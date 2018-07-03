Система ПВО Вьетнама (часть 1)

Вьетнамские зенитчики с пулемётом MG-34

Подвеска 227-кг авиабомб на истребитель F8F

Противолодочный самолёт PB4Y-2 ВМС Франции

Вьетнамский зенитный расчёт 12,7-мм пулемёта ДШК

Вьетнамские зенитчики и сбитый военно-транспортный самолёт С-119

T-28D

Военно-транспортный самолёт C-123

Истребители МиГ-17 из числа 36 самолетов первой партии, переданных ВВС ДРВ

За спиной вьетнамского военнослужащего зенитная ракета В-750В на пусковой установке СМ-90

Вьетнамский расчёт с ЗПУ-2

Подготовка северовьетнамского истребителя МиГ-17Ф к боевому вылету

F-4C с двумя ракетами AGM-12 Bullpup

Пилоты вьетнамских МиГ-17Ф спешат занять места в кабинах своих самолётов

МиГ-17ПФ

J-5 в камуфляжной окраске, принятой в ВВС ДРВ в начале 70-х

Вьетнамские МиГ-21 различных модификаций

Фронтовой истребитель МиГ-21Ф-13

Фронтовой перехватчик МиГ-21ПФ с ракетами Р-3С

Самолёт РЭБ и радиоэлектронной разведки RB-66C

F-100F Wild Weasel 6234-го Тактического истребительного авиакрыла

Момент поражения зенитной ракетой истребителя-бомбардировщика F-105

Разведывательный БПЛА AQM-34

РЛС П-15

ЗСУ Тип 63

ЗСУ-57-2 во Вьетнаме

По материалам:

https://www.flying-tigers.co.uk/2018/vietnam-peoples-air-force-new-corgi-announcement-new-model-arrivals-and-updated-photo-gallery/

http://pvo.guns.ru/s75/s75.htm

https://theaviationist.com/2014/03/13/wild-weasel-f-100/

https://airport.cv.ua/sistema-pvo-severnogo-vetnama/

http://army.lv/ru/PVO-v-lokalnih-voynah-i-vooruzhennih-konfliktah-Vetnam/2632/4716

https://warspot.ru/3537-zenitnye-rakety-vo-vietname-pervaya-krov

http://www.airaces.ru/stati/sovetskie-specialisty-vvs-i-pvo-vo-vetname.html

https://vpk.name/news/172728_vetnam_predstavil_modificirovannuyu_versiyu_rls_p19.html

https://coollib.com/b/255638/read

http://arsenal-info.ru/b/book/26184032/8

http://www.plam.ru/transportavi/tehnika_i_vooruzhenie_2003_04/p2.php

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Вьетнамской народной армии официально были образованы 1 мая 1959 года. Однако фактическое формирование зенитных частей началось в конце 40-х годов в ходе антиколониального восстания, которое вскоре превратилось в полномасштабную национально-освободительную войну.Вьетнамские партизанские формирования вели успешные наступательные операции на земле, но их действия сильно сковывала французская авиация. На первых порах во вьетнамских отрядах не было специализированного зенитного вооружения, и бомбово-штурмовым ударам авиации вьетнамцы могли противопоставить только огонь из стрелкового оружия и искусство маскировки в джунглях. Дабы избежать потерь от воздушных налётов, вьетнамские партизаны часто нападали на опорные пункты, занятые французскими войсками в ночное время, весьма неплохие результаты давали засады в джунглях, устраиваемые на путях снабжения французских гарнизонов. В результате французы были вынуждены использовать для снабжения и переброски войск транспортную авиацию и тратить немалые силы на охрану и оборону авиабаз.В 1948 году французское командование попыталось переломить ситуацию в Индокитае в свою пользу. С целью окружения партизан, захвата или физической ликвидации руководства Вьетминя было высажено несколько крупных воздушных десантов. Действия десантников поддерживали истребители Spitfire Mk.IX и палубные пикирующие бомбардировщики SBD-5 Dauntless, действующие с авианосца Arromanches и наземных аэродромов. В ходе операции, проходившей в период с 29 ноября 1948 по 4 января 1949 года, «Донтлессы» совершили столько же вылетов на бомбардировку, сколько вся авиация экспедиционного корпуса за весь 1948 год. Однако несмотря на привлечение крупных сил и значительные затраты операция не достигла своей цели, а отряды партизан избежали окружения, уклонившись от прямого столкновения с парашютистами и растворились в джунглях. При этом пилоты «Донтлессов» и «Спитфайров» отмечали увеличившуюся интенсивность зенитного противодействия. Теперь по самолётам помимо лёгкого стрелкового оружия стреляли 25-мм зенитные автоматы Тип 96, оставшиеся в наследство от японской армии и захваченные у французов 12,7-мм пулемёты Browning M2 и 40-мм зенитные автоматы Bofors L/60. Хотя из-за недостатка опыта у вьетнамских зенитчиков точность огня была невысока, французские самолёты регулярно возвращались из боевых вылетов с пробоинами. Всего к концу 1949 года партизаны сбили три и повредили более двух десятков самолетов. Несколько самолётов, получивших боевые повреждения, разбились при заходе на посадку.Надо сказать, что французская авиационная группировка была достаточно пёстрой. К бомбово-штурмовым ударам позиций повстанцев помимо Spitfire Mk.IX и SBD-5 Dauntless привлекались трофейные японские Ki-21, Ki-46, Ki-51 и Ki-54. В качестве бомбардировщиков использовались бывшие немецкие транспортники J-52 и С-47 Skytrain, полученные от американцев. Во второй половине 1949 года изношенные самолёты японского и британского производства заменили американские истребители Р-63С Kingkobra. Благодаря наличию на борту 37-мм пушки, четырёх крупнокалиберных пулемётов и возможности нести бомбовую нагрузку массой 454 кг Р-63С были способны наносить мощные бомбово-штурмовые удары. Впрочем, партизаны тоже не сидели сложа руки, в 1949 году после прихода в Китае к власти Мао Цзэдуна вьетнамские коммунисты начали получать военную помощь. Помимо лёгкого стрелкового оружия и миномётов в их распоряжении появились 12,7-мм зенитные пулемёты ДШК и 37-мм зенитные автоматы 61-К. Уже в январе 1950 года недалеко от границы с КНР плотным огнём 37-мм зениток была сбита первая «Кингкобра». По мере обретения партизанами опыта увеличилась и результативность зенитного огня из стрелкового оружия. В небольших отрядах, где не было специализированных зениток, для отражения воздушных налётов применяли станковые и ручные пулемёты, а также практиковали сосредоточенную залповую стрельбу по одному самолёту. Зачастую это приводило к тому, что французские пилоты, попав под плотный огонь, предпочитали не рисковать и избавлялись от боевой нагрузки, сбросив её с большой высоты.Стрелковое оружие у партизан было самым разнообразным. На первых порах отряды Вьетминя вооружались в основном винтовками и пулемётами японского и французского производства. После установления в январе 1950 года дипломатических отношений Советский Союз начал оказывать Демократической Республике Вьетнам военную помощь. При этом вьетнамцам в 50-е годы было передано значительное количество немецкого стрелкового оружия, захваченного советскими войсками в качестве трофеев в годы Великой Отечественной Войны. Патроны для винтовок и пулеметов, произведённых в Германии, поступали из КНР, где оружие калибра 7,92×57 мм официально состояло на вооружении.Вначале 50-х французы перебросили в Индокитай полученные от США палубные истребители F6F-5 Hellcat. В целом эта машина неплохо подходила для противопартизанских действий. Спереди от зенитного огня пилота прикрывал мощный и надёжный звездообразный мотор воздушного охлаждения. А встроенное вооружение из шести крупнокалиберных пулемётов позволяло выкашивать в джунглях настоящие просеки. В состав внешней боевой нагрузки массой до 908 кг входили 227 кг авиабомбы и 127-мм реактивные снаряды. Также против партизан во Вьетнаме действовали четыре десятка двухмоторных бомбардировщиков американского производства В-26 Invader. Этот весьма удачный бомбардировщик проявил себя как очень эффективный антиповстанческий самолёт. Он мог нести 1800 кг бомб, а в передней полусфере имелось до восьми 12,7-мм пулемётов. Одновременно с боевыми машинами французы в виде военной помощи получали из США военно-транспортные C-119 Flying Boxcar. Которые использовались для сброса баков с напалмом, снабжения изолированных гарнизонов и высадки парашютных десантов. Впрочем, после того как огнём 37-мм зенитных автоматов были сбиты несколько С-47 и С-119, вьетнамские зенитчики отучили пилотов военно-транспортных самолётов от полётов на высоте менее 3000 м.В первой половине 1951 года в авиаударах начали принимать участие истребители F8F Bearcat. Как раз в это время «Биркэты» начали снимать с вооружения ВМС США и их безвозмездно передали французам. Палубные истребители F8F поздних серий были вооружены четырьмя 20-мм пушками и могли нести 908 кг бомб и НАР.В роли «стратегических» бомбардировщиков французы использовали шесть тяжелых противолодочных самолётов PB4Y-2 Privateer. Эта машина, созданная на базе дальнего бомбардировщика B-24 Liberator, могла нести бомбовую нагрузку массой 5800 кг. С учётом палубной авиации, базировавшейся на французских авианосцах, против вьетнамцев действовало более 300 истребителей и бомбардировщиков. Но, несмотря на высокую интенсивность авиаударов, переломить ход боевых действий в Индокитае французскому экспедиционному контингенту не удалось.Весной 1953 года отряды вьетнамских коммунистов начали действовать в соседнем Лаосе. В ответ французское командование решило перерезать пути снабжения партизан, и недалеко от границы с Лаосом в районе населённого пункта Дьен Бьен Фу создало крупную военную базу с аэродромом, где базировалось шесть самолётов-разведчиков и шесть истребителей. Общая численность гарнизона составляла 15 тыс. В марте 1954 года началось сражение за Дьен Бьен Фу, которое стало решающей битвой в этой войне. Для зенитного прикрытия наступающих вьетнамских войск общей численностью около 50 тыс. было использовано более 250 37-мм зенитных орудий и 12,7-мм пулемётов.Одновременно с началом наступательной операции, вьетнамские диверсанты уничтожили на авиабазах Гиа Лам и Кат Би 78 боевых и транспортных самолётов, что существенно ухудшило возможности французского контингента. Попытки снабжения гарнизона Дьен Бьен Фу с воздуха пресекались сильным зенитным огнём. После того как насколько самолётов были сбиты и повреждены во время захода на посадку, грузы стали сбрасывать на парашютах, но точность сброса была низкой и примерно половина припасов доставалась осаждающим. Несмотря на усилия французских пилотов, им не удалось остановить наступательный порыв вьетнамцев. В ходе осады Дьен Бьен Фу огнём зениток было сбито 62 боевых и транспортных самолета и повреждено еще 167.7 мая 1954 года гарнизон базы Дьен Бьен Фу капитулировал. В плен сдалось 10 863 французских военнослужащих и азиатов, воевавших на их стороне. Вся техника, находившаяся в Дьен Бьен Фу, была либо уничтожена, либо захвачена. Группировка французских войск в Индокитае понесла серьёзные потери в живой силе, технике и вооружении. Кроме того, капитуляция крупного гарнизона нанесла большой урон престижу и влиянию Франции на международном уровне. Итогом поражения под Дьен Бьен Фу, который во Вьетнаме принято считать своим Сталинградом, стало начало мирных переговоров и вывод французских войск из Индокитая. После официального прекращения боевых действий, согласно соглашению, заключённому в Женеве, Вьетнам был разделён на две части по 17-й параллели, с перегруппировкой Вьетнамской народной армии на север и сил Французского Союза на юг. В 1956 году предусматривалось проведение свободных выборов и объединение страны. В октябре 1955 года в результате провозглашения в южной части Республики Вьетнам и отказа от проведения свободных выборов выполнение Женевских соглашений было сорвано.Понимая, что пока страна разделена на две части мира в регионе не будет, руководство ДРВ использовало передышку для укрепления своей обороноспособности. В конце 50-х началось построение централизованной системы ПВО Северного Вьетнама. Вокруг Ханоя появились батареи 85 и 100-мм зенитных орудий с радиолокационным наведением и прожекторные установки. Общая численность зенитных орудий калибра 37-100-мм, имеющихся в ДРВ, в 1959 году превысила 1000 единиц. Регулярные части вьетнамской армии насыщались техникой и вооружением советского производства. С учётом опыта борьбы с французской авиацией, особое внимание уделялось навыкам ведения огня по воздушным целям из стрелкового оружия. В конце 50-х для несколько групп китайских курсантов было отправлено для обучения в СССР и КНР. Одновременно шло строительство взлётно-посадочных полос, укрытий для самолётов, ремонтных мастерских, складов топлива и авиационного вооружения. В начале 60-х в ДРВ функционировало уже несколько радиолокационных постов, оснащённых РЛС П-12 и П-30. В 1964 году в окрестностях Ханоя были образованы два учебных центра, в которых советские специалисты вели подготовку вьетнамских расчётов ПВО.Первым северовьетнамским боевым самолетом, на котором была достигнута воздушная победа, стал поршневой учебно-тренировочный T-28 Trojan, который активно применялся в качестве лёгкого контрпартизанского самолёта во время Вьетнамской войны. Двухместный «Троян» развивал скорость 460 км/ч и мог нести боевую нагрузку до 908 кг, в том числе крупнокалиберные пулемёты в подвесных гондолах.В сентябре 1963 года пилот Королевских ВВС Лаоса угнал «Троян» в ДРВ. После того как вьетнамские пилоты освоили эту машину, в январе 1964 года Т-28 начали поднимать на перехват американских самолётов, которые регулярно осуществляли полёты над Северным Вьетнамом. Конечно, угнаться за реактивными разведчиками поршневой «Троян» не мог, но в ночное время американцы частенько летали над ДВР на транспортных самолётах, приспособленных для ведения разведки и выполнения специальных заданий. Удача улыбнулась вьетнамцам ночью 16 февраля 1964 года, экипаж Т-28, получив целеуказание от наземной РЛС в приграничном с Лаосом районе, при свете Луны обнаружил и расстрелял в воздухе военно-транспортный самолёт C-123 Provider.В феврале 1964 года в ДРВ появились первые реактивные истребители, в Ханой из СССР прибыла партия из 36 одноместных МиГ-17Ф и двухместных учебно-тренировочных МиГ-15УТИ. Все самолёты поступили в 921-й истребительный авиационный полк. К середине 60-х МиГ-17Ф уже не являлся последним достижением советского авиапрома, но при грамотном использовании этот истребитель мог представлять серьёзную опасность для более современных боевых самолётов.К достоинствам МиГ-17Ф относились легкость управления, хорошая манёвренность, простая и надёжная конструкция. Скорость полёта истребителя вплотную приближалась к звуковому барьеру, а мощное вооружение включало в себя одну 37 и две 23-мм пушки.Практически одновременно с поставкой реактивных МиГов в Северный Вьетнам были отправлены ЗРК СА-75М «Двина». Это была упрощённая экспортная модификация комплекса со станцией наведения зенитных ракет, работающей в 10-сантиметровом диапазоне. В войсках ПВО СССР в начале 60-х уже имелись зенитно-ракетные комплексы С-75М «Волхов» со станцией наведения, работающей в 6-см частотном диапазоне. Однако в 60-е годы Советский Союз, опасаясь, что более совершенные ЗРК могут попасть в Китай, не осуществлял их поставку во Вьетнам. Эксплуатация всех модификаций «семьдесятпяток» затруднялась необходимостью заправки ракет жидким топливом и окислителем.Тем не менее, ЗРК СА-75М были ценным приобретением для ПВО ДРВ. Дальность поражения воздушных целей достигала 34 км, а максимальная досягаемость по высоте — 25 км. В составе зенитно-ракетного дивизиона имелось шесть пусковых установок с готовыми к запуску ракетами В-750В, ещё 18 ЗУР должны были находиться на транспортно-заряжающих машинах и в хранилищах. При боевой работе дивизиона в составе полка или бригады для поиска воздушных целей использовались целеуказания, выдаваемые с командного пункта части. Кроме того, отдельный зрдн СА-75М мог вести боевые действия самостоятельно с использованием придаваемых ему РЛС П-12 и радиовысотомера ПРВ-10.В начале 60-х объектовая и армейская ПВО Северного Вьетнама была усилена 57-мм зенитными автоматами С-60 с радиолокационным наведением и 14,5-мм одинарными, спаренными и счетверёнными зенитными пулемётными установками.Огонь ЗУ-2, ЗПУ-2 и ЗПУ-4 был особенно губителен для штурмовиков и боевых вертолетов, действующих на малых высотах. 14,5-мм пулемётные установки способны эффективно бороться с прикрытыми бронёй воздушными целями на дальности до 1000-1500 м.Часть 14,5-мм спаренных зенитных установок в модификации ЗПТУ-2 была установлена на бронетранспортёры БТР-40А. Помимо советской техники в северовьетнамской армии имелось некоторое количество импровизированных ЗСУ в виде бывших французских 40-мм автоматов Bofors L/60, установленных на шасси грузовиков GMC. Также широко использовались 12,7-мм ЗПУ, смонтированные на различные транспортные средства.В это время в Южном Вьетнаме набирало силу партизанское движение. Большая часть крестьян, проживающих на юге страны, было недовольно политикой, проводимой президентом Нго Динь Зьемом, и поддерживало Народный фронт освобождения Южного Вьетнама, лидеры которого обещали передать землю в собственность тем, кто её обрабатывает. Северовьетнамские коммунисты, не видя мирных путей воссоединения страны, сделали выбор в пользу поддержки южновьетнамских партизан. В середины 1959 года начались поставки оружия и боеприпасов на юг. Также туда отправились военные специалисты, выросшие в этих местах и оказавшиеся на севере после раздела страны. На первом этапе нелегальная переброска людей и вооружений происходила через демилитаризованную зону, но после военных успехов коммунистических повстанцев в Лаосе доставка начала осуществляться через лаосскую территорию. Так возникла «Тропа Хо Ши Мина», пролегавшая через Лаос и далее на юг, заходя на территорию Камбоджи. В 1960 году под контролем «Вьетконга» оказались многие сельские районы Южного Вьетнама. Желая не допустить расширения коммунистического влияния в Юго-Восточной Азии, во вьетнамский конфликт вмешались американцы. Дело уже не ограничивалось поставками оружия и финансовой поддержкой, и в конце 1961 года в Южный Вьетнам были переброшены две первые вертолётные эскадрильи. Однако помощь США не помогла остановить наступление коммунистов. В 1964 году Народный фронт освобождения Южного Вьетнама, поддерживаемый ДРВ, к 1964 году контролировал свыше 60% территории страны. На фоне военных успехов партизан и внутренней политической нестабильности в Южном Вьетнаме американцы начали наращивать своё военное присутствие в Юго-Восточной Азии. Уже в 1964 году в Индокитае находилось почти 8 тыс. американских военных.Официальным началом вооруженного противостояния между ДРВ и США принято считать боестолкновение, произошедшее между американским эсминцем USS Maddox (DD-731), призванными ему на помощь истребителями F-8 Crusader и северовьетнамскими торпедными катерами, произошедшее 2 августа 1964 года в Тонкинском заливе. После того как ночью 4 августа во время тропического шторма радары американских эсминцев якобы зафиксировали приближение неопознанных судов и открыли по ним огонь, президент Линдон Джонсон распорядился нанести авиационные удары по базам северовьетнамских торпедных катеров и хранилищам горючего. Ответным огнём зенитной артиллерии был сбит поршневой штурмовик A-1Н Skyraider и реактивный А-4С Skyhawk.После первых бомбардировок маховик войны начал раскручиваться и американские разведывательные и ударные самолёты стали регулярно появляться в воздушном пространстве ДРВ. В ответ на активность южновьетнамских партизан в феврале 1965 года в рамках операции Flaming Dart (рус. Пылающее копьё) было осуществлено два авианалёта. 2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама — воздушную операцию Rolling Thunder (рус. Раскаты грома) — самую длительную бомбардировочную кампанию авиации США после Второй мировой войны. В ответ на это в июле 1965 года ДРВ и СССР подписали соглашение о помощи СССР в развитии народного хозяйства и укреплении обороноспособности ДРВ. После заключения данного соглашения военная и экономическая помощь со стороны Советского Союза увеличилась многократно. Также существенный вклад в обеспечение обороноспособности ДРВ в период Вьетнамской войны внёс Китай. К началу 1965 года в боевом составе войск ПВО имелось 11 полков, из которых трем были приданы радиолокационные подразделения. РЛС были оснащены 18 отдельных радиолокационных рот. В распоряжении командования ВВС имелось десять действующих аэродромовПосле начала массированных бомбардировок основная нагрузка по противодействию американской авиации легла на зенитную артиллерию. Ввиду малочисленности и отсутствия опытных пилотов, северовьетнамская истребительная авиация не могла оказать заметного влияния на ход боевых действий. Тем не менее, летая на не самых современных истребителях, вьетнамцы сумели добиться некоторых успехов. Основной тактикой лётчиков МиГ-17Ф была внезапная атака американских ударных машин на малой высоте. Ввиду численного превосходства американских боевых самолётов вьетнамские пилоты старались после атаки выйти из боя. Основной задачей было даже не сбить американские истребители-бомбардировщики, а заставить их избавиться от бомбовой нагрузки и таким образом уберечь от разрушения прикрываемые объекты.Первый воздушный бой пилотов 921-го истребительного авиаполка состоялся 3 апреля 1965 года, когда пара МиГ-17Ф перехватила два «Крусейдера». Согласно вьетнамским данным, в тот день в районе Хам Ронга удалось сбить два F-8. Однако американцы признают, что в воздушном бою лишь один палубный истребитель был повреждён. На следующий день четверка МиГ-17Ф атаковала группу из восьми истребителей-бомбардировщиков F-105D Thunderchief и сбили два «Тандерчифа». После этого американцы сделали соответствующие выводы и теперь ударную группу обязательно сопровождали истребители прикрытия, которые летели налегке без бомбовой нагрузки и несли только ракеты воздушного боя. Американские пилоты группы «расчистки воздуха», действующие в условиях подавляющего численного превосходства, имели хорошую лётную подготовку, и не слишком опытные пилоты МиГов стали нести потери. Действия вьетнамских истребителей сковывались ещё и тем, что наземные радиолокационные посты, обнаружив приближающиеся самолёты противника, оповещали об этом зенитчиков и командование ВВС, после чего для минимизации потерь чаще всего выключали свои станции. Таким образом вьетнамские истребители, не имеющие бортовых радиолокаторов, оказывались лишенными информации о воздушной обстановке и часто будучи обнаружены радарами «Фантомов» подвергались внезапной атаке. Получив предупреждение о наличие в воздухе самолётов противника, по вьетнамским истребителям часто вела огонь своя зенитная артиллерия. Вскоре после начала воздушных боёв американцы развернули в Южном Вьетнаме самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления EC-121 Warning Star. Летающие радиолокационные посты патрулировали на безопасном удалении и могли предупреждать американских летчиков о появлении МиГов.Однако основным противником сил ПВО в небе Вьетнама были не «Фантомы». Примерно 70 % боевых вылетов на бомбардировку объектов, расположенных на территории Северного Вьетнама, выполняли истребители-бомбардировщики F-105. Именно эти самолеты являлись приоритетными целями для пилотов МиГ-17.Для того, чтобы хоть как то повысить шансы вьетнамцев на своевременное обнаружение самолётов противника и действий в условиях плохой видимости, в конце 1965 года в ДРВ отправили партию из десяти «перехватчиков» МиГ-17ПФ. Визуально этот самолёт отличался наплывом в верхней части воздухозаборника. Диэлектрический обтекатель закрывал антенны радиолокационного прицела РП-5 «Изумруд», обеспечивающим автоматическое сопровождение цели на дальности 2 км.Вместо 37-мм орудия, на МиГ-17ПФ монтировалась третья пушка калибра 23-мм. Кроме радиолокационного прицела МиГ-17ПФ отличался рядом доработок и оснащался станцией предупреждения о радиолокационном облучении "Сирена-2" и навигационным индикатором НИ-50Б. Однако к середине 60-х радиолокационный прицел РП-5 «Изумруд» уже не соответствовал современным требованиям и по этой причине МиГ-17ПФ во Вьетнаме широко не использовался.По мере эскалации конфликта увеличивалась военная помощь, оказываемая ДРВ Советским Союзом и Китаем. ВВС Северного Вьетнама помимо советских истребителей МиГ-17Ф/ПФ, получали китайские J-5. Поставляемые из КНР истребители представляли собой китайскую версию МиГ-17Ф. В целом эти самолёты имели одинаковые с советскими прототипами лётные данные и аналогичное вооружение. Одновременно с получением новых истребителей в конце 1965 года из Советского Союза и Китая прибыли лётчики и техники, проходившие там обучение.Вьетнамцы тщательно изучали тактику действий американской авиации и анализировали ход воздушных боев. Проводились целенаправленные допросы сбитых американских лётчиков. Вскоре выяснилось, что пилоты истребителей ВВС и ВМС США стараются избегать боев на горизонталях с более маневренными МиГ-17, переводя воздушный бой на вертикаль. Американцы вступали в бой в сильно разомкнутых боевых порядках. В случае схватки с одиночным «мигом» американцы старались использовать численное превосходство, при встрече с несколькими «мигами» расходились на пары, стремясь навязать противнику дуэльную ситуацию.Помимо истребителей со стреловидным крылом во Вьетнам из СССР поставлялись МиГ-21Ф-13, имевшие треугольное крыло. Характер воздушных боёв во многом изменился после появления во Вьетнаме современных на тот момент истребителей МиГ-21Ф-13.МиГ-21Ф-13 на высоте развивал скорость до 2125 км/ч и был вооружен одной встроенной 30-мм пушкой НР-30 с боезапасом 30 снарядов. В состав вооружения также входили две управляемые ракеты ближнего воздушного боя Р-3С с тепловой головкой самонаведения. Ракета Р-3С, известная также как К-13, была создана на базе американской УР «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и могла применяться на дальности 0,9-7,6 км. Однако эффективность применения ракетного вооружения снижалась тем, что на первой массовой модификации МиГ-21 в состав БРЭО не входила БРЛС. А наведение вооружения на цель осуществлялось при помощи оптического прицела и радиодальномера. Первые воздушные бои с участием МиГ-21, прошедшие в апреле 1966 года показали, что советский истребитель имеет лучшую горизонтальную манёвренность, однако из-за собственной неопытности и лучшей информационной осведомлённости противника вьетнамские истребители несли потери, в связи с чем тактика ведения воздушного боя была изменена.Наиболее многочисленной модификаций «двадцать первого» во Вьетнаме стал МиГ-21ПФ, доработанный для эксплуатации в условиях тропиков. Фронтовой перехватчик МиГ-21ПФ был оснащён радиолокатором РП-21 и аппаратурой наведения на цель по командам с земли. Истребитель не имел встроенного пушечного вооружения и поначалу нёс только две УР Р-3С, что ограничивало боевые возможности. Ракеты воздушного боя имели ограничения по перегрузке во время пуска (всего 1,5 G), что делало невозможным их применение в ходе активного маневрирования. Управляемыми ракетами могли быть эффективно обстреляны цели, маневрирующие с перегрузкой не более 3 G. Ввиду отсутствия пушечного вооружения после пуска ракет МиГ-21ПФ становился безоружным. Существенным недостатком МиГ-21ПФ был слабый и недостаточно помехозащищённый бортовой радиолокатор, который по своим характеристикам фактически являлся радиолокационным прицелом. Это делало истребитель зависимым от системы наземных станций целеуказания и наведения. Указанные недостатки сказались на методах применения фронтовых ракетных перехватчиков.Стандартным боевым приёмом стала неожиданная ракетная атака американских боевых самолётов, летящих в плотном строю со скоростью 750-900 км/ч со стороны задней полусферы. При этом скорость самого МиГ-21ПФ составляла 1400-1500 км/ч. Для повышения вероятности поражения цели, в одном боевом заходе, как правило, осуществлялся пуск двух ракет. Достаточно часто в качестве приманки использовались дозвуковые МиГ-17Ф, которые заставляли самолёты противника набрать высоту. Неожиданная атака и своевременный выход из боя на высокой скорости, обеспечивали неуязвимость ракетного перехватчика.Согласно вьетнамским данным за первые четыре месяца 1966 года в воздушных боях было сбито 11 американских самолетов и 9 северовьетнамских МиГ-17. После того как в бой были введены МиГ-21 до конца года американцы потеряли 47 самолётов, потери ВВС ДРВ составили 12 машин. В связи с ростом потерь американское командование увеличило наряд воздушного прикрытия и организовало массированные авиаудары по аэродромам базирования северовьетнамских истребителей. Однако и в 1967 году соотношение потерь в воздушных сражениях оказалось не в пользу США. Всего было сбито 124 американских самолета и потеряно 60 МиГов. За три месяца 1968 года истребительная авиация Вьетнамской Народной Армии в воздушных боях смогла сбить 44 американских самолета. При этом вьетнамские истребители действовали в очень сложных условиях. Американские летчики всегда обладали численным превосходством и, как правило, имели лучшую подготовку. С другой стороны, пилоты ВВС ДРВ были лучше мотивированы, они не боялись вступать в бой с превосходящим по численности противником, и были готовы на самопожертвование. Вьетнамцы гибко меняли тактику, за счет чего достигли значительных успехов при отражении налетов авиации США. Несмотря на потери, благодаря советской и китайской помощи силы северовьетнамских ВВС росли. В начале войны в ВВС ДРВ имелось 36 летчиков и 36 истребителей МиГ. В 1968 году Северный Вьетнам располагало уже двумя истребительными авиационными полками, количество подготовленных летчиков увеличилось вдвое, количество истребителей — в пять раз.До начала полномасштабных бомбардировок для американцев не было секретом наличие в ДРВ истребителей и зенитно-ракетных комплексов. Американские самолёты радиотехнической разведки RB-66C Destroyer в середине июля 1965 годы фиксировали работу станций наведения ЗРК, а фоторазведчики RF-8А сделали снимки ракетных позиций.Однако американское командование не придало этому значения, полагая, что СА-75М, созданные для борьбы с бомбардировщиками и высотными разведчиками, не представляют большой угрозы для самолётов тактической и палубной авиации. Вскоре выяснилось, что ЗУР В-750В, называемые американскими пилотами «летающими телеграфными столбами», смертельно опасны для всех типов боевых самолётов, участвующих в авианалётах на Северный Вьетнам. Согласно советским данным 24 июля два зенитно-ракетных дивизиона при расходе 4 ЗУР сбили 3 американских истребителя-бомбардировщика F-4С Phantom II. «Фантомы» шли в плотном строю с бомбовой нагрузкой на высоте 2 000 метров. Американцы признали сбитым только один F-4С, а два других — поврежденными.На первом этапе боевых действий, управление и обслуживание зенитно-ракетных комплексов осуществляли советские расчёты. Огневые дивизионы, сформированные из советских специалистов, имели численность 35-40 человек. После того как первый шок, вызванный применением ЗРК, прошел, американцы начали разрабатывать меры противодействия. При этом применялись как манёвры уклонения, так и организовывались интенсивные бомбардировки выявленных огневых позиций ЗРК. В этих условиях особое значение стали иметь мероприятия по соблюдению режима маскировки и радиомолчания. После боевых пусков зенитно-ракетный дивизион должен был немедленно покинуть район, в противном случае он уничтожался бомбово-штурмовым ударом. До декабря 1965 года по американским данным было уничтожено и выведено из строя 8 зрдн СА-75М. Впрочем, не редко американская авиация ожесточённо бомбила ложные позиции с бутафорскими ракетами, изготовленными из бамбука. Советские и вьетнамские расчёты заявили об уничтожении 31 самолёта, американцы признали потерю 13 самолётов. По воспоминаниям советских советников, до вывода зенитно-ракетного дивизиона из строя он в среднем успевал уничтожить 5-6 американских самолётов.В течение 1966 года в войсках ПВО ДРВ было сформировано еще пять зенитных ракетных полков. Согласно советским источникам, до марта 1967 года было проведено 445 боевых стрельб, в ходе которых израсходовано 777 зенитных ракет. При этом было сбито 223 самолёта, со средним расходом 3,48 ЗУР. Применение в боевых действиях ЗРК заставило американских летчиков покинуть считавшиеся ранее достаточно безопасными средние высоты полета и перейти к полётам на малой высоте, где угроза поражения зенитными ракетами была намного меньше, зато резко возрастала эффективность зенитной артиллерии. Согласно советским данным к марту 1968 года огнём зениток в Юго-Восточной Азии было сбито 1532 самолёта.После того как американское командование осознало какую угрозу представляют ЗРК советского производства, помимо стандартных средств борьбы в виде бомбардировок позиций и постановки активных и пассивных помех, началось создание специальных самолётов, предназначенных для борьбы с зенитными комплексами и обзорными радиолокаторами. В 1965 году первые шесть двухместных F-100F Super Sabre переоборудовали в вариант Wild Weasel (рус. Дикая ласка). Данная модификация предназначалась для выполнения задач обнаружения, идентификации и уничтожения РЛС и станций наведения ЗРК. На F-100F Wild Weasel установили электронные системы, разработанные для высотного разведчика U-2. Оборудование включало аппаратуру обнаружения и пеленгации источников радиолокационного излучения AN/APR-25, способную засекать сигналы радаров станций наведения ЗРК и зенитной артиллерии. Экипаж самолета состоял из летчика и оператора радиоэлектронного оборудования. Модифицированные F-100F должны были поражать обнаруженные цели 70-мм неуправляемыми ракетами, для этого под крыло подвешивались два блока LAU-3 с 14 НАР. «Дикие ласки» обычно обнаружив цель, «маркировали» её пуском НАР, после чего в дело вступали истребители-бомбардировщики и штурмовики ударной группы.Однако «охотники» сами часто становились «дичью». Так, 20 декабря в ходе очередного боевого вылета, «Дикая ласка» угодила в капкан. F-100F Wild Weasel, сопровождавший ударную группу из четырех F-105D, прикрываемый двумя звеньями F-4C, запеленговал работу РЛС, которая была идентифицирована как станция наведения ракет СНР-75. Выполнив несколько маневров со снижением, направленных на срыв сопровождения, «охотник за радарами» попал под сосредоточенный огонь 37-мм зенитных автоматов и был сбит.Справедливости ради стоит сказать, что создание специализированного самолёта для противодействия радарам ПВО на базе «Супер Сейбра» было не вполне оправдано. Этот истребитель обладал небольшими внутренними объёмами для монтажа специальной аппаратуры, нёс относительно ограниченную боевую нагрузку и имел недостаточный боевой радиус в ударном варианте. Кроме того, F-100 уступал в скорости истребителям-бомбардировщикам F-105. Истребители-бомбардировщики F-100 достаточно интенсивно применялись на начальном этапе Вьетнамской войны для ударов по позициям партизан на Юге, но к началу 70-х были заменены более грузоподъёмными боевыми самолётами.В 1966 году в дело вступил Wild Weasel II, созданный на базе двухместного учебно-тренировочного F-105F Тhunderchief . «Дикие ласки» нового поколения несли противорадиолокационные ракеты AGM-45 Shrike, на которые поначалу возлагались большие надежды. «Шрайк» наводился на излучение работающего радара. Но ракета имела ряд недостатков, в частности, дальность её пуска была меньше дальности пуска ЗУР В-750В ЗРК СА-75М. Кроме «Шрайков» под F-105 F Wild Weasel II часто подвешивали кассетные бомбы CBU-24. Wild Weasel II также оснащались станциями постановки активных помех и более совершенной аппаратурой радиотехнической разведки.«Двухместные охотники за радарами» летали в сопровождении одноместных F-105G, которые после поражения станции наведения противорадиолокационной ракетой засыпали позицию зенитного дивизиона фугасными бомбами и осколочными кассетами.Зачастую обнаружение позиции ЗРК происходило уже после того как «Дикая ласка» бралась на сопровождение станцией наведения, или даже после пуска зенитной ракеты. Таким образом, «охотник за радарами» фактически играл роль приманки. Обнаружив запущенную ракету, пилот направлял самолёт ей навстречу, чтобы в последний момент выполнить резкий манёвр и избежать поражения. За несколько секунд до подлета ракеты летчик вводил самолет в пикирование под ракету с разворотом, изменением высоты и курса с максимально возможной перегрузкой. При удачном для пилота стечении обстоятельств ограниченное быстродействие системы наведения и управления ракетой не позволяло компенсировать вновь возникший промах, и она пролетала мимо. В случае же малейшей неточности в построении маневра, осколки боевой части ракеты поражали кабину пилота. Для выполнения такого манёвра уклонения требовались немалое мужество и выдержка. По воспоминаниям американских летчиков, ракетная атака всегда производила на них сильный психологический эффект. В дуэльной ситуации между расчётом ЗРК и пилотом «Дикой ласки», как правило, побеждал тот, кто имел лучшую подготовку и большую психологическую устойчивость.В ответ на появление в ВВС США «охотников за радарами» советские специалисты рекомендовали проводить развёртывание ЗРК при тщательном геодезическом обеспечении. Оборудовать ложные и запасные позиции и прикрывать ЗРК батареями зенитных орудий. С целью исключения демаскировки мест размещения зенитно-ракетных дивизионов, до начала боевой работы запрещалось включение станций наведения, обзорных радиолокаторов, радиолокационных дальномеров и выход в эфир радиостанций.Большого успеха ВВС США удалось добиться 13 февраля 1966 года. В этот день зенитными ракетами В-750В был безуспешно обстрелян беспилотный разведчик AQM-34Q Firebee, оснащённый аппаратурой радиотехнической разведки. В результате беспилотником была записана информация о работе систем наведения ракет и радиовзрывателя боевой части ракеты. Это позволило выработать организационные и технические меры противодействия, которые существенно снизили эффективность применения ЗРК.В ходе боевых действий во Вьетнаме было потеряно 578 БПЛА AQM-34. Но по сообщениям американской печати, данные, собранные по советским комплексам ПВО, по своей ценности, окупили всю программу беспилотных разведчиков. На самолётах ВВС и ВМС США очень оперативно появились контейнеры постановки активных помех. В конце 1967 года американцы начали ставить помехи по ракетному каналу. При их воздействии станция наведения не видела ракету, которая летела на автопилоте, до срабатывания системы самоликвидации. Таким образом, эффективность ЗРК СА-75М резко снизилась и расход ЗУР на одну пораженную цель составлял 10-12 ракет. Особенно удачным для американцев стал налет на Ханой, осуществленный 15 декабря 1967 года. Тогда в результате использования радиоэлектронного глушения было "нейтрализовано" около 90 зенитных ракет и ни одного самолета во время этого налета сбито не было. Восстановить боеспособность зенитных ракет удалось путём перестройки рабочих частот ответчиков и увеличения мощности ответного сигнала. В процессе выполненных доработок удалось сократить нижнюю границу зоны поражения до 300 м, снизить минимальную дальность поражения целей до 5 км. Для снижения уязвимости от ракет AGM-45 Shrike была доработана аппаратура СНР-75, при этом время реакции кoмплекса удалoсь сократить до 30 с. Поставляемые из СССР зенитные ракеты стали комплектоваться новой боевой частью с более широким полем разлёта осколков, что позволило увеличить вероятность поражения воздушной цели. В ноябре 1967 года стал применяться метод сопровождения цели без излучения СНР — по отметке от активнoй помехи самоприкрытия, при стрельбе по группе боевых самолётов такой метод давал неплохие результаты. В дальнейшем расчеты СА-75М перешли к использованию для визуального сопровождения цели полевых командирских перископов, установленных на кабинах "П" и сопряженных с блоками управления ЗРК. В рядe случаев расчёты производили «ложный пуск» путём включения соответствующего режима станции наведения без фактичeского старта ракеты. В результате в кабине истребителя-бомбардировщика начинала верещать сигнализация, информирующая пилота о приближeнии зенитной ракеты. После этого летчик, как правило, экстренно избавлялся от бомбовой нагрузки и выполнял манёвр уклонения, подставляя себя под огонь зенитной артиллерии. Наибольшая польза от "ложного пуска" достигалась в момент непосредственной атаки объeкта — пилотaм ударных самолётoв сразу же становилoсь не до назeмной цели.Для предотвращения возможности прорыва американских боевых самолётов на малых высотах в 1967 году была затребована поставка радиолокационных станций П-15, размещаемых на шасси ЗиЛ-157. Одновременно с РЛС П-15 войска ПВО Северного Вьетнама получили радиолокаторы дежурного режима П-35 и высотомеры ПРВ-11, которые использовались и для наведения истребителей. В общей сложности к 1970 году в ДРВ было поставлено более сотни РЛС.Помимо повышения боеспособности ВВС, ЗРВ и радиотехнических частей ВНА в этот период произошло существенное увеличение численности зенитной артиллерии. Через год после начала масштабных бомбардировок Северного Вьетнама в отражении налётов американской авиации могло участвовать более чем 2000 орудий калибра 37-100-мм, и число поставляемых из СССР и КНР зениток непрерывно увеличивалось. Если батареи 85 и 100-мм зениток, которые в основном вели заградительный огонь, размещались вокруг Ханоя и Хайфона, то 37 и 57-мм скорострелки, обладавшие к тому же лучшей мобильностью, использовались для защиты мостов, складов, топливохранилищ, прикрытия аэродромов, позиций ЗРК и обзорных РЛС. Также немало зенитных автоматов было развёрнуто вдоль «Тропы Хо Ши Мина». Для сопровождения войсковых и транспортных колонн Вьетнамской Народной Армии широко использовались зенитно-пулемётные установки калибра 12,7-14,5-мм, установленные в кузове грузовиков. Так как огонь ЗПУ на высоте более 700 м был малоэффективен, американская авиация наносила бомбовые удары, не входя в зону поражения зенитных пулемётов.В конце 60-х в северовьетнамской армии появились китайские ЗСУ Тип 63. Эти самоходные зенитные установки создавались в КНР путём замены башни танка Т-34-85 открытой сверху башней со спаренной 37-мм зениткой В-47.Большей дальностью и высотой поражения воздушных целей обладала советская ЗСУ-57-2, построенная на базе танка Т-54. Зенитная самоходка вооружалась 57-мм спаркой С-68. Общим недостатком китайской и советской ЗСУ было отсутствие радиолокационного прицела, данные по высоте и скорости полёта цели вводились вручную, в связи с чем точность стрельбы оказывалась невысокой и фактически 37 и 57-мм ЗСУ вели заградительный огонь. Однако эти машины сыграли свою роль, заставляя американские самолёты сбрасывать бомбы с большой высоты, что снижало эффективность бомбометания.Хотя в отечественной и иностранной литературе, посвященной войне в Юго-Восточной Азии, в противостоянии между системой ПВО ДРВ и американской авиацией большое внимание уделяется боевому применению северовьетнамских ЗРК и истребителей, основную нагрузку всё же несла зенитная артиллерия. Именно зенитками было поражено 2/3 сбитых в ходе Вьетнамской войны летательных аппаратов. Более чем за три года непрекращающихся массированных авиаударов авиация ВВС, ВМС и КМП США в общей сложности потеряла 3495 самолётов и вертолётов. В связи с ростом потерь и непопулярностью войны в США, в марте 1968 года в Париже начались мирные переговоры, и воздушные налёты на территорию ДРВ были временно прекращены.