22:03 30 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сеул обнародовал изображение создаваемого истребителя KF-X

Южная Корея заявила об окончании очередного этапа создания перспективного многоцелевого истребителя. Южнокорейская Администрация программ оборонных закупок (DAPA) при Минобороны республики обнародовала предварительный проект истребителя KF-X, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

Сеул обнародовал изображение создаваемого истребителя KF-X


Руководитель программы по созданию истребителя KF-X Юнг Кванг Сан, заявил, что к сентябрю 2018 года планируется завершить все проектные работы и приступить к постройке прототипов, которые должны быть созданы в 2020-2021 годах. Провести полноценные испытания и наладить серийное производство истребителя планируется к 2026 году. На истребитель будут установлены ракетные системы европейского производства, но какие именно, не уточняется.




Напоминаем, что первое упоминание о начале программы разработки проекта многофункционального истребителя прозвучало в 2001 году. О начале работ по проекту KF-X сообщил президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун. В 2010 году к разработке присоединилась Индонезия. В рамках реализации проекта она получит 80 истребителей, а Сеул - 120. Необходимо отметить, что разрабатываемый проект не является самолетом пятого поколения. Страны договорились создать самолет, превосходящий истребители четвертого поколения типа F-16, но при этом не обладающий стелс-возможностями самолётов пятого поколения типа F-35 и F-22.

Использованы фотографии: defensenews.com
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:45
    Наверное здесь будет не мало шуток, но вот я от ЮК готов всего ожидать. Фантастически талантливый народ.
    Арон Заави
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 19:48
      Цитата: Арон Заави
      Наверное здесь будет не мало шуток, но вот я от ЮК готов всего ожидать. Фантастически талантливый народ.

      Я вообще подумал что это Раптор.
      Быков.
      1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 19:57
        Цитата: Быков.
        Цитата: Арон Заави
        Наверное здесь будет не мало шуток, но вот я от ЮК готов всего ожидать. Фантастически талантливый народ.

        Я вообще подумал что это Раптор.

        Скорее "НедоРаптор". Помесь "Раптора" и истребителя 4 поколения - вооружение находится не внутри (как у 5 поколения), а снаружи.
        ALEXXX1983
        1. BlackMokona Сегодня, 20:01
          Возможно есть и внутрение отсеки и внешняя подвеска как на F-35
          BlackMokona
          1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:03
            Гляньте снова на фото и поймёте что нет внутренних.
            ALEXXX1983
          2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 20:42
            Возможно. Но ракетки приклеены почему-то снаружи.
            Или просто корейцы фантастически талантливо держат внутренние отсеки в секрете.
            Плотник 2329
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:19
          Цитата: ALEXXX1983
          Скорее "НедоРаптор". Помесь "Раптора" и истребителя 4 поколения - вооружение находится не внутри (как у 5 поколения), а снаружи.

          Картинка, как обычно, ничего не значит. Но, если те же ю.корейские фирмы возьмутся за доработку под себя F-35. то это может быть не очень хороший для нас вариант. request
          Piramidon
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:05
        Цитата: Быков
        Я вообще подумал что это Раптор.

        Пройдитесь по Арбату, там нарисуют Истребители как хотите drinks Только собрались проектировать, а уже вот такой будет? Так не бывает, как на картинках. Разве, что Китайцы доработали под себя Объект 1.44 hi
        Tusv
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:49
      Цитата: Арон Заави
      Наверное здесь будет не мало шуток, но вот я от ЮК готов всего ожидать. Фантастически талантливый народ.

      почему от ЮК ? может просто от корейцев ? СК тоже поражают.
      андрей юрьевич
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:54
      Цитата: Арон Заави
      Наверное здесь будет не мало шуток, но вот я от ЮК готов всего ожидать. Фантастически талантливый народ.

      Ви таки правы. Да и Евреев обошли, а уж Японцев.... Просто трудолюбивый народ. Дай им Бог не воевать в гражданской войне hi
      Tusv
    4. san4es Сегодня, 19:59
      Цитата: Арон Заави
      , ...от ЮК готов всего ожидать.,

      .......Из перевода
      Оборонное агентство завершило базовое проектирование системы KF-X для истребителей корейского типа.
      Мы провели базовое совещание по обзору проектов по разработке корейской истребительной системы.
      На этом собрании
      Мы рассмотрели, были ли адекватно отражены требования армии в базовом дизайне.
      По завершении обзора,
      «Базовый анализ проекта, чтобы решить, следует ли вводить подробный проект, был успешно завершен,
      Можно выполнить подробный дизайн в обычном режиме.
      Проект разработки системы KF-X, который начался в январе 2016 года,
      До сих пор было сделано много обзоров, и результаты
      Мы завершили базовый проект, который отражает требования вооруженных сил как функции системы оружия.
      В настоящее время проект развития системы KF-X проходит внутренние исследования и разработки KAI,
      Мы тесно сотрудничаем с Научно-исследовательским институтом обороны, который является отделом разработки радиолокационных станций AESA.
      Между тем, проект развития системы KF-X планируется выпустить первый TSI в 2021 году,
      Он будет завершен к 2026 году после первого летного испытания во второй половине 2022 года.
      Новости обороны
      san4es
      1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:12
        Как обычно на видео уничтожается российская техника.
        ALEXXX1983
        1. san4es Сегодня, 20:15
          Цитата: ALEXXX1983
          Как обычно на видео уничтожается российская техника.

          ...А в наших роликах -- "буржуйская"...Это нормально.
          san4es
    5. Лекс. Сегодня, 20:11
      Вообще то сначала двигатель нужно создать нет двигателя нет самолёта
      Лекс.
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:17
        Цитата: Лекс.
        Вообще то сначала двигатель нужно создать нет двигателя нет самолёта

        Та блин уже шведы штампуют суперкруиз. Покупай да ставь. Нашли проблему
        Tusv
    6. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 20:46
      Тут не о чем шутить, вы правы.
      nesvobodnye
  2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:46
    схема стала одна,на все случаи...в потёмках и не отличишь.
    андрей юрьевич
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:24
      Цитата: андрей юрьевич
      схема стала одна,на все случаи...в потёмках и не отличишь.

      А какая разница, что на рисунке у Корейца нос слишком длинный? На Запрос не отвечает, по любому смерти лютой желает. Вот такая точка зрения Русского ПВОшика. Федя - Дичь
      Tusv
  3. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 19:46
    Построят прототип в 21 а в серию в 26м? Я конечно верю что корейцы круты что капец.... но это уже перебор)
    Alex_Rarog
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:51
      Цитата: Alex_Rarog
      Я конечно верю что корейцы круты что капец.... но это уже перебор)

      да...это не "самсунг" или "киа рио"... winked если учесть,сколько наши и американцы "бьются" над последними моделями.
      андрей юрьевич
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:47
    Турки,корейцы,японцы..Все,кто мало мальски обладает технологиями кинулись создавать самолет 5 поколения..Одни индусы выбирают,у кого бы подешевле отхватить кусок..
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:50
      Дима , корейцы с индонезийцами на 5-ое поколение не претендуют :
      Необходимо отметить, что разрабатываемый проект не является самолетом пятого поколения. Страны договорились создать самолет, превосходящий истребители четвертого поколения типа F-16, но при этом не обладающий стелс-возможностями самолётов пятого поколения типа F-35 и F-22.
      bouncyhunter
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:52
        Паш,соглашусь..Но все равно имеют это в уме..
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , корейцы с индонезийцами на 5-ое поколение не претендуют :
        Необходимо отметить, что разрабатываемый проект не является самолетом пятого поколения. Страны договорились создать самолет, превосходящий истребители четвертого поколения типа F-16, но при этом не обладающий стелс-возможностями самолётов пятого поколения типа F-35 и F-22.
        210окв
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:01
          Цитата: 210окв
          Но все равно имеют это в уме..

          Дим , в уме я уже на глайдере с репульсорным двигателем летаю , а реально - езжу на общественном транспорте . wink Это я к тому что на мечтах без технологий далеко не улетишь .
          bouncyhunter
      2. MPN (Павел) Сегодня, 20:04
        Данных маловато, обсуждать не чего. Думаю планам (по срокам) не сбыться или сбыться, но сверхпрорыва не будет. На картинке красивый, Судя по подвескам должен быть тяжелым , а позиционируется как Ф-16 По диаметру движков легкий (где то 2 движка на уровне 1го Ф-16 или около этого), В общем не понятно ни чего. Однако по чему то думается , что БРЭО будет на хорошем уровне.
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:12
          Цитата: MPN
          Данных маловато, обсуждать не чего.

          Согласен , Паша . Вот когда полетит - тогда и обсудим .
          bouncyhunter
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 20:03
      Цитата: 210окв
      Одни индусы выбирают,

      Индусы, в отличии от перечисленных выше, уже имеют богатый опыт производства и модернизации современных самолетов, например Су-30МКИ, Mirage, HAL Jaguar и свой HAL Tejas.
      Поэтому прекрасно отдают себе отчет, что такое технологии 5-го поколения, а так же сколько сил и средств требуется для их реализации. Не последнюю роль сыграла подготовительная работа по проекту FGFA, где они нашли какие то недостатки. Следовательно, на что-то более примитивное ВВС Индии размениваться не станет.
      Vita VKO
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:50
    Если реально доведут до серии , то утрут нос многим странам с традициями авиастроения . Хотя сомневаюсь , что самолёт в комплексе будет чисто южнокорейским ...
    КВУ-НСвД
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 19:59
    Нет внутренних отсеков для оружия. Только на подвесках.
    Тогда зачем придавать самолету стелс-форму?
    voyaka uh
    1. BlackMokona Сегодня, 20:02
      Всё отстрелял и по стелсу свалил wassat
      BlackMokona
      1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:14
        Ага. При обнаружении противника всё вооружение сразу сбрасывается, он становится "стелсом" и можно сваливать.
        ALEXXX1983
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:01
    На рисунке - талантливый гибрид "Раптора" с Фу-35 laughing laughing laughing
    Горный стрелок
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 20:05
      гармоничнее смотрится
      консерватор
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 20:15
    Сеул обнародовал изображение создаваемого истребителя KF-X
    Гибрид 4+5, дешево и доступно, потом можно довести до 5 поколения. В Азии будут конечно не первыми, но и не последними.... winked
    XXXIII
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 20:47
      Да пускай пыжутся...
      Лишь бы мир был во всём мире!
      love
      Плотник 2329
  9. Machete Сегодня, 21:03
    Что-то он напоминает....
    Не, не могут корейцы содрать у янки!...
    Machete
  10. HK-416 (Алексей) Сегодня, 21:38
    Выглядит как гибрид F-22 и F-35.
    HK-416
Картина дня