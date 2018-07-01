Купюры за идею. Бери не хочу!

«Скучно жить на белом свете, господа», – сказал нам дорогой Николай Васильевич Гоголь и умер 4 марта 1852 года. А зря, немного нужно было подождать!На пороге мировой истории стояла вторая половина 19-го века и зевала во весь рот, прежде чем начать свой стремительный бег. Через год началась Крымская война (1853-1856), которую увековечил Лев Николаевич Толстой в своих «Севастопольских рассказах» (первое издание в 1855 году), который на скуку не жаловался, жил долго и без долгов. Во второй половине 19-го века развернулась призовая охота на русских императоров, которая даже увенчалась успехом в 1881 году, когда царь Александр Николаевич умер в Петербурге от смертельных ран, нанесённых бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. Времени на скуку не осталось.Впереди была Чикагская выставка 1893 года с показом кухни новейшего образца с электрическим чайником и электрической сковородкой. В конце 19-го века в американском Ричмонде уже ходит троллейбус, сконструирован трехколесный электровелосипед и электроавтомобиль, заряда его 24 батарей под сиденьями хватало на 13 часов работы при полной загрузке – 12 пассажиров (пламенный привет Илону Маску). В 1895 году братья Луи Жан и Огюст Люмьер демонстрируют свое новое изобретение «кинематограф» — удачную комбинацию кинокамеры и проектора.Гоголь мог бы дожить до киносеансов, как дожил Толстой. В 1893 году родился первый в мире промышленный робот: Миннеаполисская компания по производству теплорегуляторов познакомила публику с термостатами для контроля домашней обогревательной системы. Тогда же на рынок выбрасывают электротостер. Из-за ширмы мирового цирка появляется Джордж Вестингауз с электрическим утюгом. Ветродвигатель придуман в эти же годы.В России в 1899 году Василий Васильевич Докучаев создает учение о географических зонах (о взаимодействии всех элементов живой и мертвой природы: рельефа, климата, почв). В Африке, в южноафриканском Натале, в конце 19-го века открывают первый природный заповедник – парк Умфалози, его целью являлось сохранение исчезающих видов животных.В 1895 году Константин Эдуардович Циолковский выпускает книгу «Грезы о Земле и небе», а через несколько лет предлагает проект реактивного двигателя. Граф Цеппелин в то же время изобретает дирижабль с мотором и пользуется унитазом со смывным бачком (его как раз тогда изобрели).Освещение домашнее посредством электричества, телефон… И прочее, прочее, прочее! Всего и не упомнишь.И вот сидит в венском кресле седенький Николай Васильевич Гоголь под софитами киношников и поздравляет дорогого Антона Павловича Чехова с новым веком, с новым счастьем.Не скучно. Как тут соскучишься! 24 октября 1897 года между собой встречались команды «Спорт» и «Василеостровское сообщество футболистов», последняя из которых и записала на свой счёт первую победу в истории российского футбола со счётом 6:0. Тогда ещё не было официальных правил футбола, и первый матч был сыгран по принципу дворового футбола. Футболисты надели лапти и гоняли шарик, набитый перьями. Кто больше раз загнал мяч в сетку ворот за определённое время, тот и победил. Но этот футбольный матч записан как первый в российской истории. В 1901 году уже возникла Петербургская футбольная лига, а спустя 10 лет вовсю шуровала на стадионах Московская футбольная лига.Пролетели век и пара десятилетий с момента обретения человечеством электровафельницы и футбольного мячика. Что бы ещё продвинуть такого интересного, чтоб и слава, и деньги, и государству польза?Дабы не ломать себе голову, можно отправиться на волшебный сайт Фонда президентских грантов. Туда, в волшебную цифровую страну, где ты запихиваешь файл с идеей, а в ответ хрюкнет банкомат и шелестит купюрами! За мной, читатель, за мной, братья и сестры!Кто победитель? На кого равняться? Кому дают рубли? Извольте видеть:Смена социальных технологов “Конструируем инклюзивное будущее”. Сроки реализации 01.06.2018 — 30.06.2018.Организация — Челябинская региональная общественная организация общероссийской общественной организации "Российский Союз молодежи".ИНН 7453041689, ОГРН 1027400011704.Размер гранта 751.832 рублей 60 копеек Общая сумма расходов на реализацию проекта — 1.165.032 рублей 60 копеек.Образовательная программа на смене будет строиться в соответствии с выбранной темой проекта и включать развитие мягких навыков и инклюзивную практику: коммуникативные навыки и тифлокомментирование (с сопровождением общелагерных мероприятий тифлокомментариями), блогинг и этика в работе с аудиторией (в том числе при работе с людьми с инвалидностью), организация спортивных мегасобытий и адаптивный спорт (организация в лагере турниров по голболу и боче), 3D технологии и инклюзия (3D печать макетов зданий, табличек для организации доступной среды). Работу по подготовке административной группы и педсостава к программе, а также семинар по демонстрации результатов будет проводить инклюзивная команда тренеров в области неформального образования.Нет, не за этими очередь займу. Я половину слов не понимаю. Однако вижу, что у парней есть 3D принтер, и они придумали, как его всунуть слепым. Мегаспортивные события – это всегда вроде было к Мутко. Ловкие парни монстра обыграли на мелочах.Ещё один победитель:Региональный центр цифровых компетенций несовершеннолетних «Кодика».Сроки реализации проекта 01.06.2018 — 30.11.2019.Организация — Орловская региональная общественная организация социальной поддержки населения "Красный мост".ИНН 5752038747, ОГРН 1065700000046.В условиях развития цифровой экономики Региональный центр цифровых компетенций несовершеннолетних «Кодика» обеспечит бесплатный доступ 540 несовершеннолетним социально незащищенных категорий к формированию базовых навыков программирования и цифровых компетенций, повысив их личную конкурентоспособность на региональном рынке труда.Эти прекраснодушные люди «палят» в заявке свою контору, которая под крики «ура» и народное ликование в ноябре прошлого года открыла в Орле представительство школы «Кодология» (codologia.ru/orel). Как они сами утверждают, школа «стремительно набирает популярность». К сожалению, занятия в центре платные (1,5 часа — 500 руб.).Размер гранта — 2.522.749 рублей.Общая сумма расходов на реализацию проекта — 3.736.879 р. Для Орла — бешеные деньги. Можно ехать с цыганами и Ларисой Дмитриевной на «Ласточке» кататься.Некоторые проекты сурово отодвигаются грантодателем.Ненужной оказалась Школа ресайклинга — мастерская по переработке пластика. Региональная общественная организация Республики Ингушетия «Агентство развития молодежных и студенческих инициатив» просила 2.640.014 руб. и бралась обеспечить снижение объёма загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами более чем на 12.000 тонн в квартал за счет комплексного подхода: внедрения доступной и уникальной для региона технологии инженера Дейва Хаккенса по переработке пластика. А ещё обещала в период с 1 июня 2018 по 1 марта 2019 г. организовать 1500 пунктов сбора сырья на территории РФ.Как на 1760 рублей (в пересчете на один приемный пункт) открыть пункт приема пластика и переработать гору пластика, я решительно не представляю! Чем не «мёртвые души»? Этих фокусников нужно позвать в бюджетный комитет, в Думу, в Сенат, пусть они поучат уму-разуму отцов экономики России. Может, польза будет бюджету.Вообще, долго анализировать фонд, из которого на грантоискателей сыплются алтыны, без тошноты невозможно. Такое впечатление, что генератор случайных чисел определяет того, кто получит финансирование, а кто нет. Всё какое-то пустословие, информационный мусор и вытье на луну. Всё тщета и пыль под ногами вечности.Скучно жить на белом свете, господа!