19:42 30 июня
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Китай объявил тендер на создание атомного ледокола для Арктики

Китай начинает реализацию программы постройки первого китайского атомного ледокола. Как сообщила китайская газета "Global Times", Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation - CNNC) 21 июня 2018 года объявила открытый тендер на проектирование и строительство первого полностью созданного в КНР атомного ледокола.

Китай объявил тендер на создание атомного ледокола для Арктики


По условиям тендера, будущий ледокол должен открывать судоходные пути в Арктике и вырабатывать электроэнергию во время экспедиций в полярном регионе, более подробные данные по создаваемому судну не приводятся.


Необходимо напомнить, что Китай ведет активную работу в арктическом регионе с середины 90-х годов, после покупки неатомного ледокола «Сюэлун-1» водоизмещением 15 тыс. тонн у Украины. Учитывая продолжающуюся совместную работу Москвы и Пекина над развитием Северного морского пути , Китай задумался о создании нового судна с атомным реактором, позволяющего в полной мере вести работу в арктическом регионе.

В настоящее время Китай самостоятельно строит ледокол «Сюэлун-2» водоизмещением около 30 тыс. тонн. Предполагается, что ядерную силовую установку для него изготовят в России, так как по мнению китайских экспертов, у Пекина на это имеются деньги и желание получить установку, а Россия является единственной в мире страной, строящей ледоколы с атомным реактором. В то же время эксперты считают, что испытания атомного реактора на ледоколе необходимы для того, чтобы Китай смог использовать эти технологии при создании своего авианосца следующего поколения — Тип 003, постройка которого ведется на судостроительном предприятии «Цзяннань Чансин» в Шанхае.

Ранее сообщалось, что в начале июня Китай и Россия подписали сделку на сумму более 15 миллиардов долларов на строительство четырех российских реакторных установок в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики между этими двумя странами в истории.

Использованы фотографии: Wu Changqing / China Daily
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Комментарии 42

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:19
    Заглавие статьи :
    Китай объявил тендер на создание атомного ледокола для Арктики

    И теперь цитата из статьи :
    Россия является единственной в мире страной, строящей ледоколы с атомным реактором.

    wink
    bouncyhunter
    1. donavi49 Сегодня, 17:20
      Так все правильно - в данный момент:
      Россия по факту строит.
      Китай - планирует-проектирует и будет строить скоро.
      donavi49
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:29
        ГООООООООООООООООЛ,Месси забил ,аж не верю laughing
        Александр романов
        1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:31
          Как так? А на компе ещё 1:0...
          Комп тормозит.
          Плотник 2329
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:33
            Цитата: Плотник 2329
            Как так? А на компе ещё 1:0...

            А сколько уже долно быть laughing
            Александр романов
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:35
              Переключи на канал Россия-1, смотришь запись по Матч-тв. Там ведет Франция 1-0 в прямом эфире
              хрыч
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:04
                Цитата: хрыч
                смотришь запись по Матч-тв

                Блин,я уже понял wassat
                Александр романов
              2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:51
                Спасибо, старый... !
                hi
                Плотник 2329
            2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:47
              Уже 4:2. Месси ходит пешком.
              Плотник 2329
          2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:45
            Фамилия Месси не Де Мария случайно? (1:1).
            А, ладно. Главное, Диего в Казани, Диего доволен... wink
            Плотник 2329
            1. san4es Сегодня, 18:04
              Цитата: Плотник 2329
              ,...Диего в Казани, Диего доволен... wink

              fellow...Гол!..Аргентина!! ...1--2 ..Ура!!! drinks
              san4es
              1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:12
                А-а, вон какой Месси... И то не слишком Месси.
                Но дон Диего всё равно доволен, и мы рады за него!
                Плотник 2329
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:33
                Цитата: san4es
                ,...Диего в Казани, Диего доволен...
                ...Гол!..Аргентина!! ...1--2 ..Ура!

                4-2 Аргентина домои laughing
                Александр романов
                1. san4es Сегодня, 18:36
                  laughing .... recourse ...Ещё есть время.
                  san4es
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:01
                    Цитата: san4es
                    щё есть время.

                    Уже нет laughing И судя по стеклу,Марадонна любит мучное wassat
                    Александр романов
                2. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:22
                  Цитата: Александр романов
                  4-2 Аргентина домои

                  Азм есть домой. Фиговый из Месси играющий тренер вышел. Французы моложе, быстрее. Не посрамили континент Россия. Кстати у Аргентинцев ледокольного флоту по более Американского и Китайского вместе взятых было когда то
                  Tusv
        2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:34
          Санёк , не вводи людей в заблуду ...
          Цитата: Александр романов
          ГООООООООООООООООЛ,Месси забил ,аж не верю laughing
          КВУ-НСвД
          1. Kurare Сегодня, 17:42
            А вот и действительно ГООООООООООООООЛ!!! Только забил Di María hi
            Kurare
        3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:38
          Александр Романов
          ГООООООООООООООООЛ,Месси забил ,аж не верю
          Оказывается не только я видел ту пошлую фото с Месси и его девкой исправленную на Дзюба wassat laughing
          Наблюдатель2014
        4. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:57
          Цитата: Александр романов
          Месси забил ,аж не верю

          И не верь. Оптический обман зрения. Вы что за Аргентину? А как же БРИКС, ШОС? Полуостров континента Россия? Перенеи тоже наши, только некоторые пока об этом не знають drinks
          Tusv
        5. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:07
          Накаркал, только все равно не Месси забил
          Tusv
  2. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:20
    Что то тесновато в Арктике становится. Где китайцы и где Арктика. request
    Piramidon
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:52
      Что то тесновато в Арктике становится

      А я говорил! Все забегали. А нам зачем полевая арктическая кухня на гусеничном ходу? И прочая арктическая техника, информации о которой на этом ресурсе достаточно много.
      Керенский
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:28
        Цитата: Керенский
        Все забегали.

        Вот, вот. Как еще "шумеры" не подсуетились? wassat
        Piramidon
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:06
      Цитата: Piramidon
      Что то тесновато в Арктике становится. Где китайцы и где Арктика.

      Нуд дык Китайцам 15% акций продали. Надо соответствовать и иметь всяко больше чем 1,5 ледоколов флота США
      Tusv
    3. Дирижер Сегодня, 18:43
      Они , Китайцы , ако блохи, везде.
      Дирижер
  3. MPN (Павел) Сегодня, 17:23
    Двоякое какое то ощущение... Вроде и сам Китай не лезет уж сильно в Арктику и не думаю, что в планах у него нету. Авианосец, это попутное, тут как хотят... Флот в пика штатам строится.
    MPN
    1. Kurare Сегодня, 17:39
      Цитата: MPN
      Авианосец, это попутное, тут как хотят... Флот в пика штатам строится.

      А если у них действительно ни технологий, но технических решений для надводных атомных судов нет? Идея купить технологии для атомного ледокола и применить их в атомном авианосце не так уж глупа.
      Kurare
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:50
        Цитата: Kurare
        Идея купить технологии для атомного ледокола и применить их в атомном авианосце не так уж глупа.

        Совсем не глупа. В сущности они так всегда и делают. А атомный авианосец это стоящая цель ибо по другому сложно улучьшить ТТХ и нет перспектив развития.
        MPN
        1. Kurare Сегодня, 18:06
          Цитата: MPN
          ...и нет перспектив развития.

          Для этого они и делают "непотопляемые Авианосцы", насыпая новые острова и строя на них авиабазы. Но технологии никогда не помешают особенно, когда "бабла" на их покупку более чем достаточно.
          Kurare
        2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:20
          Снова французы забили блин.
          2:2.
          Плотник 2329
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:28
    Наверно думает по знакомству свои караваны проводить.
    Rusland
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 17:30
    Китай как всегда смотрит на 1000 лет вперед. После глобального потепления непременно наступит глобальное оледенение. И тогда экваториальные льды сможет преодолеть только китайский ледокол.
    Дилетант
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:42
      Никуда он не смотрит. 1000 лет назад и всю эту тысячу лет китайцы были рабами чжурчженей, магол, мачжуров. Пу И последний Император был мачжурской династии. Сейчас Америка сломает шею китайцам экономически. Нам в Арктике не нужен паршивый китайский атомоход, на это должна быть наша монополия. Также нам сейчас уже выгодней сухопутный путь из АТР. Нас Корея беспокоит. Это перспектива, а китайцев пора в утиль истории. И американцам нужно помочь однозначно.
      хрыч
    2. Дирижер Сегодня, 18:47
      Китайская джонка , ледокол . Вы как это себе ледокольную джонку представляете))) Я никак())))
      Дирижер
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:31
    Ну и зачем нам в Арктике "китайский дракон" с атомным сердцем? Или это такой способ "подарить" китайцам реактор для авианосца? Дабы не получить обвинений "в распространении военных технологий"?
    Горный стрелок
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:53
      Женя hi
      Ну и зачем нам в Арктике "китайский дракон" с атомным сердцем? Или это такой способ "подарить" китайцам реактор для авианосца? Дабы не получить обвинений "в распространении военных технологий"?

      Абсолютно не зачем. Пусть у себя в желтом море льды разгоняет
      в начале июня Китай и Россия подписали сделку на сумму более 15 миллиардов долларов на строительство четырех российских реакторных установок в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

      Нет в природе такой вещи, которую бы наши буржуины не попытались продать Китаю. - По барабану завтрашняя безопасность РФ, по барабану сегодняшняя. Лишь бы мани, мани, мани
      рич
  7. san4es Сегодня, 18:14
    ..после покупки неатомного ледокола «Сюэлун-1» .

    hi ...Ледокол «Xue Long» был заложен 01 января 1990 года на «Херсонском судостроительном заводе» (город Херсон, Украина). 25 марта 1993 года было завершено строительство. Относится к многоцелевым котлотурбинным ледокольно-транспортным дизель-электроходам снабжения для Арктики и приарктических районов проекта 10621 типа «Витус Беринг».
    Тоннаж 14997 тонн, дедвейт 8759 тонн. Длина 166,43 метра, ширина 22,96 метра, осадка 9 метров. Максимальная записанная скорость хода на чистой воде 16,9 узла. Может двигаться во льдах толщиной 1,1 метра со скоростью 1,5 узла. Автономность плавания 14000 морских миль.
    Ледовый класс: B1 /1 A Super до 0,8 метра льда (присвоен Китайским Классификационным Обществом).
    Экипаж составляет 34 человека. Может вместить 128 научно-исследовательских работников или пассажиров. На борту судна находятся лаборатории, под которые выделена площадь в 100 квадратных метров. Предусмотрена вертолетная площадка и находится корабельный многоцелевой вертолёт Камов Ка-27. Также на борту судна на постоянной основе находится автономный необитаемый подводный аппарат ARV Арктического класса.
    Питание осуществляется от одного 8-цилиндрового дизельного двигателя BMZ 8DKRN60/195 мощностью 13200 кВт (17700 л.с.). Движитель 1 винт регулируемого шага.
    Китайские ученые совершили свою первую экспедицию в Антарктику в 1984 году.
    В 1999 году судно прибыло в небольшую канадскую прибрежную деревню Тектоякчек на побережье Северного Ледовитого океана, что стало неожиданностью для Правительства Канады.
    san4es
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:32
      4:2! Как они смеют сеньора Марадону так огорчать?!
      am
      Плотник 2329
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:19
    Цитата: Piramidon
    Что то тесновато в Арктике становится. Где китайцы и где Арктика. request

    Видимо будут нам помогать лед в Арктике ломать. laughing wink
    Симон
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:52
      Цитата: Симон
      Видимо будут нам помогать лед в Арктике ломать.

      Если каждый китаец возьмёт по ломику, то они за пару недель весь лёд в Арктике раздолбают. На фига им ледоколы? request laughing
      Piramidon
  9. Дирижер Сегодня, 19:31
    Месси домой , ну домой . плакать, ТЫ НЕ ЗИДАН , месси )) А флот. и сколько можно китайцам продавать . . так на вскидку . 1955 Порт Артур отдали , потом в те же года 12 авиазаводов . И так далее , Спасибо юанями скажут или гаоляном ?
    Дирижер
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