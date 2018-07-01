16:31 01 июля
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Украинский ветеран: Наступление в Донбассе? Это просто смешно

Украинские части, дислоцированные в Донбассе, недоукомплектованы на 50 процентов, передает телеканал ZIK заявление ветерана силовой операции на востоке Украины Тараса Костанчука.



Чтобы все поняли, недоукомплектованность подразделений ВСУ, дислоцированных на линии соприкосновения и на границе с Россией, составляет 50 процентов, сказал Костанчук в эфире программы «Vox Populi».


Он добавил, что недоукомплектованность касается не только личного состава, но и военной техники, а также снаряжения.

О каком освобождении Донбасса, о какой победе идет речь?
отметил ветеран.

По его словам, Киев фактически не готовится к освобождению, он надеется на западных партнеров, в том числе на Америку, что те продолжат давление на Москву. Никакого освобождения не будет, пока украинские власти не захотят этого сами, добавил Костанчук.

Однако у «трусливого и осторожного» Киева нет политической воли, ему не под силу вернуть территории Донбасса, констатировал он.

Напомним, в четверг украинское подразделение предприняло две попытки атаковать позиции ополченцев под Горловкой. В результате, потеряв не менее 6 человек убитыми и ранеными, силовики отступили.

Такой же неудачной была попытка ВСУ атаковать 23 июня линию обороны ДНР в районе Горловки. В ходе боестолкновения как минимум три силовика были убиты, еще четверо ранены.

Использованы фотографии: Минобороны Украины, twitter.com/defenceu
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Комментарии 20

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:33
    Пусть по домам расходятся пока не поздно
    Грибок
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:46
      По словам Тараса Костанчука., Киев фактически не готовится к освобождению, он надеется на западных партнеров, в том числе на Америку

      Интересно, кто считает, что Америка находится к западу от Украины? Автор статьи или Тарас Костанчук? winked
      рич
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:05
        Цитата: рич
        Интересно, кто считает, что Америка находится к западу от Украины?

        Земля круглая.. request Хотя есть варианты
        MPN
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:10
          -Папа, скажи а компас существует?
          -Нет, сынок, это фантастика!
          рич
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:14
            много еще тайн для нас в космосе, но постепенно они откраваются и заблуждения опровергаются.
            MPN
        2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:16
          Цитата: MPN
          Цитата: рич
          Интересно, кто считает, что Америка находится к западу от Украины?

          Земля круглая.. request Хотя есть варианты

          А где они вообще на глобусе Украины нашли Америку?
          СССР-1
      2. demo (Ван) Сегодня, 14:11
        Для восточных украинцев - восток.
        А для западенцев - запад.
        А вот у китайцев Китай - это центр мира.
        А вокруг - варвары.
        Так что мы живем в интересное время и в интересном месте.
        demo
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:19
        На Северо-юг...Через полюса.. belay
        Цитата: рич
        По словам Тараса Костанчука., Киев фактически не готовится к освобождению, он надеется на западных партнеров, в том числе на Америку

        Интересно, кто считает, что Америка находится к западу от Украины? Автор статьи или Тарас Костанчук? winked
        210окв
      4. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:34
        Цитата: рич
        Интересно, кто считает, что Америка находится к западу от Украины? Автор статьи или Тарас Костанчук?

        Это смотря в какую сторону лицом повернуться. Америка от нас и на западе и на востоке и на севере и на юге. Шарик - он круглый.
        Piramidon
      5. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 15:08
        Умничать не нужно, "Западные партнеры" название не от части света, а от принадлежности к определенному лагерю стран. Канада тоже "западный" партнер, а вот Мексика уже нет.
        Dietmar
    2. volodya (владимир) Сегодня, 14:47
      Цитата: Грибок
      Пусть по домам расходятся пока не поздно

      Скорее всего их развезут по домам, а может и так в тихаря прикопают!
      volodya
  2. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 13:34
    Проблема не в хотелках кого-либо, а то что из-за чьих-то хотелок погибают люди!
    Котище
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:42
    Эти "жабьи напрыжки" скорее деморализуют и разлагают укропское воинство, чем укрепляют боевой дух... Бесцельные потери... Что может быть глупее?
    Горный стрелок
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 13:53
      сама эта бойня на Донбассе и есть величайшая глупость и трагедия русских и украинцев...
      kepmor
  4. sib.ataman Сегодня, 13:47
    Укропские мечтатели! А между тем, именно там говорится, що дурный думкой богатие! Народную мудрость учить надо, а трендеть Украйна-це Еуропа.
    sib.ataman
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 14:21
    Про дурь писать не надо,уже все написано.Но вот я все никак не пойму тактики ВСУ. Как так получается , в атаку идут подразделения 8-10-12 бойцов ,это заранее провал и жертвы среди атакующих.
    APASUS
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:03
    Ветеран силовой операции на востоке Украины Тарас Костанчук:
    у «трусливого и осторожного» Киева нет политической воли, ему не под силу вернуть территории Донбасса

    По мне, просто «трусливый и осторожный Киев» отдаёт себе отчёт в том, что в случае его наступления, не факт, что линия фронта будет смещаться на Восток. Вполне возможно, и наиболее вероятно, она "поедет" на Запад, а вот где остановится, тут насколько у ЛДНР воли хватит, ну и поддержки Москвы.
    К-50
  7. yehat (Сергей) Сегодня, 15:04
    освобождение Донбасса - от чего?
    от языка, на котором они говорят?
    и если отказываются - от самих людей?
    Это называется освобождение?
    А толпы мародеров, которые грабили все на донбассе - они от имущества освобождали?
    Хорошо, когда украинские артиллеристы обстреливают города, что от чего они освобождают?
    yehat
  8. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 15:07
    [/quote]
    Интересно, кто считает, что Америка находится к западу от Украины? Автор статьи или Тарас Костанчук? winked[/quote]

    Умничать не нужно, "Западные партнеры" название не от части света, а от принадлежности к определенному лагерю стран. Канада тоже "западный" партнер, а вот Мексика уже нет.
    Dietmar
  9. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 15:52
    Все нормуль...
    Ирек
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