11:39 02 июля

«Кинжал» под брюхо. Оценки нового оружия для МиГ-31 неоднозначны

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Напомним, что во время недавнего послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о существовании у РФ нескольких амбициозных программ вооружений. Здесь и ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, и крылатая ракета с ядерной силовой установкой, и подводный аппарат «Посейдон». Но больше всего специалистов заинтересовала ракета Х-47М2 «Кинжал», которая позиционируется как гиперзвуковая: в роли ее носителя выступает самолет МиГ-31К — специальная модификация знаменитого перехватчика.

Интерес вполне понятен. Сообщение о ракете снабдили эффектным роликом с ее запуском, а также анимацией поражения вражеского корабля. Озвученные характеристики тоже поразили многих: скорость ракеты, согласно заявлению президента, составляет 10 Махов, а дальность превосходит 2000 км. При этом «Кинжал» может маневрировать на всех участках полета, обеспечивая тем самым эффективное преодоление неприятельской системы ПРО.


Солидная заявка на успех. Особенно если учесть, что перехватчик МиГ-31 способен развивать скорость до 3000 км/ч. Это может существенно увеличить скорость реакции, если проводить аналогию, например, с применением «Кинжала» с борта стратегических бомбардировщиков или дальнего Ту-22М3.

Неизвестно, впрочем, какие скоростные ограничения накладывает применение «Кинжала» на внешних держателях. Зато известно другое. Перехватчик МиГ-31, переоборудованный в вариант МиГ-31К, лишается возможности штатного применения вооружений других типов, включая новейшие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37. Проще говоря, рассматривать МиГ-31К в качестве перехватчика уже не представляется возможным. Перед нами авиационный ударный комплекс, ориентированный в основном на поражение надводных целей. Логика, нужно полагать, ясна. Ракета с боевой частью в 500 кг почти гарантировано в случае попадания выведет из строя корабль любого класса. Включая новейший авианосец США типа «Джеральд Р. Форд» или проверенный временем «Нимиц».



Курс на гиперзвук

Под современным определением «гиперзвуковое оружие» эксперты понимают крылатую ракету, способную большую часть своего пути, порядка 80%, двигаться с гиперзвуковой скоростью. То есть со скоростью с числом Маха (М) выше пяти. Для поддержания такой скорости используют гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Яркий пример — американская перспективная Boeing X-51: ее можно узнать по характерной форме воздухозаборника. Примерно так же изображают российскую перспективную ракету «Циркон», которая, если верить официальным данным, может вот-вот стать частью арсенала ВМФ. И сделать американскую ПВО полностью неэффективной.

Но это все в теории. На практике же создатели гиперзвукового оружия сталкиваются с очень серьезными трудностями, которые, по мнению ряда экспертов, очень и очень сложно преодолеть. При полете на гиперзвуковой скорости у поверхности ракеты образуется плазма, которая буквально окутывает аппарат, что оказывает огромное влияние на работу навигационных систем, фактически сбивая ракету с толку. Это, возможно, не является препятствием при нанесении ударов по стационарным целям, однако при атаке целей морских, пусть относительно малоподвижных, необходима корректировка на конечном участке полета.



Согласно имеющимся данным, изделие Х-47М2 имеет инерциальную навигационную систему с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ и оптическую головку самонаведения. Но все это не решает проблему наведения ракеты на конечном участке траектории перед поражением цели (при условии полета на гиперзвуковой скорости). Более того, насколько можно судить, ни США, ни Россия, ни Китай пока еще не справились с имеющимися вызовами такого рода. Хотя активно работают в этом направлении.

«Искандер» 2.0

Так чем же является новое оружие России? Действительно ли это прорыв, или же просто детище официальной пропаганды? Если говорить просто, то ракета «Кинжал» оказалась неправильно понятой. Отчасти в этом виноваты СМИ, активно подхватившие официальную точку зрения. На практике «Кинжал» — это довольно мощная баллистическая ракета воздушного базирования, которая представляет угрозу для целого ряда целей. Она не является революционным гиперзвуковым оружием в силу:

1. Отсутствия гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
2. Нерешенных (насколько можно судить) фундаментальных проблем, связанных с наведением ракеты на гиперзвуковой скорости.

Если говорить детально, то перед нами «Искандер» воздушного базирования. О родстве с наземным комплексом, например, писали специалисты известного западного издания «Air&Cosmos» в статье «Le Kinzhal Devoile». Можно еще вспомнить весьма неоднозначное во всех смыслах, но читаемое и обсуждаемое The National Interest. И одного из его бессменных авторов, Дейва Маджумдара, который придерживается такой же позиции.

Чаще всего Х-47М2 рассматривают как авиационный вариант ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М» с дальность полета 480 км. Конечно, не имеет смысла ставить знак равенства между этими ракетами. Авиационный вариант таки или иначе пришлось сильно модернизировать, причем куда сильнее, чем самолет-носитель. Известно, что 9М723 имеет высокую скорость полета — 2100 м/с, однако у цели она падает до 700-800 м/с. Иными словами, перед поражением цели ракета имеет высокую сверхзвуковую, но не гиперзвуковую скорость. Вполне вероятно, что похожими характеристиками обладает аэробаллистический «Кинжал». Иными словами, идейно он находится ближе к советской ракете Х-15 воздушного базирования, чем к американской X-51 или к полумифическому «Циркону».



Это, стоит повториться, не говорит о том, что ракета плоха. Во всяком случае, такого комплекса нет ни у одной из стран мира. И не факт, что он появится в ближайшее время, так как сейчас в тренде другие авиационные средства поражения. Правильность или неправильность избранного создателями Х-47М2 пути покажет время, а вернее, опыт эксплуатации ракеты. При этом очень хочется верить, что «Кинжал» никто не будет использовать в реальном бою.
Автор: Илья Легат


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Комментарии 28

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  1. фрезер (александр) Сегодня, 06:22
    Хотелось бы напомнить, что "неимеющийаналогов" кинжал имеет американский аналог https://topwar.ru/141699-aeroballisticheskaya-rak
    eta-douglas-ws-138a-gam-87-skybolt-ssha.html , притом 60-х годов. Так что не мы первые.
    фрезер
    1. venik (Владимир) Сегодня, 08:00
      Цитата: фрезер
      Хотелось бы напомнить, что "неимеющийаналогов" кинжал имеет американский аналог

      ======
      Извините, но вы уже "задолбали" этим своим "bolt"-ом!!! Если так пошло - то ПЕРВЫМ гиперзвуковым оружием была Королёвская Р-7 , у которой боеголовка входила в плотные слои атмосферы с ГИПЕРЗВУКОВОЙ скоростью!!!!
      venik
      1. фрезер (александр) Сегодня, 08:13
        Цитата: venik
        Цитата: фрезер
        Хотелось бы напомнить, что "неимеющийаналогов" кинжал имеет американский аналог

        ======
        Извините, но вы уже "задолбали" этим своим "bolt"-ом!!! Если так пошло - то ПЕРВЫМ гиперзвуковым оружием была Королёвская Р-7 , у которой боеголовка входила в плотные слои атмосферы с ГИПЕРЗВУКОВОЙ скоростью!!!!

        Просто хотел рассказать всем фанатам анало-говнет, что аналоги есть.
        И Bolt и кинжал квазибаллистические с воздушным стартом.
        Ещё вопросы есть?
        фрезер
        1. umah (Макс) Сегодня, 08:26
          При полете на гиперзвуковой скорости у поверхности ракеты образуется плазма, которая буквально окутывает аппарат, что оказывает огромное влияние на работу навигационных систем, фактически сбивая ракету с толку.
          ...
          Более того, насколько можно судить, ни США, ни Россия, ни Китай пока еще не справились с имеющимися вызовами такого рода. Хотя активно работают в этом направлении..


          Враки. Ракета системы А-135 "Амур" при гиперзвуковых скоростях управляется на начальном и среднем участках полета командами с земли, а на конечном участке ракету ведет головка самонаведения. Так что проблема прохождения сигнала через плазменный кокон была решена еще в Советском Союзе.
          umah
        2. venik (Владимир) Сегодня, 08:32
          Цитата: фрезер
          Ещё вопросы есть?

          ========
          Есть КОММЕНТАРИИ к Комментарию!!!!
          Вы вообще-то РАЗНИЦУ между объектами, совершающими полет ВНЕ атмосферы и входящими в плотные слои атмосферы с ГИПЕРЗВУКОВОЙ скоростью и объектами совершающими ВЕСЬ полет в атмосфере ПОНИМАЕТЕ???
          А разницу между чисто ИНЕРЦИАЛЬНОЙ системой наведения и КОРРЕКЦИЕЙ 9отвнешних источников) с САМОНАВЕДЕНИЕМ на конечном этапе???
          Нет??? Ну тогда и ГОВОРИТЬ - НЕ О ЧЁМ!!!
          ВСЕ (без исключения!!) головки МБР - тоже гиперзвуковые!! Но, в плотных слоях атмосферы - они - НЕУПРАВЛЯЕМЫ и летят как "кирпич, по законам баллистики".... Отсюда и точность "плюс-минус одна галоша", что делает их применение в неядерном исполнении абсолютно БЕССМЫСЛЕННЫМ!!!
          Здесь же идет речь об аппаратах, совершающих УПРАВЛЯЕМЫЙ полет в АТМОСФЕРЕ и имеющих высокоточную систему КОРРЕКЦИИ и НАВЕДЕНИЯ!!!
          P.S. Когда человек "ляпнет" глупость - это не страшно - ВСЕ люди иногда ошибаются! Но, когда человек в глупости УПОРСТВУЕТ...... request
          venik
          1. фрезер (александр) Сегодня, 08:56
            Цитата: venik
            Цитата: фрезер
            Ещё вопросы есть?

            ========
            Есть КОММЕНТАРИИ к Комментарию!!!!
            Вы вообще-то РАЗНИЦУ между объектами, совершающими полет ВНЕ атмосферы и входящими в плотные слои атмосферы с ГИПЕРЗВУКОВОЙ скоростью и объектами совершающими ВЕСЬ полет в атмосфере ПОНИМАЕТЕ???
            А разницу между чисто ИНЕРЦИАЛЬНОЙ системой наведения и КОРРЕКЦИЕЙ 9отвнешних источников) с САМОНАВЕДЕНИЕМ на конечном этапе???
            Нет??? Ну тогда и ГОВОРИТЬ - НЕ О ЧЁМ!!!
            ВСЕ (без исключения!!) головки МБР - тоже гиперзвуковые!! Но, в плотных слоях атмосферы - они - НЕУПРАВЛЯЕМЫ и летят как "кирпич, по законам баллистики".... Отсюда и точность "плюс-минус одна галоша", что делает их применение в неядерном исполнении абсолютно БЕССМЫСЛЕННЫМ!!!
            Здесь же идет речь об аппаратах, совершающих УПРАВЛЯЕМЫЙ полет в АТМОСФЕРЕ и имеющих высокоточную систему КОРРЕКЦИИ и НАВЕДЕНИЯ!!!
            P.S. Когда человек "ляпнет" глупость - это не страшно - ВСЕ люди иногда ошибаются! Но, когда человек в глупости УПОРСТВУЕТ...... request

            Похоже вы как и чукча, не читатель а писатель.
            Ещё раз повторю ( авось дойдёт), и кинжал и skybolt - квазибаллистические ракеты воздушного старта. И та и другая в космос не выходят.
            И при чем здесь система наведения? Разница между ракетами 55 лет.
            Компренте.
            фрезер
          2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:29
            "Здесь же идет речь об [гиперзвуковых] аппаратах, совершающих УПРАВЛЯЕМЫЙ
            полет в АТМОСФЕРЕ и имеющих высокоточную систему КОРРЕКЦИИ и НАВЕДЕНИЯ!!!"////

            Все правильно.
            Таких аппаратов пока нет. Кинжал-Искандер - НЕ такой аппарат.
            voyaka uh
        3. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 08:57
          Ещё вопросы есть?
          Разумеется !
          Что еще у них общего , кроме воздушного пуска ?
          sivuch
          1. фрезер (александр) Сегодня, 09:05
            Цитата: sivuch
            Ещё вопросы есть?
            Разумеется !
            Что еще у них общего , кроме воздушного пуска ?

            Ещё раз отвечу.
            Скорость полёта, квазибаллистическая траектория, дальность. Хватит или нет.
            фрезер
            1. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 11:33
              ответил в параллельной ветки . так что не хватит .
              sivuch
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:30
      Где? На вооружении стоит?
      А в России с 30-х гиперболоид есть. В книге описан подробно. Ну и как?
      Горный стрелок
  2. NKVD (Игорь) Сегодня, 07:38
    Все это предвыборный плохо поставленный спектакль призванный запудрить мозги избирателям.
    NKVD
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:52
      Цитата: NKVD
      Все это предвыборный плохо поставленный спектакль призванный запудрить мозги избирателям

      То есть, не будь этого видео обращения. Путин проиграл бы выборы? Вы свои таблетки алкоголем не запивайте wink
      Chertt
  3. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:43
    "Ракета с боевой частью в 500 кг почти гарантировано в случае попадания выведет из строя корабль любого класса. Включая новейший авианосец США типа «Джеральд Р. Форд» или проверенный временем «Нимиц»." Автор подцепил вирус "неимеетаналогов", обычных торпед нужно 5-6, чтобы потопить авианосец. Так что, не 500кг, а полноценная эскадрилья с такими ракетами нужна, чтобы потопить авианосец.
    Nix1986
    1. Старшой Сегодня, 07:56
      Автор и пишет "вывести из строя", а не потопить...
      После попадания одного кинжала авианосец гарантировано выходит из боевых действий.
      Старшой
    2. venik (Владимир) Сегодня, 08:10
      Цитата: Nix1986
      "Ракета с боевой частью в 500 кг почти гарантировано в случае попадания выведет из строя корабль любого класса.

      ========
      Здесь ключевыми словами являются именно "выведет из строя"!!!! Авианосец, чтобы вывести из строя - не обязательо ТОПИТЬ - достаточно "раскурочить" ему полётную палубу!!! Далее он превращается в ПЛАВУЧИЙ СКЛАД авиатехники (да еще и горящий!)!!! А 500 кг современного ВВ (в тротилловом эквиваленте это будет не менее 1.5 - 2 тонн) - вполне на это способны!!!
      ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читайте статью!!! hi
      venik
      1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 09:02
        Если задача про просто вывести строя, то да, одной может и хватить, с учетом того насколько там всё скучено. Ну или внедрить одного летчика уровня Маккейна laughing
        Nix1986
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:32
        Цитата: venik
        достаточно "раскурочить" ему полётную палубу!!!

        А ещё лучше, на мой взгляд — влепить в реакторный отсек. Тогда половину группировки надо будет дезактивировать.
        Avis-bis
    3. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 09:01
      У современных торпед калибра 533мм БЧ всего 200-максимум 300 кг . И ,что главное , их кинетическая энергия практически равна 0
      sivuch
  4. venik (Владимир) Сегодня, 07:50
    ".....Она не является революционным гиперзвуковым оружием в силу:

    1. Отсутствия гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
    2. Нерешенных (насколько можно судить) фундаментальных проблем, связанных с наведением ракеты на гиперзвуковой скорости....."
    ========
    Вот это ОТКРЫТИЕ!!!!! Оказывается "гиперзвуковыми" можно считать ТОЛЬКО системы оснащенные ПРЯМОТОЧНЫМ гиперзвуковым двигателем????? БРЕД какой то!!!!! laughing
    "Нерешенные задачи во области наведения" ???? Полный маразм!!!! Сразу возникает вопрос - А КАК же она (ракета) собственно наводится??? А ведь НАВОДИТСЯ!!! fool На видео - показано попадание в "10-очку", с отклонением в пару метров!!!!
    ========
    Резюме - статья - ПОЛНОЕ ФУФЛО!!!! Автору - ЖИРНЫЙ "-"!!!! И зачем только люди с подобным псевдонаучным" бредом на ВО лезут?? Себя любимого показать??? am
    venik
    1. Narak-zempo Сегодня, 08:34
      Цитата: venik
      "Нерешенные задачи во области наведения" ???? Полный маразм!!!! Сразу возникает вопрос - А КАК же она (ракета) собственно наводится??? А ведь НАВОДИТСЯ!!! fool На видео - показано попадание в "10-очку", с отклонением в пару метров!!!!

      Читайте внимательнее и не выставляйте собственную неграмотность напоказ.
      Аппарат, движущийся с гиперзвуковой скоростью разогревается от трения о воздух до такой степени, что на поверхности образуется слой плазмы. Для тех, кто в танке, плазма - ионизированный газ, в котором с атомов ободраны электроны. Так вот, плазма непроницаема для радиоволн (поэтому, кстати, нет связи с космическими кораблями во время спуска и торможения в атмосфере). И ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, не может наводиться ни командами извне, ни по собственному радару, ни принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС - только лететь в заданный район, управляемая инерциальной системой. И там для окончательного наведения на цель ей надо снизить скорость, чтобы остыть. А тогда она сразу превращается из гиперзвуковой в обычную, вполне доступную для перехвата штатными средствами ПВО.
      Проблему прокола плазмы американцы пытались решить на противоракете "Спринт", действуя "в лоб" - разместив передатчик мегаваттного класса. Но там было проще, потому что она предназначалась для перехвата боеголовок непосредственно над своими позициями.
      Narak-zempo
      1. venik (Владимир) Сегодня, 09:26
        Цитата: Narak-zempo
        Читайте внимательнее и не выставляйте собственную неграмотность напоказ.
        Аппарат, движущийся с гиперзвуковой скоростью разогревается от трения о воздух до такой степени, что на поверхности образуется слой плазмы. Для тех, кто в танке, плазма - ионизированный газ, в котором с атомов ободраны электроны. Так вот, плазма непроницаема для радиоволн (поэтому, кстати, нет связи с космическими кораблями во время спуска и торможения в атмосфере).

        =========
        Что вы говорите??? А я и не знал!!!!!
        Вот только маленькое замечание (вернее парочку!)
        Во-первых - плазма САМА реагирует на внешнее электромагнитное поле, ибо под воздействием ЭМИ, параметры плазмы меняются!!! А значит при определенных обстоятельствах может служить некоей ПРИЁМНОЙ антенной! Не знали???
        Второе:
        Цитата: Narak-zempo
        И там для окончательного наведения на цель ей надо снизить скорость, чтобы остыть.
        ОСТЫТЬ???? Остывать ей НЕ НУЖНО - нужно КРАТКОВРЕМЕННО сбросить скорость для уменьшении силы трения до пороговой границы (образования плазмы). После чего произвести "прицеливание", и набрать скорость......
        Для справки с к примеру высоты 50 км и дальности 50 км до цели при скорости 10 тыс км/ч, ракета долетит до цели за 25 секунд! Этого крайне МАЛО для эффективного срабатывания системы ПРО!
        Вот где-то так!!! Почему то мне кажется, что примерно так "Кинжал" и работает.... hi
        venik
  5. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:04
    Раздражает, что авторы подобных статей предлагают какие-то выводы, основанные на своих исключительно домыслах.
    Beltasir Matyagu
  6. lucul (Виталий) Сегодня, 10:18
    Цитата: Nix1986
    "Ракета с боевой частью в 500 кг почти гарантировано в случае попадания выведет из строя корабль любого класса. Включая новейший авианосец США типа «Джеральд Р. Форд» или проверенный временем «Нимиц»." Автор подцепил вирус "неимеетаналогов", обычных торпед нужно 5-6, чтобы потопить авианосец. Так что, не 500кг, а полноценная эскадрилья с такими ракетами нужна, чтобы потопить авианосец.

    Да-да-да кошерные авианосцы потопить почти невозможно , слышали эти сказки , слышали. ))
    Хочу вот только напомнить про Маккейна и авианосец Форестол .))
    lucul
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:38
      Пожар на Форрестоле случился во время Вьетнамской войны в 1967 году.
      Авианосец вернули в строй и он оставался в американском ВМФ до 1993 года.
      Со времени Второй мировой войны ни один авианосец не был утоплен
      во время военных действий.
      voyaka uh
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 11:21
        Цитата: voyaka uh
        Со времени Второй мировой войны ни один авианосец не был утоплен во время военных действий.

        Вы забыли дописать: во время военных действий с папуасами. laughing
        Boris55
  7. demiurg (валера) Сегодня, 10:47
    Кинжал это очень мобильная БРСД с дальностью 2000км. По факту договор РСМД не нарушается, как никак воздушное базирование. А его побочная эксплуатация как ПКР, это всего лишь приятный бонус.
    demiurg
  8. Семенов Сегодня, 11:16
    Не припомню, чтобы лидеры государств подробно говорили и показывали о засекреченных вооружениях. Вероятно, основная цель - "пугануть вражину", а то действительно распоясались последнее время, кого хотят, того и Топорами нагибают.
    Семенов
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