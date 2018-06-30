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В Киеве заявили о создании очередной "мощнейшей" ракеты
На Украине объявили о создании очередной "мощнейшей, вызывающей серьезное беспокойство у России" ракеты. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. После его заявления украинские СМИ запестрели заголовками типа "Россия в панике", "Украина ответит России своей ракетой" и тд. и тп.
По словам Бадрака, новая противокорабельная ракета является "мощнейшим мобильным наземным средством", разрабатываемым на Украине и способным поражать "любые цели на расстоянии 280-300 километров". Он заявил, что в настоящее время ракета уже испытана, показала "неплохие" результаты и уже в следующем году поступит в войска. Разработка ведется, по словам Бадрака, несколькими предприятиями под руководством конструкторского бюро "Луч". Кроме этого, Бадрак сообщил, что скоро появится ракета, "летящая на 1500 км".
Если опустить все хвалебные заголовки и речи украинских чиновников, чуть ли не каждый день рапортующих о "ракетах, которые завтра уничтожат Россию", то в остатке не останется почти ничего. Ракета, о которой ведет речь Бадрак, скорей всего является ПКР "Нептун", действительно разрабатываемой КБ "Луч". По сути - это советская/российская ПКР Х-35, на которую установлен маршевый двигатель ТРДД-50, в советский период выпускавшийся на Запорожском моторном заводе, а вместо головки самонаведения от Х-35, из-за отсутствия производства ГСН на Украине, установлена ГСН от зенитной ракеты комплекса С-200.
Более подробно об этой ракете Вы сможете прочитать в материале "Военного Обозрения" Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»
По словам Бадрака, новая противокорабельная ракета является "мощнейшим мобильным наземным средством", разрабатываемым на Украине и способным поражать "любые цели на расстоянии 280-300 километров". Он заявил, что в настоящее время ракета уже испытана, показала "неплохие" результаты и уже в следующем году поступит в войска. Разработка ведется, по словам Бадрака, несколькими предприятиями под руководством конструкторского бюро "Луч". Кроме этого, Бадрак сообщил, что скоро появится ракета, "летящая на 1500 км".
Если опустить все хвалебные заголовки и речи украинских чиновников, чуть ли не каждый день рапортующих о "ракетах, которые завтра уничтожат Россию", то в остатке не останется почти ничего. Ракета, о которой ведет речь Бадрак, скорей всего является ПКР "Нептун", действительно разрабатываемой КБ "Луч". По сути - это советская/российская ПКР Х-35, на которую установлен маршевый двигатель ТРДД-50, в советский период выпускавшийся на Запорожском моторном заводе, а вместо головки самонаведения от Х-35, из-за отсутствия производства ГСН на Украине, установлена ГСН от зенитной ракеты комплекса С-200.
Более подробно об этой ракете Вы сможете прочитать в материале "Военного Обозрения" Правда и вымысел об украинской крылатой ракете «Нептун»
Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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