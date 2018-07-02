Скоро НАТО соберётся! Карпатский мольфар предсказывает будущее Порошенко
26 июня Порошенко получил приглашение на саммит НАТО. Президент Украины возлагает на саммит огромные надежды. Но как всё будет на самом деле?
Срочно нужен мольфар!
Пётр Порошенко лежал в кровати и в который раз с умилением перечитывал доставленное ему диппочтой письмо от генсека НАТО.
«Дорогой друг Педро! Высылаю тебе официальное приглашение на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля 2018 года в Брюсселе. Надеюсь видеть тебя на нашем празднике.
Твой друг Йенс Столтенберг.
P.S. Наш общий друг Дональд Трамп очень ждёт тебя».
Порошенко мечтательно закрыл глаза. Какие радости принесёт ему саммит? Военную помощь в немыслимых объёмах? Официальное приглашение в члены альянса? Или… нет, о таком даже и подумать нельзя, но вдруг?.. И на что намекает постскриптум?
Порошенко заёрзал на кровати, достал из под подушки портрет Трампа, поцеловал его и спрятал обратно. Наблюдавшая за супругом Марина с отвращением плюнула в сторону.
— Выбрала в мужья идиота! На свою голову! — с досадой сказала она. — Говорила же мне мама…
— Ты ничего не понимаешь! Трамп меня ценит! Уверен, он мне окажет помощь, вот знать бы только, какую…
— Мольфара спроси, — буркнула супруга.
— Трампа знаю, Меркель знаю, Макрона знаю, — медленно начал перечислять Петр Алексеевич, — Берлускони, Юнкера, Мэри Йованович знаю, ещё Миллу Йовович… Мольфара не знаю. Что за фрукт?
Марина с презрением посмотрела на своего мужа.
— Почём диплом покупал? Мольфары – гуцульские колдуны, обладают сверхъестественными способностями. Ну, вроде киборгов из донецкого аэропорта. А ещё умеют заглядывать в будущее.
— Что бы я без тебя делал!
Обрадованный Пётр Алексеевич торопливо взял с прикроватного столика мобильный телефон и набрал номер председателя СБУ.
— Грицак! Чтобы через три дня доставил ко мне живого мольфара! Не живым или мёртвым, а живым! Это Савченко мне была нужна живой или мёртвой, а этот нужен живым, только живым! Правильно объясни своим держимордам, а то опять всё перепутают. И помни: три дня!
Вниз по нисходящей
Грицак смотрел на стоявшего перед ним по стойке смирно заместителя и сквозь зубы медленно цедил:
— Чтобы через два дня…
Вышедший из кабинета мокрый заместитель схватил телефонную трубку. И теперь на другом конце линии стоял и потел начальник областного управления в Ивано-Франковской области.
— Чтобы через сутки!!!
Через час начальник областного СБУ шёл вдоль строя начальников районных отделений:
— Чтобы к завтрашнему утру!!!
Офицер шёл вдоль строя и бил по мордам стоявших навытяжку сержантов:
— Чтобы через 12 часов!!!
Сержант дал пинка рядовому, тот пролетел несколько метров, упал и услышал вдогонку:
— Чтобы через час!!!
Торжественная встреча
Вошедший в кабинет Грицак доложил:
— Пан президент, мольфара привезли.
«Умеет же, когда хочет», — с удовлетворением подумал Пётр Алексеевич о Грицаке, но вслух сказал:
— Давай его сюда.
Грицак подбежал к двери, открыл её и крикнул:
— Введите арестованного!
Пётр Алексеевич поднялся, раскрыл руки для объятий и сделал несколько шагов по направлению к двери.
Два одинаковых на лицо мордоворота с квадратными плечами втащили под руки в кабинет сухонького старичка в украшенной вышивкой безрукавке и постолах. Его фетровая шляпа была сдвинута на бок, под глазом темнел синяк, рот был заткнут оторванным рукавом его собственной рубашки.
— Здравствуйте! – Порошенко бросился к гостю. – Как я рад вас видеть!
Он подбежал к старичку, вынул у него изо рта кляп, схватил его под руку, провёл к креслу в углу кабинета, ласково усадил.
— Ая-яй, — удручённо покачал он головой, разглядывая гостя, — что-то вы неважно выглядите.
Старичок боязливо посмотрел на стоявших в конце кабинета Грицака с эсбэушниками.
— Это я с лестницы упал.
Порошенко недовольно зыркнул на троицу, те синхронно развернулись и чеканным шагом покинули кабинет.
Старичок мелко затрясся.
— В 1920-м меня брала польская дефензива, в 1939 — НКВД, в 1942 — гестапо, в 1952 — МГБ, в 1974 — КГБ... Я думал, что уже всё пережил…
Пётр Алексеевич подошёл к столу, достал из его недр початую чекушку, налил в стакан и поднёс гостю.
— Выпейте, это вас успокоит, — участливо сказал он и добавил: — Не бойтесь, больше они вас не тронут.
Старичок, стуча зубами о край стакана, крупными глотками осушил стакан и с благодарностью посмотрел на Порошенко.
— Спасибо, пан президент.
Порошенко уселся в кресло напротив:
— Так вы мольфар?
— Так.
— Можете заглядывать в будущее?
— Могу.
— Загляните в 11 июля, в Брюссель.
— Пан президент, если хотите, вы сами можете заглянуть.
— Хочу! – выкрикнул Порошенко. — Очень хочу!
Мольфар достал из кармана трубку, неторопливо раскурил её, затянулся и выдохнул дым прямо в лицо Петру Алексеевичу. Порошенко погрузился в транс.
11 июля, Брюссель
Президент Украины стоял на трибуне и вещал:
— Дамы и господа! Четвёртый год доблестная армия Украины щитом защищает Европу от диких московских орд! Четвёртый год ВСУ перемалывает российские дивизии, оберегая покой и независимость Европы! Но на смену разгромленным полкам приходят новые. Наше государство изнемогает в этой неравной борьбе. В моём лице к вам обращается вся Украина: окажите помощь многострадальному украинскому народу! Нам нужна помощь всего мирового сообщества! Нам нужны оружие и боеприпасы, амуниция и техника, танки и самолёты. Нам нужно членство в НАТО! Нам нужны ваши миротворческие роты и батальоны, ваши полки и дивизии! Донбасс ждёт не дождётся своих европейских освободителей! Если вы откажетесь, то скоро, очень скоро Берлин вновь увидит русские танки, Париж – русских казаков, а Мадрид – диких бурят. Украина ждёт войска НАТО!
И дайте денег!!!
Последние слова заглушил шквал аплодисментов. Сидящие в зале один за другим вставали и хлопали Петру Порошенко. Плакала и аплодировала Ангела Меркель. Стоял и плакал Эмманюэль Макрон, стоял и рыдал генсек НАТО Йенс Столтенберг, не забывая хлопать одной ладошкой о другую. В первом ряду стоял и утирал слёзы Дональд Трамп. Стоявшая в стороне директор МВФ Кристина Лагард, глотая слёзы, расстегнула свой кошелёк и пересчитала имеющуюся в нём наличность.
Довольный Пётр Порошенко сошёл с трибуны, сел на своё место и оглянулся на американца. Тот улыбнулся и сделал рукой знак, который, по мнению Петра Алексеевича, означал приглашение на разговор в неформальной обстановке, надо было лишь дождаться перерыва.
Разговор в неформальной обстановке
Президент Трамп в сопровождении Меркель и Макрона шёл по коридору. Навстречу ему двигался президент Украины. Пётр Алексеевич, растянул лицо в улыбке и раскрыл руки для дружеских объятий.
— Донни! Как я рад тебя видеть!
Дональд аккуратно взял Порошенко за отвороты пиджака и прижал к стене.
— Вот тебе поддержка всего мирового сообщества! – Пётр Алексеевич почувствовал сильный удар в бок. — Вот тебе самолёты многострадальному украинскому народу! – Удар в солнечное сплетение. — Вот тебе членство в альянсе! Вот тебе боеприпасы и амуниция! Вот тебе наши инструкторы и батальоны! Вот тебе миротворцы НАТО! А вот тебе деньги! И ещё! И ещё!
Со стороны казалось, будто Трамп вежливо беседует с украинским президентом, а тот в знак согласия оживлённо трясёт головой. Стоявшие в стороне журналисты снимали всё происходящее на свои камеры, утром они напишут, что «президент Порошенко имел плодотворную беседу с Дональдом Трампом». Чуть поодаль за спиной Трампа Меркель и Макрон переминались с ноги на ногу и смущённо смотрели куда-то в сторону.
Нанеся последний удар, Трамп сказал сквозь зубы:
— А теперь пошёл вон, старая сволочь! – И оттолкнул Порошенко от себя, одёрнул пиджак и продолжил свой путь.
Пётр Алексеевич открыл глаза. Несколько мгновений президент Украины приходил в себя, а затем вскочил.
— Нет! – закричал он. — Нет! Дональд меня любит! Он моими карамельками Меркель угощает! Он… он…
Порошенко посмотрел в печальные глаза мольфара, упал в кресло и заплакал.
— Нет, — с грустью произнёс мольфар, — всё именно так и будет!
Срочно нужен мольфар!
Пётр Порошенко лежал в кровати и в который раз с умилением перечитывал доставленное ему диппочтой письмо от генсека НАТО.
«Дорогой друг Педро! Высылаю тебе официальное приглашение на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля 2018 года в Брюсселе. Надеюсь видеть тебя на нашем празднике.
Твой друг Йенс Столтенберг.
P.S. Наш общий друг Дональд Трамп очень ждёт тебя».
Порошенко мечтательно закрыл глаза. Какие радости принесёт ему саммит? Военную помощь в немыслимых объёмах? Официальное приглашение в члены альянса? Или… нет, о таком даже и подумать нельзя, но вдруг?.. И на что намекает постскриптум?
Порошенко заёрзал на кровати, достал из под подушки портрет Трампа, поцеловал его и спрятал обратно. Наблюдавшая за супругом Марина с отвращением плюнула в сторону.
— Выбрала в мужья идиота! На свою голову! — с досадой сказала она. — Говорила же мне мама…
— Ты ничего не понимаешь! Трамп меня ценит! Уверен, он мне окажет помощь, вот знать бы только, какую…
— Мольфара спроси, — буркнула супруга.
— Трампа знаю, Меркель знаю, Макрона знаю, — медленно начал перечислять Петр Алексеевич, — Берлускони, Юнкера, Мэри Йованович знаю, ещё Миллу Йовович… Мольфара не знаю. Что за фрукт?
Марина с презрением посмотрела на своего мужа.
— Почём диплом покупал? Мольфары – гуцульские колдуны, обладают сверхъестественными способностями. Ну, вроде киборгов из донецкого аэропорта. А ещё умеют заглядывать в будущее.
— Что бы я без тебя делал!
Обрадованный Пётр Алексеевич торопливо взял с прикроватного столика мобильный телефон и набрал номер председателя СБУ.
— Грицак! Чтобы через три дня доставил ко мне живого мольфара! Не живым или мёртвым, а живым! Это Савченко мне была нужна живой или мёртвой, а этот нужен живым, только живым! Правильно объясни своим держимордам, а то опять всё перепутают. И помни: три дня!
Вниз по нисходящей
Грицак смотрел на стоявшего перед ним по стойке смирно заместителя и сквозь зубы медленно цедил:
— Чтобы через два дня…
Вышедший из кабинета мокрый заместитель схватил телефонную трубку. И теперь на другом конце линии стоял и потел начальник областного управления в Ивано-Франковской области.
— Чтобы через сутки!!!
Через час начальник областного СБУ шёл вдоль строя начальников районных отделений:
— Чтобы к завтрашнему утру!!!
Офицер шёл вдоль строя и бил по мордам стоявших навытяжку сержантов:
— Чтобы через 12 часов!!!
Сержант дал пинка рядовому, тот пролетел несколько метров, упал и услышал вдогонку:
— Чтобы через час!!!
Торжественная встреча
Вошедший в кабинет Грицак доложил:
— Пан президент, мольфара привезли.
«Умеет же, когда хочет», — с удовлетворением подумал Пётр Алексеевич о Грицаке, но вслух сказал:
— Давай его сюда.
Грицак подбежал к двери, открыл её и крикнул:
— Введите арестованного!
Пётр Алексеевич поднялся, раскрыл руки для объятий и сделал несколько шагов по направлению к двери.
Два одинаковых на лицо мордоворота с квадратными плечами втащили под руки в кабинет сухонького старичка в украшенной вышивкой безрукавке и постолах. Его фетровая шляпа была сдвинута на бок, под глазом темнел синяк, рот был заткнут оторванным рукавом его собственной рубашки.
— Здравствуйте! – Порошенко бросился к гостю. – Как я рад вас видеть!
Он подбежал к старичку, вынул у него изо рта кляп, схватил его под руку, провёл к креслу в углу кабинета, ласково усадил.
— Ая-яй, — удручённо покачал он головой, разглядывая гостя, — что-то вы неважно выглядите.
Старичок боязливо посмотрел на стоявших в конце кабинета Грицака с эсбэушниками.
— Это я с лестницы упал.
Порошенко недовольно зыркнул на троицу, те синхронно развернулись и чеканным шагом покинули кабинет.
Старичок мелко затрясся.
— В 1920-м меня брала польская дефензива, в 1939 — НКВД, в 1942 — гестапо, в 1952 — МГБ, в 1974 — КГБ... Я думал, что уже всё пережил…
Пётр Алексеевич подошёл к столу, достал из его недр початую чекушку, налил в стакан и поднёс гостю.
— Выпейте, это вас успокоит, — участливо сказал он и добавил: — Не бойтесь, больше они вас не тронут.
Старичок, стуча зубами о край стакана, крупными глотками осушил стакан и с благодарностью посмотрел на Порошенко.
— Спасибо, пан президент.
Порошенко уселся в кресло напротив:
— Так вы мольфар?
— Так.
— Можете заглядывать в будущее?
— Могу.
— Загляните в 11 июля, в Брюссель.
— Пан президент, если хотите, вы сами можете заглянуть.
— Хочу! – выкрикнул Порошенко. — Очень хочу!
Мольфар достал из кармана трубку, неторопливо раскурил её, затянулся и выдохнул дым прямо в лицо Петру Алексеевичу. Порошенко погрузился в транс.
11 июля, Брюссель
Президент Украины стоял на трибуне и вещал:
— Дамы и господа! Четвёртый год доблестная армия Украины щитом защищает Европу от диких московских орд! Четвёртый год ВСУ перемалывает российские дивизии, оберегая покой и независимость Европы! Но на смену разгромленным полкам приходят новые. Наше государство изнемогает в этой неравной борьбе. В моём лице к вам обращается вся Украина: окажите помощь многострадальному украинскому народу! Нам нужна помощь всего мирового сообщества! Нам нужны оружие и боеприпасы, амуниция и техника, танки и самолёты. Нам нужно членство в НАТО! Нам нужны ваши миротворческие роты и батальоны, ваши полки и дивизии! Донбасс ждёт не дождётся своих европейских освободителей! Если вы откажетесь, то скоро, очень скоро Берлин вновь увидит русские танки, Париж – русских казаков, а Мадрид – диких бурят. Украина ждёт войска НАТО!
И дайте денег!!!
Последние слова заглушил шквал аплодисментов. Сидящие в зале один за другим вставали и хлопали Петру Порошенко. Плакала и аплодировала Ангела Меркель. Стоял и плакал Эмманюэль Макрон, стоял и рыдал генсек НАТО Йенс Столтенберг, не забывая хлопать одной ладошкой о другую. В первом ряду стоял и утирал слёзы Дональд Трамп. Стоявшая в стороне директор МВФ Кристина Лагард, глотая слёзы, расстегнула свой кошелёк и пересчитала имеющуюся в нём наличность.
Довольный Пётр Порошенко сошёл с трибуны, сел на своё место и оглянулся на американца. Тот улыбнулся и сделал рукой знак, который, по мнению Петра Алексеевича, означал приглашение на разговор в неформальной обстановке, надо было лишь дождаться перерыва.
Разговор в неформальной обстановке
Президент Трамп в сопровождении Меркель и Макрона шёл по коридору. Навстречу ему двигался президент Украины. Пётр Алексеевич, растянул лицо в улыбке и раскрыл руки для дружеских объятий.
— Донни! Как я рад тебя видеть!
Дональд аккуратно взял Порошенко за отвороты пиджака и прижал к стене.
— Вот тебе поддержка всего мирового сообщества! – Пётр Алексеевич почувствовал сильный удар в бок. — Вот тебе самолёты многострадальному украинскому народу! – Удар в солнечное сплетение. — Вот тебе членство в альянсе! Вот тебе боеприпасы и амуниция! Вот тебе наши инструкторы и батальоны! Вот тебе миротворцы НАТО! А вот тебе деньги! И ещё! И ещё!
Со стороны казалось, будто Трамп вежливо беседует с украинским президентом, а тот в знак согласия оживлённо трясёт головой. Стоявшие в стороне журналисты снимали всё происходящее на свои камеры, утром они напишут, что «президент Порошенко имел плодотворную беседу с Дональдом Трампом». Чуть поодаль за спиной Трампа Меркель и Макрон переминались с ноги на ногу и смущённо смотрели куда-то в сторону.
Нанеся последний удар, Трамп сказал сквозь зубы:
— А теперь пошёл вон, старая сволочь! – И оттолкнул Порошенко от себя, одёрнул пиджак и продолжил свой путь.
* * *
Пётр Алексеевич открыл глаза. Несколько мгновений президент Украины приходил в себя, а затем вскочил.
— Нет! – закричал он. — Нет! Дональд меня любит! Он моими карамельками Меркель угощает! Он… он…
Порошенко посмотрел в печальные глаза мольфара, упал в кресло и заплакал.
— Нет, — с грустью произнёс мольфар, — всё именно так и будет!
Автор: Klim Podkova
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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