11:41 02 июля
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Статистика применения "огнестрела" в США с начала года: как фронтовая сводка

Обращающую на себя особое внимание информацию публикует американский портал GVA (The Gun Violence Archive). Это так называемый архив случаев насилия с применением оружия, в котором хранится информация по Соединённым Штатам Америки. В архиве собраны данные, основывающиеся на публикациях в 2,5 тыс. средств массовой информации. Портал, как на нём самом сообщается, не связан с деятельностью какой-либо организации или с правозащитным объединением. Это некоммерческая организация, позиционирующая себя в качестве независимой. Основана в 2013 году и, как отмечено, помогает получить прямой доступ к сведениям о случаях насилия с использованием огнестрельного оружия.

Статистика применения "огнестрела" в США с начала года: как фронтовая сводка


Накануне GVA опубликовал отчёт за период с 1 января по 1 июля текущего года. Если эта информация соответствует действительности, то она поражает количеством случаев применения огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.


Статистика выглядит следующим образом:

Общее число инцидентов - 28 720
Убито - 7 161
Ранено - 13 581
Убито или ранено детей (0-11 лет) - 326
Убито или ранено подростков (12-17 лет) - 1 363
Массовых расстрелов (4+ убитыx и(или) paнeныx) - 155
Убито или ранено полицейских - 131
Убито или ранено полицейскими - 1 111
Инцидентов, связанных с вторжением в дома и квартиры - 1 019
Самооборона - 877
Непреднамеренных - 845



Портал публикует карту применения огнестрельного оружия в США. На карте видно, что большинство случаев - в восточной (наиболее населённой) части Соединённых Штатов.

Использованы данные Gun Violence Archive (GVA)

Напомним, что США сегодня фактически расколоты на два непримиримых лагеря. Один выступает за ужесточение законодательства о праве на наличие огнестрельного оружия, другой настаивает на том, что в демократической стране это право должно быть незыблемым практически для каждого взрослого гражданина.
Перевод: EgGor
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:49
    Это некоммерческая организация, позиционирующая себя в качестве независимой.

    Как белые каски в Сирии?
    Допустим, что нет. Тогда:
    Общее число инцидентов - 28 720
    Убито - 7 161
    Ранено - 13 581

    Вы ещё хотите "короткоствол" в России fool???
    Sharky
    1. RaptorF22 Сегодня, 06:51
      По всей видимости да wink
      RaptorF22
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 06:58
        Судя по этим сводкам в Америке уже давно идет гражданская война. Одни гибнут и на их место приезжают новые иммигранты. Те кто еще верит в сказки про американский рай.
        oleg-gr
    2. Чёрный Сегодня, 06:51
      Цитата: Sharky
      Как белые каски в Сирии?

      "белые каски" - это моджахеды-пацифисты laughing
      Чёрный
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:44
        Удивительно но отчего-то при обосновании запрета на самооборону и на оружие ссылаются на США. В Швейцарии оружия у населения гораздо больше и ничего, в Израиле тоже оружия у населения много, и тоже ничего, а там *на четверть бывший наш народ*. В Приднестровье после вооружения населения преступность как-то сама собой снизилась.
        Встречал статистику по потерям немцев во время ВМВ, так официально они до сих пор указывают потери много ниже чем были официально захоронены на территории СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Так и с американской статистикой. Там тоже многое учитывают по по разным категориям. Это в РОССИИ все трупы изначально криминальные и потом полицаи или обосновывают это или ищут возможность списать на естественность смерти. Но труп уже в строке статистики.
        василий50
        1. RaptorF22 Сегодня, 07:49
          Ну так нельзя портить отчетность winked
          RaptorF22
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:36
      Когда приводят статистику по убийствам, всегда рядом нужно ставить цифры о погибших и покалеченных в ДТП. Хотя бы для сравнения. У нас на Кавказе разрешено холодное оружие. И что, они друг друга перерезали?winked
      сибиралт
      1. RaptorF22 Сегодня, 07:38
        В точку good А то однобокая какая-то трактовка получается
        RaptorF22
      2. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 07:50
        Вы правы, но здесь статистика только по инцидентам с применением огнестрельного оружия.
        сведениям о случаях насилия с использованием огнестрельного оружия
        slavaseven
    4. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 08:05
      Убито или ранено полицейскими - 1 111
      Инцидентов, связанных с вторжением в дома и квартиры - 1 019
      Самооборона - 877

      Да. Я хочу короткоствол в России.
      Сергей Медведев
      1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 08:37
        Тебя грабят каждый день? Зачем тебе ствол?
        hhhhhhh
        1. RaptorF22 Сегодня, 08:54
          Правильно лучше ждать пока ограбят или убьют wink Мертвому ствол не нужен wink Спасение утопающих дело рук самих утопающих в России good
          RaptorF22
          1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 09:02
            Получается тогда каждый гражданин должен носить с собой воду, вдруг жажда, еду вдруг проголодается. лекарства от всех болезней вдруг заболеет. спасательный круг- вдруг потоп. гаечный ключ -вдруг кран потечет. учебники - вдруг тебя плохо учили в школе и вузе. и т.д. и т.п.
            Ствол не решит проблемы отсутствия рабочих мест с достойным заработком. Ствол не отправит всех детей на летний отдых.)))
            hhhhhhh
            1. RaptorF22 Сегодня, 11:23
              Те у кого ствола не было в нужную минуту уже вряд-ли кому-то что-то скажут wink
              RaptorF22
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:01
        Цитата: Сергей Медведев
        Убито или ранено полицейскими - 1 111
        Инцидентов, связанных с вторжением в дома и квартиры - 1 019
        Самооборона - 877

        Да. Я хочу короткоствол в России.

        Ну так и возьмите травматический. Не думаю что у вас каждый день возникает ситуация когда необходимо палить из огнестрела. Как правило, те кто больше всего ратует за огнестрел, сами имеют склонность к противоправным действиям и провоцируют конфликты.
        Ныробский
        1. RaptorF22 Сегодня, 11:27
          Это ужасно lol Тогда по вашей логике те кто ратуют за адекватное законодательство в России это люди сколонные на противоправные действия и провоцирует конфликты? belay Или это суждения по себе? winked
          RaptorF22
      3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:49
        Цитата: Сергей Медведев
        Да. Я хочу короткоствол в России.


        Вполне поддерживаю. Но!
        Вся фишка в том, что из приведенной статистики в штатах в трюм не сел никто либо ничтожное количество. Поверьте, при тех же случаях - все вышеперечисленные полицейские и граждане в России поедут зону топтать.
        Корсар0304
        1. RaptorF22 Сегодня, 11:31
          Неужели belay То есть на вас нападает с целью убить ограбить покалечить а вы будете защищаться зная что поедите зону топтать? И вас это устраивает?
          RaptorF22
  2. Loginoff (Анатолий) Сегодня, 06:50
    Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика.
    Loginoff
    1. RaptorF22 Сегодня, 06:53
      В точку wink good Чего только не придумают чтобы разоружить людей wink В древнем Риме только рабы не имели право на оружие good
      RaptorF22
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:27
        И что стало с древним Римом wink , не смотря на широкое владение оружием?
        Хагалаз
  3. Чёрный Сегодня, 06:50
    И это они ещё "новичком" друг друга не травят. Если англичане им ещё и "новичок" завезут, то на следующие выборы президента сша придут три негра и два мексиканца-мигранта.
    Чёрный
  4. Loginoff (Анатолий) Сегодня, 06:54
    Как странно, но на на 100000 населения убийств в России в 2 раза больше, где оружия нет.
    В рейтинге стран мира по уровню преднамеренных убийств Россия оказалась самой опасной для жизни страной. Мы занимаем 154 место. Удивительно, но охваченная гражданской войной Украина – и та на 104-м месте, то есть, на 40 пунктов выше нас с уровнем 4,3 против наших 9,2. Да и вообще, среди республик бывшего Союза «убийственней» России только Туркменистан (181 место).

    Хотя что там – полыхающие Афганистан с показателем 6,5 - на 125 месте, Сомали на 142-м (8) и Ирак – на 144 (8) в списке выглядят куда безопасней России. А ведь все это список стран, куда не рекомендуется ехать не только туристам – вообще никому!
    Loginoff
    1. Чёрный Сегодня, 06:58
      Цитата: Loginoff
      Как странно, но на на 100000 населения убийств в России в 2 раза больше, где оружия нет.

      вообще то здесь статистика только по огнестрелу -
      случаев применения огнестрельного оружия

      В рейтинге стран мира по уровню преднамеренных убийств Россия оказалась самой опасной для жизни страной. Мы занимаем 154 место. Удивительно, но охваченная гражданской войной Украина – и та на 104-м месте, то есть, на 40 пунктов выше нас с уровнем 4,3 против наших 9,2.
      Сам придумал или подсказал кто?.....или вы статист из мвд? laughing
      Чёрный
      1. BlackMokona Сегодня, 07:03
        Но выводы то делают, насчёт общего показателя убийств. Вот смотрите огнестрел и горы трупов, а без него было бы две горы
        BlackMokona
    2. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 07:08
      Это статистика из СМИ которые запугивали народ перед Чемпионатом?....что за бред вы только что выложили?
      nPuBaTuP
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:23
      Цитата: Loginoff
      В рейтинге стран мира по уровню преднамеренных убийств Россия оказалась самой опасной для жизни страной. Мы занимаем 154 место

      Ссылку на "рейтинг" - в студию. Ну, о-о-оочень интересно yes
      Голован Джек
    4. RaptorF22 Сегодня, 07:24
      Адептам хоплофобии и запретительства это вряд-ли о чем то скажет request У них патологическая боязнь оружия wink Но они могут спать спокойно у нас никогда не будет ни кс ни нормальной самообороны request Гораздо проще иметь позицию страуса в песок wink Это их идея фикс всего бояться и считать что у нас народ какой то ни такой особый менталитет как страшно жить wink Это их жизненная позиция wink Они мне порой напоминают бабулек у подъезда wink Все надо запретить вот их жизненное кредо lol
      RaptorF22
    5. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:28
      Рейтинг шляпа. Сами же знаете. И тут про сша разговор.
      Грибок
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:15
    Все относительно, от дтп и авто вообще гибнет гораздо больше, и также пьяные за рулем, не знают правил, давайте авто запретим?! Надо работать в области профилактики и ужесточения выдачи лицензии на огнестрел. Ну а по части законодательной базы самозащиты нам есть чему у них поучиться, у нас если к тебе проник вор и ты один дома без свидетелей, то 10 раз подумаешь, что безопаснее для тебя - дать отпор и возможно за причинение вору травмы укатить на зону за превышение или пусть уже грабит.
    Nix1986
    1. RaptorF22 Сегодня, 07:40
      Да вообще всё запретить good
      RaptorF22
      1. Комментарий был удален.
  6. FRoman1984 (Роман) Сегодня, 07:16
    Надо статистикой убийств на 100000 населения оперировать, а не количеством. А то не понятно - это много или мало.
    В России показатель в 2017 году - 6.6, в 2016 - 7.1
    https://genby.livejournal.com/695139.html

    В США - 5.35 в 2016 году и 4.6 в 2017 году
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries
    _by_intentional_homicide_rate

    Так что не надо нам следить и ужасаться, что там за океаном, на нашу страшную картину лучше посмотреть и обсудить её
    FRoman1984
    1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 09:05
      Не стоит так остро реагировать, статья обычная агитка против запада.
      Nix1986
  7. трассер (Вьюга) Сегодня, 07:20
    А вы посмотрите на фото протестующих. Жещины и " дети". Вы женщины или дети? Не забывайте что американцев 360 миллионов. И еще с помощью оружия правмтельство регулирует отстрел маргиналов. Ведь в этой статистике и те кто был убит или ранен при совершении нападения. Люди боящиеся оружия и владения им просто трусы не зависимо от возраста и пола.
    трассер
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:32
      Цитата: трассер
      Вы женщины или дети?

      Ну, я вот точно не жешщина, и далеко уже не ребенок. И я тоже - против yes
      Цитата: трассер
      Люди боящиеся оружия и владения им просто трусы не зависимо от возраста и пола

      Ага... понятно. Я трус, то есть. Лестно laughing
      А как, интересно, Вы охарактеризуете людей, агитирующих за свободную (не надо только про психэкспертизу и прочее. Я видел немало психов, которые эту экспертизу прошли) продажу оружия населению в РФ? wink
      Вы сами-то точно в РФ живете? Что-то мне мешает поверить в это... ну, или в Вашу адекватность, на Ваш выбор request
      Голован Джек
      1. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 08:13
        Цитата: Голован Джек
        Вы охарактеризуете людей, агитирующих за свободную (не надо только про психэкспертизу и прочее. Я видел немало психов, которые эту экспертизу прошли) продажу оружия населению в РФ

        Недавно на РЭН тв прозвучала замечательная фраза:- почему в России в год продаётся 30 000 бейсбольных бит, а в бейсбол никто не играет? Могу только представить, с каким увлечением эти спортсмены займутся практической стрельбой без правил, разреши им шпалер преобрести. stop
        паниковский
    2. RaptorF22 Сегодня, 07:42
      +100500 good hi Подпишусь под каждым словом good
      RaptorF22
    3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:29
      Цитата: трассер
      Люди боящиеся оружия и владения им просто трусы не зависимо от возраста и пола.

      wassat А что так мало пафоса?laughing
      Цитата: трассер
      с помощью оружия правмтельство регулирует отстрел маргиналов.

      Готовы "отрегулироваться", если что? wink И да, наличие оружия не сможет нивелировать наличие комплексов, имеющихся у человека. А патологическая тяга к механическим девайсам огнестрельного характера обусловливается именно наличием комплексов.
      Paranoid50
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:26
    Гранат бы им побольше
    Дормидонт
  9. Комментарий был удален.
  10. EgGor (Егор) Сегодня, 07:38
    Похоже подбивать итоги за первое полугодие огнестрельных развлечений мериканов было слегка преждевременно, ибо добавился еще один массовый рвсстрел в суперрекордную за 2018 год июньскую копилку:

    30.06.2018. Jersey City (New Jersey) - 5 ранено.

    https://www.nj.com/hudson/index.ssf/2018/06/5_peo
    ple_shot_in_jersey_city_early_saturday_mornin.htm
    l

    В этом году массовых расстрелов - 156,
    в том числе по месяцам:
    Январь - 22
    Февраль - 14
    Март - 17
    Апрель - 25
    Май - 28
    Июнь - 50

    Всего с начала года мериканские энтузиасты огнестрела в 28 819 инцидентах упокоили уже 7 198 сограждан, еще 13 650 отделались ранениями различной степени тяжести.

    Под массовым расстрелом подразумевается инцидент, в котором минимум четыре человека были убиты и(или) ранены в одном месте и в то же самое время, не включая стрелка (определение GVA солидарное с ФБР).
    EgGor
  11. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 07:41
    При населении в 315 млн на человека не столь и много убийств получается, из них много именно "криминальных" убийств, бытовухи очень мало. На душу населения убийств примерно столько, как в Беларуси. Я - за оружие вплоть до полноценного самозарядного, к тому же у нас люди часто выезжают за город, на отдых, в лес и т.д. Нужно бороться не с оружием, а прививать культуру обращения с ним, американцам в этом направлении работать и работать нужно. Конечно потребность в автоматическом оружии, особенно в штурмовых винтовка вызывает вопросы, эту категорию оружия стоит ограничить.
    Vadim851
    1. EgGor (Егор) Сегодня, 07:48
      Здесь статистика только по огнестрелу, причем взятая из открытых источников, реальные цифры понятное дело повыше.
      Холодным режут там тоже мама не горюй, ради интереса уже больше двух лет просматриваю ютуб основных и некоторых региональных телеканалов.
      EgGor
    2. RaptorF22 Сегодня, 07:55
      Да вы что belay request Это же страшный сон для наших хоплофобов winked Они же будут всех бояться wink И на всех площадках одурело вопить Щас всех убьют wink Смотрите как в Америке lol wink
      RaptorF22
      1. EgGor (Егор) Сегодня, 08:11
        Стоит обратить внимание на следующее соотношение:
        - Общее число инцидентов - 28 720, из них
        - Инцидентов, связанных с вторжением в дом - 1 019
        - Самооборона - 877
        То есть почти в пределах статистической погрешности.
        Далее, если ставить условия, типа нормального психофизического состояния, отсутствия криминала, алкогольной и наркозависимости, регулярной сдачи зачетов по стрельбе и тд, то не так уж и много останется адекватных людей, способных правильно применить.
        EgGor
        1. Nehist (Александр) Сегодня, 08:30
          Ну так в это число вошли все случаи как с зарегистрированным так и с нелегальным
          Nehist
          1. EgGor (Егор) Сегодня, 08:37
            А это что-то меняет?

            Тоже инцидент (это я об адекватности):

            Фишepc (Индиaна). В мaгaзинe IKEA peбeнoк нaшeл пpямo нa дивaнe зapяжeнный пиcтoлeт и выcтpeлил из нeгo.

            Сo cлoв пoлиции, paнee в тoт жe дeнь пoceтитeль мaгaзинa пpиceл нa дивaн, и нe зaмeтил, кaк выpoнил cвoe oгнecтpeльнoe opужиe.

            Нe пocтpaдaли ни пoceтитeли мaгaзинa, ни caм 6-лeтний мaльчик. O cлучившeмcя пoлиция cooбщилa в пpoкуpaтуpу oкpугa Гaмильтoн, гдe будeт paccмaтpивaтьcя дeлo и peшaтьcя, будут ли выдвинуты кaкиe-тo oбвинeния.

            EgGor
          2. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:28
            Цитата: Nehist
            Ну так в это число вошли все случаи как с зарегистрированным так и с нелегальным

            В этом весь фокус которым оперируют противники оружия. Они скидывают в статистику нелегальные стволы и легальные! А легальное оружие в преступлениях не участвует(самооборона и отстрел домушников ну и демонстрация) а если участвует-то мизерный процент...кто ж в здравом уме с легальным стволом на дело то идет? Его ж раскроют только так.
            А так статистика нам говорит--уу оружие страшное и убивает...а то что убивает нелегальное и лучший метод противостоять нелегальному оружию и преступности--это оружие в руках граждан! Легальное с правом применение для защиты жизни и имущества себя и окружающих.
            Антарес
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:36
              Цитата: Антарес
              ... ну и демонстрация...

              Чего, простите? Это Вы ствол, что ли, "демонстрировать" собираетесь?
              Ужосблин belay
              Голован Джек
            2. Nehist (Александр) Сегодня, 11:19
              Поправлю Вас! Убивает не оружие оно по определению без вредно! Убивают люди
              Nehist
  12. Vard Сегодня, 08:38
    Однако хотелось бы посмотреть статистику с разбивкой по тем местам в США где оружие запрещено и разрешено... Жил пару месяцев в Техасе там старожилы не помнят когда у них было преступление с применением огнестрельного оружия... В том же Вермонте, где разрешение на оружие вообще не требуется... самый низкий уровень преступности... В штате Иллинойс в июле 2013 г. было принят закон, позволяющий скрытое ношение оружия. Результаты оказались ошеломляющими. За первые полгода число грабежей снизилось на 20%, взлом и угон машин - на 20% и 26%, соответственно. Число убийств упало до уровня 60-х годов прошлого столетия.
    Vard
    1. EgGor (Егор) Сегодня, 08:45
      Да ради Бога, по ссылке в статье можно посмотреть и выгрузить все инциденты в табличой форме. Дальше сортируйте по штатам и делайте свои итоги и выводы.
      Иллинойс, это в котором Чикаго? Там тоже снизилось?

      Тихий июнь в Чикаго:


      EgGor
    2. EgGor (Егор) Сегодня, 08:54
      На ихний Чикагский Father’s Day Weekend было еще интересней - подстрелили 54, 9 совсем. Это за 72 часа.

      EgGor
    3. RaptorF22 Сегодня, 08:59
      Тсс нельзя так wink Хоплофобы расстроються good
      RaptorF22
    4. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:30
      Цитата: Vard
      Однако хотелось бы посмотреть статистику с разбивкой по тем местам в США где оружие запрещено и разрешено.

      а там все просто. Штаты где оружие запрещено-лидируют по преступности с применением оружия.
      Там где разрешено-там преступность ниже.
      Та же Флорида--разрешили отстрел преступников, так сразу справились и с местными и кубинцами.
      Антарес
      1. EgGor (Егор) Сегодня, 10:31
        Флорида это да, 18 массовых расстрелов из 156 по всем штатам. Скромненько так.



        Включая февральский расстрел в школе Паркланда (17 трупов, 17 раненых).



        Массовых расстрелов в этом году не было пока только в 19 штатах.

        AK, AZ, DE, HI, IA, ID, ME, MT, ND, NH, NM, NV, OR, RI, SD, VT, WI, WV, WY.
        EgGor
      2. EgGor (Егор) Сегодня, 10:59
        И еще про Флориду.

        Бoлee гoдa вo Флopидe мoжнo былo купить opужиe бeз cпeциaльнoй пpoвepки пo бaзe ФБP. A вce пoтoму, чтo cпeциaлиcт Дeпapтaмeнтa ceльcкoгo xoзяйcтвa и пoтpeбитeльcкиx уcлуг штaтa (Florida Department of Agriculture and Consumer Services — FDACS), oтвeтcтвeнный зa пpoвepку aнкeт, зaбыл лoгин для вxoдa в бaзу.

        B peзультaтe, пoкa пpoблeму нe oбнapужил дpугoй paбoтник дeпapтaмeнтa, paзpeшeниe нa пoкупку opужия мoгли пoлучить люди c нapкoтичecкoй зaвиcимocтью, пcиxичecкими зaбoлeвaниями или coвepшившиe пpecтуплeниe в дpугoм штaтe.



        Во Флориде не допускается открытое ношение оружия, но более 1,9 миллиона яеловек имеют разрешение на скрытое ношение оружия в общественных местах.
        EgGor
  13. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:33
    Вообще Америку и Россию в плане отношения к огнестрелу сравнивать в принципе нельзя. У них там лет 150 как друг дружку стреляют и считают это привычным делом. У нас же менталилет совершенно иной.
    Безусловно, если у нас разрешат короткоствол (в чем я глубоко сомневаюсь), бОльшая часть населения, приобретшая пистоли - нормальные адекватные люди. А тот процент отморозков, кто будет бахвалиться стволами и размахивать налево и направо - в скором времени сойдет на нет по естественным причинам - или в землю лягут или в тюрьму сядут.
    Но САМОЕ ВАЖНОЕ это не разрешение короткоствола, это ЧТОБЫ СТАТЬЯ О "НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ" наконец заработала. Потому что при нынешнем положении дел - зоын будут переполнены добропорядочными гражданами, защищающими свою жизнь и имущество.
    С какого-то перепуга любой трупак в прокуратуре однозначно попадает в категорию "потерпевший" даже если у него 15 "ходок на зону" и клейма ставить негде, а вот защитивший себя гражданин - в категорию "подозреваемый" и однозначно попадает в СИЗО, из которого на волю с оправдательным приговором по статье "умышленное" или "непредномеренное" убийство выйти вообще не реально.

    Так что - не о том ломаем копья, товарищи...
    Корсар0304
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 11:28
      Так проще идти по пути наименьшего сопротивления чем что то там выяснить! А так есть законопослушный гражданин который примил оружие и он этого не отрицает. И есть потерпевший(то что на нём клейма не где ставить ни кого не волнует он тоже гражданин) вот только мотивацию этого потерпевшего никто даже выяснять не будет. Ибо долго,хлопотно сроки поджимают и палку рубить надо. Жестокая действительность работы наших правоохранителей.
      Nehist
  14. владимыч (Алексей) Сегодня, 11:31
    Убито или ранено 131 полицейский, за пол года. Ахринеть
    владимыч
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