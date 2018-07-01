Рассказы об оружии. Танк Т-44 снаружи и внутри

Кадр из кинофильма "Горячий снег"

Кадр из киносериала "Освобождение"

Что показали события Великой Отечественной войны в отношении танка Т-34? На начальном этапе – чудесная машина, намного опередившая современников. На окончательном, на примере Т-34-85, стало ясно, что модернизировать машину уже некуда.Мировое танкостроение шагало десятикилометровыми шагами, и Т-34 явно уже не поспевал за «одноклассниками». Да, некоторое изменение башни и установка более мощной пушки 85-мм сделали свое дело, но дальше оказался тупик.И в конце 1943 года советские конструкторы пришли к выводу, что надо что-то делать.Изначально компоновка Т-34 была спроектирована так, что двигатель В-2-34 занимал почти половину всего внутреннего пространства танка.Башню пришлось максимально сдвигать вперед, а экипаж распихивать по оставшемуся пространству. В итоге, как мы уже отмечали, внутри Т-34 было весьма тесно, но и это не самое страшное. Неприятно было то, что невозможным стали дальнейшее наращивание лобовой брони и установка более мощной пушки. Это было вызвано серьезным перегрузом ходовой части в передней части танка.Поэтому уже в 1943 году была подготовлена достойная смена для Т-34, разработанная конструкторском бюро (отдел № 520, главный конструктор А. А. Морозов) Уральского танкового завода № 183 имени Сталина, получившая рабочий индекс Т-44, или объект 136.Основной задачей для конструкторов стала полная перекомпоновка моторно-трансмиссионного отделения танка. Удалось. Двигатель Т-44 был установлен не вдоль, а поперек корпуса и соединен с коробкой передач повышающим редуктором. Также удалось снизить и высоту двигателя за счет перемещения воздухоочистителя к борту, перемещения радиатора поперек корпуса позади коробки передач и смещения вентилятора к корме танка.Компоновка получилась не просто более удачной: в сравнении с Т-34 на Т-44 значительно улучшилось охлаждение агрегатов трансмиссии.Боевое отделение не просто увеличилось. Если пересесть из Т-34 в Т-44, ощущаешь, что попал в современную квартиру после «сталинки», настолько увеличивается внутренний свободный объем. Башню можно было сдвинуть в центр корпуса, ближе к центру тяжести танка. Это повысило балансировку и положительно сказалось на точности огня на ходу. Увеличился модернизационный потенциал, места теперь хватало даже для установки 122-мм пушки от ИС-2.Снизилась нагрузка на передние катки, значит, стало возможно увеличить лобовую броню корпуса до 90 мм, а лобовую броню башни до 120 мм.Угол наклона лобового листа увеличили до 60°, и он стал монолитным. Если в Т-34 слабым местом был люк механика-водителя, расположенный в лобовом листе брони, то на Т-44 люк механика-водителя вообще убрали на корпус.Экипаж танка сократился на стрелка-радиста, так как с обслуживанием радиостанции справлялся командир танка. Кроме того, получение приказов командиром танка непосредственно от вышестоящего начальства, а не через члена экипажа, повышало оперативность.Курсовой пулемёт оставили, но теперь он был жестко закреплен в лобовой броне, стрельбу из него вёл механик-водитель. На освободившемся месте стрелка-радиста разместили топливный бак.Ну, и экипажу стало намного более комфортно.ТТХ Т-44:Боевая масса, т 31,0Экипаж, чел. 4Годы производства 1944—1947Годы эксплуатации 1945 — конец 1970-хКоличество выпущенных, шт. 1823РазмерыДлина корпуса, мм 6070Длина с пушкой вперёд, мм 7650Ширина корпуса, мм 3180Высота, мм 2410База, мм 3800Колея, мм 2630Клиренс, мм 425БронированиеЛоб корпуса (верх), мм/град. 90 / 60°[1]Лоб корпуса (низ), мм/град. 90 / 45°[1]Борт корпуса, мм/град. 75 / 0°[1]Днище, мм 15[1]Крыша корпуса, мм 15—20[1]Лоб башни, мм/град. 120Борт башни, мм/град. 90 / 20°[1]ВооружениеКалибр и марка пушки 85-мм ЗИС-С-53 обр.1944 годаБоекомплект пушки 58Углы ВН, град. −5…+25°Пулемёты 2 × 7,62-мм ДТМПодвижностьМощность двигателя, л. с. 500Скорость по шоссе, км/ч 60Скорость по пересечённой местности, км/ч 25..30Запас хода по шоссе, км 200..250Запас хода по пересечённой местности, км 180..200Преодолеваемый подъём, град. 30Преодолеваемая стенка, м 0,73Преодолеваемый ров, м 2,5Преодолеваемый брод, м 1,3Имея значительное внешнее сходство с Т-34-85, Т-44 кардинально отличался от него габаритами, компоновкой и устройством.Замена старой, тяжёлой и громоздкой пружинной подвески Кристи на торсионную подвеску освободила достаточно много места. Именно это дало возможность полностью пересмотреть компоновку танка.Исчезли надгусеничные ниши, а высвободившееся место позволило расположить новый двигатель В-44 не вдоль, а поперёк корпуса танка. За счет разворота двигателя было увеличено боевое отделение и улучшены условия работы экипажа.После внесения ряда незначительных конструктивных доработок 23 ноября 1944 года Т-44А был принят на вооружение.Первые пять серийных машин вышли из цехов ХТЗ в ноябре 1944 года. Всего же за период производства с 1944 по 1947 годы было произведено 1823 танка Т-44.На фронт, правда, они не поступали и в боевых действиях Второй мировой войны не участвовали.Более того, почти сразу после запуска в производство в конце 1944 года стало ясно, что по вооружению Т-44 не может рассматриваться как основная боевая машина. 85-мм пушка практически исчерпала свои возможности и для борьбы с современными танками не годилась.Было решено начать работы по следующей модификации танка – Т-44Б, оснащенной 100-мм пушкой Д-10. К работе приступили в октябре 1944 года, проектирование завершилось в декабре 1944-го, а опытный образец был изготовлен к февралю 1945 года.Танк успешно прошел испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. От «базовой» модели Т-44 он отличался уже многими вещами: новой пушкой, башней иной конфигурации, двигателем, иной схемой бронирования.Фактически это был уже совершенно другой танк, поэтому вместо литеры «Б» машина получила самостоятельное название, под которым и была вскоре запущена в производство – Т-54.Но это уже совсем другая история.В 1961 году все выпущенные танки Т-44 прошли модернизацию с целью унификации ходовой части с основным советским танком Т-54. Кроме того, машины, получившие обозначение Т-44М, получили приборы ночного наблюдения и увеличенный боекомплект, а на командирском Т-44МК за счёт уменьшения боекомплекта установили вторую радиостанцию.В 1965 году часть Т-44 была переоборудована в бронированные тягачи БТС-4, а в 1966 году оставшиеся танки оборудовали двухплоскостным стабилизатором вооружения, повышающим точность ведения стрельбы с ходу. Эти машины получили обозначение Т-44С. В конце 1970-х годов Т-44 был снят с вооружения Советской Армии.Единственным вооруженным конфликтом, в котором участвовал Т-44, была операция «Вихрь». Кроме того, под конец своей службы машинам всё же довелось «участвовать» в Великой Отечественной войне: в роли немецких танков Pz VI «Тигр» в фильмах «Освобождение» и «Они сражались за Родину».После соответствующей переделки танки становились малоотличимы от немецких машин (за исключением ходовой части).В 2004 году этот танк изображал Pz VI «Тигр» уже в фильме «Бункер». Также этот танк можно увидеть в фильмах «Отец солдата», «Офицеры», «На пути в Берлин», «На дорогах войны», «Родная кровь», где он «играет» роль Т-34-85.