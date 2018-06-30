30 июня - годовщина окончания чековой приватизации в РФ. Чтиво выходного дня

Мы констатируем отсутствие жалоб от населения о наличии нереализованных приватизационных чеков.

30 июня 1994 года в России произошло «эпохальное» событие. Лучшие экономические умы того времени расписались в завершении так называемой ваучерной (чековой) приватизации. Учитывая тот факт, с каком помпой сама идея ваучеризации страны преподносилась (с небезызвестными двумя «Волгами» за один приватизационный чек), 30 июня вполне могли бы сделать «государственным праздником» - праздником тех, кто саму идею чековой приватизации провернул через 150 миллионов граждан огромной страны.Одним из «достижений» чековой приватизации тогда объявлялось разгосударствление сотен госпредприятий по всей стране. Причём дополнение выглядело следующим образом: переход госпредприятия в частные руки гарантирует более эффективное управление кадрами и активами предприятия. «Хозяин в любом случае сделает лучше, чем государственный бюрократический аппарат», - лозунг того времени.Миллионы россиян поверили. Какие-то предприятия, став частными, действительно показали эффективность, экономический рост. Но, к сожалению, это лишь малый процент от всех тех, которые через ваучеризацию прошли. Многие просто сгинули, а их внезапные владельцы теперь размышляют, в какую страну перепрятать средства от актива, который 24 года назад так легко достался.Вспоминая заявления воплотителей чековой приватизации в жизнь:Это ставилось в заслугу.Гримаса ваучерной приватизации была уже в том, что на один приватизационный чек можно было получить совершенно разные активы в различных регионах страны. Так, жители Нижегородской области, решившие приобрести акции «Газпрома» в 1994 году, могли стать обладателями по меньшей мере 1,5 тысяч единиц этих ценных бумаг за ваучер. Википедия утверждает, что значение достигало 2 единиц за один приватизационный чек. Сегодня это около 280 тыс. рублей. А вот москвичи за один приватизационный чек не смогли в среднем приобрести более 50 акций компании (сегодня – около 7000 рублей).Чековая приватизация позволила подняться тем, кто имел существенное влияние на трудовые коллективы, так как приватизационные чеки скупались у коллективов целых заводов зачастую за бесценок. Приватизационные чеки скупались на рынках и в подземных переходах, что превращало саму идею приобретения гражданами активов в стране в профанацию.По статистике, сегодня около 85% россиян высказываются за то, что чековая приватизация 1992-1994 годов было далека от честности и прозрачности.