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Украинский ветеран: Наступление в Донбассе? Это просто смешно
Украинские части, дислоцированные в Донбассе, недоукомплектованы на 50 процентов, передает телеканал ZIK заявление ветерана силовой операции на востоке Украины Тараса Костанчука.
Чтобы все поняли, недоукомплектованность подразделений ВСУ, дислоцированных на линии соприкосновения и на границе с Россией, составляет 50 процентов, сказал Костанчук в эфире программы «Vox Populi».
Он добавил, что недоукомплектованность касается не только личного состава, но и военной техники, а также снаряжения.
По его словам, Киев фактически не готовится к освобождению, он надеется на западных партнеров, в том числе на Америку, что те продолжат давление на Москву. Никакого освобождения не будет, пока украинские власти не захотят этого сами, добавил Костанчук.
Однако у «трусливого и осторожного» Киева нет политической воли, ему не под силу вернуть территории Донбасса, констатировал он.
Напомним, в четверг украинское подразделение предприняло две попытки атаковать позиции ополченцев под Горловкой. В результате, потеряв не менее 6 человек убитыми и ранеными, силовики отступили.
Такой же неудачной была попытка ВСУ атаковать 23 июня линию обороны ДНР в районе Горловки. В ходе боестолкновения как минимум три силовика были убиты, еще четверо ранены.
Чтобы все поняли, недоукомплектованность подразделений ВСУ, дислоцированных на линии соприкосновения и на границе с Россией, составляет 50 процентов, сказал Костанчук в эфире программы «Vox Populi».
Он добавил, что недоукомплектованность касается не только личного состава, но и военной техники, а также снаряжения.
О каком освобождении Донбасса, о какой победе идет речь?отметил ветеран.
По его словам, Киев фактически не готовится к освобождению, он надеется на западных партнеров, в том числе на Америку, что те продолжат давление на Москву. Никакого освобождения не будет, пока украинские власти не захотят этого сами, добавил Костанчук.
Однако у «трусливого и осторожного» Киева нет политической воли, ему не под силу вернуть территории Донбасса, констатировал он.
Напомним, в четверг украинское подразделение предприняло две попытки атаковать позиции ополченцев под Горловкой. В результате, потеряв не менее 6 человек убитыми и ранеными, силовики отступили.
Такой же неудачной была попытка ВСУ атаковать 23 июня линию обороны ДНР в районе Горловки. В ходе боестолкновения как минимум три силовика были убиты, еще четверо ранены.
Использованы фотографии: Минобороны Украины, twitter.com/defenceu
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