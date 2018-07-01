Губернатор Иркутской области "осмелился" раскритиковать проект пенсионной реформы

Законопроект я не поддерживаю. Пошли неправильным путём. Если речь идет о повышении пенсии, чем объясняют пенсионную реформу в правительстве, то выбранный для этого метод не совсем корректен.

Критика в адрес предложенной кабмином пенсионной реформы стала исходить (неожиданно) и от губернаторского корпуса. Так, губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о том, что в представленном виде такая реформа не может вызывать одобрения. По словам Левченко, правительство идёт «неправильным путём».Иркутский губернатор отмечает, что для достижения цели по увеличению пенсий вовсе не обязательно поднимать планку возраста выхода на пенсию. Сергея Левченко, выступившего со своим предложением, цитирует РБК Сергей Левченко отмечает, что куда более эффективным стала бы забота правительства о повышении производительности труда в России. При этом губернатор добавляет, что он подготовил отрицательный отзыв на проект реформы, предложенный кабмином. Этот отзыв он направит в Госдуму на следующей неделе.Напомним, что суть озвученного проекта пенсионной реформы состоит в повышении возраста выхода на пенсию для женщин на 8 лет и для мужчин на 5 лет. Правительство намеревается начать реформу со следующего года. Этот шаг объясняется необходимостью «повысить уровень благосостояния российских пенсионеров».Однако пока проект пенсионной реформы ещё не прошёл через все необходимые процедуры. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Владимир Путин вопросами пенсионной реформы не занимается.Для справки: Сергей Левченко занимает пост губернатора Иркутской области с 2015 года. Партийная принадлежность Сергея Левченко – КПРФ.