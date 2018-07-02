11:41 02 июля

Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром"

Недавно «Газпром» объявил, что по итогам 2018 года выйдет на исторический рекорд: поставит 200 млрд. кубометров газа в дальнее зарубежье, то есть в Европу. Недорогого трубного газа. Вот на этом газпромовском суку сидит Европа и вводит против него санкции, пилит его бандеровской неонацистской Украиной. И сколько ещё это может продолжаться?



Да, Россия зарабатывает на своём трубном газе, однако если его перевести в сжиженный вид, то в виде СПГ он будет стоить значительно дороже. И тогда станет рентабельным американский сланцевый СПГ, и в Европе тоже. В связи с этим в Вашингтоне прошла очередная конференция «Международного газового союза», на которой по уважительной причине (проведение собрания акционеров) не смогли принять участия представители «Газпрома».


Однако министр энергетики Александр Новак участвовал в этом газовом форуме и провёл много деловых встреч, в том числе почему-то с министром финансов США Стивеном Мнучином, очень большим ястребом, как и Джон Болтон. И доверенным лицом президента Дональда Трампа (Стивен управлял финансами его предвыборной кампании). По итогам конференции Новак докладывал о больших перспективах мирового рынка газа, особенно СПГ. Это мы к тому, что Трамп с Путиным в Хельсинки тоже будут обсуждать перспективы газового рынка, особенно в Европе, особенно СПГ.

Вопросы урегулирования в Сирии, на Украине и вообще безопасности в мире, будут, конечно, затронуты в Хельсинки, но это не тема для Трампа, это вопросы больше для Госдепа, Пентагона и их российских партнёров. Об этом намекнул Джон Болтон по итогам своего подготовительного визита в Москву, когда сказал, что Крым не будет предметом переговоров саммита в верхах. Формально, итоги встречи Трампа и Путина будут не очень выразительны, как и встречи Трампа с товарищем Ыном в Сингапуре, можно предсказать восторги западной прессы: они ни о чём не договорились! Блажен, кто верует…

Саммит Трампа и Путина говорит о сближении Америки и России и проходит он на фоне разразившихся торговых войн между Америкой и Европой, которая является, между прочим, сателлитом Америки. Европа позволила себе поднять голос на своего господина, потому что ей не нравится президент Дональд Трамп. Европа почему-то считает, что Трамп временный, поддельный президент, потому что он вводит торговые пошлины против Европы. Вот Барак Обама был настоящий, с его подручными глобалистами-неоконами, он торговые пошлины не вводил.

Трамп поставил перед своими элитами вопрос: зачем нам мировая головная боль и ответственность, когда в нашем собственном доме беспорядок? Когда Америка экономически отстаёт уже от своих вассалов? Когда на Америке наживаются её друзья и союзники? И показал, что нужно делать: в результате трамповских жёстких решений экономическая ситуация в США серьёзно улучшилась всего за один год! И Америка поняла, что Трамп – это первый за многие годы американский президент, что до него Америкой руководили какие-то мировые президенты.

Поэтому импичмент Трампа не состоялся, а саммит в Хельсинки говорит, что его дело «о сговоре с Россией», которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер, закрыто, и теперь Трамп сам будет открывать дела на своих ненавистников, после триумфальной победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года.

На торговые войны Европы Трамп отвечает лёгким сближением с Россией. Политолог Дмитрий Саймс утверждает, что это «единоличное решение Трампа». Возможно, но это решение поддержано всей трамповской элитой, поэтому подготовка к саммиту Трамп – Путин идёт так гладко, и все американские ястребы «воркуют» Трампу. Поэтому глобалисты-неоконы, включая их рупор CNN, не могут ничего противопоставить этому сближению Трампа с Путиным, даже возобновить травлю Трампа по поводу его нового «сговора с Путиным», хотя он как бы очевиден, если иметь в виду предыдущую паранойю CNN. Хотя понятно, что саммитом в Хельсинки Трамп подводит черту подо всей кампанией о «вмешательстве России в американские выборы» и подо всей неоконовской глобалистской политикой от Югославии до Украины, что важно для Москвы, за что она может чем-то заплатить, например, изменением своей газовой политики.

Говорят, что Трамп непредсказуем, но последствия этого сближения США и России очень даже предсказуемы (имеется в виду вопрос Трампа президенту Макрону: почему бы Франции не покинуть Евросоюз?). Вот Британия его уже покинула. Когда такие вещи говорит президент США, это приказ и горе тем, кто этого не понимает. Исполнить этот приказ Трампу должна помочь Россия, за этим Трамп едет на саммит с Владимиром Путиным.

Решить вопрос с европейскими отступниками Трампу мешают поставки дешёвого российского газа в Европу в больших объёмах, которые придают Европе экономическую устойчивость и конкурентоспособность на внешних рынках. Поэтому следует ожидать, что саммит в Хельсинки найдёт отражение в политике Газпрома. Строительство «Северного потока 2» Россией и Германией зашло слишком далеко, чтобы Путин пошёл здесь на уступки Трампу, если только Германия с Меркель во главе не сделает какую-нибудь феноменальную глупость. Но остаются другие возможности для ограничения объёмов поставок российского трубного газа в Европу.

Во-первых, СП 2 не полностью компенсирует украинский транзит газа и его прекращение в соответствии с договором уже в конце 2019 года приведёт к росту напряжённости на газовом рынке Европы, поэтому этого следует ожидать. Цена на газ в Европе возрастёт, и это выгодно России, и облегчит путь для американского СПГ на европейский рынок. И вообще, политика «Газпрома» в отношении Европы может ужесточиться. Россия может варьировать загрузку своих трубопроводов и перестать наконец ставить исторические газовые рекорды. Вместо этого «Газпром» может заняться развитием своей программы СПГ при участии американских компаний, о чем, возможно, и вёл переговоры Александр Новак на газовом форуме в США. Это выгодно и России, и США. Так скажет Трамп Путину в Хельсинки. И что может сказать в ответ Владимир Владимирович? Наверное, согласится, и саммит в Хельсинки завершится большим успехом, хотя и не очень заметным для прессы.

Если Америка и Россия найдут общий язык, то Европе останется место только под этим языком. Это понимают в Европе, поэтому и боятся саммита Трамп – Путин, поэтому Лондон говорит об их «сговоре» за спиной Европы. Когда Лондону что-то не нравится, он называет это «сговором», нападением и «Новичком». Хотя это следствие хитроумной политики Европы: жить за счёт дешёвого российского газа и при этом делать пакости России; пользоваться оборонной мощью США и вести с ними торговые войны. Грубить сразу двум сверхдержавам – это значит лишиться ума, видимо, это старость, и говорит о близком закате Европы, похоже, с помощью «Газпрома».
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:05
    жить за счёт дешёвого российского газа и при этом делать пакости России
    в этом вся суть наглосакской политики.
    Uncle Lee
  2. Vard Сегодня, 06:06
    На общем собрании акционеров Газпрома руководство спросили .... Если все так хорошо... Почему у акций Газпрома котировки мусорные... Ответ не получен...
    Vard
  3. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:31
    Орудием пророка Шпенглера станет "Газпром"

    Прочитав заголовок, настроился на хоть какую то аналитику. А тут "размышлизмы" и одна цифра, и то неточная what
    Chertt
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:48
      Цитата: Chertt
      А тут "размышлизмы" и одна цифра, и то неточная

      То есть - можно не читать?
      Голован Джек
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:53
        Цитата: Голован Джек
        То есть - можно не читать?

        Читать нужно все, если есть время wink
        Chertt
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:59
          Цитата: Chertt
          если есть время

          Нэту request
          На работу - бегом - ма-аарш laughing
          Голован Джек
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:01
            Удачи там, на работе hi
            Chertt
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:54
    Крым не будет предметом переговоров саммита в верхах
    ...Встреча, ради бла, бла...Подпишут какой-то протокол, которым Трамп как знаменем будет размахивать....Если подпишут..в чем сомневаюсь...
    parusnik
  5. vlad007 (Владимир) Сегодня, 08:22
    1. Газпром достиг "рекорда" по поставкам газа в дальнее зарубежье, т.к. Украина покупает газ по реверсу из Европы. Раньше она получала газ на прямую от нас , а теперь перекупает в Европе. Надо считать весь газ, поставляемый Газпромом, а не только в "дальнее зарубежье".
    2. Саммит Трампа и Путина ни о каком сближении США и России не говорит. Есть конкретные вопросы - в первую очередь Сирия, Иран. Санкции США против Ирана могут увеличить долю американской нефти на рынке за счет замещения нефти Ирана, а если нефти не будет хватать, то поднимается цена, а это выгодно США, сланцевая нефть не самая дешевая по себестоимости.
    3. Пуэрто-Рико хочет стать 51-ым штатом США, но это бывший испанский протекторат и говорят там на испанском. Они объявили о независимости, а теперь хотят войти в США. Это ситуация аналогичная Крыму и непонятно как на это отреагирует мировое сообщество. Скорее всего никак, это же Америка. Но есть предмет для торга - они признают Крым, а мы и другие признаем Пуэрто-Рико.
    vlad007
  6. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:28
    Смотрим на Газ как на бесконечность! Газпром вместе с американцами будут больше Газа из России выкачивать - всем выгодно, якобы. А я вот наблюдаю тенденцию что если страна начинает торговать ресурсами то ее развитию приходит каюк! Пусть бы США продавали свой СПГ. Европейские товары сразу станут дороже, в Америке начнется "Газовая Лихорадка" современные ковбои традиционно начнут воевать друг друга. Техас отделится от остальной Америки. Зачем при таком раскладе нам Северный поток 2 ??
    aybolyt678
    1. vlad007 (Владимир) Сегодня, 10:04
      Цитата: aybolyt678
      Зачем при таком раскладе нам Северный поток 2 ??

      Северный поток 2 нужен в первую очередь для того, чтобы избавиться от транзита газа через Украину. Украина держит нас за фаберже (яйца) транзитом газа. СП2 и Турецкий поток позволят полностью отказаться от транзита через Украину.
      vlad007
  7. zulusuluz Сегодня, 08:28
    Если Россия пойдет на такой союз с США, то ее как минимум, не поймут "третьи страны". А раз "первые" и так не понимали, то эта "сделка" будет эквивалентна в политическом плане выстрелу в собственную ногу.
    zulusuluz
  8. bober1982 (vladimir) Сегодня, 08:39
    Упоминание Шпенглера вызвало интерес,но далее в статье пошли рассуждения про Газпром,и интерес сразу пропал,выводы в статье запутанные и ошибочные,на мой взгляд конечно.
    Диагноз Шпенглера - закат Европы начался в ХIХ веке, далее мировые войны Европу добили.
    А вот слова великого сербского святителя Николая Сербского (сказаны почти 100лет назад)...........Сейчас она (Европа),качаясь и оступаясь,бредет по самой кромке пропасти,грозящей ей гибелью....., сегодняшнюю Европу можно считать пустой землей.....
    bober1982
  9. BAI Сегодня, 10:09
    И вообще, политика «Газпрома» в отношении Европы может ужесточиться.

    Не может. Поставки газа в дальнее зарубежье будут увеличиваться.
    Автор тут всуе упомянул годовое собрание акционеров Газпрома. Газпром будет увеличивать поставки газа за рубеж, как сказал Миллер на этом собрании:
    1. На Запад - т.к. там снижается собственная добыча.
    2. В Китай - т.к. там растет потребление.
    BAI
    1. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 11:06
      Поставки в Китай по Силе Сибири будут идти за счёт перенаправления ресурсов с западного направления. Об этом беспокоилась Европа, когда Россия стала строить Силу Сибири. Короче, русский газовый Боливар и Европу и Азию не вынесет, кого-то скинет, и это будет не Китай.
      Виктор Каменев
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