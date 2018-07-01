08:39 01 июля

Рассказы об оружии. Танк Т-44 снаружи и внутри



Что показали события Великой Отечественной войны в отношении танка Т-34? На начальном этапе – чудесная машина, намного опередившая современников. На окончательном, на примере Т-34-85, стало ясно, что модернизировать машину уже некуда.

Мировое танкостроение шагало десятикилометровыми шагами, и Т-34 явно уже не поспевал за «одноклассниками». Да, некоторое изменение башни и установка более мощной пушки 85-мм сделали свое дело, но дальше оказался тупик.


И в конце 1943 года советские конструкторы пришли к выводу, что надо что-то делать.

Рассказы об оружии. Танк Т-44 снаружи и внутри


Изначально компоновка Т-34 была спроектирована так, что двигатель В-2-34 занимал почти половину всего внутреннего пространства танка.

Башню пришлось максимально сдвигать вперед, а экипаж распихивать по оставшемуся пространству. В итоге, как мы уже отмечали, внутри Т-34 было весьма тесно, но и это не самое страшное. Неприятно было то, что невозможным стали дальнейшее наращивание лобовой брони и установка более мощной пушки. Это было вызвано серьезным перегрузом ходовой части в передней части танка.

Поэтому уже в 1943 году была подготовлена достойная смена для Т-34, разработанная конструкторском бюро (отдел № 520, главный конструктор А. А. Морозов) Уральского танкового завода № 183 имени Сталина, получившая рабочий индекс Т-44, или объект 136.



Основной задачей для конструкторов стала полная перекомпоновка моторно-трансмиссионного отделения танка. Удалось. Двигатель Т-44 был установлен не вдоль, а поперек корпуса и соединен с коробкой передач повышающим редуктором. Также удалось снизить и высоту двигателя за счет перемещения воздухоочистителя к борту, перемещения радиатора поперек корпуса позади коробки передач и смещения вентилятора к корме танка.

Компоновка получилась не просто более удачной: в сравнении с Т-34 на Т-44 значительно улучшилось охлаждение агрегатов трансмиссии.

Боевое отделение не просто увеличилось. Если пересесть из Т-34 в Т-44, ощущаешь, что попал в современную квартиру после «сталинки», настолько увеличивается внутренний свободный объем. Башню можно было сдвинуть в центр корпуса, ближе к центру тяжести танка. Это повысило балансировку и положительно сказалось на точности огня на ходу. Увеличился модернизационный потенциал, места теперь хватало даже для установки 122-мм пушки от ИС-2.

Снизилась нагрузка на передние катки, значит, стало возможно увеличить лобовую броню корпуса до 90 мм, а лобовую броню башни до 120 мм.

Угол наклона лобового листа увеличили до 60°, и он стал монолитным. Если в Т-34 слабым местом был люк механика-водителя, расположенный в лобовом листе брони, то на Т-44 люк механика-водителя вообще убрали на корпус.



Экипаж танка сократился на стрелка-радиста, так как с обслуживанием радиостанции справлялся командир танка. Кроме того, получение приказов командиром танка непосредственно от вышестоящего начальства, а не через члена экипажа, повышало оперативность.

Курсовой пулемёт оставили, но теперь он был жестко закреплен в лобовой броне, стрельбу из него вёл механик-водитель. На освободившемся месте стрелка-радиста разместили топливный бак.



























Ну, и экипажу стало намного более комфортно.

ТТХ Т-44:



Боевая масса, т 31,0
Экипаж, чел. 4

Годы производства 1944—1947
Годы эксплуатации 1945 — конец 1970-х
Количество выпущенных, шт. 1823

Размеры
Длина корпуса, мм 6070
Длина с пушкой вперёд, мм 7650
Ширина корпуса, мм 3180
Высота, мм 2410
База, мм 3800
Колея, мм 2630
Клиренс, мм 425

Бронирование
Лоб корпуса (верх), мм/град. 90 / 60°[1]
Лоб корпуса (низ), мм/град. 90 / 45°[1]
Борт корпуса, мм/град. 75 / 0°[1]
Днище, мм 15[1]
Крыша корпуса, мм 15—20[1]
Лоб башни, мм/град. 120
Борт башни, мм/град. 90 / 20°[1]

Вооружение
Калибр и марка пушки 85-мм ЗИС-С-53 обр.1944 года
Боекомплект пушки 58
Углы ВН, град. −5…+25°
Пулемёты 2 × 7,62-мм ДТМ

Подвижность
Мощность двигателя, л. с. 500
Скорость по шоссе, км/ч 60
Скорость по пересечённой местности, км/ч 25..30
Запас хода по шоссе, км 200..250
Запас хода по пересечённой местности, км 180..200
Преодолеваемый подъём, град. 30
Преодолеваемая стенка, м 0,73
Преодолеваемый ров, м 2,5
Преодолеваемый брод, м 1,3



Имея значительное внешнее сходство с Т-34-85, Т-44 кардинально отличался от него габаритами, компоновкой и устройством.

Замена старой, тяжёлой и громоздкой пружинной подвески Кристи на торсионную подвеску освободила достаточно много места. Именно это дало возможность полностью пересмотреть компоновку танка.



Исчезли надгусеничные ниши, а высвободившееся место позволило расположить новый двигатель В-44 не вдоль, а поперёк корпуса танка. За счет разворота двигателя было увеличено боевое отделение и улучшены условия работы экипажа.



После внесения ряда незначительных конструктивных доработок 23 ноября 1944 года Т-44А был принят на вооружение.

Первые пять серийных машин вышли из цехов ХТЗ в ноябре 1944 года. Всего же за период производства с 1944 по 1947 годы было произведено 1823 танка Т-44.

На фронт, правда, они не поступали и в боевых действиях Второй мировой войны не участвовали.

Более того, почти сразу после запуска в производство в конце 1944 года стало ясно, что по вооружению Т-44 не может рассматриваться как основная боевая машина. 85-мм пушка практически исчерпала свои возможности и для борьбы с современными танками не годилась.

Было решено начать работы по следующей модификации танка – Т-44Б, оснащенной 100-мм пушкой Д-10. К работе приступили в октябре 1944 года, проектирование завершилось в декабре 1944-го, а опытный образец был изготовлен к февралю 1945 года.

Танк успешно прошел испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. От «базовой» модели Т-44 он отличался уже многими вещами: новой пушкой, башней иной конфигурации, двигателем, иной схемой бронирования.

Фактически это был уже совершенно другой танк, поэтому вместо литеры «Б» машина получила самостоятельное название, под которым и была вскоре запущена в производство – Т-54.

Но это уже совсем другая история.

В 1961 году все выпущенные танки Т-44 прошли модернизацию с целью унификации ходовой части с основным советским танком Т-54. Кроме того, машины, получившие обозначение Т-44М, получили приборы ночного наблюдения и увеличенный боекомплект, а на командирском Т-44МК за счёт уменьшения боекомплекта установили вторую радиостанцию.

В 1965 году часть Т-44 была переоборудована в бронированные тягачи БТС-4, а в 1966 году оставшиеся танки оборудовали двухплоскостным стабилизатором вооружения, повышающим точность ведения стрельбы с ходу. Эти машины получили обозначение Т-44С. В конце 1970-х годов Т-44 был снят с вооружения Советской Армии.

Единственным вооруженным конфликтом, в котором участвовал Т-44, была операция «Вихрь». Кроме того, под конец своей службы машинам всё же довелось «участвовать» в Великой Отечественной войне: в роли немецких танков Pz VI «Тигр» в фильмах «Освобождение» и «Они сражались за Родину».


Кадр из кинофильма "Горячий снег"



Кадр из киносериала "Освобождение"


После соответствующей переделки танки становились малоотличимы от немецких машин (за исключением ходовой части).

В 2004 году этот танк изображал Pz VI «Тигр» уже в фильме «Бункер». Также этот танк можно увидеть в фильмах «Отец солдата», «Офицеры», «На пути в Берлин», «На дорогах войны», «Родная кровь», где он «играет» роль Т-34-85.
Автор: Роман Скоморохов

Использованы фотографии: Роман Скоморохов, Роман Кривов
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Комментарии 6

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  1. Мур (Андрей) Сегодня, 05:59
    Спасибо, отличная статья.
    Надеюсь, у спецов из Кубинки найдутся средства и время привести образец в порядок и изнутри.
    Немножко поязвлю:
    Если пересесть из Т-34 в Т-44, ощущаешь, что попал в современную квартиру после «сталинки»

    Ну, это смотря в какую современную квартиру попадать... Если массовой застройки с потолками 2540, то "сталинка" со своими 3000 по сравнению - универмаг...
    Мур
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:40
    Автор, наверное, имел ввиду "хрущевку"...
    Так почему же Т-44 не участвовал в боях? Готовили "сюрприз" союзникам? Как ИС-3?
    Или "сыровата" была машина? Но по-любому лучше 34-ки... Все же "аппаратные игры" и в те времена велись laughing
    Горный стрелок
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:44
    Без опыта создания и применения Т-34, было бы невозможно создать Т-44. Но все же, для меня непонятно, почему на Т-34 поставили устаревшую подвеску Кристи, ведь танк приняли на вооружение 19 декабря 1939 г, когда преимущества торсионной подвески уже были ясны. Более того, созданные в это же время КВ и Т-40 имели торсионную подвеску.
    Кот_Кузя
    1. Роялист (Святослав) Сегодня, 07:45
      Кот Кузя, вопрос о подвеске нужно было адресовать конструкторам. По поводу подвески мы сейчас можем с большей или меньшей степенью вероятности гадать. Мне попадалась такая версия: мол в Харьковском ,где разрабатывался танк,плохо " дружили" с торсионной: торсионная подвеска считалась новинкой и конструктора решили не рисковать, а поставить уже проверенную временем Кристи.
      Есть также версия, что Т34 создавался " полуподпольно" и поэтому по максимуму использовался опыт Кристи- БТ-5,БТ-7.
      К сожалению сейчас репортеры не очень себя утруждают проверкой и сбором фактов , а в результате получается: "помесь мотоцикла с бегемотом
      Роялист
    2. Мур (Андрей) Сегодня, 07:46
      Может потому, что он является прямым потомком колесно-гусеничного А-20 (БТ-20) и заморачиваться с полным перекроем всей машины не стали?
      Мур
  4. san4es Сегодня, 08:03
    hi ...Компоновка получилась не просто более удачной: в сравнении с Т-34 на Т-44 значительно улучшилось охлаждение агрегатов трансмиссии. soldier
    san4es
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