Почему на Западе боятся встречи Путина с Трампом? СМИ рассказали

Но с каких пор опасное военное противостояние (в Сирии), неразрешенные региональные конфликты (на Украине) и война слов (недоказанная информация о том, что Москва помогла Трампу в ходе выборов) были расценены как предпочтительные по сравнению с личной встречей, которая могла бы разрядить напряженность между Западом и Востоком?

Когда-то объявление встречи на высшем уровне между лидерами двух могущественных и непредсказуемых государств было бы встречено с облегчением, даже надеждой. Но во второй раз в этом году ответ на такие новости – по крайней мере, в большей части западного мира – был почти противоположным, пишет британское издание The Independent США экономически сильнее России, и в ряде случаев могут диктовать свои условия, навязывать решения и выбирать, на какие незначительные уступки можно пойти в той или иной ситуации.задается вопросом автор.На этой встрече не произойдет ничего драматического, никакого предательства западного мира со стороны Трампа. Это только начало процесса, который мог бы способствовать международной безопасности и спасению многих жизней, пишет издание.Тем не менее, оппозиция свирепа – не только среди многочисленных врагов Трампа в Вашингтоне, но и в Великобритании и некоторых других европейских странах. За заявлениями критиков саммита США-РФ отчетливо угадывается страх потерять выгодный для многих западных противников образ России, как постоянного врага, отмечает обозреватель.По его словам, сегодня ЧМ-2018 уже развеял «грозные» предупреждения Запада о поездках в Россию, и если вдобавок к этому президенты двух стран смогут прогнать «призрак новой холодной войны», то ситуация примет совсем плохой оборот для тех, кто запугивает народы агрессией с Востока.У лидеров (РФ и США) достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее. С Москвой, как и с Пхеньяном, Трамп делает упор на отдельные, личные взаимоотношения, в которых перемена атмосферы может изменить многое, говорится в статье.Встреча с Кимом уже продемонстрировала возможность снизить напряженность в регионе и ускорить экономическое развитие Северной Кореи. Чего-то похожего – только больших масштабов – можно ожидать и от встречи президентов Трампа и Путина, заключает издание.Ранее сообщалось, что американо-российский саммит на высшем уровне пройдет 16 июля в Хельсинки.