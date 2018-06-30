Отряд военной полиции вернулся домой из Сирии

Россия продолжает вывод своего военного контингента с территории Сирии. Минобороны РФ сообщает, что в субботу более 150 военных полицейских вернулись в Северную Осетию после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике.В российском военном ведомстве сообщили, что перед возвращением на Родину, на территории российской авиабазы "Хмеймим", военнослужащим были вручены ведомственные и государственные награды за успешное выполнение специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. После торжественной части, военнослужащие военной полиции были доставлены военно-транспортными самолетами И-76 с авиабазы "Хмеймим" на аэродром Моздок, где их встречали вышестоящее командование, сослуживцы и родные.Необходимо напомнить, что на сегодняшний день из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись 27 самолетов и вертолетов, летно-технический состав и медицинский отряд специального назначения.В то же время, Минобороны РФ сообщает о создании нового комплекса бронезащиты для военной полиции, который был продемонстрирован замглавы российского оборонного ведомства Дмитрию Булгакову во время рабочей поездки в Западный военный округ.В состав комплекта входят шлем, бронежилет и щит, изготовленные с применением новейших композитных материалов, позволяющих повысить уровень защищенности и сократить массу экипировки. Главной особенностью представленного комплекса является возможность изменения класса защиты в зависимости от условий выполнения боевой задачи.