В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо а гнездо.

Украинские волонтёры в красках описывают, как ВСУ уже в первые часы объявленного режима прекращения огня атаковали позиции вооружённых сил народных республик Донбасса. Сводки об обстрелах позиций войск ЛДНР в очередной раз заставляют задаться вопросом о том, для кого вообще договорённости о перемирии достигаются, если украинская сторона изначально игнорирует соглашения Контактной группы.Из сегодняшнего поста украинского «волонтёра» Юрия Мысягина:По некоторым данным, ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс «Стугна». Интересно, в специальном миссии ОБСЕ, призванной заниматься контролем ситуации на Донбассе, обратят внимание на заявление, в котором откровенно говорится о том, что украинская сторона соглашение о прекращении огня нарушает.Оперативное командование ДНР публикует сводку, в которой говорится, что применение ПТРК стало не единственным фактом нарушения режима прекращения огня украинской стороной. Ночью украинские силовики вели огонь на Горловском и Новоазовском направлениях. Использовались миномёты, АГС и различное стрелковое оружие. Обстрел привёл к повреждению газораспределительной станции, оставив тысячи местных жителей без газоснабжения. Складывается впечатление, что для ВСУ соглашения о перемирии становятся лишь поводом перегруппироваться и активизировать обстрелы.В ДНР отмечают, что ответных действий в отношение ВСУ на данный момент не осуществлялось.