12:46 01 июля
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Почему на Западе боятся встречи Путина с Трампом? СМИ рассказали

Когда-то объявление встречи на высшем уровне между лидерами двух могущественных и непредсказуемых государств было бы встречено с облегчением, даже надеждой. Но во второй раз в этом году ответ на такие новости – по крайней мере, в большей части западного мира – был почти противоположным, пишет британское издание The Independent.

Почему на Западе боятся встречи Путина с Трампом? СМИ рассказали


США экономически сильнее России, и в ряде случаев могут диктовать свои условия, навязывать решения и выбирать, на какие незначительные уступки можно пойти в той или иной ситуации.


Но с каких пор опасное военное противостояние (в Сирии), неразрешенные региональные конфликты (на Украине) и война слов (недоказанная информация о том, что Москва помогла Трампу в ходе выборов) были расценены как предпочтительные по сравнению с личной встречей, которая могла бы разрядить напряженность между Западом и Востоком?
задается вопросом автор.

На этой встрече не произойдет ничего драматического, никакого предательства западного мира со стороны Трампа. Это только начало процесса, который мог бы способствовать международной безопасности и спасению многих жизней, пишет издание.

Тем не менее, оппозиция свирепа – не только среди многочисленных врагов Трампа в Вашингтоне, но и в Великобритании и некоторых других европейских странах. За заявлениями критиков саммита США-РФ отчетливо угадывается страх потерять выгодный для многих западных противников образ России, как постоянного врага, отмечает обозреватель.

По его словам, сегодня ЧМ-2018 уже развеял «грозные» предупреждения Запада о поездках в Россию, и если вдобавок к этому президенты двух стран смогут прогнать «призрак новой холодной войны», то ситуация примет совсем плохой оборот для тех, кто запугивает народы агрессией с Востока.

У лидеров (РФ и США) достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее. С Москвой, как и с Пхеньяном, Трамп делает упор на отдельные, личные взаимоотношения, в которых перемена атмосферы может изменить многое, говорится в статье.

Встреча с Кимом уже продемонстрировала возможность снизить напряженность в регионе и ускорить экономическое развитие Северной Кореи. Чего-то похожего – только больших масштабов – можно ожидать и от встречи президентов Трампа и Путина, заключает издание.

Ранее сообщалось, что американо-российский саммит на высшем уровне пройдет 16 июля в Хельсинки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. Skuns Сегодня, 08:46
    У лидеров (РФ и США) достаточно тем для разговора. Кроме того, существуют смутные очертания будущих соглашений, которые могут сделать мир безопаснее.

    Вот этого боятся мировые ростовщики ...!!! Не зря Трампа после победы на выборах так жутко травили ,да и сейчас тоже ...Трамп выполнит свое обещание по "сближению с Россией" ..Дай Бог ,чтобы договорились и начали заниматься экономикой и внутренней политикой , а не гонкой вооружения на радость некоторым "товаищам"..Хватит им уже карманы набивать за счет крови и войн .. hi
    Skuns
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:03
      Надеюсь, что сама атмосфера Хельсинки поможет им договорится
      рич
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:07
        Привет ! hi У Запада не зря хвост трясётся , особенно у мелкобритых - чуют что-то ... wink
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:33
          hi Паш!
          Цитата: bouncyhunter
          У Запада не зря хвост трясётся , особенно у мелкобритых - чуют что-то ...
          Слишком рьяно работу вели, начудили не по детски и точьно знают, если Трамп ими пожертвует (а он легко это может) То все ихние помои на их же и выплеснутся, при чем получится, что сами на себя выплеснули и у себя дома, потом попробуй рейтинг набрать,
          США экономически сильнее России, и в ряде случаев могут диктовать свои условия,
          навязывать решения
          А это как бы мы уже давно проходим, не вижу навязанных решений, нам как бы по барабану их экономическая сила... sad
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:36
            Тёзка hi
            Цитата: MPN
            Слишком рьяно работу вели, начудили не по детски и точьно знают, если Трамп ими пожертвует (а он легко это может) То все ихние помои на их же и выплеснутся, при чем получится, что сами на себя выплеснули и у себя дома, потом попробуй рейтинг набрать

            Нечего было яму России рыть - теперь вот сами могут в неё свалиться . А Трамп вполне может их сверху и из бетономешалки полить .
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:39
              Трампу они будут нужны, когда будут нужны... (тавтология такая получилась winked ) А так сольет и глазом не моргнет... yes
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:43
                Цитата: MPN
                сольет и глазом не моргнет.

                Это да . Трамп напоминает азартного игрока , который ради главного приза способен пойти ва-банк . Это и заставляет быть с ним начеку .
                bouncyhunter
        2. Skuns Сегодня, 09:37
          Цитата: bouncyhunter
          Привет ! hi У Запада не зря хвост трясётся , особенно у мелкобритых - чуют что-то ... wink

          Чуют Паша , ох чуют ..Абрамович из Лондона сбежал (гражданство Израиля получил))))))
          Трамп в отличии от других президентов США все же отличается своей непредсказуемостью , как и мы русские..Не хочется воевать мужики ! А вот внутри страны я бы пострелял кое кого и совесть бы не мучила ! soldier
          Skuns
        3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:52
          Цитата: bouncyhunter
          Привет ! У Запада не зря хвост трясётся , особенно у мелкобритых - чуют что-то ...
          Приветствую Павел! А что чуют? Чуют, что сближение России и Китая в ближайшей перспективе станет их постоянной головной болью, против которой у них нет таблетки, а посему им надо уже "вчера" поторопиться с посулами неких "благ и преференций", а заодно нащупать точки противоречий, по которым они в перспективе смогут провести линии раскола между КНР и РФ. Принцип "разделяй и властвуй" никто не отменял. Если Обама и Клинтонша давили на РФ по своему скудоумию и выталкивали её в объятия Пекина, то Трамп прагматик и хочет максимально замедлить этот процесс. Лишь бы наши не разменялись на эти сомнительные "плюшки".
          Ныробский
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:56
            Дима , привет ! hi Этот вариант среди многих остальных тоже имеет место быть . Результаты необдуманного давления на Россию рано или поздно придётся расхлёбывать .
            Цитата: Ныробский
            Лишь бы наши не разменялись на эти сомнительные "плюшки"

            Разделяю твои ожидания . Тем более что "плюшки" у них как в мультике про домовёнка Кузю - с "сюрпризом" .
            bouncyhunter
            1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:09
              Цитата: bouncyhunter
              Результаты необдуманного давления на Россию рано или поздно придётся расхлёбывать .

              Уже! Уже расхлёбывают, потому как их стройный план по изоляции России рушится настолько, что "изоляцию" приходится менять на "встречу" в формате США+РФ, без участия кучки европейских "лохов", которые понеся убытки от санкций теперь будут ожидать вердикта по санкциям и пытаться объяснить своим согражданам, во имя чего они потеряли рабочие места и заработок. Если сказать культурно, то Европа сейчас маленько подпускает в штаны от того, что не может предположить каким будет итог встречи.
              Ныробский
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:10
        Хельсинки в прошлом историческое место для переговорного процесса с Америкой.
        Пусть разум возымеет.
        ul_vitalii
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:13
          Доброе утро-Виталий,Паша,Дмитрий..Я тоже надеюсь на "Хельсинский процесс 2.0"..Обострение международной обстановки не нужно..
          Цитата: ul_vitalii
          Хельсинки в прошлом историческое место для переговорного процесса с Америкой.
          Пусть разум возымеет.
          210окв
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:19
            Дима , доброго дня ! hi
            Цитата: 210окв
            Обострение международной обстановки не нужно..

            Оно не нужно нормальным людям . А вот тем кто с противостояния кормится - ещё как нужно .
            bouncyhunter
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:20
              Это так ,к сожалению..И в двойне большему сожалению эти "противники разрядки" вершат зачастую политику.
              Цитата: bouncyhunter
              Дима , доброго дня ! hi
              Цитата: 210окв
              Обострение международной обстановки не нужно..

              Оно не нужно нормальным людям . А вот тем кто с противостояния кормится - ещё как нужно .
              210окв
          2. Skuns Сегодня, 10:34
            Цитата: 210окв
            Доброе утро-Виталий,Паша,Дмитрий..Я тоже надеюсь на "Хельсинский процесс 2.0"..Обострение международной обстановки не нужно..
            Цитата: ul_vitalii
            Хельсинки в прошлом историческое место для переговорного процесса с Америкой.
            Пусть разум возымеет.

            Твои слова , да Богу в уши Дмитрий ! Третью мировую Россия уже не вытинет..И весь мир в труху..Не дай Бог ! hi
            Skuns
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 09:08
      Цитата: Skuns
      .Хватит им уже карманы набивать за счет крови и войн ..

      Чем бы и как бы не закончилась встреча Путина и Трампа с уверенностью 100% прогнозирую что США будут искать свежее "пушечное мясо" для миссий альянса НАТО, и очередное государство для для проведения этой миссии с целью наложения лапы на её ресурсы. Сколько волка не корми....
      Терский
      1. Skuns Сегодня, 10:44
        Цитата: Терский
        Цитата: Skuns
        .Хватит им уже карманы набивать за счет крови и войн ..

        Чем бы и как бы не закончилась встреча Путина и Трампа с уверенностью 100% прогнозирую что США будут искать свежее "пушечное мясо" для миссий альянса НАТО, и очередное государство для для проведения этой миссии с целью наложения лапы на её ресурсы. Сколько волка не корми....

        Пусть с Китаем воюют , у них народу много и оружия тоже...А России ,бы отсидеться и раны зализать ..А пока ПВО строим и другим странам помогаем !

        Вот такие дела в танковых войсках ..
        Skuns
    3. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:14
      Цитата: Skuns
      Трамп выполнит свое обещание по "сближению с Россией" ..


      Ничего он не выполнит, именно при Трампе санкции лишь усилились, так как теперь ему на фоне расследований пришлось быть ещё жёстче.

      Трамп полностью зависит от конгресса и поэтому рассуждения касательно сближения США и России лишь фантазии. Говорить Трамп может много, но если судить по делам, то он в точности соблюдает республиканскую политику - увеличение военных расходов, агрессивная внешняя политика, борьба с нелегалами итд.
      Tiras
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:22
        Между собой у них куча вопросов нерешённых и вновь растущих как грибы после дождя. С Америкой всегда были договоренности-недоговоренности, что-то положительное всё-таки должно быть в остатке. hi Всем доброго дня smile
        ul_vitalii
      2. Skuns Сегодня, 11:35
        Цитата: Tiras
        Ничего он не выполнит, именно при Трампе санкции лишь усилились, так как теперь ему на фоне расследований пришлось быть ещё жёстче.

        Ну санкции для России , как манна небесная , все зашевелилось и заработало...)))
        Цитата: Tiras
        Трамп полностью зависит от конгресса и поэтому рассуждения касательно сближения США и России лишь фантазии.

        Все правильно , но он все же по своему прет..
        В отличии от Обамы и Клинтон ..Россию старается не задирать и Путина не затрагивать ..!!!
        Помните это все в России , массовое.. laughing

        И это было верно и от души..У русских!!
        Skuns
    4. ученый Сегодня, 09:30
      Цитата: Skuns
      гонкой вооружения на радость некоторым "товаищам"..Хватит им уже карманы набивать

      Оружейный бизнес хоть и находится на втором месте по прибыльности после наркоторговли, но Западные страны занимают в нем очень маленькую долю, поэтому он мало влияет на политику в отличии от США - лидера в торговле оружием.
      Как оказалось гораздо выгоднее сейчас заниматься русофобией и демонизацией России. В американском бюджете эта статья называется продвижение интересов США в Европе. На эти цели американцы выделяют более 3 млрд.$ бюджетных средств, не считая многочисленные фонды типа Сороса и поддержки демократии, т.е. это примерно еще столько же. В итоге, в Европе сложилась система, где политики русофобы сколачивают себе неплохое состояние. Естественно, что они не хотят терять эти статьи доходов.
      ученый
      1. Skuns Сегодня, 12:23
        Цитата: ученый
        где политики русофобы сколачивают себе неплохое состояние. Естественно, что они не хотят терять эти статьи доходов.

        Мы это знаем ,уже давно ! Главное вам казахам на это не попаться .. soldier
        Территория у вас огромная от СССР осталась.. Заброшенная ! НАШ Байконур вас охраняет только ..Смотрите , черти у вас уже засели и ждут..!
        Skuns
  2. SSR (Roman) Сегодня, 08:47
    Хех! А как пуканы лопались на сайте)))
    От Трамп "наш" до Трамп = русофоб, санкции и тд.)))
    Теперь после высказываний Трампа, типа - посмотрим, или на конфетку не говори что я ничего не давал)))
    Пуканы на грани взрыва у европейцев. lol
    А тем временем, Трамп президент Сша, президент страны в которой уменьшается безработица, возвращаются производства а если ещё и войска из Германии выведут, то Трамп это американский президент перестающий "кормить" на халяву, хотя полякам и за два миллиарда отказал.
    SSR
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:12
      Цитата: Skuns
      ..Дай Бог ,чтобы договорились

      Цитата: SSR
      , президент страны(США) в которой уменьшается безработица

      Вы бы хоть время для комментариев разделили?А то флаги разные а суть одна,что бы Россия сбавила обороты,и пошла на попятную.Только вот мы уже 30 лет пятимся,нечего уже нам сдавать кроме как самих себя.Поэтому я не хочу,что бы Путин в обмен на те же конфетки Трампа сдал и Новороссию,и русскую Украину,и Асада.
      Мар.Тира
      1. SSR (Roman) Сегодня, 09:31
        Цитата: Мар.Тира
        Вы бы хоть время для комментариев разделили?А то флаги разные а суть одна,что бы Россия сбавила обороты,и пошла на попятную.

        Вы хоть сами поняли что написали?
        И вообще, где я про попятные писал?
        Цитата: Терский
        В результате чего в Европе резко усилились тенденции к сближению с Россией, и отдельные политики даже заговорили о возможности замены Вашингтона Москвой

        Если посмотреть со стороны.
        Что нужно Сша? В первую очередь нефть и другие ресурсы.
        Европа может это дать? Нет.
        Технологичная Европа, прямой конкурент технологичной США.
        Почему Сша противятся "северному потоку"? Да потому что это стратегический ресурс для локомотива европы Германии.
        Всё остальное, мелочи. Украина, Сирия они были "козырными" картами, но уже стали мелочью, которой никто размениваться не будет.
        Трубопроводы в Китай тоже сильно напрягают Сша, но Китай просто пошлёт.
        На самом деле оооочень хотелось бы узнать, где будет договорняк, та невидимая часть айсберга.
        SSR
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:52
          Цитата: SSR
          И вообще, где я про попятные писал?

          Договориться,это значит уступить в чём то в обмен на что-то?Что мы можем уступить,в обмен на что?Снимут санкции,выведут войска из Прибалтики,Восточной Европы,уйдут из Украины,прекратят бомбить и убивать Донбасс,уйдут из Сирии?Конечно нет,этого не будет,так что не стройте иллюзий,разве что послабление русским миллиардерам дадут.Пиар это всё,раздутый американцами, что бы показать свою значимость,они это любят.Нам нужно идти своим путём,и пока это хоть и трудно но нам удаётся.А вас почитаешь,так США это манна небесная и рай обетованный.Правда за счёт чего.и за счёт кого не уточнили?
          Мар.Тира
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 09:14
      Цитата: SSR
      Трамп это американский президент перестающий "кормить" на халяву,

      В результате чего в Европе резко усилились тенденции к сближению с Россией, и отдельные политики даже заговорили о возможности замены Вашингтона Москвой в качестве военно-политического "зонтика" Европы. В мире только папуасом невдомек что США попытаются перехватить инициативу, срочно организовав встречу Путина с Трампом в Хельсинки.
      Терский
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:24
        Не у кого не возникают ассоциации с 1939 годом кода в Москве две страны заключили Договор о ненападении . ... Одновременно с договором стороны подписали секретный дополнительный протокол к нему. Тогда раздел мира ничем хорошим не закончился
        рич
    3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:54
      Цитата: SSR
      Хех! А как пуканы лопались на сайте)))
      От Трамп "наш" до Трамп = русофоб, санкции и тд.)))
      Теперь после высказываний Трампа, типа - посмотрим, или на конфетку не говори что я ничего не давал)))
      Пуканы на грани взрыва у европейцев. lol
      А тем временем, Трамп президент Сша, президент страны в которой уменьшается безработица, возвращаются производства а если ещё и войска из Германии выведут, то Трамп это американский президент перестающий "кормить" на халяву, хотя полякам и за два миллиарда отказал.

      Символ сштатников *харлей-дэвидсон* перебрасывает производство в Европу,это по Вашему возврат производства?этот пример только навскидку.
      Фил77
  3. РУСС (Максим) Сегодня, 09:06
    А вдруг решат Мир поделить на двоих laughing ,как не решили поделить двое в 30-х годах прошлого столетия.
    РУСС
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:14
      Можно, Европу нам, а американцам Китай. Поближе при этом познакомиться с Англией и Польшей, Чубайса им в помощь.
      ul_vitalii
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 09:18
        Цитата: ul_vitalii
        Можно, Европу нам, а американцам Китай.

        laughing Козе баян, попу гармонь, икону папуасу.....
        Терский
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:31
      Цитата: РУСС
      А вдруг решат Мир поделить на двоих laughing ,как не решили поделить двое в 30-х годах прошлого столетия.

      Масштаб личностей не тот!
      Фил77
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:38
        И расклад сил. Россия не СССР, и Китай уже КИТАЙ и другие страны наступают, типа Индии.
        Tiras
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:41
          Цитата: Tiras
          И расклад сил. Россия не СССР, и Китай уже КИТАЙ и другие страны наступают, типа Индии.

          Ха!Авторитет личности определяет по моему и авторитет державы!В те годы у нас была Личность! и Держава!!!
          Фил77
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:56
            Цитата: Фил77
            Авторитет личности определяет по моему и авторитет державы!


            Личность определяет авторитет державы, когда сама держава сильная и политически и экономически. Одно идёт с другим.

            Никого не будет волновать авторитет личности, если он представляет слабую экономически и политически страну.
            Tiras
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:06
              Цитата: Tiras
              Цитата: Фил77
              Авторитет личности определяет по моему и авторитет державы!


              Личность определяет авторитет державы, когда сама держава сильная и политически и экономически. Одно идёт с другим.

              Никого не будет волновать авторитет личности, если он представляет слабую экономически и политически страну.

              Ну так и я об этом,то,что у нас была мощная держава и мощный по настоящему думающий о стране лидер,спорить не будете?И страна одолевшая нацизм авторитет имела политически не чета сегодняшнему!
              Фил77
      2. РУСС (Максим) Сегодня, 11:00
        Цитата: Фил77
        Цитата: РУСС
        А вдруг решат Мир поделить на двоих laughing ,как не решили поделить двое в 30-х годах прошлого столетия.

        Масштаб личностей не тот!

        Трамп то точно не тянет.
        РУСС
  4. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:20
    Чушь
    Задача Трампа- высвободить силы для борьбы с Китаем, не прекращая давления на Россию.
    Задача Европы- обратная, минимизировать свои расходы на такое давление.
    Вот и всё. Остальное так, информационный шум.
    Лопатов
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:26
    С КНДР у Трампа пока - один словесный шум. Думаю, и этот саммит в Хельсинки кончится тем же.
    Горный стрелок
  6. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:30
    На мой взгляд,у автора британской газеты вполне адекватный подход к этой встрече.О чём -то договорятся,о чём-то скорее нет.Но пока это всё гадание,надо подождать.
    Фил77
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:44
    Сам применяемый термин - договориться ,просто смешон !
    О чем могут договориться Трамп и ПУтин ,если за американцем стоит Конгресс ? Его и так чуть не скинули под надуманным предлогом ,а тут договор с самим Путиным,да никогда такого не будет
    APASUS
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:49
      Цитата: APASUS
      Сам применяемый термин - договориться ,просто смешон !
      О чем могут договориться Трамп и ПУтин ,если за американцем стоит Конгресс ? Его и так чуть не скинули под надуманным предлогом ,а тут договор с самим Путиным,да никогда такого не будет

      Ну тогда уж не конгресс,а лоббируемые его"членами"транснацкомпании.А что им выгодно!?
      Фил77
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:24
      Цитата: APASUS
      Сам применяемый термин - договориться ,просто смешон !
      О чем могут договориться Трамп и ПУтин ,если за американцем стоит Конгресс ? Его и так чуть не скинули под надуманным предлогом ,а тут договор с самим Путиным,да никогда такого не будет

      Вы правы, противники Трампа сильны, очень сильны. Именно поэтому ему пришлось на 1,5 года отложить серьезную встречу с Путиным. А договориться с ним Трампу очень важно, ибо этого требует международная безопасность. Главная задача Трампа - новый экономический рывок Америки. Именно на это нацелены все эти торговые войны, санкции против энергетического сектора России в борьбе за Европейский рынок. Задача Путина - спасти олигархат России от полного разорения и поглощения транснациональными корпорациями во главе с англосаксами. А эта задача становится все труднее. именно поэтому приходится идти на не популярные меры в виде повышения НДС, пенсионного возраста и т.д. Борьбу за благополучие олигархов Путин будет вести не только до последнего пенсионера, а до последнего россиянина.
      Гаргантюа
  8. spektr9 Сегодня, 09:45
    Чем закончиться встреча - ничем ....
    spektr9
    1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 10:01
      Цитата: spektr9
      Чем закончиться встреча - ничем

      Скорее всего так и будет, США не нужна сильная Россия они с Китаем не знают что делать.
      Обсудят лунную программу, содействие в Афганистане и дальнейшие действия по налаживанию отношений.
      saturn.mmm
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:51
        Насчёт налаживания отношений,разве это мало?А уж если договорятся,что янки уймут своих бандерлогов на Донбассе и это мало?
        Фил77
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 10:05
      абсолютно с Вами согласен. закончится как обычно - "...и не друг и не враг, а так..."
      рич
  9. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 10:30
    Даже не могу себе представить по каким вопросам в настоящий момент могут быть достигнуты договорённости.
    Что конкретно необходимо обсуждать именно на уровне лидеров? Есть эксперты и МИД.
    Эта встреча, если состоится, будет носить, скорее ритуальный характер. Типа, так принято. А возможные соглашения - декларативные. За всё хорошее, против всего плохого.
    грохот
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:45
      Подождём.Увидем.Обсудем.Завтра будет завтра.
      Фил77
  10. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 12:34
    Не понимаю. чего так заволновалась Европа? Встреча Путина и Трампа (если и состоится) не приведёт ни к чему, если только Путин не захочет продать США что-нибудь "ненужное". У России и США не может быть априори никаких крупных торговых соглашений. Кидаться за океан и из-за океана? Союз Германии и России имеет бОльшую важность, чем 10 000 встреч с Трампом. Повторю ещё раз, у России с диктаторами своих прав на мировое господство не может быть разговоров, а дружить США с нами не намерены.
    ROSS 42
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:37
      Цитата: ROSS 42
      не приведёт ни к чему, если только Путин не захочет продать США что-нибудь "ненужное"

      Не захочет. А результат (какой-то) от встречи будет, полюбому... кстати, Трамп в этой встрече весьма заинтересован, есть вещи, в которых Путин его таки переиграл. Об этом, в частности, тоже будет разговор yes
      Цитата: ROSS 42
      у России с диктаторами своих прав на мировое господство не может быть разговоров

      Госс.. и зачем Вы только такое пишете?
      Деццский сад, штаны на лямках... "забирай свои игрушки.." request
      Голован Джек
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