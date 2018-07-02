«Кинжал» под брюхо. Оценки нового оружия для МиГ-31 неоднозначны

Напомним, что во время недавнего послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о существовании у РФ нескольких амбициозных программ вооружений. Здесь и ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, и крылатая ракета с ядерной силовой установкой, и подводный аппарат «Посейдон». Но больше всего специалистов заинтересовала ракета Х-47М2 «Кинжал», которая позиционируется как гиперзвуковая: в роли ее носителя выступает самолет МиГ-31К — специальная модификация знаменитого перехватчика.Интерес вполне понятен. Сообщение о ракете снабдили эффектным роликом с ее запуском, а также анимацией поражения вражеского корабля. Озвученные характеристики тоже поразили многих: скорость ракеты, согласно заявлению президента, составляет 10 Махов, а дальность превосходит 2000 км. При этом «Кинжал» может маневрировать на всех участках полета, обеспечивая тем самым эффективное преодоление неприятельской системы ПРО.Солидная заявка на успех. Особенно если учесть, что перехватчик МиГ-31 способен развивать скорость до 3000 км/ч. Это может существенно увеличить скорость реакции, если проводить аналогию, например, с применением «Кинжала» с борта стратегических бомбардировщиков или дальнего Ту-22М3.Неизвестно, впрочем, какие скоростные ограничения накладывает применение «Кинжала» на внешних держателях. Зато известно другое. Перехватчик МиГ-31, переоборудованный в вариант МиГ-31К, лишается возможности штатного применения вооружений других типов, включая новейшие ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37. Проще говоря, рассматривать МиГ-31К в качестве перехватчика уже не представляется возможным. Перед нами авиационный ударный комплекс, ориентированный в основном на поражение надводных целей. Логика, нужно полагать, ясна. Ракета с боевой частью в 500 кг почти гарантировано в случае попадания выведет из строя корабль любого класса. Включая новейший авианосец США типа «Джеральд Р. Форд» или проверенный временем «Нимиц».Под современным определением «гиперзвуковое оружие» эксперты понимают крылатую ракету, способную большую часть своего пути, порядка 80%, двигаться с гиперзвуковой скоростью. То есть со скоростью с числом Маха (М) выше пяти. Для поддержания такой скорости используют гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Яркий пример — американская перспективная Boeing X-51: ее можно узнать по характерной форме воздухозаборника. Примерно так же изображают российскую перспективную ракету «Циркон», которая, если верить официальным данным, может вот-вот стать частью арсенала ВМФ. И сделать американскую ПВО полностью неэффективной.Но это все в теории. На практике же создатели гиперзвукового оружия сталкиваются с очень серьезными трудностями, которые, по мнению ряда экспертов, очень и очень сложно преодолеть. При полете на гиперзвуковой скорости у поверхности ракеты образуется плазма, которая буквально окутывает аппарат, что оказывает огромное влияние на работу навигационных систем, фактически сбивая ракету с толку. Это, возможно, не является препятствием при нанесении ударов по стационарным целям, однако при атаке целей морских, пусть относительно малоподвижных, необходима корректировка на конечном участке полета.Согласно имеющимся данным, изделие Х-47М2 имеет инерциальную навигационную систему с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, ДРЛОиУ и оптическую головку самонаведения. Но все это не решает проблему наведения ракеты на конечном участке траектории перед поражением цели (при условии полета на гиперзвуковой скорости). Более того, насколько можно судить, ни США, ни Россия, ни Китай пока еще не справились с имеющимися вызовами такого рода. Хотя активно работают в этом направлении.Так чем же является новое оружие России? Действительно ли это прорыв, или же просто детище официальной пропаганды? Если говорить просто, то ракета «Кинжал» оказалась неправильно понятой. Отчасти в этом виноваты СМИ, активно подхватившие официальную точку зрения. На практике «Кинжал» — это довольно мощная баллистическая ракета воздушного базирования, которая представляет угрозу для целого ряда целей. Она не является революционным гиперзвуковым оружием в силу:Если говорить детально, то перед нами «Искандер» воздушного базирования. О родстве с наземным комплексом, например, писали специалисты известного западного издания «Air&Cosmos» в статье «Le Kinzhal Devoile». Можно еще вспомнить весьма неоднозначное во всех смыслах, но читаемое и обсуждаемое The National Interest. И одного из его бессменных авторов, Дейва Маджумдара, который придерживается такой же позиции.Чаще всего Х-47М2 рассматривают как авиационный вариант ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М» с дальность полета 480 км. Конечно, не имеет смысла ставить знак равенства между этими ракетами. Авиационный вариант таки или иначе пришлось сильно модернизировать, причем куда сильнее, чем самолет-носитель. Известно, что 9М723 имеет высокую скорость полета — 2100 м/с, однако у цели она падает до 700-800 м/с. Иными словами, перед поражением цели ракета имеет высокую сверхзвуковую, но не гиперзвуковую скорость. Вполне вероятно, что похожими характеристиками обладает аэробаллистический «Кинжал». Иными словами, идейно он находится ближе к советской ракете Х-15 воздушного базирования, чем к американской X-51 или к полумифическому «Циркону».Это, стоит повториться, не говорит о том, что ракета плоха. Во всяком случае, такого комплекса нет ни у одной из стран мира. И не факт, что он появится в ближайшее время, так как сейчас в тренде другие авиационные средства поражения. Правильность или неправильность избранного создателями Х-47М2 пути покажет время, а вернее, опыт эксплуатации ракеты. При этом очень хочется верить, что «Кинжал» никто не будет использовать в реальном бою.