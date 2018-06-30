22:06 30 июня

Ударный «стелс» F-117: триумф или фиаско?

Прошло уже 10 лет, как этот самолет был снят с вооружения ВВС США. За свои 25 лет службы он участвовал практически во всех военных операциях американской армии, при этом став предметом гордости как трофей, добытый в неравной борьбе. Он засветился в нескольких блокбастерах Голливуда. Но все это не самое главное.

Самым же главным является то, что его появление напрямую повлияло на предъявляемые характеристики к новым боевым машинам. F-117 – это первый серийный самолет, построенный исключительно вокруг идеи малой заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Эта технология оказалась настолько прорывной и значимой, что стала неотъемлемой частью всех истребителей и бомбардировщиков, которые были на вооружение армии США после 80-х годов.

После реализации F-117 были созданы истребители 5-го поколения F-22 и F-35, а также стратегический бомбардировщик B-2. Эти самолеты получили технологии, которые ранее были отработаны на первом «стелсе».




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Комментарии 6

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:57
    Эта технология оказалась настолько прорывной и значимой, что стала неотъемлемой частью всех истребителей и бомбардировщиков, которые были на вооружение армии США после 80-х годов
    и потому,117 й списали,а В-1в оставили...
    андрей юрьевич
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:59
    Давайте лучше вспомним как эту вундервафлю фе-117, сбили в Югославии комплексом С-125, в 1999 году. Осколки самолета также собрали.
    Egorovich
    1. Комментарий был удален.
      1. Dart2027 Сегодня, 21:01
        Цитата: Джек О’Нилл
        За овер туеву хучу вылетов, был сбит всего один борт

        С-125 зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. В большинстве случаев он до них банально не доставал.
        Dart2027
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 21:26
      Давайте ещё лучше: вспомним, что американцы оба два своих последних истребителя сотворили в стелсе. Это всё же о чём-то говорит.
      Да и Су-57,тот также стелсоподобностью грешит.
      А будут ли они сбиваться полосатыми тапками - это только время покажет.
      Плотник 2329
  3. antiexpert (Athony) Сегодня, 21:21
    Цитата: Джек О’Нилл
    Давайте лучше вспомним как эту вундервафлю фе-117, сбили в Югославии комплексом С-125, в 1999 году. Осколки самолета также собрали.


    Кстати да, вполне показательный момент! За овер туеву хучу вылетов, был сбит всего один борт. Это великолепный показатель!

    великолепный показатель когда против туземцев с копьями выставляют взвод пулемётчиков Хайрема Максима
    несомненно, это вполне показательный момент!
    Вопрос в том, где этот летающий гоблин выступал против более-менее нормальной ЗРК, хотя бы С-300?
    Вот потому и до сих пор фу-22 и фу-35 имеют по одному фактическому документальному применению в реальном бою. При этом оба раза против туземцев с луками и стрелами. Принцип не меняется - пулемёты против зулусов с копьями)))
    antiexpert
  4. 123456789 Сегодня, 21:52
    Технология "стелс" на сегодняшний день нивелируется возросшими характеристиками бортовых РЛС, ОЭЛС, средствами РЭБ.
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