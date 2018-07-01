12:43 01 июля
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Губернатор Иркутской области "осмелился" раскритиковать проект пенсионной реформы

Критика в адрес предложенной кабмином пенсионной реформы стала исходить (неожиданно) и от губернаторского корпуса. Так, губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о том, что в представленном виде такая реформа не может вызывать одобрения. По словам Левченко, правительство идёт «неправильным путём».

Иркутский губернатор отмечает, что для достижения цели по увеличению пенсий вовсе не обязательно поднимать планку возраста выхода на пенсию. Сергея Левченко, выступившего со своим предложением, цитирует РБК:
Законопроект я не поддерживаю. Пошли неправильным путём. Если речь идет о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен.


Губернатор Иркутской области "осмелился" раскритиковать проект пенсионной реформы



Сергей Левченко отмечает, что куда более эффективным стала бы забота правительства о повышении производительности труда в России. При этом губернатор добавляет, что он подготовил отрицательный отзыв на проект реформы, предложенный кабмином. Этот отзыв он направит в Госдуму на следующей неделе.

Напомним, что суть озвученного проекта пенсионной реформы состоит в повышении возраста выхода на пенсию для женщин на 8 лет и для мужчин на 5 лет. Правительство намеревается начать реформу со следующего года. Этот шаг объясняется необходимостью «повысить уровень благосостояния российских пенсионеров».

Однако пока проект пенсионной реформы ещё не прошёл через все необходимые процедуры. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Владимир Путин вопросами пенсионной реформы не занимается.

Для справки: Сергей Левченко занимает пост губернатора Иркутской области с 2015 года. Партийная принадлежность Сергея Левченко – КПРФ.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 89

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:08
    Пошла борьба за выборы 21-го года. laughing
    Горный стрелок
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:10
      хороший политик для своей пользы должен продуктивно воспользоваться любой окружающей ситуацией и хорошей и плохой. Это абсолютно естественно.
      рич
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:11
      С языка сняли!.
      Цитата: Горный стрелок
      Пошла борьба за выборы 21-го года.
      Так оно и есть пошли пиариться на проблеме пенсионеров.
      Этот отзыв он направит в Госдуму на следующей неделе
      Может быть... sad
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:14
        Партийная принадлежность Сергея Левченко – КПРФ.

        Может , в этом и объяснение позиции губернатора - партийная линия ? Как бы она ему кресла не стоила ...
        А вообще-то новость требует проверки - РБК не тот источник , что внушает доверие .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:18
          Цитата: bouncyhunter
          Может , в этом и объяснение позиции губернатора - партийная линия ? Как бы она ему кресла не стоила ...

          Может, а может так было задумано, что бы накал страстей снять, дали отмашку типа вы там покричите о том что защитите народ, а мы тем временем пропихнем что надо.
          Цитата: MPN
          Этот отзыв он направит в Госдуму на следующей неделе
          Может быть...

          Цитата: bouncyhunter
          А вообще-то новость требует проверки - РБК не тот источник , что внушает доверие .

          Кто там их проверять то будет? Не такие фейки проходили... yes
          MPN
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:29
            По словам Левченко, правительство идёт неверным путём.

            "Левченко, стой! Не стреля-я-ять!!!" smile
            СРЦ П-15
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:34
              Левченко выбирали именно как протест против ЕдиноРосов, (горжусь земляками). И делает он то, что и должен
              Chertt
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:42
                Цитата: Chertt
                Левченко выбирали именно как протест против ЕдиноРосов, (горжусь земляками). И делает он то, что и должен

                Ничего не имею против Сергея Левченко! Надеюсь, он поступает так, как велит ему его совесть! hi
                СРЦ П-15
                1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:49
                  Цитата: СРЦ П-15
                  он поступает так, как велит ему его совесть!

                  В том то и дело, что мало "поступает". Но ЕдРосовцы у власти (до Левченко), совсем берега теряли. Одни только дороги до своих коттеджей, за счет обл. бюджет, по цене МКАДА, чего стоили
                  Chertt
                  1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:52
                    Цитата: Chertt
                    В том то и дело, что мало "поступает".

                    Ну, сейчас ему наладят "поступательное" движение! Медведев об этом позаботится. yes
                    СРЦ П-15
                    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:56
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Ну сейчас ему наладят "поступательное" движение!

                      Все может быть. Но у Сергея батьковича, в области позиции сильные (иначе не рыпался бы wink )
                      Chertt
                      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:01
                        Цитата: Chertt
                        Все может быть. Но у Сергея батьковича, в области позиции сильные (иначе не рыпался бы

                        Областные позиции Левченко, ничто по сравнению с позициями Медведева в Кремле! yes
                        СРЦ П-15
            2. MPN (Павел) Сегодня, 10:34
              Цитата: СРЦ П-15
              "Левченко, стой! Не стреля-я-ять!!!"

              good drinks hi
              MPN
    3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:14
      Чего загадывать на 21 год,нам бы осенние выборы в Госдуму осилить...в смысле завалить Едро.. am Несмотря на свое негативное отношение к Зюганову буду голосовать за КПРФ(как и всегда). Голосовать за другие партии смысла нет,только голоса будут оттягивать полит. карлики и большинство мест в Госдуме окажется снова у партии власти.
      ДЕДПИХТО
      1. Vard Сегодня, 10:24
        Едро... и чего этим добьёмся... они новую партию придумают и всем кагалом в неё переобуются...
        Vard
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:37
          Vard
          Едро... и чего этим добьёмся... они новую партию придумают и всем кагалом в неё переобуются...
          Считаете нужно опустить руки.Сдаться и смотреть как последнее достижение СССР размажут? За эту дрянь пенсионную реформу голосуют те кто на пенсии уже.Кто себя видит в 65 к примеру у станка,поднимающий тяжести слесарем? Или поголовно всем бизнесменами быть нужно или силовиками чтобы в 45 на пенсию уйти? Утопия это.
          Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Владимир Путин вопросами пенсионной реформы не занимается.
          А вот это вообще шедевр.Узнаёте почерк супер стратега.Даже тут как бы не причём если что.
          Наблюдатель2014
        2. AUL (Александр) Сегодня, 10:46
          Едро... и чего этим добьёмся... они новую партию придумают и всем кагалом в неё переобуются...
          Да нет, они все в КПРФ всей сворой перейдут, во главе с ДАМом!
          AUL
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 10:27
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Чего загадывать на 21 год,нам бы осенние выборы в Госдуму осилить...в смысле завалить Едро.. am Несмотря на свое негативное отношение к Зюганову буду голосовать за КПРФ(как и всегда). Голосовать за другие партии смысла нет,только голоса будут оттягивать полит. карлики и большинство мест в Госдуме окажется снова у партии власти.

        Поддерживаю! drinks
        Doliva63
        1. Vard Сегодня, 10:45
          Есть в этом смысл... явочным порядком создать двухпартийную систему... Так что я то же за КПРФ...
          Vard
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:59
            Самой первой, даже не успев переночевать эту новость, одобрила Матвиенко, ВВП вообще не в теме, так дурканул Песков, первый губернатор пошел в противоположном направлении, Зюганов вообще радикально решил провести гамлетовский "быть или не быть". Осталось дождаться когда ВВП будет в теме и посмотреть как вся эта толпа ломонется в нужном направлении.
            ul_vitalii
      3. Александр War (Александр) Сегодня, 11:27
        За КПРФ адо голосовать ,так-как большинство за ЕД и не удивлюсь если протащут в первом чтении ЕД Тоже и в Молдавии было http://newsmd.md/news/7873-mvf-rekomenduet-moldov
        e-uvelichit-pensionnyy-vozrast.html потом президент заявил http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=29799 Но постольку правительство в Молдавии как и у нас в России либеральное ,то Правительство Молдовы повысило пенсионный возраст с 1 июля 2017 года — до 63 лет у мужчин и у женщин https://rtr.md/novosti/obshhestvo/pensionnyj-vozr
        ast-v-moldove-povysilsya-s-1-iyulya От сюда вывод ,что либерольды шестерки МВФ и прочих структур Мирового правительства
        Александр War
        1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 11:35
          Цитата: Александр War
          За КПРФ адо голосовать

          Слава КПРФ
          Интерфакс сообщил, что на суде по делу о передаче земель совхоза Ленина олигархам неожиданно выяснилось, что Павел Грудинин был бенефициаром оффшора, который владеет совхозом, но скрывал это от ФНС.

          Голосуйте за КПРФ.Честь и совесть народа. Ура товарищи .
          Уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев. Наказание по этой статье (15.25 КоАП РФ) предусматривает до 1 млн. штрафа. Если предположить, что суд назначит максимальное наказание по каждому протоколу, кошелёк Грудинина может похудеть на 19 млн. К красному аграрию постоянно сыплются вопросы про этот оффшор, но тот старательно уходит от ответов.
          Полная статья тут http://maxpark.com/community/8211/content/6392991
          Чебурек
          1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:46
            laughing Нет давайте вообще вся Гос дума будет одни единороссы , туту в чем суть что большинство у единороссов и они будут голосовать как димон скажет , я вообще что-бы в Гос думе не было большинства тем более у единороссов
            Александр War
            1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 11:49
              Цитата: Александр War
              я вообще что-бы в Гос думе не было большинства тем более у единороссов

              А чем КПРФ отличается от ЕДРА?
              Чебурек
              1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:52
                Хотя -бы берега не путают как едро
                Александр War
                1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 12:17
                  Цитата: Александр War
                  Хотя -бы берега не путают как едро

                  Это только на словах,дорвутся до кормушки и все красивые обещания закончатся.
                  Чебурек
              2. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 12:02
                То что не возле кормушки, хотя кормится от государства.
                _Сергей_
          2. Александр War (Александр) Сегодня, 11:48
            https://www.rbc.ru/politics/08/12/2016/58482a2e9a
            794776b3ee838b Лови Чебурек laughing
            Александр War
            1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 11:50
              Цитата: Александр War
              Лови Чебурек

              Поимал laughing
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              или посмотрите другие материалы
              Чебурек
              1. Александр War (Александр) Сегодня, 11:56
                ПОЛИТИКА, 08 ДЕК 2016, 07:03 69 953
                Госдума откажется запрещать чиновникам иметь недвижимость за рубежом
                Профильный комитет Госдумы отклонит законопроект депутата Валерия Рашкина, который предложил запретить госслужащим иметь недвижимость за рубежом, сказали РБК источники в нижней палате. Предложенный запрет избыточен, объясняют депутаты

                Фото: Олег Яковлев / РБК
                На отклонение

                Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции не будет рекомендовать к принятию законопроект коммуниста Валерия Рашкина (КПРФ), запрещающий российским госслужащим иметь недвижимость за пределами страны. Как рассказали РБК два источника в комитете, на документ Рашкина подготовлен отрицательный отзыв с рекомендацией к отклонению.

                Законопроект, предполагающий правку закона «О противодействии коррупции», включен в повестку комитета на четверг, 8 декабря. Документ был внесен группой депутатов во главе с Рашкиным еще 16 октября 2014 года и больше двух лет пролежал в профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции.

                Помимо законопроекта Рашкина рекомендован к отклонению схожий по сути документ, внесенный в июне минувшего года заксобранием Еврейской автономной области. Он предлагает поправки в тот же закон «О противодействии коррупции» с идентичной формулировкой — запретить чиновникам иметь «недвижимое имущество за рубежом».

                Что хочет запретить Рашкин

                Коммунист предлагает запретить иметь имущество за рубежом чиновникам, депутатам, сенаторам, заместителям генпрокурора, членам совета директоров Центробанка, губернаторам, включая их близких родственников. Сейчас этим категориям госслужащих нельзя открывать счета и вклады за границей, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами России и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

                Кроме того, коммунист предлагает расширить круг тех, кому запрещено иметь жилье за рубежом: по мнению Рашкина, в праве владеть собственностью за границей нужно ограничить супругов и несовершеннолетних детей чиновников и парламентариев.

                Рашкин всю среду не отвечал на звонки РБК. «Никаких замков в Швейцарии и квартир в Париже у госслужащих быть не должно. По крайней мере до тех пор, пока каждый третий россиянин живет за чертой бедности», — заявлял ранее он.

                Прописал депутат в своем законопроекте и санкции за неисполнение предложенного им запрета: чиновники, у которых нашли недвижимость за границей, должны будут подать в отставку.

                Ограничения сочли чрезмерными

                Поправки Рашкина выходят за рамки применения закона «О противодействии коррупции», заявил РБК замглавы комитета Думы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»). «Это первая причина, по которой данная законодательная инициатива кажется мне крайне сомнительной», — сказал он.

                По словам Выборного, российские госслужащие проявляют «достаточную открытость» в вопросах «декларирования своих доходов и расходов, а также движимого и недвижимого имущества», поэтому «не только в России, но и за рубежом отпадает необходимость в чрезмерных ограничениях». «Одно дело, когда человек хранит деньги или ценности за рубежом и конечного бенефициара можно не всегда увидеть, другое дело — недвижимое имущество, которое и так подлежит обязательной регистрации», — добавил он.

                Единоросс уверен, что действующих норм закона «О противодействии коррупции» достаточно, чтобы доказать (и наказать) чиновника, если выяснится, что он живет не по средствам.

                С Выборным согласен его коллега по комитету и фракции Антон Гетта. «Чрезмерные ограничения могут отпугнуть добросовестных госслужащих», — сказал он РБК.

                Устали запрещать

                Среди госслужащих или их близких родственников, у кого в декларациях указана заграничная недвижимость, ранее упоминались супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, вице-премьер Ольга Голодец, семьи депутатов Андрея Макарова («Единая Россия») и Валерия Гартунга («Справедливая Россия»).

                Гартунг подтвердил РБК, что у его супруги есть имущество за пределами России. Идею Рашкина парламентарий назвал «глупой». «Если мы говорим о борьбе с коррупцией, то какое к этому отношение имеет покупка имущества на деньги, которые заработаны честно, которые указаны в декларации и из которых уплачены все налоги? Если есть проблемы с доказыванием доходов — это другое дело, но почему надо запрещать тратить честно заработанные деньги?» — возмутился депутат.

                В случае с законопроектом Рашкина и аналогичным документом Еврейской автономной области единороссам стало очевидно, что «нет необходимости продолжать дальнейшую линию на запрещение», предположил РБК политолог Игорь Бунин. «Понятно, что отменять то, что назапрещали раньше, пока тоже боязно, но и новых запретов не будет», — подчеркнул он. Он напомнил, что последнее время в работе парламентариев изменилась и официальная риторика: стали говорить о необходимости перезагрузки отношений с Западом и о «наведении мостов».

                Подробнее на РБК:
                https://www.rbc.ru/politics/08/12/2016/58482a2e9a
                794776b3ee838b
                Александр War
                1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 12:21
                  Цитата: Александр War
                  Госдума откажется запрещать чиновникам иметь недвижимость за рубежом

                  Для начала пусть КПРФ начнёт проталкивать закон о лишении депутатов неприкосновенности.
                  Остальное пиар,поскольку за прошлый закон они голосовали и поправок не вводили.Выборы скоро
                  Чебурек
                  1. Александр War (Александр) Сегодня, 12:31
                    Тольку то что если КПРФ этот закон будут проталкивать? проталкивали закон и зарплате депутатов В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране уже Справедливая Россия тоже левые https://ria.ru/society/20180428/1519620621.html
                    Александр War
    4. KudrevKN (Константин) Сегодня, 10:50
      Да просто у кого то еще СОВЕСТЬ и ЧЕСТЬ ЕСТЬ!
      KudrevKN
      1. Громобой Сегодня, 10:57
        Цитата: ДЕДПИХТО
        в смысле завалить Едро..

        Мы в замкнутом круге живём,если Ведро заваливается,то автоматом разваливается страна.Вертикально-корневая система.
        Громобой
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:46
          А вообще непонятно, пенсионный фонд----посредник. Причём не лучший. Как-нибудь без него нельзя?
          Reptiloid
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:13
    Там еще и Магаданский губер вроде отметился...Первые кандидаты на высадку с теплого кресла..
    210окв
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:30
      Цитата: 210окв
      Первые кандидаты на высадку с теплого кресла..

      Левченко в Иркутске уважают, Хотя когда его выбирали, именно как представителя КПРФ, (прокатив при этом единороса Ерощенко), надеялись на более решительную деятельность
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:47
        Алексей,вот и надо "прокатывать" на выборах этих..ЕдРо превратилось в аналог КПСС конца 80-х..Хотя у меня и к КПРФ есть претензии.
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        Первые кандидаты на высадку с теплого кресла..

        Левченко в Иркутске уважают, Хотя когда его выбирали, именно как представителя КПРФ, (прокатив при этом единороса Ерощенко), надеялись на более решительную деятельность
        210окв
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:53
          Цитата: 210окв
          вот и надо "прокатывать" на выборах этих..ЕдРо

          Так кто спорит. Конечно надо. Но альтернативных кандидатов ноль. Пусть хоть кого нибудь "наскребут"
          Chertt
  3. Комментарий был удален.
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:20
      hi с сегодняшнего дня вступил в силу закон яровой, касательно комментариев в соцсети, сроках их хранения, доступа к ним, ну и так далее
      рич
    2. cariperpaint Сегодня, 10:21
      Молодой человек давайте без хамства ок? Хотите свое красноречие потренировать идите на площадь и там говорите что хотите. А мне лично хамские выпады тут читать нет желания.
      cariperpaint
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:29
        Цитата: cariperpaint
        идите на площадь и там говорите что хотите

        Низзя... там лицо попортить могут. А тут - что хочу, то и кричу... демократия, панимаишь, в действии.
        А Million - это старый и хорошо известный местный провокатор.
        Голован Джек
        1. cariperpaint Сегодня, 10:33
          Ну так то да) лицо могут повредить. Опасно.
          cariperpaint
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:57
            Цитата: cariperpaint
            лицо могут повредить

            "Могут", ИМХО, тут лишнее laughing
            Голован Джек
    3. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 10:28
      Цитата: Million
      Владимир Путин вопросами пенсионной реформы не занимается"
      А чем вообще занимается это трепло?

      Раньше таких как ты на сайте было мало.А сейчас в отзывах Яндекса сайт уже записывают в либеральный.
      И ведь они правы.Тебе пора к Навальному идти-созрел
      Чебурек
      1. cariperpaint Сегодня, 10:34
        Скорее к КПРФ ближе))) либерального в этих высказываниях мало)
        cariperpaint
        1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 10:36
          Цитата: cariperpaint
          Скорее к КПРФ ближе)))

          Так они же пишут,что в КПРФ нет коммунистов .Значит это либеральщина продажная.
          Чебурек
          1. cariperpaint Сегодня, 10:38
            Тут мне крыть не чем
            cariperpaint
          2. народник (юрий) Сегодня, 11:49
            Чебурек
            Так они же пишут,что в КПРФ нет коммунистов .Значит это либеральщина продажная.

            Думается, в КПРФ почти все коммунисты (как они сами себя понимают). Остальные в другие места пристраиваются.
            народник
            1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 12:03
              Цитата: народник
              Думается, в КПРФ почти все коммунисты (

              А как их отличить? Если у коммуниста меньше миллиона долларов,то он нормальный коммунист,а если меньше то не нормальный.
              Когда я смотрю списки коммунистов,я пытаюсь понять,чем современный коммунист отличается от капиталиста. Мерседесы ,что ли у них красного цвета?
              Чебурек
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:23
                Цитата: Чебурек
                Если у коммуниста меньше миллиона долларов,то он нормальный коммунист,а если меньше то не нормальный

                Если больше - нормальный, нет - нищета галимая laughing
                ИМХО, да.
                Голован Джек
                1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 12:25
                  Цитата: Голован Джек
                  Если больше - нормальный,

                  В боях не без осечек wassat
                  Чебурек
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:04
        Цитата: Чебурек
        Раньше таких как ты на сайте было мало

        Раньше на сайте был, кхм, инструмент для "народного" воздействия на подобных персонажей feel
        Кстати, были слухи, что "инструмент" этот вроде как собираются вернуть. Но, к сожалению, пока только слухи request
        Голован Джек
        1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 11:08
          Цитата: Голован Джек
          , инструмент для "народного" воздействия на подобных персонажей

          Был
          Цитата: Голован Джек
          Кстати, были слухи, что "инструмент" этот вроде как собираются вернуть.

          Боюсь в таком случае,первая "голова с плеч" полетит у Голована. Народ на сайте то в большинстве своём -это либералы и коммунисты. Хотя коммунистами их назвать очень сложно.Слишком сильно о собственном желудке переживают. Им в пору партию свою создавать-Либерально-комунистическая партия ЛКП . Прошу не путать с ЛТП lol
          Чебурек
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:14
            Цитата: Чебурек
            Боюсь в таком случае,первая "голова с плеч" полетит у Голована

            Это непросто сделать, поверьте. Я... популярен (с).
            Цитата: Чебурек
            Народ на сайте то в большинстве своём -это либералы и коммунисты. Хотя коммунистами их назвать очень сложно.Слишком сильно о собственном желудке переживают

            Гм... не боитесь за свою голову, при таких-то высказываниях? wink
            И потом, я отчасти понимаю "озабоченных желудочно" - сам не так давно пару лет провел в качестве безработного... ну, так надо было.
            Очень неуютное состояние, доложу я Вам yes
            Цитата: Чебурек
            ... не путать с ЛТП

            Навеяло:

            ... А в чем разница?
            Голован Джек
            1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 11:24
              Цитата: Голован Джек
              Я... популярен

              Я тоже,особенно у большевиков. Некоторым в кошмарах снюсь wassat
              Цитата: Голован Джек
              Гм... не боитесь за свою голову, при таких-то высказываниях?

              Навальный лично пригласил комсомольчан на митинг 1 июля

              Оппозиционер Алексей Навальный в своём блоге выступил с обращением ко всем жителям Комсомольска-на-Амуре,               https://www.instagram.com/p/BkgWunwFreY/
              И самое интересное,митинг на площади Ленина,у памятника Ленину. Совпадение,не думаю.
              Видел я сегодня тех кто там собрался. "Сливки общества" с душком .Я таких не боюсь
              Цитата: Голован Джек
              Очень неуютное состояние, доложу я Вам

              Но не опустился ведь до их уровня.Так что не все думают желудком.
              Чебурек
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:30
                Цитата: Чебурек
                Цитата: Голован Джек
                Я... популярен

                Я тоже, особенно у большевиков

                Поздравляю good
                Это, собственно, цитата была. Булгаков, "Бег". Люблю request
                Хлудов: Предвидел. В вестибюле мой конвой. Произойдет большой скандал, я популярен

                Цитата: Чебурек
                Но не опустился ведь до их уровня

                Ну, пообщаться-то со многими пришлось, теми, кто на дне и рядом. Ладно, пережили, и слава... Труду laughing
                Голован Джек
    4. Хаос (Иван) Сегодня, 10:52
      Сам ты трепло. Где работаешь? Хотя не важно. Подворовываешь потихоньку,лапа ты кошачья.
      Хаос
    5. Тибидох (Александр) Сегодня, 11:14
      Цитата: Million
      А чем вообще занимается это трепло?

      Голы роботу-вратарю забивает, государственные награды вручает, а также назначает/снимает с должности "слуг" народа. Некогда пенсионной реформой ему заниматься.
      Цитата:
      По словам Левченко, правительство идёт «неправильным путём».

      Его высказывание свидетельствует о наличии в стране некой политической конкуренции, что очень полезно для нынешней России.
      Монополия Едра выглядит следующим образом. Задача Едросов: голосовать единогласно по любым вопросам; докладывать "наверх" о росте всех показателей по сравнению с АППГ; на любое, отличное от линии партии, мнение заявлять, что либерасты продались западу, хотят революции, хотят море крови и т.д.
      Лично я за развитую политическую конкуренцию, которая будет препятствовать раздаче парламентским большинством Едра русских земель китайцам, норвегам, казахам, азербайджанцам.
      Но, к сожалению, я для себя так и не увидел хотя бы одну политическую партию, которая действительно бы радела за Россию - что Путин, что КРФ и ЛДПР, что Навальный... все жулики и воры, обещающие, но ничего не делающие.
      Поэтому делать буду все сам. Благо в моем регионе народ начал задумываться о том чем их кормят гипермаркеты (почему молодые пары не могут родить, а современные дети постоянно болеют), а я как раз занимаюсь сельхозпродукцией.
      Поэтому на пенсию от государства даже не рассчитываю, бесплатной медицины остерегаюсь. Эх, еще бы разрешили не платить фиксированные, медицинские и дополнительные взносы в ИФНС... recourse
      Тибидох
  4. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 10:17
    в корне не согласен с губернатором с производительностью труда у нас у рабоче крестьянского класса все в порядке не хуже чем в европе, а вот с управлением и планированием полный провал вот где надо повышать производительность вернее скорость принятия решений
    bmv04636
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:22
      Цитата: bmv04636
      в корне не согласен с губернатором с производительностью труда у нас у рабоче крестьянского класса все в порядке не хуже чем в европе, а вот с управлением и планированием полный провал вот где надо повышать производительность вернее скорость принятия решений

      Абсолютно согласен!
      Фил77
  5. cariperpaint Сегодня, 10:19
    Ну хоть кто то без возвпний и референдумов высказывается. Нормальный рабочий подход.
    cariperpaint
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:41
      Цитата: cariperpaint
      Ну хоть кто то без возвпний и референдумов высказывается. Нормальный рабочий подход.

      Высказался он правильно, но референдум нужен. Иначе его голос будет звучать, как глас вопиющего в пустыне.
      solzh
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. Грац (Грац) Сегодня, 10:24
    пусть олигархов за опу берут и возвращают средства на родину, а не людей гнобят
    Грац
  8. cariperpaint Сегодня, 10:27
    Люблю я я такие названия))) авторы может хватит в угоду своим убеждениям лепить заголовки?) от английской прессы уже практически различий не осталось)))
    cariperpaint
  9. solovald Сегодня, 10:30
    Цитата: рич
    Владимир Путин вопросами пенсионной реформы не занимается

    Кто бы спорил ... не царское это дело.
    solovald
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:30
    Смотрю как то из СМИ исчезли слова Кадырова ?
    А собственно он произвел революцию своим высказыванием,он на прочь отмел пенсионную реформу и люди в Чечне будут выходить на пенсию по старым нормам.
    Вот вам и государство ,тришкин кафтан !
    Хотя сейчас пошли опровержения,но думаю эти слухи на пустом месте не берутся.
    APASUS
  11. Опер (Игорь) Сегодня, 10:35
    А, что тут такого необычного то?! Что значит осмелился?! Для этого проект и направлялся в регионы. Идет обсуждение. Такое ощущение, что здесь не все понимают смысл слова проект!
    Опер
    1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 10:55
      Цитата: Опер
      Такое ощущение, что здесь не все понимают смысл слова проект!

      Это не ощущение-это реальность.
      Чебурек
  12. РУСС (Максим) Сегодня, 10:59
    Лучше бы это губернатор боролся с незаконной выробкой тайги у себя в области,которая с каждым годом растет.
    РУСС
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:07
      Цитата: РУСС
      Лучше бы это губернатор боролся с незаконной выробкой тайги у себя в области,которая с каждым годом растет.

      Кто - растет? Тайга? Область? "Выробка"?
      РУСС, говорите по-русски laughing
      Не отвечайте, это стеб. Ничего личного.
      А губернатор, кстати, "все правильно сделал". ИМХО.
      Голован Джек
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:21
        Отвечу, растут участки незаконной вырубки тайги.
        РУСС
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:48
          Цитата: РУСС
          Лучше бы это губернатор боролся с незаконной выробкой тайги у себя в области,которая с каждым годом растет.

          Цитата: РУСС
          растут участки незаконной вырубки тайги.
          А прокуратура с полицией разве не занимаются этим вопросом? Разве это не их обязанность?
          solzh
          1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:59
            Цитата: solzh
            Цитата: РУСС
            Лучше бы это губернатор боролся с незаконной выробкой тайги у себя в области,которая с каждым годом растет.

            Цитата: РУСС
            растут участки незаконной вырубки тайги.
            А прокуратура с полицией разве не занимаются этим вопросом? Разве это не их обязанность?

            Вот так и идёт по цепочке : президент и губернатор незаконными вырубками не занимаются , полиция и прокуратура и МЧС сошлется на лесничество итд.
            А в итоге лес теряем и вывозим лес в Китай.
            РУСС
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:44
        Ты, Голован, решил переобуться в прыжке? Ты тут больше всех радел за победу олигархов (едро и путин), а теперь к коммунистам решил осторожно примазаться? Не получится! Я бы таким как ты пенсионный возраст установил лет 75. Поддерживаешь и голосуешь за этих жуликов - получи их "печеньки" и распишись. Голосуешь за КПРФ - выходишь на пенсию в 60, как было всегда. По крайней мере было бы справедливо.
        Гаргантюа
  13. Роберт Корсунский (Роберт) Сегодня, 11:05
    Молодец! Не побоялся пойти против воровской системы! Таких людей побольше бы во власти!
    Роберт Корсунский
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:22
      Цитата: Роберт Корсунский
      Молодец! Не побоялся пойти против воровской системы! Таких людей побольше бы во власти!

      Так он и не пошел, он работает на власть и он сам часть власти.
      РУСС
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:50
        Работает говорите на власть? Ну-ну.. А теперь представьте, что в половине регионов России губернаторами были бы коммунисты, которые дружно выступили бы категорически против такого ограбления пенсионеров. Хорошо бы это было или против?
        Гаргантюа
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 12:21
          Цитата: Гаргантюа
          Работает говорите на власть? Ну-ну.. А теперь представьте, что в половине регионов России губернаторами были бы коммунисты, которые дружно выступили бы категорически против такого ограбления пенсионеров. Хорошо бы это было или против?

          В 90-х половина губернаторов было от КПРФ и что ?
          РУСС
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:38
            А в 35м все губернаторы были коммунистами и что? А в последние 15 лет все были едросовцами. К чему они нас привели? Главный вопрос же в том, что в сегодняшнее время это было бы благом или злом? Как показывает история, здоровая конкуренция и оппозиция - только на пользу.
            Гаргантюа
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:51
        Цитата: РУСС
        он работает на власть

        Он работает на свою родину Россию, а так же на народ Иркутской области.
        solzh
        1. Чебурек (СAMUS) Сегодня, 12:24
          Цитата: solzh
          Он работает на свою родину Россию,

          Одна фраза губернатора и вы готовы ему кричать ура. Многие мужики мало чем отличаются от девушек,уши и ещё раз уши. laughing
          Цитата: solzh
          а так же на народ Иркутской области.

          В Иркутской области скоро лесов не останется .Слава губернатору
          Чебурек
  14. Александр War (Александр) Сегодня, 11:12
    Добавлю пару видео
    Александр War
  15. V.B. (Владислав) Сегодня, 11:41
    "Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Владимир Путин вопросами пенсионной реформы не занимается." Русский народ его не интересует, он занимается делами своих друзей, близких и их благосостоянием.
    V.B.
  16. demo (Ван) Сегодня, 11:59
    Сергей Левченко отмечает, что куда более эффективным стала бы забота правительства о повышении производительности труда в России.
    Что такое производительность труда в современных условиях?
    Дворник Васькин очищает от мусора территорию 5 домов. Время работы с 5.00 до 7.00. Какая у него производительность труда?
    Его заработная плата устраивает? А его работодателя стоимость работы устраивает? Нужно ли поднимать производительность труда до 6 домов? Конечно нужно. Но Васькин сбежит.
    Сборщик космических аппаратов Пупкин в смену собирает 1 космический аппарат( wink ). Технологическая схема предусматривает определенное количество шагов сборки.
    Ни больше, ни меньше.
    Отступишь от регламента, и аппарат упал, а не взлетел (что было, и не раз).
    Как повысит производительность труда Пупкина?
    Машинист локомотива Громыхало-из-под-мышки на своем тепловозе перевозить сотни тысяч тонн грузов в месяц. Нагрузку ему рассчитывают дяди в высоких кабинетах РЖД. Самодеятельность в виде повышенных обязательств обернется либо увольнением с работы, либо поломкой локомотива, с дальнейшим разбирательством, и в благоприятном случае - увольнением с работы.
    Как здесь быть?
    А вот премьер-министр вдруг решил удариться в реализацию собственных планов. И давай на гора выдавать один проект реформы, за другим.
    И этот стахановский почин уже порядком задолбал.
    Наверное премьер-министру надо ограничить рабочий день до 4 часов, неделю до 4 дней. А рабочий год до 4 месяцев.
    Может быть тогда глупостей меньше сумеют наворотить.
    demo
  17. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 12:07
    "В четверг, 28 июня, ушёл из жизни 53-летний депутат законодательного собрания Кировской области Александр Владимиров. Кировский депутат умер, проголосовав за повышение пенсионного возраста."
    Andrey591
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 12:13
      request Продолжительность жизни жеж растет !О чем нам все чиновники правительства и главные центральные пропагандные канала вещают
      Александр War
  18. ЗВС Сегодня, 12:20
    Значит в Иркутской области Путин устроит "ротацию кадров".
    Несогласных с властью отправляют в небытие. А согласных,
    пусть и не способных, оберегают и лелеют, как Сердюкова и Иванова.
    ЗВС
  19. лысова (владимир) Сегодня, 12:21
    Мужики ( товарищи, ребята ) , а это не пиар ?, хорошо бы ответили местные.
    лысова
Картина дня