполнением плана будет следить специальная рабочая группа, созданная президиумом Совета при президенте РФ, которая будет отчитываться по реализации плана ежегодно.
Документ рекомендует высшим органам государственной власти России, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.
Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. Указ вступил в силу с момента подписания - с 29 июня 2018 года. Предыдущий антикоррупционный план был утвержден 1 апреля 2016 года.
Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. План предусматривает совершенствование мер противодействия коррупции в сфере бизнеса, правоохранительных органов, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также за иные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, и тд и тп.
За выполнением плана будет следить специальная рабочая группа, созданная президиумом Совета при президенте РФ, которая будет отчитываться по реализации плана ежегодно.
Документ рекомендует высшим органам государственной власти России, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.
Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. Указ вступил в силу с момента подписания - с 29 июня 2018 года. Предыдущий антикоррупционный план был утвержден 1 апреля 2016 года.
Использованы фотографии: Kremlin.ru
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