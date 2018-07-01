12:48 01 июля
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Британские СМИ: конкуренция в сфере разработки гиперзвукового оружия возрастает

Конструкторы разных стран разрабатывают гиперзвуковые средства наземного базирования в ответ на быстро возникающие угрозы и совершенствование современных систем ПРО. Эти разработки стали ключевым для армий мира, намеренных сохранять свою боеспособность на дальнейшую перспективу, пишет Jane’s.



В результате проделанной работы созданы гиперзвуковые аппараты наземного базирования, демонстрирующие высокие показатели готовности и надежности, а также высокую точность, что позволяет атаковать широкий ряд целей.


Например, в США реализуется программа перспективного гиперзвукового оружия, известная как «Альтернативная система для полетов со входом в атмосферу». Гиперзвуковой планирующий аппарат (ГПА) в составе этой системы применяется для доставки к цели обычной боевой части. Он имеет коническую форму и оснащен оборудованием высокоточного наведения для нанесения удара на конечном участке траектории.

На проведение запланированных испытаний системы минобороны США запросило в 2016 году $86 млн., в 2017 году – $174 млн. и в 2018-ом – $197,4. В следующем году работа в рамках этой программы будет включать производство и тестирование разгонного блока и фюзеляжа ГПА, которые будут использоваться в летных испытаниях.

Хотя основная цель Минобороны США состоит в создании гиперзвукового оружия воздушного базирования, в прошлом году агентство DARPA инициировало новую программу по разработке гиперзвуковой системы наземного базирования. Такое оружие должно быть супержаропрочным, маневрирующим, совершать полет на высотах почти 61км и оснащено боевой частью (БЧ) весом 113 кг.

Пентагон рассчитывает, что исследовательские программы приведут к созданию в США разнообразного гиперзвукового оружия. Также планируется упорядочить все работы в этом направлении в рамках единой "дорожной карты", составляемой для определения плана финансирования.

Как отмечает издание, Россия реализует свою программу гипероружия, которую «решительно поддерживает» Кремль. Среди ряда новых разработок – гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард».

По мнению авторов, «Авангард» – это, скорее всего, название известного проекта 4202, или гиперзвукового планирующего аппарата Ю-71. Планирующий боевой блок (ББ) способен совершать полет в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, соответствующей 20 Мах, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую ПРО.

Вполне возможно, что запуск ББ комплекса «Авангард» будет осуществляться с помощью новой тяжелой МБР «Сармат», предполагает издание.

Подобные работы ведутся также в Китае и Индии. Так, в КНР реализуется программа DF-ZF. Известно, что на испытаниях в конце прошлого года китайский аппарат достиг скорости 11265 км/час. Предполагается, что производство и развертывание ГПА DF-ZF может начаться в 2020 году. Однако, по мнению авторов, результаты и темпы испытаний показывают, что на это китайскому ОПК потребуется еще не меньше десяти лет.

Что касается Индии, то там набольших успехов удалось достичь в рамках программы Shourya, предусматривающей разработку ГПА наземного базирования. Проект начал разрабатываться еще в 1990-х годах. В ноябре 2008 года на испытаниях была достигнута скорость 5 Мах и дальность 300 км. Последние испытания прошли в 2016 году. На них полет проходил на высоте 40 км на скорости 7,5 МАХ. Дальность полета ГПА составила 700 км.

Оборонные программы развитых стран стали фокусироваться на гиперзвуковом оружии в конце 2000. С тех пор специалисты занимаются развитием этих технологий, и геополитическая конкуренция в этой сфере неуклонно растет, заключает издание.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 10

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  1. Тралл Сегодня, 12:35
    Белорусы тоже что-то гиперзвуковое испытывают.
    Выхожу я в субботу из бани, а в небе тень какая-то промелькнула очень быстро. И на плечо клякса неопределенного цвета шлёпнулась, - пришлось обратно в баню возвращаться перемываться. А тост "за гиперзвук" тестю очень понравился. drinks
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:41
      Да ладно !lol А ссылочку можно ? wink
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 12:42
        Цитата: bouncyhunter
        Да ладно ! lol А ссылочку можно ? wink

        Да в газете "Во славу Родины!", что вобла завернута была, прочитали. Так спалили мы ее уже... winked
        Тралл
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:45
          Цитата: Тралл
          Да в газете, что вобла завернута была, прочитали. Так спалили мы ее...

          Вы не газетку спалили , а секретную разработку ... crying
          bouncyhunter
  2. MPN (Павел) Сегодня, 12:36
    боевой частью (БЧ) весом 113 кг.
    Столько дорогих сложностей из за 113 кг? Правда возможно рассчитывают на то, что кинетическая энергия самого аппарата даст существенный эффект.
    MPN
    1. Vard Сегодня, 12:43
      Так похоже им больше надо шоб было... Чем реальная боевая эффективность...
      Vard
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:47
        Цитата: Vard
        Так похоже им больше надо шоб было... Чем реальная боевая эффективность...

        Как сказать? Расчеты были (правда на словах в прессе), что если лом из обедненного урана сбросить с такой скоростью, он бед типа много наделает за счет одной только кинетической энергии, вот я и подумал, что заряд у них на всякий случай recourse или то, что до расчетного эффекта не хватает добить... request
        MPN
    2. Aqr009 Сегодня, 12:44
      Столько дорогих сложностей из за 113 кг?

      У них округление немного по другому.
      113 кг = 250 фунтов
      Aqr009
  3. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:36
    Британские СМИ: конкуренция в сфере разработки гиперзвукового оружия возрастает

    Да да, вы тоже молодцы. Только таблетки пейте и режим в палате не нарушайте tongue
    Chertt
  4. gridasov Сегодня, 12:39
    Ага .Только по моему растет конкуренция в фантазиях и информационных заявлениях.Реальность же очевидна
    gridasov
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