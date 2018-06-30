19:41 30 июня
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В Киеве заявили о создании очередной "мощнейшей" ракеты

На Украине объявили о создании очередной "мощнейшей, вызывающей серьезное беспокойство у России" ракеты. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. После его заявления украинские СМИ запестрели заголовками типа "Россия в панике", "Украина ответит России своей ракетой" и тд. и тп.

В Киеве заявили о создании очередной "мощнейшей" ракеты


По словам Бадрака, новая противокорабельная ракета является "мощнейшим мобильным наземным средством", разрабатываемым на Украине и способным поражать "любые цели на расстоянии 280-300 километров". Он заявил, что в настоящее время ракета уже испытана, показала "неплохие" результаты и уже в следующем году поступит в войска. Разработка ведется, по словам Бадрака, несколькими предприятиями под руководством конструкторского бюро "Луч". Кроме этого, Бадрак сообщил, что скоро появится ракета, "летящая на 1500 км".


Если опустить все хвалебные заголовки и речи украинских чиновников, чуть ли не каждый день рапортующих о "ракетах, которые завтра уничтожат Россию", то в остатке не останется почти ничего. Ракета, о которой ведет речь Бадрак, скорей всего является ПКР "Нептун", действительно разрабатываемой КБ "Луч". По сути - это советская/российская ПКР Х-35, на которую установлен маршевый двигатель ТРДД-50, в советский период выпускавшийся на Запорожском моторном заводе, а вместо головки самонаведения от Х-35, из-за отсутствия производства ГСН на Украине, установлена ГСН от зенитной ракеты комплекса С-200.

Более подробно об этой ракете Вы сможете прочитать в материале "Военного Обозрения" Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 50

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  1. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:11
    По словам Бадрака

    Чет не уверен, что фамилию правильно написали. Южмаш еще может. Наверное?
    Tusv
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:20
      мощнейшей, вызывающей серьезное беспокойство у России" ракеты.
      А я чувствую..., чего то я последнее время какой то беспокойный стал... sad А оно вон чего... what
      MPN
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:44
        Какое никакое , но это серьезное оружие и как его применят скакуны... , от этого легче не станет , от них можно всего ожидать , даже если будет только несколько штук.
        cniza
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:47
          Витя hi Не применят они ни чего. У них нет такого дикого желания получить в ответ умноженное на 10, Да и думаю, это будет вообще начало конца всей хунты...
          MPN
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:07
            Павел hi , нет у них мозгов , вот что опасно.
            cniza
            1. MPN (Павел) Сегодня, 19:12
              За то задница у них чувствительная, она их и в беду приводит и вообще управляет всем государством, по этому и понять их сложно, не привыкли мы к логике задниц. smile Но они шкуру свою будут спасать любыми средствами... wink
              MPN
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:35
                У них классика - " а нас за шо " , причем искренне.
                cniza
        2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 19:26
          Цитата: cniza
          Какое никакое , но это серьезное оружие и как его применят скакуны... , от этого легче не станет , от них можно всего ожидать , даже если будет только несколько штук.

          Согласен очень опасные ребята, с их развалом производства крылатые ракеты становятся практически не сбиваемые. Запустят по Крыму, а ракета полетит в Сочи.
          лаврентий павлович
        3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:28
          Виктор, прЮвет! Вот уж не ожидал от тебя такого настроения! Один твой ник должен у их вызывать ужас! wink
          sabakina
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:37
            Приветствую Вячеслав! hi у меня настроение оптимистическое , но эти " обезьяны с гранатой "... , в общем нельзя их оставлять без присмотра.
            cniza
  2. Machete Сегодня, 18:13
    О, Боже!
    Сколько можно?
    Они вундервафлей сделали уже больше, чем мы, Китай и США вместе взятые.
    Судя по количеству, из делают из картона. Ведь, денег нет.
    Кто-то в серии что-то за 4 года увидел?
    Machete
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:15
      Серия "боевых заявлений"убытков..
      Цитата: Machete
      О, Боже!
      Сколько можно?
      Они вундервафлей сделали уже больше, чем мы, Китай и США вместе взятые.
      Судя по количеству, из делают из картона. Ведь, денег нет.
      Кто-то в серии что-то за 4 года увидел?
      210окв
      1. Machete Сегодня, 18:17
        Ух, они нам покажут.
        Вот только деньги дадут на постановку в производство (никто не даст) и дадут.
        Machete
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:16
      Цитата: Machete
      Кто-то в серии что-то за 4 года увидел?

      Разве Оплот не "крупносерийный"? Цэлых 10 на вооружение принто
      Tusv
      1. Machete Сегодня, 18:17
        У нас Армат несерийных больше бегает.
        Machete
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:32
          Цитата: Machete
          У нас Армат несерийных больше бегает.

          Что Армата. Прототипов 5 поколения полтора десятка летают
          Tusv
      2. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:24
        Цитата: Tusv
        Цитата: Machete
        Кто-то в серии что-то за 4 года увидел?

        Разве Оплот не "крупносерийный"? Цэлых 10 на вооружение принто

        оплот! тот который на танковом биатлоне облажался !?.
        артефакт
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:30
          Цитата: артефакт
          оплот! тот который на танковом биатлоне облажался !?.

          Говорят, что аблажался Оплот в Пакистане и Таиланде, а в ТБ он тильки участвовал drinks
          Tusv
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:13
    Бояться можно начинать сейчас?Господи,если он хочет наказать то отнимает разум
    210окв
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:22
      Цитата: 210окв
      Бояться можно начинать сейчас?Господи,если он хочет наказать то отнимает разум

      Пускай создана на осколках СССР, у нас всё такое вооружение, ни мы ни они реально нового ничего не сделали. И даже если это "Нептун" с головкой самонаведения от С-200, от этого она менее опасной не становится. Делают. что могут. Вопрос только в том. осилят ли серию?
      lis-ik
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:32
        Безусловно любое оружие оружием остаётся.Про ничего нового у нас это Вы конечно погорячились..
        Цитата: lis-ik
        Цитата: 210окв
        Бояться можно начинать сейчас?Господи,если он хочет наказать то отнимает разум

        Пускай создана на осколках СССР, у нас всё такое вооружение, ни мы ни они реально нового ничего не сделали. И даже если это "Нептун" с головкой самонаведения от С-200, от этого она менее опасной не становится. Делают. что могут. Вопрос только в том. осилят ли серию?
        210окв
        1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:37
          Приведите пример. Только чур. пускай действительно будет новым.
          lis-ik
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:46
            "Каракурты"и "Ясени"на море,""Су57 в небе,на земле "Курганцы"..Так навскидку.Я выбрал российские разработки за последние годы.Или для Вас новое то,что разработано в течение лет пяти и поставленные в войска?Так такого в современном мире не бывает..
            Цитата: lis-ik
            Приведите пример. Только чур. пускай действительно будет новым.
            210окв
            1. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:52
              Ещё Кинжал и Авангард
              Грибок
            2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:52
              Цитата: 210окв
              "Каракурты"и "Ясени"на море,""Су57 в небе,на земле "Курганцы"..Так навскидку.Я выбрал российские разработки за последние годы.Или для Вас новое то,что разработано в течение лет пяти и поставленные в войска?Так такого в современном мире не бывает..
              Цитата: lis-ik
              Приведите пример. Только чур. пускай действительно будет новым.

              Это не только Российские разработки, хорошо. что Вы не привели в пример туфту озвученную путиным, там действительно ничего Российского нет. а есть доведённые разработки СССР, да и то вопрос, довели ли? То. что Вы перечислили, просто поставьте аналоги, того. что было раньше и Вы поймёте, нового ничего нет. Тут мне недавно пытались доказать, что и Су-34, это принципиально новая машина, на своём планере. Да и про Су-57, лукавите, движки принципиально новые появились? И не надо говорить про этапы. Все мы прекрасно понимаем, что реально это просто выжимаем из невыжимаемого.
              lis-ik
              1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:01
                Приведите пример действительно "нового"вооружения..Иностранного.F35 не предлагать.
                Цитата: lis-ik
                Цитата: 210окв
                "Каракурты"и "Ясени"на море,""Су57 в небе,на земле "Курганцы"..Так навскидку.Я выбрал российские разработки за последние годы.Или для Вас новое то,что разработано в течение лет пяти и поставленные в войска?Так такого в современном мире не бывает..
                Цитата: lis-ik
                Приведите пример. Только чур. пускай действительно будет новым.

                Это не только Российские разработки, хорошо. что Вы не привели в пример туфту озвученную путиным, там действительно ничего Российского нет. а есть доведённые разработки СССР, да и то вопрос, довели ли? То. что Вы перечислили, просто поставьте аналоги, того. что было раньше и Вы поймёте, нового ничего нет. Тут мне недавно пытались доказать, что и Су-34, это принципиально новая машина, на своём планере. Да и про Су-57, лукавите, движки принципиально новые появились? И не надо говорить про этапы. Все мы прекрасно понимаем, что реально это просто выжимаем из невыжимаемого.
                210окв
                1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 19:14
                  Уели, там тоже преемственность, но мы говорим про РФ. Ничего РЕАЛЬНО нового нет. КУДА идут бешенные бабки от нефтянки? Я молчу про социалку. Остальное где?
                  lis-ik
                  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:27
                    Остальное?Ну,за этим в Кремль..Я тоже подобный вопрос могу задать.Почему и куда и зачем.Хотя частично могу ответить.На самом деле санкции действуют и отсюда нехватка средств и неэффективное их использование.
                    Цитата: lis-ik
                    Уели, там тоже преемственность, но мы говорим про РФ. Ничего РЕАЛЬНО нового нет. КУДА идут бешенные бабки от нефтянки? Я молчу про социалку. Остальное где?
                    210окв
                    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 19:35
                      Цитата: 210окв
                      Остальное?Ну,за этим в Кремль..Я тоже подобный вопрос могу задать.Почему и куда и зачем.Хотя частично могу ответить.На самом деле санкции действуют и отсюда нехватка средств и неэффективное их использование.
                      Цитата: lis-ik
                      Уели, там тоже преемственность, но мы говорим про РФ. Ничего РЕАЛЬНО нового нет. КУДА идут бешенные бабки от нефтянки? Я молчу про социалку. Остальное где?

                      Да я и не хочу всё переводить на Кремль, зачем. там всё понятно. Где школа, где подготовка и действительно преемственность? Она канула в лета? Нет, есть люди которые при должном финансировании готовы совершить прорыв. Просто платите. Есть примеры. Мой брат например, творит на свои деньги новые двигатели для БМВ, уже много лет и довольно успешно, приезжают со всей России для тюнинга именно двигателя (турбирование, новые программы и т.д.), это всё на свои деньги, естественно клиенты потом платят, но это всё же больше хобби. Зачем я привёл этот пример. брат тоже один из немногих выпускников старой, советской школы конструкторов и инженеров, которых уже не много, до сих пор просматривает литературу и переписывается с коллегами. Таких уже мало. Что будет дальше?
                      lis-ik
              2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:26
                Принципиально новое - это что? Фотонный двигатель? И когда это аналог "Каракурта" на вооружении в СССР стоял? А Су-34 - во всем мире вызывает восхищение, а у вас - выделение желчи? Ну и фиг с ... Имейте своё мнение. Увы, не слишком компетентное.
                Горный стрелок
          2. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:40
            Цитата: lis-ik
            Приведите пример. Только чур. пускай действительно будет новым.

            после изобретения пороха ,двигателя унутреннего сгорания и обуздания ядерной энергии вообще нового ни чего нет , всё только усовершенствования ранее придуманого
            артефакт
      2. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:33
        Цитата: lis-ik
        Цитата: 210окв
        Бояться можно начинать сейчас?Господи,если он хочет наказать то отнимает разум

        Пускай создана на осколках СССР, у нас всё такое вооружение, ни мы ни они реально нового ничего не сделали. И даже если это "Нептун" с головкой самонаведения от С-200, от этого она менее опасной не становится. Делают. что могут. Вопрос только в том. осилят ли серию?

        гиперзвуковая тоже от ссср досталась. а если так - то почему у укровермахта такого исчё нет?
        артефакт
      3. alexmach (Александр) Сегодня, 19:33
        Пускай создана на осколках СССР, у нас всё такое вооружение, ни мы ни они реально нового ничего не сделали. И даже если это "Нептун" с головкой самонаведения от С-200, от этого она менее опасной не становится

        Ну как вам сказать, не сделали, Головка то наведения у С-200 полуактивная, требующая подсвета цели. Для ПКР ракеты такое решение очевидно не походит. Кроме того размеры головки С-200 мне кажется больше чем Х-35. И таки чем-то они эти ракеты снаряжат, значит что-то таки сделали.
        alexmach
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 18:14
    Как я понял из статьи, эта "мощнейшая" украинская ракета, очередная советская разработка. Ну Украина, ну и выдумщица laughing
    solzh
    1. volodya (владимир) Сегодня, 18:38
      Цитата: solzh
      Как я понял из статьи, эта "мощнейшая" украинская ракета, очередная советская разработка. Ну Украина, ну и выдумщица laughing

      . У них всё советское быстро превращается в украинское!
      volodya
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:15
    В Китае говорят-нельзя дёргать спящего тигра за усы!Вот эти и....в правда думают что им в случае серьезного конфликта что то поможет?!Сколько будет лететь из Крыма крылатая ракета например в раду?!Ну не более 6-7 минут.Искандер ещё быстрее.Чего они добиваются?!
    Magic Archer
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:29
      В Китае говорят-нельзя дёргать спящего тигра за усы!

      Даже в толлерантной Европе говорят - нельзя лезть к спящему дракону в трусы yes
      Ели не китайцев, то хоть бы европейцев послушали. Чего они добиваются?! recourse
      рич
    2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 18:49
      Интересно какая КР может достать Киев за 6 минут с Крыма?. По прямой там 550 км. Это 1,5 км/сек. На данный момент ни у кого нет таких запущенных в серию КР. Извиняюсь заранее что влез, просто люблю объективность.
      Vadim851
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:24
    Мощность двигателя этой вундервафли 100500 свидомых пуканов
    Дормидонт
  7. gabonskijfront Сегодня, 18:27
    Оказывается украинцы жуткие великодержавные шовинисты.Подавай им державу со всеми атрибутами великой,ракетами ,экономикой,идеологией.Но у них была такая страна и называлась она СССР.
    gabonskijfront
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:30
    Когда количество этих прорывов укроВПК будет измеряться в войсках хотя бы десятками , то тогда и будет тема для серьёзных обсуждений . А пока это лишь слепленные на коленке прототипы . И скорее всего таковыми останутся из-за отсутствия грошей на серийное производство . Да и слова украинских комментаторов о "неплохих результатах" - это лишь сотрясание воздуха в популистском угаре .
    КВУ-НСвД
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:31
    На Украине объявили о создании очередной "мощнейшей, вызывающей серьезное беспокойство у России" ракете. --- Ой чего то друзья у меня появилось беспокойство, я чего то очень сильно расстроился! crying Пойду выпью с горя, что ли! wassat
    Симон
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:15
      Опять нам не повезло. angry
      Мы на них 1 июля напасть хотели, а они опять новую мощную ракету придумали angry И вот всегда так, чуть что - сразу они новые мощные ракеты( авт. текст.-вызывающии серьезное беспокойство у России) изобретают belay Бяда yes
      рич
  10. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:35
    Бадрак сообщил, что скоро появится ракета, "летящая на 1500 км"

    Вполне возможно, что и полетит (все таки ракеты шумеры когда то строили), но куда попадет - вопрос. Да, и с какого носителя запускать собираются, с надувных лодок, что ли?
    Piramidon
  11. Дирижер Сегодня, 18:40
    Напоминает , эти. вундервафли в феврале - мае от Геббельса . Кто больше.
    Дирижер
  12. Старый26 (Владимир) Сегодня, 18:41
    Цитата: Magic Archer
    Сколько будет лететь из Крыма крылатая ракета например в раду?!

    около часа
    Старый26
    1. Дирижер Сегодня, 18:52
      чаво то не понял . тот же топор . от крыма . в раду час?
      Дирижер
  13. Ru_Na (Рустам) Сегодня, 18:47
    Не удивлюсь, если потомки шумеров умудрились изобрести катапульту, зарядить её китайскими петардами и гордо назвать это "мощнейшими противокорабельными ракетами".
    Ru_Na
  14. Laksamana Besar Сегодня, 18:55
    Каждый месяц что-то новое, я прям рад за них, вот это КПД. laughing
    Laksamana Besar
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:30
      Цитата: Laksamana Besar
      Каждый месяц что-то новое, я прям рад за них, вот это КПД. laughing

      Как говорил один мой знакомый из незалежной - "Я такий!" lol
      Piramidon
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