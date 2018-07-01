Дроны "неизвестного происхождения" пытались атаковать авиабазу "Хмеймим"

В районе расположения российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии были обнаружены дроны неизвестных "операторов". По сообщениям официального представителя базы ВКС РФ в провинции Латакия, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать военный объект.Чтобы предотвратить атаку, дроны "неизвестного происхождения" были сбиты. Официальных сообщений о том, какие вооружения для нейтрализации БПЛА российские военнослужащие применили, на данный момент нет. По всей вероятности, мог быть использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", который входит в число средств противовоздушной обороны авиабазы "Хмеймим".Сообщается, что дроны не успели нанести какого-либо материального ущерба авиабазе. Пострадавших нет.Предыдущая попытка атаки на "Хмеймми" с применением средства беспилотной авиация была осуществлена 24 мая. Тогда боевики пытались использовать самодельные дроны, снаряжённые взрывными устройствами.На этом фоне из Сирии приходят сообщения о том, что сирийская правительственная армия продолжает военную операцию против террористов на юге страны. В израильских СМИ выходит материал, в котором утверждается, что власти Израиля настаивают на том, чтобы САА была единственной силой на этих территориях у границ Израиля. Речь идёт о недопустимости участия в боевых действиях в провинциях Дараа и Кунейтра проиранских вооружённых формирований, включая группировку "Хезболла". В Израиле дают понять, что на таких условиях будут не против того, чтобы САА взяла южные границы САР под свой контроль.