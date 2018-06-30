16:55 30 июня
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Президент России утвердил новый план по борьбе с коррупцией

Президент Владимир Путин своим указом утвердил "Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы" и определил порядок отчетности органов власти об исполнении мероприятий, предусмотренных планом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России утвердил новый план по борьбе с коррупцией


Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. План предусматривает совершенствование мер противодействия коррупции в сфере бизнеса, правоохранительных органов, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также за иные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, и тд и тп.


За выполнением плана будет следить специальная рабочая группа, созданная президиумом Совета при президенте РФ, которая будет отчитываться по реализации плана ежегодно.

Документ рекомендует высшим органам государственной власти России, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. Указ вступил в силу с момента подписания - с 29 июня 2018 года. Предыдущий антикоррупционный план был утвержден 1 апреля 2016 года.

Использованы фотографии: Kremlin.ru
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Комментарии 74

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:37
    Как быстро лето пролетает :(
    Указ вступил в силу с момента подисания - с 29 июля 2018 года.
    Muvka
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:47
      Да план просто замечательно!А предыдущий уже выполнен?И еще..Может разработать такой ПЛАН..Чтобы раз и навсегда неповадно было..И не разрабатывать через два года еще одни мероприятия..
      Цитата: Muvka
      Как быстро лето пролетает :(
      Указ вступил в силу с момента подисания - с 29 июля 2018 года.
      210окв
      1. spektr9 Сегодня, 15:50
        А его выполнять надо ?)) Наша гос. дума судя по её инновационным законопроектом пока план только курит ....
        spektr9
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:52
          Цитата: spektr9
          А его выполнять надо ?)) Наша гос. дума судя по её инновационным законопроектом пока план только курит ....

          Logall
        2. рич (дмитрий) Сегодня, 16:20
          Как любил поговаривать генералиссимус Суворов - , если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить.)))
          рич
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:51
        Президент России утвердил новый план по борьбе с коррупцией
        Обалдеть laughing drinks good Я в шоке. Старый план в утиль так понимаю.
        Наблюдатель2014
        1. Vard Сегодня, 16:00
          Ну что вы... творчески переработали... так сказать положили в основу... Что радует, так это то что всё же борются... иногда сажают совсем уж оборзевших...
          Vard
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:06
            Vard
            Ну что вы... творчески переработали... так сказать положили в основу... Что радует, так это то что всё же борются... иногда сажают совсем уж оборзевших...
            Всё паскудство в этом мире делается с очень умным выражением лица.Это классика.А на счёт пересажаем. Занимайтесь лучше огородом crying laughing
            Наблюдатель2014
        2. Дирижер Сегодня, 16:02
          Старый план перестал вставлять , перешли на новый план , ЖДЕМС , как вставит.
          Дирижер
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:20
            Дирижер
            Старый план перестал вставлять , перешли на новый план , ЖДЕМС , как вставит.
            Ну ,что тут сказать.Как вариант laughing
            Наблюдатель2014
      3. консерватор (Александр) Сегодня, 16:28
        Да план просто замечательно!А предыдущий уже выполнен?


        а вы не слышали что происходит в Дагестане и Сочи или в Краснодаре? Министр сидит, не видели, нет? Может посчитаете сколько сидит губернаторов и мэров?

        Пока тут юмористы на форуме испражняются, люди работают

        Наблюдатель2014


        классные шутки. молодец. и смайлов много.
        консерватор
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:35
          консерватор Александр
          а вы не слышали что происходит в Дагестане и Сочи или в Краснодаре?
          Слышали ,слышали.И видим.Сглазить боимся.Тцсссссс.
          Всё нормально.классные шутки. молодец. и смайлов много.
          Ой Но неужели вы и в вашем возрасте .Честно, какая глупость. hi
          Наблюдатель2014
      4. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:31
        Цитата: 210окв
        Да план просто замечательно!А предыдущий уже выполнен?И еще..Может разработать такой ПЛАН..Чтобы раз и навсегда неповадно было..

        Если подумать то выполнен. Бизнес Ходорковского и Березовского отжали. НДС на 2% , социальный налог на 4% снизили. Налоги на продажу, милицию, уборку мусора, на образование убрали. hi
        Tusv
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:34
          Бизнес Ходорковского и Березовского отжали


          ты еще за немцова поплачь

          Бизнес отжали) вас неполживцев за версту видно как только писательством начинаете тут заниматься

          считаю что пора тебе давать маршала как наблюдателю
          консерватор
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:46
            Цитата: консерватор
            ты еще за немцова поплачь

            При чем здесь Немцов? Хотя либералы таких как Вы вербуют запросто. Струна у вас одна и поете с ними в унисон hi
            Tusv
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:46
              да я либерал. я навальный. каждый из нас немного навальный

              это была сейчас твоя хупца, я решил не спорить. думаю что спорить с этим парнем с Земли обетованной

              а то еще заподозрят в антисемитизме и все. жизнь под откос
              консерватор
    2. Седой (Сергей) Сегодня, 16:38
      Я планов наших люблю громадьё
      К мандатам почтения нет
      Любую херню подпишу
      И вот
      Дрожи народ
      Олигархат попрёт...
      Как прежде "обнал" в офшор!(с)
      Задолбал "планами" генералиссимус.
      Седой
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:39
        Задолбал "планами" генералиссимус.


        давай свой план. мне как раз скучно, я почитаю твои светлые мысли по поводу как надо страну менять

        1) Пенсионный возраст понижаем
        2) Налоги убираем
        3) Среда тоже выходной

        Или у тебя все серьезнее с планами? Поделишься?

        4) Чуть не забыл - надо у богатых срезать и раздать тем кто беднее

        Вот цэ жизнь начнется я понимаю. И бензин еще надо сделать по 15 я считаю.

        И надо у кого нибудь яхту отжать у олигарха и -мне дать, я же народ. Чейта он на яхте а я на веслах

        Считаю не справедливо.

        Ну как тебе мой план? Заживем, а?)

        Пенсию будем увеличивать?
        консерватор
  2. MPN (Павел) Сегодня, 15:40
    За выполнением плана будет следить специальная рабочая группа, созданная президиумом Совета при президенте РФ, которая будет отчитываться по реализации плана ежегодно.
    Успехов нет , но работа ведется... А как с предыдущим планом? Выполнили уже?
    MPN
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:43
      С планами как-то сподручнее, их можно корректировать, как и результаты замалчивать.
      Rusland
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:49
      Цитата: MPN
      Успехов нет , но работа ведется... А как с предыдущим планом? Выполнили уже?

      Напряженно работают. Например Улюкаеву разрешили выплатить штраф в 130 мегарублей в казну Коррупционеры очень много недополучили bully
      Tusv
  3. polpot (Andru) Сегодня, 15:40
    И шта Греф и Чубайс уже сидят ?
    polpot
    1. Filinoo (Евгений) Сегодня, 15:43
      Чё Вам Улюкаева мало?
      Filinoo
    2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 15:47
      Цитата: polpot
      И шта Греф и Чубайс уже сидят ?

      Как сказал один итальянец: в борьбе с мафией, мафия на нашей стороне. laughing
      dorz
  4. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 15:42
    Когда ты решил бороться с коррупцией...
    Джек О’Нилл
  5. wolfhunter2035 (Данил) Сегодня, 15:42
    судя по реалиям, в названии приказа ошибка, там должно быть "план по борьбе ЗА коррупцию"
    wolfhunter2035
  6. nord-11 (Вячеслав) Сегодня, 15:42
    Похоже указ от 2016 г. не сработал?
    nord-11
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 15:52
      Цитата: nord-11
      Похоже указ от 2016 г. не сработал?

      Так деньги закончились, сейчас под новый указ выделят ...надцать миллиардов и опять бороться можно, пока не закончатся.
      Анатоль Клим
  7. частное лицо Сегодня, 15:43
    Всё планы да планы а коррупция как была так и осталась. Мне как наверное и миллионам сограждан не понять как можно украсть из бюджета миллиарды и при этом не понести наказание. Отмазка что вор вернул украденное не в счёт. Выход один вернуть конфискацию имущества и смертную казнь для расхитителей . А конфискованное переводить в пенсионный фонд и деньги появятся и повышать ни чего не надо.
    частное лицо
    1. cariperpaint Сегодня, 15:50
      Нельзя из бюджета украсть деньги. Пора бы уже поумнеть. Крадут те кому их выделяют и так вплоть до последнего какого нить рабочего который солярку слил. Мне иногда кажется что все бюджет такой свиньей копилкой представляют из которой все наличку берут.
      cariperpaint
  8. проходящий (Андрей) Сегодня, 15:43
    вполне рабочий план. И исполняться будет с усердием,как указы 2012 года.
    В этот план, чиновники завернут "курительные смеси" и покурят.
    Ждем восторженные крики кучки интеллектуалов сайта.
    проходящий
    1. daodejin (daodejing) Сегодня, 15:52
      А вам умникам все не так и не то. Сами - то хоть что-то делаете? А, ну да, для этого же пятую точку с дивана поднять надо.
      daodejin
  9. asiat_61 (игорь) Сегодня, 15:43
    ...Сразу мысль, а как народ, и икра не лезет в рот..
    asiat_61
  10. Shelest2000 Сегодня, 15:43
    Президент Владимир Путин своим указом утвердил "Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы" и определил порядок отчетности органов власти об исполнении мероприятий, предусмотренных планом.

    Да сколько ж можно?
    Shelest2000
  11. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 15:44
    За выполнением плана будет следить специальная рабочая группа, созданная президиумом Совета при президенте РФ, которая будет отчитываться по реализации плана ежегодно.
    Юмашева не планируют поставить руководить? Никто не знает?
    Tank Hard
  12. tihon4uk ( Дмитрий ) Сегодня, 15:45
    Что, не ужели себя и своих друзей посадит? "Борьба с коррупцией", уже даже не смешно.
    tihon4uk
  13. РУСС (Максим) Сегодня, 15:46
    Президент России утвердил новый план по борьбе с коррупцией.
    laughing laughing laughing laughing lol
    РУСС
  14. cariperpaint Сегодня, 15:53
    Капец нытья то... Утвердил - плохо. Не утвердил плохо. Сажают- плохо. Не сажают опять плохо. А между тем мы все блин такие честные и пушистые. Все на досках почета висим))) ну ну.
    cariperpaint
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 16:11
      Цитата: cariperpaint
      Капец нытья то... Утвердил - плохо. Не утвердил плохо. Сажают- плохо. Не сажают опять плохо. А между тем мы все блин такие честные и пушистые. Все на досках почета висим))) ну ну.

      Дело не в этом ,о чем вы говорите, а в том ,что уже сколько лет из пустого в порожнее по борьбе с коррупцией
      РУСС
      1. cariperpaint Сегодня, 16:26
        Нормально так из пустого в порожнее))) министра закрыли,губеров застращали. В роскосмосе чистки,в мо чистки. Вы как себе по другому представляете?))) растрелы без суда и следствия?)))
        cariperpaint
  15. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:53
    Судя по уровню коррупции в России даже самой Россией признаваемый, воруют невероятно много и коррупция просто невероятных размеров.
    А реальный уровень коррупции много выше..

    Tiras
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 16:29
      Мда, такие как Минц позорят страну и их место в тюрьме, согласен.
      мерцание
  16. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 15:57
    Вечный президент. Вечный план. Вечная коррупция.
    А ничего, что у меня лично и у десятков и сотен миллионов Димон собирается спереть наши пенсионные деньги. Которые мы исправно десятилетиями платили государству. Может быть с Димона начать? Типо бороться. А то типо грабеж получается, средь белого дня. Грабят старых, больных и в масштабах всей страны. Вот как-то так.



    А они и пенсии совсем отобрали! На "борьбу с коррупцией"!
    Старый Хрен
  17. Гардамир Сегодня, 15:58
    Национальный план
    извиняюсь за матерный вопрос, план какой нации?
    а где расценки по которым смотрящая комиссия будет закрывать глаза?
    Где подпись президента под указом?
    И наконец открою Великую тайну с коррупцией можно бороться без всякого плана, достаточно просто соблюдать конституцию.
    Гардамир
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:15
      Цитата: Гардамир
      открою Великую тайну с коррупцией можно бороться без всякого плана, достаточно просто соблюдать конституцию

      Развейте (в смысле, подолжите) эту Вашу мысль, если не затруднит, конечно...
      Голован Джек
      1. Гардамир Сегодня, 16:36
        продолжите эту Вашу мысль,
        Экий же вы, батенька, педант. Вам же надо, чтоб я назвал статью конституции, в результате нарушения которой и возникает эта самая коррупция. Но я беру простой пример конституция это закон нарушение закона, приводит в том числе и к коррупции. Вот цитата, когда люди не планы планировали а уничтожили коррупцию "Решимость, с которой Ли Куан Ю начал свои реформы, лучше всего характеризует его высказывание: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников». Отныне в стране правил Закон. " У нас же как вы помните, в помощь коррупционерам существуют два лозунга. Своих не сдают и у нас не 37й.
        Гардамир
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:55
          Цитата: Гардамир
          конституция это закон нарушение закона, приводит в том числе и к коррупции

          Глубокая мысль... я уже боюсь в ней утонуть.
          Короче, чтобы ясно было - Конституция (с заглавной буквы, кстати) к коррупции (тут правильная буква) отношения не имеет никакого.
          Цитата: Гардамир
          Ли Куан Ю

          "Немножко" разные страны, условия, обстоятельства... но Вам этого, походу, не понять. Жаль request
          Цитата: Гардамир
          У нас же как вы помните, в помощь коррупционерам существуют два лозунга...

          Которые оба перевраны прэссой и такими, как Вы. Выдергивать слова из контекста и вдувать в них свой "смысл" Вы мастак. Вам бы еще думать научиться... ну, хоть самую малость - цены б Вам не было yes
          Голован Джек
  18. Vard Сегодня, 16:03
    А я предлагаю... перестать бороться с коррупцией... ввести официальные расценки на взятки... и налог на взяточников... прогрессивный... типа украл миллиард... 90% в казну вернул...
    Vard
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:12
      Этот налог "навесят" на простых граждан...
      Сибирский цирюльник
  19. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 16:06
    Президент России утвердил новый план по борьбе с коррупцией.

    А старый план пустили по назначению. Он был написан на хорошей бумаге.
    Старый Хрен
  20. Дирижер Сегодня, 16:07
    От смешения различных планов, начинает болеть голова . смесь убираем делаем новый план . потом этот план. корректируем. опять добавляем что нить и снова - беда. голова болит , фокус теряется , потливость . Менять пан на новый .
    Дирижер
  21. Zomanus (Алексей) Сегодня, 16:09
    Конфискации будут?
    Если нет, то все это не более чем очередная писулька.
    Zomanus
  22. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:09
    На днях, ужиная с семьей, черт дернул включить ТВ...
    На новостном канале, Аркаша Дворкович, как благовест вещал, что в рамках гос. Программы, с помощью НОВЕЙШИХ!! технологий ,будет способствовать продвижению в массы.... ШАХМАТ!!!
    Есть бюджет,..Уже привлечены иностранные "партнеры",знающие толк в этом деле, и вообще, нам всем повезло!
    ....чуть не подавился... (
    Сибирский цирюльник
    1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 16:15
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Аркаша Дворкович, как благовест вещал, что в рамках гос. Программы, с помощью НОВЕЙШИХ!! технологий ,будет способствовать продвижению в массы.... ШАХМАТ!!!

      Существует мнение, что занятие шахматами, препятствует развитию наркомании! За людей переживает...
      Tank Hard
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:20
        Да) аж кушать не может..))
        Сибирский цирюльник
        1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 16:22
          Цитата: Сибирский цирюльник
          Да) аж кушать не может..))

          good
          Tank Hard
          1. Дирижер Сегодня, 16:38
            Увлеченно переставляющие в произвольном порядке шахматы нарки. а то и играющие ими в Чапаева. Дворкович умилен, Блю Дип (вроде правильно назвал шахматный компутер?) нервно курит в углу.
            Дирижер
            1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 16:40
              Цитата: Дирижер
              играющие ими в Чапаева.

              Мы в детстве шашками в Чапаева играли. hi
              Tank Hard
  23. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:09
    29 страниц бюрократических "совершенствований", "совершенствований методик", "всероссийских акций"......"решалы" и "оптимизаторы" могут спать спокойно. .... laughing
    Разве, что интересен туманный намёк на расширение практики конфискации имущества коррупционеров...
    Не заметил жесткой персональной ответственности за "невыполнение".
    С таким размахом коррупции, как в РФ, можно было уже киркой и лопатой прорубить канал в Индийский океан. feel
    samarin1969
  24. Марк Делари (Марк Делари) Сегодня, 16:13
    Все местные депутаты, по всем городам России, это воры и криминал. А главное, что всё это стадо, об этом прекрасно знает. Весь парламент переполнен криминалом всех мастей. А великий комбинатор, утвердил новый план, по борьбе с коррупцией. Ахахахаха... хорошшш!!! жги дальше...
    Марк Делари
  25. РУСС (Максим) Сегодня, 16:16
    Прочел в одном романе - "Коррупция это налог ,которым облагается общество если оно не платит людям достаточно ,что бы они сами отказались от неё"
    РУСС
  26. Drovosek (Анатолий) Сегодня, 16:20
    Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. Указ вступил в силу с момента подписания - с 29 июня 2018 года. Предыдущий антикоррупционный план был утвержден 1 апреля 2016 года.

    Пока, что это все Популизм чистой воды, пока не отчитаются о проделанной работе!! )), да и что делал "президентский совет" с 2008 года - изучал коррупцию???? )))
    Drovosek
  27. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 16:23
    Для начала , ВВП необходимо привлечь себя к ответственности, а там и за ним бычий цепень потянется am
    андрсон
  28. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 16:23
    Созданием таких вот ПЛАНОВ вся "борьба" и ограничится... Ну может для шоу по ТВ покажут пару "Васильевых" на нарах, но тут же их отпустят... Создан чиновничий аппарат который исключительно на коррупции и воровстве из бюджета существует. Что бы бороться - надо менять всю модель. А эта власть никогда на такое не пойдёт... Это её основа и база...
    А вообще надо создать Министерство материализации планов, у нашей верхушки их столько ))) на всю галактику хватит )))
    Viktor Afanasev
  29. Альф (Василий) Сегодня, 16:30
    Борьба с коррупцией в современной России-это борьба правой и левой рук.
    Наша власть стала ходить с оторванными руками.
    Но продолжила хапать ногами...
    Альф
    1. Дирижер Сегодня, 16:40
      Стесняюсь спросить а ноги отвертят чем брать то будут ? И покраснел .
      Дирижер
  30. Литвинов (Сергей) Сегодня, 16:34
    Винни Пух сражается с мёдом по новому плану!)))
    Литвинов
  31. 16112014nk (Николай) Сегодня, 16:38
    ...утвердил новый план...
    Какой по счёту ?
    И кто с кем бороться будет ? Пересидент, как всегда - отжигает.
    16112014nk
  32. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 16:41
    Вообще-то всегда надо слушать профессионалов! Надо обращаться к профессионалам! Они настоящие эксперты! И знают что к чему. И знают что по чем.


    Медведев о фильме Навального «Он вам не Димон»: «Обормоты и проходимцы»
    Старый Хрен
  33. друг зверей Сегодня, 16:42
    Пчёлы против мёда.
    друг зверей
  34. akula Сегодня, 16:44
    Новый план-новая цена вопроса.Что поделать,при Путине даже коррупция дорожает.
    akula
  35. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 16:49
    Про пенсии забудьте! Сначала надо победить коррупцию.
    Старый Хрен
  36. урман (александр) Сегодня, 16:50
    План по перевыполнению плана по выполнению плана.
    А воз и ныне там, поэтому от бессилия и бестолковости ,
    взялись за план по повышению пенсий и ндс.
    С радостью ждем очередных планов и того когда же наконец то работать начнут а не план курить.
    урман
  37. sxfRipper (Александр) Сегодня, 16:51
    Документ рекомендует высшим органам государственной власти России, а также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий
    У меня более вопросов нет.
    Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года
    Юбилей-то отметили?
    sxfRipper
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