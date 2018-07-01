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На Украине попытались объяснить провал «Оплотов» на биатлоне в Германии
В Украинском оборонном ведомстве допускают, что причиной неудачи танков «Оплот» на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в ФРГ стала неопытность их экипажей, передает RT сообщение военного источника.
Собеседник отметил, что ранее Т-84 показывали себя только с хорошей стороны. А сегодня – последнее восьмое место. Возможно, проблемы как раз в неопытности команды. При этом он призвал не торопиться с выводами и дождаться результатов расследования комиссии, которая была специально создана после провала Украины на соревнованиях.
Другой источник (из «Укроборонпрома») рассказал, что в «Оплотах» всё же были обнаружены недоработки, однако слишком поздно – уже на соревнованиях. По его словам, сегодня известно, что установленное на Т-84 устройство позволяет автоматически заряжать «лишь небольшое количество снарядов». Потом это приходится делать вручную. Кроме того, у машины отсутствует фиксированный прицел, и после каждого выстрела нужно снова наводить орудие на цель.
Еще один собеседник (из партии «Батькивщина») неудачу экипажей объяснил разгулом коррупции, которая привела, в том числе к деградации системы военной приемки. Политик не исключает, что низкая боеспособность танка установкой некачественных комплектующих.
Напомним, в пятницу сообщалось о создании на Украине специальной рабочей группы из представителей военного ведомства и ОПК. Комиссия должна определить причины неудачного выступления танкистов, оказавшихся на последнем месте с 950 баллами. Первое место у немецкой команды, набравшей 1450 баллов.
Собеседник отметил, что ранее Т-84 показывали себя только с хорошей стороны. А сегодня – последнее восьмое место. Возможно, проблемы как раз в неопытности команды. При этом он призвал не торопиться с выводами и дождаться результатов расследования комиссии, которая была специально создана после провала Украины на соревнованиях.
Другой источник (из «Укроборонпрома») рассказал, что в «Оплотах» всё же были обнаружены недоработки, однако слишком поздно – уже на соревнованиях. По его словам, сегодня известно, что установленное на Т-84 устройство позволяет автоматически заряжать «лишь небольшое количество снарядов». Потом это приходится делать вручную. Кроме того, у машины отсутствует фиксированный прицел, и после каждого выстрела нужно снова наводить орудие на цель.
Еще один собеседник (из партии «Батькивщина») неудачу экипажей объяснил разгулом коррупции, которая привела, в том числе к деградации системы военной приемки. Политик не исключает, что низкая боеспособность танка установкой некачественных комплектующих.
Напомним, в пятницу сообщалось о создании на Украине специальной рабочей группы из представителей военного ведомства и ОПК. Комиссия должна определить причины неудачного выступления танкистов, оказавшихся на последнем месте с 950 баллами. Первое место у немецкой команды, набравшей 1450 баллов.
Использованы фотографии: Минобороны Украины, mil.gov.ua
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