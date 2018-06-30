19:38 30 июня
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30 июня - годовщина окончания чековой приватизации в РФ. Чтиво выходного дня

30 июня 1994 года в России произошло «эпохальное» событие. Лучшие экономические умы того времени расписались в завершении так называемой ваучерной (чековой) приватизации. Учитывая тот факт, с каком помпой сама идея ваучеризации страны преподносилась (с небезызвестными двумя «Волгами» за один приватизационный чек), 30 июня вполне могли бы сделать «государственным праздником» - праздником тех, кто саму идею чековой приватизации провернул через 150 миллионов граждан огромной страны.

30 июня - годовщина окончания чековой приватизации в РФ. Чтиво выходного дня


Одним из «достижений» чековой приватизации тогда объявлялось разгосударствление сотен госпредприятий по всей стране. Причём дополнение выглядело следующим образом: переход госпредприятия в частные руки гарантирует более эффективное управление кадрами и активами предприятия. «Хозяин в любом случае сделает лучше, чем государственный бюрократический аппарат», - лозунг того времени.


Миллионы россиян поверили. Какие-то предприятия, став частными, действительно показали эффективность, экономический рост. Но, к сожалению, это лишь малый процент от всех тех, которые через ваучеризацию прошли. Многие просто сгинули, а их внезапные владельцы теперь размышляют, в какую страну перепрятать средства от актива, который 24 года назад так легко достался.

Вспоминая заявления воплотителей чековой приватизации в жизнь:
Мы констатируем отсутствие жалоб от населения о наличии нереализованных приватизационных чеков.


Это ставилось в заслугу.

Гримаса ваучерной приватизации была уже в том, что на один приватизационный чек можно было получить совершенно разные активы в различных регионах страны. Так, жители Нижегородской области, решившие приобрести акции «Газпрома» в 1994 году, могли стать обладателями по меньшей мере 1,5 тысяч единиц этих ценных бумаг за ваучер. Википедия утверждает, что значение достигало 2 единиц за один приватизационный чек. Сегодня это около 280 тыс. рублей. А вот москвичи за один приватизационный чек не смогли в среднем приобрести более 50 акций компании (сегодня – около 7000 рублей).

Чековая приватизация позволила подняться тем, кто имел существенное влияние на трудовые коллективы, так как приватизационные чеки скупались у коллективов целых заводов зачастую за бесценок. Приватизационные чеки скупались на рынках и в подземных переходах, что превращало саму идею приобретения гражданами активов в стране в профанацию.

По статистике, сегодня около 85% россиян высказываются за то, что чековая приватизация 1992-1994 годов было далека от честности и прозрачности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 16:39
    Баллада о поле чудес и стране дураков ,у меня в шкафу ваучеры лежат, на память и науку .
    polpot
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 16:41
      За разграбление Страны так никто ответственности и не понес.
      dorz
      1. alfa19638 (Владимир) Сегодня, 16:47
        а кто понесёт ответственность ,те кто разграбили и развалили у власти
        alfa19638
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:04
          тут хватает тех кто говорит что 90-е время возможностей и что мол что сейчас что тогда - сейчас еще хуже

          консерватор
          1. Logall (Александр) Сегодня, 18:18
            Цитата: консерватор
            сейчас еще хуже

            Уже до такого дошли: fellow
            Logall
            1. Татьяна Сегодня, 18:23
              Чубайсо-гайдаро-ельцинская приватизация была непосредственным проектом Вашингтона, руководилась из Вашингтона.
              Приватизация в России/СССР является преступлением либералов как агентов влияния США и коллективного Запада против Нашей страны и российского народа.
              И все они либо у власти, либо до сих пор на свободе и наслаждаются жизнью.

              ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ И ЧУБАЙС. Опубликовано: 21 июл. 2012 г.

              Владимир Павлович Полеванов (род. 11 ноября 1949 года) — российский государственный и политический деятель, президент горнорудной компании «Апсакан», председатель консорциума «Золотой мост», вице-президент национального фонда "Стратегические ресурсы России, бывший председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, бывший заместитель председателя правительства РФ.
              Татьяна
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:26
            Цитата: консерватор
            тут хватает тех кто говорит что 90-е время возможностей и что мол что сейчас что тогда - сейчас еще хуже
            С голым задом, зато с Макдональдсом, при Мальборо, и запиваем Royall севэннапом!
            sabakina
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:55
              Цитата: sabakina
              Цитата: консерватор
              тут хватает тех кто говорит что 90-е время возможностей и что мол что сейчас что тогда - сейчас еще хуже
              С голым задом, зато с Макдональдсом, при Мальборо, и запиваем Royall севэннапом!

              Помню,помню.Но стыдно признаться Royall не удалось попробовать.Как то всё водочкой обходился.А если тянуло на экзотику,то Амаретто,правда редко. hi
              Фил77
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:13
          В 20 веке наше государство трижды разграбили. Первый раз интервенты и троцкисты, второй раз немцы, третий раз внуки троцкистов. Из троцкистов Сталин таки вытряс бабло, на эти деньги провел индустриализацию. После войны получили репарации. За Интервенцию не рассчитались еще и внуки троцкистов ходят безнаказанно. Этот вопрос придется решать, уши троцкистов торчат в медведевском кабинете. Врагов народа и желательно их отпрысков (наследников награбленного) нужно изолировать. Когда Сталин вытрясал царское золото, наложивших в швейцарские банки, в виде банковских счетов, то жадные троцкисты даже под страхом смерти не всегда выдавали номера счетов. Сталин сделал гениальное - арестовал наследников, даже малолетних и дело пошло, индустриализацию мы провели. Помог конечно Черный принц и вывезенное испанское золото. Это помогло нам выиграть войну.
          хрыч
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:16
            Беседуют Зюганов, Жириновский и Чабайс.
            Зюганов:
            - Через 40 лет Россия станет богатой страной.
            Жириновский:
            - Жаль, что нас уже не будет.
            Чубайс:
            - Не "жаль", а "потому что"...
            MPN
            1. Комментарий был удален.
        3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:35
          Цитата: alfa19638
          а кто понесёт ответственность ,те кто разграбили и развалили у власти

          Но мы за них неизбежно голосуем .
          Doliva63
      2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:55
        Цитата: dorz
        За разграбление Страны так никто ответственности и не понес.

        За ограбление НАРОДА будет точнее ! Ведь ваучеры мы могли применить по законам в фонды, а куда и почему те фонды обогатились, а нам и крошек не досталось, вот вопрос !
        Starover_Z
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:05
          Цитата: Starover_Z
          Ваучеры мы могли применить по законам в фонды, а куда и почему те фонды обогатились, а нам и крошек не досталось, вот вопрос !
          Лично я отнёс ваучер в фонд "Волга", который через некоторое время благополучно (для кого то) лопнул, как тот трест....
          sabakina
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:26
            Вячеслав, hi
            Лично знаю один пример совершенно честного, и при этом довольно удачного участия в ваучеризации:
            1. Когда была эта приватизация, у меня времени на это не было. От слова совсем, потому что работа такая.
            2. Зато у меня тогда была жена. Так вот она, будучи в Подмосковье (как и я, грешный... ну, живу я тут), вложила все "наши" ваучеры (ее, ребенка, мой... ну и мне там еще пяток по дороге попался, и их тоже)... вот Вы удивитесь - в Газпром.
            3. По Подмосковью тогда оно как-то очень удачно получилось с Газпромом - акций было... много belay
            4. На текущий момент моя бывшая (уже) обладает, таким образом, небольшим "капиталом", что-то порядка 10 - 15 килобаксов... Мелочь, а приятно laughing
            Вооот...
            Голован Джек
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:44
              Ромка, я могу только позавидовать по белому! В 1994 мне было 24 года. На первую работу устроился с 1986 году. В 1994 году работал уже на третьей (теперичной) работе. Как я потом узнал, мой начальник, которого я возил тогда, тоже вложил свои ваучеры (семейные) в Газпром. Тогда он был в звании полковника. Я же до последнего думал, куда вложить? Мои семейные тупо продали свои ваучеры. Батя отдал за 8 000 т. р. Говорили, что в Буе, с поезда можно было ещё дороже продать. Короче, к чему я иду. Мой гад начальник даже не подсказал, куда лучше отдать эту бумажку. Конечно, он не обязан был, но, как личному водителю мог бы и подсказать, ведь меня ни в школе, ни в училище не учили рыночным отношениям. Тем более, мне было всего 24.....
              sabakina
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:52
                Цитата: sabakina
                могу только позавидовать по белому

                Чему завидовать-то - говорю же - бывшей своей отдал... просто история прикольная, ИМХО.
                По Москве и по Подмосковью кол-во акций на ваучер (по тому самому Газпрому, ага) рознилось чуть ли не на порядок... я, честно, не понял - "что это было", да и не до того тогда было, честно.
                Цитата: sabakina
                Мой гад начальник даже не подсказал, куда лучше отдать эту бумажку

                Что гад, то гад, однозначно...
                Цитата: sabakina
                мне было всего 24

                Ну, а мне 32... эх, молодость, молодость laughing
                Голован Джек
              2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:01
                Вячеслав,а я его тупо продал и на эти деньги купил кожаные перчатки.Отходил в них зиму и они у меня лопнули по швам.Выбросил!А моя вложила свой в фонд*республика* по моему,но тоже не судьба была разбогатеть.Но не жалею. hi
                Фил77
      3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 17:16
        Цитата: dorz
        За разграбление Страны так никто ответственности и не понес.

        Так главный рыжий приватизатор и сейчас неплохо себя чувствует с зарплатой более 1 миллиарда рублей в год. Все что строилось много лет и по праву, без всяких ваучеров, принадлежало народу захапала небольшая кучка аферистов. Поэтому приватизаторы и ненавидят Сталина, он таких безжалостно расстреливал, избавляя народ от мерзости. Привлекут к ответственности за разграбление страны тогда, когда будет народная власть, а пока у власти хапуги и торгаши.
        лаврентий павлович
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:52
      Цитата: polpot
      Баллада о поле чудес и стране дураков ,у меня в шкафу ваучеры лежат, на память и науку
      .
      Мама вложила ваучеры в акции завода, через семь лет акции продала и купила ВАЗ 14. Как то так hi
      Tusv
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:59
        с завтрашнего дня вступает в силу закон яровой, касательно комментариев в соцсети, сроках их хранения, доступа к ним, ну и так далее
        рич
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:02
          Цитата: рич
          с завтрашнего дня вступает в силу закон яровой, касательно комментариев в соцсети, сроках их хранения, доступа к ним, ну и так далее

          Давно от этой тётеньки новостей не было:
          - Алё. У нас тут база накрылась, не могли бы Вы развернуть вчерашний бэкап
          Tusv
        2. MPN (Павел) Сегодня, 17:09
          У нас в стране страхование от действий Госдумы и правительства случайно не предусмотрено? Я бы застраховался.
          MPN
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:26
            Цитата: MPN
            У нас в стране страхование от действий Госдумы и правительства случайно не предусмотрено?

            А Владимир Владимирыча зря выбирали? Хорошая страховка от Думского беспредела drinks
            Tusv
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:12
            Цитата: MPN
            У нас в стране страхование от действий Госдумы и правительства случайно не предусмотрено? Я бы застраховался.

            Паш, hi ну, я не знаю....Может госСТРАХ? Но, как сам знаешь, играть с государством в азартные игры бесполезно....
            sabakina
            1. MPN (Павел) Сегодня, 18:16
              Привет Слава! hi Да я уже передумал, Это надо и от страховщиков страховаться... в общем от всех не застрахеришся... smile
              MPN
              1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:38
                Цитата: MPN
                Привет Слава! hi Да я уже передумал, Это надо и от страховщиков страховаться... в общем от всех не застрахеришся... smile

                Ага, лучшая страховка - закопанный в огороде Шмайссер, как говаривал бывший следователь СБУ laughing
                Doliva63
    3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:57
      Цитата: polpot
      Баллада о поле чудес и стране дураков

      Само название игры, не двусмысленное и весьма оскорбительное. До сих пор с эфира не снята. Ладно, ее первый автор и ведущий съеден червями, но Эрнст и Якубович будут повешены, придет время.
      хрыч
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:03
        Скажем дружно " во всём виноват рыжий черт" и так же дружно пойдём пить пивасик!
        rocket757
  2. Комментарий был удален.
  3. sxfRipper (Александр) Сегодня, 16:47
    Миллионы россиян поверили
    Дураки на Руси и до сих пор не перевелись.А Рыжему при жизни надо памятник поставить - всё ЭТО принял на себя и до сих пор с доблестью несёт ©!
    sxfRipper
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 16:48
    Чубайса за приватизацию под суд нужно, а он все какие-то посты у нас занимает. Всю страну ограбили через эту приватизацию.
    solzh
    1. Дирижер Сегодня, 16:53
      1. Обдурили канечно! ,2 А Мы ку да то смотрели благостно ?
      Дирижер
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:13
        Цитата: Дирижер
        А Мы ку да то смотрели благостно ?

        Это была афера! Народ в нашей стране верил в то время государственным лицам, народ не верил, что правительство сможет его так подло обмануть. И у народа не спрашивали, нужна ему приватизация или нет, народу сказали надо и провели свою преступную приватизацию. В 1992 году началась приватизация, а осенью 93 года по народу танками прошлись.
        solzh
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:08
      Цитата: solzh
      Чубайса за приватизацию под суд нужно, а он все какие-то посты у нас занимает. Всю страну ограбили через эту приватизацию.

      Повторю. Лично я себя обманутым не считаю. Обещали машину, так мы ее и купили на ваучеры. Правда семья большая. 7 ваучеров через семь лет тупа превратились в машину. Просто не надо было вестить на всякие МММ, Хопры и Селенги hi
      Tusv
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:52
    30 июня - годовщина окончания чековой приватизации в РФ. Чтиво выходного дня
    А мне до одного места .Я в тот момент истории не россияниным был.Так себе ,просто РУССКИЙ А домой рвался. Как мог рвался.Всеми фибрами души домой хотел.Вы бы видели тот мать его список документов что мне, та тётка выдала найду опубликую. Да тем кто вернулся тогда домой медаль давать нужно."За возвращение домой".Из принципа, без даже намёка на взятку.Ибо домой.
    Наблюдатель2014
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:05
      Снимаю шляпу, с уважением hi
      Что то подсказывает, что сейчас, ситуация улучшилась не на много. (
      Сибирский цирюльник
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:28
        Сибирский цирюльник Алексей
        Что то подсказывает, что сейчас, ситуация улучшилась не на много.
        Видите не гавкаюсь по этому поводу,.хоть в последнее время .За русских людей радуюсь. Тихо и молча hi
        Наблюдатель2014
  6. олег ватник (олег ватник) Сегодня, 16:57
    правы были ВКПб
    растреляв царскую семью
    олег ватник
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:00
    Армия вне политики тогда сказали нам. И мы как всегда поверили. Ваша задача Родину защищать. Только вот пока мы ее защищали, кто то ее расхищал.
    vladimirvn
  8. Million (Влад) Сегодня, 17:00
    Интересно ,Чубайс под крылом Путина или Путин под крылом Чубайса?
    Million
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:28
    Цитата: dorz
    За разграбление Страны так никто ответственности и не понес.

    Чубайс только денежным воротилой стал, до сих пор с казны деньги тащит на свое нано-производство!
    Симон
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:31
    Цитата: олег ватник
    правы были ВКПб
    растреляв царскую семью

    А причем тут царская семья?! Он приватизацию не делал belay fool
    Симон
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:33
    Цитата: solzh
    Чубайса за приватизацию под суд нужно, а он все какие-то посты у нас занимает. Всю страну ограбили через эту приватизацию.

    Не только ограбили, но и народ на дули. request
    Симон
  12. shubin Сегодня, 17:39
    В середине 80х поверили Горбачёву, в начале 90х поверили Ельцину, многие до сих пор верят Путину, 30 лет разводят как лохов.
    shubin
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:11
      Цитата: shubin
      В середине 80х поверили Горбачёву, в начале 90х поверили Ельцину, многие до сих пор верят Путину, 30 лет разводят как лохов.

      Кто верил? В 85-м я ещё учился и мне было пофиг. В 1986 году устроился на работу, и проработав меньше года понял, что что-то в стране идут не так. На тех самых выборах, треклятых, мы голосовали не за Ельцина, а против Горбачёва, ибо достал всех со своим "ширше" и "внедрёж". Верили, Емеля за народ. Оказалось.....В СССР в самом страшном сне не приснилось бы!
      sabakina
  13. Boris55 (Борис) Сегодня, 17:40
    По статистике, сегодня около 85% россиян высказываются за то, что чековая приватизация 1992-1994 годов было далека от честности и прозрачности.

    Крепок Русский мужик задним умом... Тут Чубайса ругают... С одной стороны правильно, чему его в Швейцарии научили, то он тут и осуществил - распродал нам же нашу же Родину за фантики.
    Как говорится, на рынке два дурака, один продаёт, а другой покупает. Только вот дело в том, что Чубайс нам наше же и впарил. Обидно признавать себя дураками? Да, обидно, легче рыжего рас`пять... или шесть... Однако, не поведись мы на этот развод, ни чего бы этого и не было. В общем - продали мы Родину за не понюшку табака. Поэтому сидим, молчим и репу не чешем, признаться себе в этом стесняемся...
    А зря, пока не разберёмся, как это с нами случилось, вероятность повторения этого же обмана в будущем, весьма велика.
    Boris55
    1. Bastinda (Михаил) Сегодня, 18:44
      Интересно, а у нас кто то спрашивал? Продавать не продавать, все решили наверху, и огласили.
      А вот то, что Чубайс еще не сидит, наводит на мысли... laughing laughing
      Bastinda
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 18:57
        Цитата: Bastinda
        Продавать не продавать, все решили наверху,

        Но, покупать или не покупать (25 коп, за штуку), зависило только от нас.
        Boris55
  14. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:00
    Траур надо объявлять ,а у нас Чубайс еще и при власти ! Во как жизнь распорядилась ,человек должен сидеть в тюрьме ,а он нам сейчас руководит .
    APASUS
  15. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 18:16
    То поколение, которое могло предотвратить развал СССР, тупо ничего не сделали (в основной своей массе). Уже тогда общество деградировало настолько, что поверило мошенникам и ворам, которые лезли во власть. Позор вам, поколение, которое допустило развал СССР!
    А теперь вам и пенсии платить не будут, ваш возраст подходит как раз. Так вам и надо. Вы своим бездействием лишили будущего и себя, и детей, и внуков - получайте отдачу.
    Fedoslov
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:23
    Почему оно до сих пор живо?
    Дормидонт
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:46
      Цитата: Дормидонт
      Почему оно до сих пор живо?

      Потому что народу нравится капитализм. Пока. А там видно будет.
      Doliva63
  17. Анатольевич (Александр) Сегодня, 19:04
    Цитата: олег ватник
    правы были ВКПб
    растреляв царскую семью

    Одно слово, ну ты и шкура.
    Анатольевич
  18. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 19:17
    Я лично и моя семья не брали ваучеры. У Министра (Шимко В.И.) поговорили и поняли, страну сдали США. Через некоторое время ликвидировали оборонные министерства. Оставили одно - Оборонной промышленности". Меня сразу попросили возглавить Академию. Я согласился. Мой коллега (Коблов В) ушел в ВПК. План был серьезный и никто не мог противостоять. Андропов Ю. не противостоял. А мог.
    мичман
  19. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:29
    Так, жители Нижегородской области, решившие приобрести акции «Газпрома» в 1994 году, могли стать обладателями по меньшей мере 1,5 тысяч единиц этих ценных бумаг за ваучер. Википедия утверждает, что значение достигало 2 единиц за один приватизационный чек. Сегодня это около 280 тыс. рублей. А вот москвичи за один приватизационный чек не смогли в среднем приобрести более 50 акций компании (сегодня – около 7000 рублей).

    Этими строками все сказано! Страну обобрала шайка прихватизаторов, продав и предав при этом само государство.
    NordUral
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