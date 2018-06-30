Ударный «стелс» F-117: триумф или фиаско?

Прошло уже 10 лет, как этот самолет был снят с вооружения ВВС США. За свои 25 лет службы он участвовал практически во всех военных операциях американской армии, при этом став предметом гордости как трофей, добытый в неравной борьбе. Он засветился в нескольких блокбастерах Голливуда. Но все это не самое главное.



Самым же главным является то, что его появление напрямую повлияло на предъявляемые характеристики к новым боевым машинам. F-117 – это первый серийный самолет, построенный исключительно вокруг идеи малой заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Эта технология оказалась настолько прорывной и значимой, что стала неотъемлемой частью всех истребителей и бомбардировщиков, которые были на вооружение армии США после 80-х годов.



После реализации F-117 были созданы истребители 5-го поколения F-22 и F-35, а также стратегический бомбардировщик B-2. Эти самолеты получили технологии, которые ранее были отработаны на первом «стелсе».











