Вопреки угрозам США: МО Индии официально одобрило соглашение о закупке С-400

Теперь дело о закупках S-400 будет передано для утверждения Минфину Индии, а затем – возглавляемому премьер-министром Комитету по безопасности для окончательного одобрения. Высшее политическое руководство страны должно будет принять решение о дате подписания твердого контракта,

Совет по оборонным закупкам под председательством главы военного ведомства Индии Нирмалы Ситараман окончательно одобрил соглашение о приобретении российских зенитных систем С-400, сообщает в воскресенье Times of India По словам «абсолютно надежного» источника газеты, в настоящее время Нью-Дели очень быстро движется к покупке «пяти передовых зенитных ракетных комплексов с-400 "Триумф" из России, несмотря на надвигающуюся угрозу санкций США».В ходе заседания Совета были утверждены лишь несколько незначительных поправок к договору, которые «появились в последнее время». Суть поправок не раскрывается.сказал собеседник издания.Газета отмечает, что заседание Совета прошло спустя сутки после того как в ночь на среду Вашингтон отменил запланированную на 6 июля встречу министров обороны и глав внешнеполитических ведомств США и Индии.Ранее сообщалось, что в мае Нью-Дели и Москва согласовали окончательные условия поставки С-400 на сумму $ 6 млрд. Соединенные Штаты выступили против сделки, пригрозив Индии санкциями. Однако в Нью-Дели заявили, что не собираются отказываться от покупки российских систем, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе против F-18 и F-35.