12:46 01 июля
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На Украине попытались объяснить провал «Оплотов» на биатлоне в Германии

В Украинском оборонном ведомстве допускают, что причиной неудачи танков «Оплот» на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в ФРГ стала неопытность их экипажей, передает RT сообщение военного источника.

На Украине попытались объяснить провал «Оплотов» на биатлоне в Германии


Собеседник отметил, что ранее Т-84 показывали себя только с хорошей стороны. А сегодня – последнее восьмое место. Возможно, проблемы как раз в неопытности команды. При этом он призвал не торопиться с выводами и дождаться результатов расследования комиссии, которая была специально создана после провала Украины на соревнованиях.


Другой источник (из «Укроборонпрома») рассказал, что в «Оплотах» всё же были обнаружены недоработки, однако слишком поздно – уже на соревнованиях. По его словам, сегодня известно, что установленное на Т-84 устройство позволяет автоматически заряжать «лишь небольшое количество снарядов». Потом это приходится делать вручную. Кроме того, у машины отсутствует фиксированный прицел, и после каждого выстрела нужно снова наводить орудие на цель.

Еще один собеседник (из партии «Батькивщина») неудачу экипажей объяснил разгулом коррупции, которая привела, в том числе к деградации системы военной приемки. Политик не исключает, что низкая боеспособность танка установкой некачественных комплектующих.

Напомним, в пятницу сообщалось о создании на Украине специальной рабочей группы из представителей военного ведомства и ОПК. Комиссия должна определить причины неудачного выступления танкистов, оказавшихся на последнем месте с 950 баллами. Первое место у немецкой команды, набравшей 1450 баллов.


Использованы фотографии: Минобороны Украины, mil.gov.ua
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Комментарии 33

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:52
    ...На Украине попытались объяснить провал «Оплотов» на биатлоне в Германии...

    А чего объяснять-то - русские виноваты!!!
    Почему? - А потомушта!!!
    А если серьёзно - то называется куча причин, ни одна не имеет конкретного виновного.
    "Стала неопытность их экипажей" - такое ощущение, что в колхозе трактористов под "гребёнку" собрали и айда на международные соревнования. Какая неопытность у "самой мощной армии на континенте"?
    "В «Оплотах» всё же были обнаружены недоработки" - детсад, как танки выпустили на соревнования не проведя тестирование систем и агрегатов?
    "Неудачу экипажей объяснил разгулом коррупции" - это вообще классика жанра. Коррупция в 404-ой настолько непобедима, что работа экипажей на танковом биатлоне оказалась провальной.
    Андрей К
    1. Vard Сегодня, 10:58
      Плохому танцор... Извините танкисту известно что мешает..
      Vard
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:05
        В Украинском оборонном ведомстве допускают, что причиной неудачи танков «Оплот» на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в ФРГ стала неопытность их экипажей

        "Дело было не в бобине: раздолбай сидел в кабине!" laughing
        СРЦ П-15
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 11:21
          Цитата: СРЦ П-15
          Дело было не в бобине: раздолбай сидел в кабине!"

          Раздолбай это как раз прокладка между сиденьем и рулем государства 404 . "Белочки" мешают управлению, полосатые чертики сбивают прицел, зеленые человечки от МВФ не успевают подносить снаряды... Александр, hi !
          Терский
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:45
            Цитата: Терский
            Раздолбай это как раз прокладка между сиденьем и рулем государства 404 . "Белочки" мешают управлению, полосатые чертики сбивают прицел, зеленые человечки от МВФ не успевают подносить снаряды...

            Полностью согласен с Вами, Виктор! hi
            СРЦ П-15
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 11:56

              На момент [ 0:55 ] показано, как у "Оплота" трясётся пушка.
              Shurik70
      2. Skuns Сегодня, 11:09
        стала неопытность их экипажей, передает RT сообщение военного источника.

        У нас в России всегда ,ставка на экипаж была ..! А все остальное приложение..

        Вот такие дела идут ..
        Skuns
    2. demo (Ван) Сегодня, 11:46
      Одним словом - украинцы думали что их зовут на биеннале, а оказалось на биатлон.
      А в связи с постоянными пертурбациями в языке, большинство населения не понимают разницы, между одним и другим.
      Вот и результат.
      demo
    3. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:56
      Цитата: Андрей К
      Стала неопытность их экипажей" - такое ощущение, что в колхозе трактористов под "гребёнку" собрали и айда на международные соревнования. Какая неопытность у "самой мощной армии на континенте"?
      "В «Оплотах» всё же были обнаружены недоработки" - детсад, как танки выпустили на соревнования не проведя тестирование систем и агрегатов?
      "Неудачу экипажей объяснил разгулом коррупции" - это вообще классика жанра. Коррупция в 404-ой настолько непобедима, что работа экипажей на танковом биатлоне оказалась провальной.

      Вот почти официальные сведения :
      Позже командир танковой роты капитан Роман Багаев пояснил журналистам, что на соревнованиях военнослужащих подвели заклинивающий механизм заряжания, «трясущаяся» после выстрела пушка и «искрящаяся» проводка. В связи с этим команде не удалось поразить множество мишеней.

      По словам офицера, во время этапа «Танковый взвод в наступлении» из четырёх пушек выстрелила только одна. При этом «удачливое» орудие смогло выпустить 16 из 40 снарядов, составлявших боекомплект танка. Но больше всего Багаева удивило поведение пушки — она ходила ходуном из-за неисправной системы стабилизации.

      «У нас в трёх танках пушки были на углу заряжания, потому что не до конца сработали датчики. Также в двух танках подвела система управления огнём — не было стабилизации пушки, после каждого выстрела она двигалась. Пульт управления не трогаешь, а она трясётся. Как с этим попадать на 1,5 км?» — задал риторический вопрос Багаев в интервью украинскому порталу «Новая армия».

      Так что можно смело констатировать развал технической базы,ну а почему это уже второй вопрос
      APASUS
  2. Equalized Сегодня, 10:55
    Экипажи конечно виноваты в том, что танки закупили в 2002 году, не оплатили их, поэтому они гнили с 2002 по 2017 год и полностью испортились. А затем вместо должного ремонта их "на скорую руку" ради перемоги "поставили в строй" и сразу отправили на престижный НАТО-вский биатлон?

    Может это неопытные члены экипажа плохо отремонтировали МЗ? А может это они плохо настроили стабилизатор пушки, от чего ее аж трясло? хммм...
    Equalized
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:10
      Разберутся. Найдут кого надо и накажут как попало... wink
      MPN
      1. Equalized Сегодня, 11:11
        Ага. Похоже крайних УЖЕ нашли)

        am
        Equalized
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:22
          Цитата: Equalized
          Похоже крайних УЖЕ нашли)

          Это харьковские партизаны на заводе свидомым гадят
          Цитата: Equalized
          плохо настроили стабилизатор пушки, от чего ее аж трясло?

          Это так задумано. Когда наводчик берется дрожащими с похмелья руками, пушка стабилизируется fellow
          Цитата: Equalized
          поэтому они гнили с 2002 по 2017 год и полностью испортились.

          Насчет гниения вы правы. Автомат заряжания, как и практически все остальное новые, сделанные в 2001 году. Другой вопрос, что эти танки (собранные по заказу МО) изначально думаю никто сильно не проверял. МО несколько лет не платило деньги и они стояли на заводе. Потом они 12 лет стояли уже на площадке в МО. А потом их опять пригнали на завод на 2 года. Где они стояли и ждали ремонта.
          Аристарх Людвигович
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:58
    Русских диверсантов не обнаружено? Они не вывели из строя Украинские танки? Глупость какая. Просто плохо искали wassat
    Горный стрелок
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:01
      Цитата: Горный стрелок
      Русских диверсантов не обнаружено?

      Удивительно, почему такую "очевидную" причину, ни кто из уКрошуМеровских политиков не озвучил
      Chertt
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:05
    Плохому танцору, всегда фаберже мешают!
    Egorovich
  5. Langf (Андрей ) Сегодня, 11:05
    Ничё, потом получится... Когда-нибудь... Может быть... Если вздернуть забудут.
    Langf
  6. venik (Владимир) Сегодня, 11:21
    ".....В Украинском оборонном ведомстве допускают, что причиной неудачи танков «Оплот» на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в ФРГ стала неопытность их экипажей......"
    ===========
    Ага!! В 40-милионной стране, со 150 тысячной армией (не считая "запасников"), да еще и ведущей боевые действия в Донбассе, не сыскали 3 опытных танкистов??!!! fool
    Ей Богу!!! Какая-то "страна Андерсона" (ну или "Братьев Гримм"!) - кругом СПЛОШНЫЕ СКАЗОЧНИКИ!!!!! request
    venik
  7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:25
    допускают, что причиной неудачи (...) стала неопытность их экипажей

    Это трындец...
    Avis-bis
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:28
    Т-80 - лучший из советских танков. Если не брать экономические факторы
    (стоимость и технологичность для массового выпуска), а только
    боевые, то он намного серьезнее Т-72.
    Их появления на Ближнем востоке очень боялись в свое время.
    Когда в 1982 осмотрели сирийские Т-72 в Ливане - был глубокий
    вздох облегчения...
    voyaka uh
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:35
      Цитата: voyaka uh
      Т-80 - лучший из советских танков. Если не брать экономические факторы

      Насчет экономических факторов согласен. А Т-84, по сути, тот же советский Т-80УД. Но так как Т-84 не советского выпуска, а украинского – начала нулевых, их качество не такое, как у оригинальных Т-80УД.
      Аристарх Людвигович
  9. igor67 (Игорь) Сегодня, 11:28
    в 2010 в России выпустили серебряную юбиллейную монету с изображением украинского танка Оплот.ПО крайней мере в инете так написано
    igor67
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:40
      Цитата: igor67
      в 2010 в России выпустили серебряную юбиллейную монету с изображением украинского танка Оплот.

      И что?. Норм танк. В СССР разрабатывался
      Chertt
      1. igor67 (Игорь) Сегодня, 12:00
        Цитата: Chertt
        Цитата: igor67
        в 2010 в России выпустили серебряную юбиллейную монету с изображением украинского танка Оплот.

        И что?. Норм танк. В СССР разрабатывался

        и ничего,так всё таки танк нормальный или уровень подготовки экипажей?
        igor67
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:15
          Цитата: igor67
          так всё таки танк нормальный или уровень подготовки экипажей?

          укРуинские предприятиях ВПК, в их нынешнем состоянии, не способны производить высококачественную технику. Посмотрите хотя бы видео Shurik70 (выше в коментах)
          Chertt
          1. igor67 (Игорь) Сегодня, 12:40
            Цитата: Chertt
            Цитата: igor67
            так всё таки танк нормальный или уровень подготовки экипажей?

            укРуинские предприятиях ВПК, в их нынешнем состоянии, не способны производить высококачественную технику. Посмотрите хотя бы видео Shurik70 (выше в коментах)

            мне не надо смотреть, я в живую наблюдал как разваливалась ВПК Украины,тот же Кравчук ,А ещё поболее Кучма,которые теперь воют больше всех.
            igor67
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:46
              Цитата: igor67
              я в живую наблюдал как разваливалась ВПК Украины,тот же Кравчук ,А ещё поболее Кучма,

              Так и в РФ такое же было. Не когда не забуду Е.Гайдара, как тот мечтал пригласить западных журналистов на демонтаж сборочной линии, последнего танкового завода России
              Chertt
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:52
      Цитата: igor67
      2010 в России выпустили серебряную юбиллейную монету с изображением украинского танка Оплот.

      Вы путаете Т-84 и Оплот. Это не одно и тоже. Вот танк Оплот. 20-24 февраля 2011 «Оплот» впервые был показан за рубежом.
      Аристарх Людвигович
  10. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:29
    " В Украинском оборонном ведомстве допускают, что причиной неудачи танков «Оплот» на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в ФРГ стала неопытность их экипажей."
    Тухлая отмазка. Типа, мы не виноваты, что на м/народные соревнования послали неучей, да ещё и на технике с недоработками.
    Заразная всё-таки это штука - зрада, да ещё и вперемешку с ганьбой. Вукраинские заокеанские кумиры давеча в том же стиле "оправдывались" за проигрыш сборной в хоккее (кажется). Вроде, как не монстров играть послали, а "университетсткий состав".
    Васян1971
  11. частное лицо Сегодня, 11:57
    Комиссия должна определить причины неудачного выступления танкистов, оказавшихся на последнем месте с 950 баллами. Первое место у немецкой команды, набравшей 1450 баллов.
    Всё просто члены НАТО показали хохлам где их место. Странно было бы если им дали победить ведь как уже было написано выше "Оплот" был разработан на базе Т-80 а принцип этих биатлонов реклама техники а экипаж выступает менеджером по продаже.
    частное лицо
  12. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:03
    стала неопытность их экипажей

    эээ????? belay
    они туда послали солдат первой недели службы?!!! belay
    Василенко Владимир
  13. nnz226 (Николай) Сегодня, 12:03
    Плохому танцору "фаберже" мешают! Кто же посылает на "международные" соревнования плохо подготовленные экипажи ??? Только безмозглые укропы!
    nnz226
  14. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:08
    а ведь были и такие танкисты Украинцы
    Василенко Владимир
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