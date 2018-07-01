12:48 01 июля
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Дроны "неизвестного происхождения" пытались атаковать авиабазу "Хмеймим"

В районе расположения российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии были обнаружены дроны неизвестных "операторов". По сообщениям официального представителя базы ВКС РФ в провинции Латакия, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать военный объект.

Чтобы предотвратить атаку, дроны "неизвестного происхождения" были сбиты. Официальных сообщений о том, какие вооружения для нейтрализации БПЛА российские военнослужащие применили, на данный момент нет. По всей вероятности, мог быть использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", который входит в число средств противовоздушной обороны авиабазы "Хмеймим".

Дроны "неизвестного происхождения" пытались атаковать авиабазу "Хмеймим"



Сообщается, что дроны не успели нанести какого-либо материального ущерба авиабазе. Пострадавших нет.

Предыдущая попытка атаки на "Хмеймми" с применением средства беспилотной авиация была осуществлена 24 мая. Тогда боевики пытались использовать самодельные дроны, снаряжённые взрывными устройствами.

На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что сирийская правительственная армия продолжает военную операцию против террористов на юге страны. В израильских СМИ выходит материал, в котором утверждается, что власти Израиля настаивают на том, чтобы САА была единственной силой на этих территориях у границ Израиля. Речь идёт о недопустимости участия в боевых действиях в провинциях Дараа и Кунейтра проиранских вооружённых формирований, включая группировку "Хезболла". В Израиле дают понять, что на таких условиях будут не против того, чтобы САА взяла южные границы САР под свой контроль.


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Комментарии 14

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:24
    В Израиле дают понять, что на таких условиях будут не против того, чтобы САА взяла южные границы САР под свой контроль.

    Анекдот из 90-х автомобилист заблудился в котеджном поселке и спрашивает у местного аборигена: - "скажите, я тут могу на московскую трассу проехать". Тот говорит - "Айн момент. Шас узнаю" и заходит в дом. Через несколько минут выходит, подходит к автомобилисту и говорит: Можешь ехать. Пацаны не возражают"
    рич
    1. q75agent (.......) Сегодня, 12:30
      Как раз только что на РИА Новости появилось . ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл — РИА Новости. Израильская армия перебросила на границу с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на фоне возобновившихся боевых действий в сопредельных районах соседнего государства, сообщила армейская пресс-служба.

      Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
      © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
      Перейти в фотобанк
      У авиабазы Хмеймим сбили дроны неизвестного происхождения
      "По итогам анализа оперативной обстановки, проведенной командованием северного округа, решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами. Войска были развернуты сегодня утром", — сказано в пресс-релизе.
      q75agent
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:41
        Цитата: q75agent
        ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл — РИА Новости. Израильская армия перебросила на границу с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на фоне возобновившихся боевых действий в сопредельных районах соседнего государства, сообщила армейская пресс-служба.
        Это нормально и правильно. Охраняйте свои границы. А вот
        будут не против того, чтобы САА взяла южные границы САР под свой контроль.
        сюда лезть не надо , со своей стороны охраняйте, а Сирия со своей будет...
        MPN
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:30
      Да и видео выложили


      Владыка Ситх
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:43
        Ракетой поразили... Это слишком дорого... Они из фанеры столько их понаделают бюджета у МО не хватит...

        Похоже 30-мм скорострельные пушки Панциря не очень эффективны... Иначе почему ими не лупили по этой самоделке?!

        Может стоить делать панцирь с 57-мм пушкой с программируемыми боеприпасами, как у "Деривации"? А лучше сразу с двумя...
        Ratmir_Ryazan
  2. demo (Ван) Сегодня, 12:31
    В районе расположения российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии были обнаружены дроны неизвестных "операторов".
    Как это понимать?
    Уже во время ВОВ и немцы и мы достаточно успешно определяли места, откуда ведется передача.
    С того момента времени техника пеленгации шагнула значительно дальше.
    Так уж мы не научились определять откуда идет радиоканал управления?
    Тем более что дрон, что оператор находятся в постоянном контакте, а не эпизодически поддерживают контакт.
    Следовательно место определить где сидит барбос - два пальца об асфальт.
    demo
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:42
      Цитата: demo
      В районе расположения российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии были обнаружены дроны неизвестных "операторов".
      Как это понимать?
      Уже во время ВОВ и немцы и мы достаточно успешно определяли места, откуда ведется передача.
      С того момента времени техника пеленгации шагнула значительно дальше.
      Так уж мы не научились определять откуда идет радиоканал управления?
      Тем более что дрон, что оператор находятся в постоянном контакте, а не эпизодически поддерживают контакт.
      Следовательно место определить где сидит барбос - два пальца об асфальт.

      Ну, запеленговали. И сразу стал оператор известен? Думаете, что он там будет сидеть и дожидаться, когда по нему нанесут удар или повяжут и допросят? Дрон сбили - оператор слинял. Да и вообще может быть, что в автопилот дрона заложена программа и оператору нужно всего лишь его запустить.
      Piramidon
  3. Старый26 (Владимир) Сегодня, 12:34
    Цитата: рич
    В Израиле дают понять, что на таких условиях будут не против того, чтобы САА взяла южные границы САР под свой контроль.

    В принципе логика в этом есть. Никому в Израиле не хочется, чтобы в этом районе действовали группировки непримиримых врагов Израиля (иранцев). официальная, правительственная армия - другое дело
    Старый26
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:35
    На фото разве Сирия?!Июль месяц..
    210окв
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:44
      Цитата: 210окв
      На фото разве Сирия?!Июль месяц..

      Сирия. Хмеймим. Журналисты китайского агентства "Синьхуа". Декабрь 2015 года.
      А. Привалов
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:46
        Да,Вы правы..Фото старое.
        Цитата: А. Привалов
        Цитата: 210окв
        На фото разве Сирия?!Июль месяц..

        Сирия. Хмеймим. Журналисты китайского агентства "Синьхуа". Декабрь 2015 года.
        210окв
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:37
    Скорее всего пин дос ники решили передать дронов бармалеям, чтобы снизить боеготовность нашей авиагруппировки, не подставляясь самим. what
    К-50
  6. Vard Сегодня, 12:40
    Вот Израиль... Им боевиков раскатать ни чего не стоит... заодно был бы повод с Асадом задружиться..
    Vard
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:42
    Иногда просто смешно,босоногие бармалеи разбираются в навигации,конструировании ударных систем БПЛА.Ну просто гении сплошные.А ребята из США и Израиля как бы не при чем.Конечно там могут быть и другие" игроки",но такие сведения на рынке не продаются
    APASUS
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