Китай объявил тендер на создание атомного ледокола для Арктики

Китай начинает реализацию программы постройки первого китайского атомного ледокола. Как сообщила китайская газета "Global Times", Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation - CNNC) 21 июня 2018 года объявила открытый тендер на проектирование и строительство первого полностью созданного в КНР атомного ледокола.По условиям тендера, будущий ледокол должен открывать судоходные пути в Арктике и вырабатывать электроэнергию во время экспедиций в полярном регионе, более подробные данные по создаваемому судну не приводятся.Необходимо напомнить, что Китай ведет активную работу в арктическом регионе с середины 90-х годов, после покупки неатомного ледокола «Сюэлун-1» водоизмещением 15 тыс. тонн у Украины. Учитывая продолжающуюся совместную работу Москвы и Пекина над развитием Северного морского пути , Китай задумался о создании нового судна с атомным реактором, позволяющего в полной мере вести работу в арктическом регионе.В настоящее время Китай самостоятельно строит ледокол «Сюэлун-2» водоизмещением около 30 тыс. тонн. Предполагается, что ядерную силовую установку для него изготовят в России, так как по мнению китайских экспертов, у Пекина на это имеются деньги и желание получить установку, а Россия является единственной в мире страной, строящей ледоколы с атомным реактором. В то же время эксперты считают, что испытания атомного реактора на ледоколе необходимы для того, чтобы Китай смог использовать эти технологии при создании своего авианосца следующего поколения — Тип 003, постройка которого ведется на судостроительном предприятии «Цзяннань Чансин» в Шанхае.Ранее сообщалось, что в начале июня Китай и Россия подписали сделку на сумму более 15 миллиардов долларов на строительство четырех российских реакторных установок в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики между этими двумя странами в истории.