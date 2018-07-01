12:45 01 июля
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ВСУ применили ПТРК уже в первые часы "перемирия". Для кого оно достигалось?

Украинские волонтёры в красках описывают, как ВСУ уже в первые часы объявленного режима прекращения огня атаковали позиции вооружённых сил народных республик Донбасса. Сводки об обстрелах позиций войск ЛДНР в очередной раз заставляют задаться вопросом о том, для кого вообще договорённости о перемирии достигаются, если украинская сторона изначально игнорирует соглашения Контактной группы.

ВСУ применили ПТРК уже в первые часы "перемирия". Для кого оно достигалось?


Из сегодняшнего поста украинского «волонтёра» Юрия Мысягина:
В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо а гнездо.



По некоторым данным, ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс «Стугна». Интересно, в специальном миссии ОБСЕ, призванной заниматься контролем ситуации на Донбассе, обратят внимание на заявление, в котором откровенно говорится о том, что украинская сторона соглашение о прекращении огня нарушает.

Оперативное командование ДНР публикует сводку, в которой говорится, что применение ПТРК стало не единственным фактом нарушения режима прекращения огня украинской стороной. Ночью украинские силовики вели огонь на Горловском и Новоазовском направлениях. Использовались миномёты, АГС и различное стрелковое оружие. Обстрел привёл к повреждению газораспределительной станции, оставив тысячи местных жителей без газоснабжения. Складывается впечатление, что для ВСУ соглашения о перемирии становятся лишь поводом перегруппироваться и активизировать обстрелы.

В ДНР отмечают, что ответных действий в отношение ВСУ на данный момент не осуществлялось.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 09:36
    ВСУ применили ПТРК уже в первые часы "перемирия". Для кого оно достигалось?
    А для кого это удивительно?
    Чёрный
    1. Комментарий был удален.
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:48
        Непроизвольно поймал себя на том, что стало жалко "шишигу"..... "машину в зеленой фуражке".....Как же ты милая по ту сторону барикад оказалась?
        рич
        1. volodya (владимир) Сегодня, 10:28
          Написано во время Великой Отечественной, а как актуально!
          volodya
  2. MPN (Павел) Сегодня, 09:37
    Складывается впечатление, что для ВСУ соглашения о перемирии с
    Ну при чем тут ВСУ? Не для ВСУ, а для правительства! Петя типа не при чем? так ВСУ не слушаются?
    MPN
  3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:38
    В пятницу утром в районе поселка Луганское птурщики уничтожили ГАЗ-66 принадлежащий ВСУ, в котором находилось 8 украинских солдат.
    Владыка Ситх
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:58
      good good
      Цитата: Владыка Ситх
      8 украинских солдат.

      Приятная весть.
      Мар.Тира
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 10:24
      Непроизвольно поймал себя на том, что стало жалко "шишигу"..... "машину в зеленой фуражке".....Как же ты милая по ту сторону барикад оказалась?
      рич
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:40
    А что это неизвестные птурщики не получили в ответку ? Пора уже прекращать эти самовольности
    APASUS
  5. Nychego (Валерий) Сегодня, 09:44
    Да для хохловояк эта вялая войнушка то же, что для кочующих за хреновым проводником Мойшей евреев манна небесная. Боевые капают, выслуга идёт - что ещё нужно для счастья?
    Ну а нацбаты и прочая укропоц..реотская шелупонь попросту по окончании конфликта будут в два этапа превращены в кружки кройки подачек и шитья дембельских мундиров.

    Донецко-луганскому мирняку мои искренние соболезнования. Полагаю, люди понимают, что пока война выгодна хоть одной из способных вести её сторон она будет длиться и длиться.
    Nychego
  6. Керенский (Кирилл) Сегодня, 09:47
    Ну вот, новый вид: "неизвестные птурщики". Кого ещё ждать?
    Керенский
  7. cariperpaint Сегодня, 09:48
    Так. А теперь без лирики. Одним выстрелом. С 2200 метров какой то не побоюсь сказать снайпер уничтожил опорный пункт? Это простите был одиноко стоящий домик ниф-нифа? В чистом поле? Или они просто чей то сарай растреляли?
    cariperpaint
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:21
      Ну, 2200 м. для современных ПТУР не такая уж большая дистанция. Меня интересует другой момент - уничтожил опорный пункт. Что было опорным пунктом? Блокпост, ДОТ, шалаш? Сколько там находилось л/с, вооружения, б/к? Влепили недешовую ракету в пустую коробку и теперь радуются?
      ТермиНахТер
      1. cariperpaint Сегодня, 10:24
        А я о чем? Опорный пункт по назначению самая защищенная точка, имеющая круговую оборону и много средст поражения. Это если грубо. Поэтому и не понимаю по какому они там сараю отстрелялись
        cariperpaint
  8. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:53
    ВСУ применило кассетные боеприпасы с хлором, в ответ ВС РФ нанесли серию ударов КРВБ и ОТРК
    примерно, вот так это всё должно выглядеть
    * ждём окончание ЧМ по футболу 2018.
    пусть доказывают обратное
    Romario_Argo
  9. РУСС (Максим) Сегодня, 10:03
    Одно и тоже изодня в день....
    В статьях можно только даты менять
    РУСС
  10. Skuns Сегодня, 10:13
    В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные птурщики с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо а гнездо.

    Зря они это сделали... ! Теперь ждите и желательно больше двух не собирайтесь и по телефону не общайтесь ..

    Теперь наш ход бандеровцы .. soldier
    Skuns
  11. леонидыч (Василий) Сегодня, 12:05
    А зря что ответки нет, надо по полной отвечать и не только из стрелкового, а из всех видов желательно очень тяжелых. Иначе это никогда не закончится ..
    леонидыч
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