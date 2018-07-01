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Британские СМИ: конкуренция в сфере разработки гиперзвукового оружия возрастает
Конструкторы разных стран разрабатывают гиперзвуковые средства наземного базирования в ответ на быстро возникающие угрозы и совершенствование современных систем ПРО. Эти разработки стали ключевым для армий мира, намеренных сохранять свою боеспособность на дальнейшую перспективу, пишет Jane’s.
В результате проделанной работы созданы гиперзвуковые аппараты наземного базирования, демонстрирующие высокие показатели готовности и надежности, а также высокую точность, что позволяет атаковать широкий ряд целей.
Например, в США реализуется программа перспективного гиперзвукового оружия, известная как «Альтернативная система для полетов со входом в атмосферу». Гиперзвуковой планирующий аппарат (ГПА) в составе этой системы применяется для доставки к цели обычной боевой части. Он имеет коническую форму и оснащен оборудованием высокоточного наведения для нанесения удара на конечном участке траектории.
На проведение запланированных испытаний системы минобороны США запросило в 2016 году $86 млн., в 2017 году – $174 млн. и в 2018-ом – $197,4. В следующем году работа в рамках этой программы будет включать производство и тестирование разгонного блока и фюзеляжа ГПА, которые будут использоваться в летных испытаниях.
Хотя основная цель Минобороны США состоит в создании гиперзвукового оружия воздушного базирования, в прошлом году агентство DARPA инициировало новую программу по разработке гиперзвуковой системы наземного базирования. Такое оружие должно быть супержаропрочным, маневрирующим, совершать полет на высотах почти 61км и оснащено боевой частью (БЧ) весом 113 кг.
Пентагон рассчитывает, что исследовательские программы приведут к созданию в США разнообразного гиперзвукового оружия. Также планируется упорядочить все работы в этом направлении в рамках единой "дорожной карты", составляемой для определения плана финансирования.
Как отмечает издание, Россия реализует свою программу гипероружия, которую «решительно поддерживает» Кремль. Среди ряда новых разработок – гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард».
По мнению авторов, «Авангард» – это, скорее всего, название известного проекта 4202, или гиперзвукового планирующего аппарата Ю-71. Планирующий боевой блок (ББ) способен совершать полет в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, соответствующей 20 Мах, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую ПРО.
Вполне возможно, что запуск ББ комплекса «Авангард» будет осуществляться с помощью новой тяжелой МБР «Сармат», предполагает издание.
Подобные работы ведутся также в Китае и Индии. Так, в КНР реализуется программа DF-ZF. Известно, что на испытаниях в конце прошлого года китайский аппарат достиг скорости 11265 км/час. Предполагается, что производство и развертывание ГПА DF-ZF может начаться в 2020 году. Однако, по мнению авторов, результаты и темпы испытаний показывают, что на это китайскому ОПК потребуется еще не меньше десяти лет.
Что касается Индии, то там набольших успехов удалось достичь в рамках программы Shourya, предусматривающей разработку ГПА наземного базирования. Проект начал разрабатываться еще в 1990-х годах. В ноябре 2008 года на испытаниях была достигнута скорость 5 Мах и дальность 300 км. Последние испытания прошли в 2016 году. На них полет проходил на высоте 40 км на скорости 7,5 МАХ. Дальность полета ГПА составила 700 км.
Оборонные программы развитых стран стали фокусироваться на гиперзвуковом оружии в конце 2000. С тех пор специалисты занимаются развитием этих технологий, и геополитическая конкуренция в этой сфере неуклонно растет, заключает издание.
В результате проделанной работы созданы гиперзвуковые аппараты наземного базирования, демонстрирующие высокие показатели готовности и надежности, а также высокую точность, что позволяет атаковать широкий ряд целей.
Например, в США реализуется программа перспективного гиперзвукового оружия, известная как «Альтернативная система для полетов со входом в атмосферу». Гиперзвуковой планирующий аппарат (ГПА) в составе этой системы применяется для доставки к цели обычной боевой части. Он имеет коническую форму и оснащен оборудованием высокоточного наведения для нанесения удара на конечном участке траектории.
На проведение запланированных испытаний системы минобороны США запросило в 2016 году $86 млн., в 2017 году – $174 млн. и в 2018-ом – $197,4. В следующем году работа в рамках этой программы будет включать производство и тестирование разгонного блока и фюзеляжа ГПА, которые будут использоваться в летных испытаниях.
Хотя основная цель Минобороны США состоит в создании гиперзвукового оружия воздушного базирования, в прошлом году агентство DARPA инициировало новую программу по разработке гиперзвуковой системы наземного базирования. Такое оружие должно быть супержаропрочным, маневрирующим, совершать полет на высотах почти 61км и оснащено боевой частью (БЧ) весом 113 кг.
Пентагон рассчитывает, что исследовательские программы приведут к созданию в США разнообразного гиперзвукового оружия. Также планируется упорядочить все работы в этом направлении в рамках единой "дорожной карты", составляемой для определения плана финансирования.
Как отмечает издание, Россия реализует свою программу гипероружия, которую «решительно поддерживает» Кремль. Среди ряда новых разработок – гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард».
По мнению авторов, «Авангард» – это, скорее всего, название известного проекта 4202, или гиперзвукового планирующего аппарата Ю-71. Планирующий боевой блок (ББ) способен совершать полет в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, соответствующей 20 Мах, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую ПРО.
Вполне возможно, что запуск ББ комплекса «Авангард» будет осуществляться с помощью новой тяжелой МБР «Сармат», предполагает издание.
Подобные работы ведутся также в Китае и Индии. Так, в КНР реализуется программа DF-ZF. Известно, что на испытаниях в конце прошлого года китайский аппарат достиг скорости 11265 км/час. Предполагается, что производство и развертывание ГПА DF-ZF может начаться в 2020 году. Однако, по мнению авторов, результаты и темпы испытаний показывают, что на это китайскому ОПК потребуется еще не меньше десяти лет.
Что касается Индии, то там набольших успехов удалось достичь в рамках программы Shourya, предусматривающей разработку ГПА наземного базирования. Проект начал разрабатываться еще в 1990-х годах. В ноябре 2008 года на испытаниях была достигнута скорость 5 Мах и дальность 300 км. Последние испытания прошли в 2016 году. На них полет проходил на высоте 40 км на скорости 7,5 МАХ. Дальность полета ГПА составила 700 км.
Оборонные программы развитых стран стали фокусироваться на гиперзвуковом оружии в конце 2000. С тех пор специалисты занимаются развитием этих технологий, и геополитическая конкуренция в этой сфере неуклонно растет, заключает издание.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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