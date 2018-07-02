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Статистика применения "огнестрела" в США с начала года: как фронтовая сводка
Обращающую на себя особое внимание информацию публикует американский портал GVA (The Gun Violence Archive). Это так называемый архив случаев насилия с применением оружия, в котором хранится информация по Соединённым Штатам Америки. В архиве собраны данные, основывающиеся на публикациях в 2,5 тыс. средств массовой информации. Портал, как на нём самом сообщается, не связан с деятельностью какой-либо организации или с правозащитным объединением. Это некоммерческая организация, позиционирующая себя в качестве независимой. Основана в 2013 году и, как отмечено, помогает получить прямой доступ к сведениям о случаях насилия с использованием огнестрельного оружия.
Накануне GVA опубликовал отчёт за период с 1 января по 1 июля текущего года. Если эта информация соответствует действительности, то она поражает количеством случаев применения огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.
Статистика выглядит следующим образом:
Общее число инцидентов - 28 720
Убито - 7 161
Ранено - 13 581
Убито или ранено детей (0-11 лет) - 326
Убито или ранено подростков (12-17 лет) - 1 363
Массовых расстрелов (4+ убитыx и(или) paнeныx) - 155
Убито или ранено полицейских - 131
Убито или ранено полицейскими - 1 111
Инцидентов, связанных с вторжением в дома и квартиры - 1 019
Самооборона - 877
Непреднамеренных - 845
Портал публикует карту применения огнестрельного оружия в США. На карте видно, что большинство случаев - в восточной (наиболее населённой) части Соединённых Штатов.
Использованы данные Gun Violence Archive (GVA)
Напомним, что США сегодня фактически расколоты на два непримиримых лагеря. Один выступает за ужесточение законодательства о праве на наличие огнестрельного оружия, другой настаивает на том, что в демократической стране это право должно быть незыблемым практически для каждого взрослого гражданина.
Накануне GVA опубликовал отчёт за период с 1 января по 1 июля текущего года. Если эта информация соответствует действительности, то она поражает количеством случаев применения огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.
Статистика выглядит следующим образом:
Общее число инцидентов - 28 720
Убито - 7 161
Ранено - 13 581
Убито или ранено детей (0-11 лет) - 326
Убито или ранено подростков (12-17 лет) - 1 363
Массовых расстрелов (4+ убитыx и(или) paнeныx) - 155
Убито или ранено полицейских - 131
Убито или ранено полицейскими - 1 111
Инцидентов, связанных с вторжением в дома и квартиры - 1 019
Самооборона - 877
Непреднамеренных - 845
Портал публикует карту применения огнестрельного оружия в США. На карте видно, что большинство случаев - в восточной (наиболее населённой) части Соединённых Штатов.
Использованы данные Gun Violence Archive (GVA)
Напомним, что США сегодня фактически расколоты на два непримиримых лагеря. Один выступает за ужесточение законодательства о праве на наличие огнестрельного оружия, другой настаивает на том, что в демократической стране это право должно быть незыблемым практически для каждого взрослого гражданина.
Перевод: EgGor
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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