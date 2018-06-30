16:54 30 июня
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Отряд военной полиции вернулся домой из Сирии

Россия продолжает вывод своего военного контингента с территории Сирии. Минобороны РФ сообщает, что в субботу более 150 военных полицейских вернулись в Северную Осетию после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике.

Отряд военной полиции вернулся домой из Сирии


В российском военном ведомстве сообщили, что перед возвращением на Родину, на территории российской авиабазы "Хмеймим", военнослужащим были вручены ведомственные и государственные награды за успешное выполнение специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. После торжественной части, военнослужащие военной полиции были доставлены военно-транспортными самолетами И-76 с авиабазы "Хмеймим" на аэродром Моздок, где их встречали вышестоящее командование, сослуживцы и родные.


Необходимо напомнить, что на сегодняшний день из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись 27 самолетов и вертолетов, летно-технический состав и медицинский отряд специального назначения.

В то же время, Минобороны РФ сообщает о создании нового комплекса бронезащиты для военной полиции, который был продемонстрирован замглавы российского оборонного ведомства Дмитрию Булгакову во время рабочей поездки в Западный военный округ.
В состав комплекта входят шлем, бронежилет и щит, изготовленные с применением новейших композитных материалов, позволяющих повысить уровень защищенности и сократить массу экипировки. Главной особенностью представленного комплекса является возможность изменения класса защиты в зависимости от условий выполнения боевой задачи.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:24
    Россия продолжает вывод своего военного контингента с территории Сирии. Минобороны РФ сообщает, что в субботу более 150 военных полицейских вернулись в Северную Осетию после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике.
    Молодцы ! И добро пожаловать домой !
    Наблюдатель2014
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      И добро пожаловать домой !

      Присоединяюсь !
      Если Россия выводит военную полицию из Сирии , то первое что приходит в голову : либо в Сирии по-убавилось работы для военной полиции , либо сирийская военная полиция (или её аналог) достигла определенного уровня и это позволяет ей заменить российскую . what
      bouncyhunter
      1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 16:40
        Скорее всего местных обучили. Работы, я думаю, там ещё много...
        WATCH_OFFICER
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:42
          Вот и мне этот вариант более правдоподобным видится .
          bouncyhunter
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 16:33
    Минобороны РФ сообщает, что в субботу более 150 военных полицейских вернулись в Северную Осетию после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике.

    С возвращением!
    ...Растворяй пошире дверь, да неси-ка чарочку
    Возвратился в дом казак. Принимай сударушка...
    рич
  3. Старый военрук Сегодня, 16:34
    С возвращением, воины!
    Старый военрук
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