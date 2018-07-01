12:46 01 июля
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Вопреки угрозам США: МО Индии официально одобрило соглашение о закупке С-400

Совет по оборонным закупкам под председательством главы военного ведомства Индии Нирмалы Ситараман окончательно одобрил соглашение о приобретении российских зенитных систем С-400, сообщает в воскресенье Times of India.

Вопреки угрозам США: МО Индии официально одобрило соглашение о закупке С-400


По словам «абсолютно надежного» источника газеты, в настоящее время Нью-Дели очень быстро движется к покупке «пяти передовых зенитных ракетных комплексов с-400 "Триумф" из России, несмотря на надвигающуюся угрозу санкций США».

В ходе заседания Совета были утверждены лишь несколько незначительных поправок к договору, которые «появились в последнее время». Суть поправок не раскрывается.

Теперь дело о закупках S-400 будет передано для утверждения Минфину Индии, а затем – возглавляемому премьер-министром Комитету по безопасности для окончательного одобрения. Высшее политическое руководство страны должно будет принять решение о дате подписания твердого контракта,
сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что заседание Совета прошло спустя сутки после того как в ночь на среду Вашингтон отменил запланированную на 6 июля встречу министров обороны и глав внешнеполитических ведомств США и Индии.

Ранее сообщалось, что в мае Нью-Дели и Москва согласовали окончательные условия поставки С-400 на сумму $ 6 млрд. Соединенные Штаты выступили против сделки, пригрозив Индии санкциями. Однако в Нью-Дели заявили, что не собираются отказываться от покупки российских систем, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе против F-18 и F-35.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. Чёрный Сегодня, 09:43
    —" Как вам сапоги?
    — Очень вызывающие, я бы такие не взяла.
    — Значит, хорошие сапоги, надо брать!"
    wassat
    Чёрный
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:46
      hi Ещё один щелбан Вашингтону от Индии . Однако не будем спешить : "одобрение" не есть "подписание" . С индусами это особо актуально .
      bouncyhunter
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:54
        на фоне американских "алюминиевых" санкций, индусы назло США не только С-400 у нас, а и северокорейские "Хвасоны" готовы купить. А уж ответных индийских экономических контрсанкций американцам ждать долго не придется
        рич
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:06
          Заметь , Дима : такая информация приходит на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа . Совпадение ? wink Что-то мне внутренний голос подсказывает что такие "совпадения" (как со знаком "плюс" , так и "минус") в последующие 15 дней будут иметь место .
          bouncyhunter
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:49
      Теперь дело о закупках S-400 будет передано для утверждения Минфину Индии, а затем – возглавляемому премьер-министром Комитету по безопасности для окончательного одобрения. Высшее политическое руководство страны должно будет принять решение о дате подписания твердого контракта,
      Да бюрократический аппарат серьезный. Это еще не указаны те цепочки, что прошли одобрение. Не удивительно, что Индию так штормит при закупках.
      MPN
    3. Skuns Сегодня, 09:50
      Видать , как я раньше предлогал эти системы "цветами украсили " танцы устроили на презинтации "джими , джими , ача ача" Мы за индусов все же переживаем ! Обманут их США и Израиль ..А потом опять Россия виновата будет, что не подсказали и т.д. ..
      Но командиры расчетов все же наши русские должны быть ..(а то опять танцы строевые устроите ..)))

      Не пожалеете Индия , системы надежные !
      Skuns
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:15
        Надежные системы..Ненадежные индусы.. no
        Цитата: Skuns
        Видать , как я раньше предлогал эти системы "цветами украсили " танцы устроили на презинтации "джими , джими , ача ача" Мы за индусов все же переживаем ! Обманут их США и Израиль ..А потом опять Россия виновата будет, что не подсказали и т.д. ..
        Но командиры расчетов все же наши русские должны быть ..(а то опять танцы строевые устроите ..)))

        Не пожалеете Индия , системы надежные !
        210окв
      2. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 11:50
        а смысл а если ответ ка прилетит да же бронещитка нет
        bmv04636
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:08
      Как одобрило, так и откажется, а потом опять одобрит. То ж Индия! Менталитет у них такой. У них в торговле ни что не новости, как у паусов.winked
      сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:51
    Праздник непослушания! Это что же твориться? Сияющий град на холме теряет авторитет. Его перестают бояться? Дурной пример - заразителен...
    Горный стрелок
  3. cariperpaint Сегодня, 09:58
    Просто надо всегда вовремя делать все) помню все говорили- зачем Китаю с400 продавать) вот зачем
    cariperpaint
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:02
    Представляю какую платформу слепят индийцы для С-400 на параде
    APASUS
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:05
    Теперь дело о закупках S-400 будет передано для утверждения Минфину Индии, а затем – возглавляемому премьер-министром Комитету по безопасности для окончательного одобрения. Высшее политическое руководство страны должно будет принять решение о дате подписания твердого контракта,




    То есть это по сути ничего не значит.

    Можно вспомнить историю с израильскими Spike .
    Министерство Индии отказалось утвердить, а потом премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил решение о разрыве сделки и утвердил fellow.
    Tiras
  6. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 10:16
    А шо, им было из чего выбирать? Или есть куда деться?
    ТермиНахТер
  7. Челдон (Алексей) Сегодня, 10:30
    Не долго дергалась старушка в гвардейских опытных руках.
    Челдон
  8. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 10:53
    Если они и около С-400 такие танцы на час-два устроят, то, боюсь, оно им не шибко и поможет.
    Лена Петрова
  9. лысова (владимир) Сегодня, 11:03
    Просите за якобы атеизм, но веру в с святое, они уже нарушили ( мой друг с детства принял веру кришнаидов - -вы только не представлеете, какая это грязь. Не виню Индию, но позор по религии - ХАРИ - КРИШНА - ХАИТ БУДДИЗМ

    .
    лысова
  10. лысова (владимир) Сегодня, 11:19
    Ну , хитрожопки - решайтесь.
    лысова
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