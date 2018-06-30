Сеул обнародовал изображение создаваемого истребителя KF-X

Южная Корея заявила об окончании очередного этапа создания перспективного многоцелевого истребителя. Южнокорейская Администрация программ оборонных закупок (DAPA) при Минобороны республики обнародовала предварительный проект истребителя KF-X, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.Руководитель программы по созданию истребителя KF-X Юнг Кванг Сан, заявил, что к сентябрю 2018 года планируется завершить все проектные работы и приступить к постройке прототипов, которые должны быть созданы в 2020-2021 годах. Провести полноценные испытания и наладить серийное производство истребителя планируется к 2026 году. На истребитель будут установлены ракетные системы европейского производства, но какие именно, не уточняется.Напоминаем, что первое упоминание о начале программы разработки проекта многофункционального истребителя прозвучало в 2001 году. О начале работ по проекту KF-X сообщил президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун. В 2010 году к разработке присоединилась Индонезия. В рамках реализации проекта она получит 80 истребителей, а Сеул - 120. Необходимо отметить, что разрабатываемый проект не является самолетом пятого поколения. Страны договорились создать самолет, превосходящий истребители четвертого поколения типа F-16, но при этом не обладающий стелс-возможностями самолётов пятого поколения типа F-35 и F-22.