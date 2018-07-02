Скоро НАТО соберётся! Карпатский мольфар предсказывает будущее Порошенко

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26 июня Порошенко получил приглашение на саммит НАТО. Президент Украины возлагает на саммит огромные надежды. Но как всё будет на самом деле?Пётр Порошенко лежал в кровати и в который раз с умилением перечитывал доставленное ему диппочтой письмо от генсека НАТО.Порошенко мечтательно закрыл глаза. Какие радости принесёт ему саммит? Военную помощь в немыслимых объёмах? Официальное приглашение в члены альянса? Или… нет, о таком даже и подумать нельзя, но вдруг?.. И на что намекает постскриптум?Порошенко заёрзал на кровати, достал из под подушки портрет Трампа, поцеловал его и спрятал обратно. Наблюдавшая за супругом Марина с отвращением плюнула в сторону.— Выбрала в мужья идиота! На свою голову! — с досадой сказала она. — Говорила же мне мама…— Ты ничего не понимаешь! Трамп меня ценит! Уверен, он мне окажет помощь, вот знать бы только, какую…— Мольфара спроси, — буркнула супруга.— Трампа знаю, Меркель знаю, Макрона знаю, — медленно начал перечислять Петр Алексеевич, — Берлускони, Юнкера, Мэри Йованович знаю, ещё Миллу Йовович… Мольфара не знаю. Что за фрукт?Марина с презрением посмотрела на своего мужа.— Почём диплом покупал? Мольфары – гуцульские колдуны, обладают сверхъестественными способностями. Ну, вроде киборгов из донецкого аэропорта. А ещё умеют заглядывать в будущее.— Что бы я без тебя делал!Обрадованный Пётр Алексеевич торопливо взял с прикроватного столика мобильный телефон и набрал номер председателя СБУ.— Грицак! Чтобы через три дня доставил ко мне живого мольфара! Не живым или мёртвым, а живым! Это Савченко мне была нужна живой или мёртвой, а этот нужен живым, только живым! Правильно объясни своим держимордам, а то опять всё перепутают. И помни: три дня!Грицак смотрел на стоявшего перед ним по стойке смирно заместителя и сквозь зубы медленно цедил:— Чтобы через два дня…Вышедший из кабинета мокрый заместитель схватил телефонную трубку. И теперь на другом конце линии стоял и потел начальник областного управления в Ивано-Франковской области.— Чтобы через сутки!!!Через час начальник областного СБУ шёл вдоль строя начальников районных отделений:— Чтобы к завтрашнему утру!!!Офицер шёл вдоль строя и бил по мордам стоявших навытяжку сержантов:— Чтобы через 12 часов!!!Сержант дал пинка рядовому, тот пролетел несколько метров, упал и услышал вдогонку:— Чтобы через час!!!Вошедший в кабинет Грицак доложил:— Пан президент, мольфара привезли.«Умеет же, когда хочет», — с удовлетворением подумал Пётр Алексеевич о Грицаке, но вслух сказал:— Давай его сюда.Грицак подбежал к двери, открыл её и крикнул:— Введите арестованного!Пётр Алексеевич поднялся, раскрыл руки для объятий и сделал несколько шагов по направлению к двери.Два одинаковых на лицо мордоворота с квадратными плечами втащили под руки в кабинет сухонького старичка в украшенной вышивкой безрукавке и постолах. Его фетровая шляпа была сдвинута на бок, под глазом темнел синяк, рот был заткнут оторванным рукавом его собственной рубашки.— Здравствуйте! – Порошенко бросился к гостю. – Как я рад вас видеть!Он подбежал к старичку, вынул у него изо рта кляп, схватил его под руку, провёл к креслу в углу кабинета, ласково усадил.— Ая-яй, — удручённо покачал он головой, разглядывая гостя, — что-то вы неважно выглядите.Старичок боязливо посмотрел на стоявших в конце кабинета Грицака с эсбэушниками.— Это я с лестницы упал.Порошенко недовольно зыркнул на троицу, те синхронно развернулись и чеканным шагом покинули кабинет.Старичок мелко затрясся.— В 1920-м меня брала польская дефензива, в 1939 — НКВД, в 1942 — гестапо, в 1952 — МГБ, в 1974 — КГБ... Я думал, что уже всё пережил…Пётр Алексеевич подошёл к столу, достал из его недр початую чекушку, налил в стакан и поднёс гостю.— Выпейте, это вас успокоит, — участливо сказал он и добавил: — Не бойтесь, больше они вас не тронут.Старичок, стуча зубами о край стакана, крупными глотками осушил стакан и с благодарностью посмотрел на Порошенко.— Спасибо, пан президент.Порошенко уселся в кресло напротив:— Так вы мольфар?— Так.— Можете заглядывать в будущее?— Могу.— Загляните в 11 июля, в Брюссель.— Пан президент, если хотите, вы сами можете заглянуть.— Хочу! – выкрикнул Порошенко. — Очень хочу!Мольфар достал из кармана трубку, неторопливо раскурил её, затянулся и выдохнул дым прямо в лицо Петру Алексеевичу. Порошенко погрузился в транс.Президент Украины стоял на трибуне и вещал:— Дамы и господа! Четвёртый год доблестная армия Украины щитом защищает Европу от диких московских орд! Четвёртый год ВСУ перемалывает российские дивизии, оберегая покой и независимость Европы! Но на смену разгромленным полкам приходят новые. Наше государство изнемогает в этой неравной борьбе. В моём лице к вам обращается вся Украина: окажите помощь многострадальному украинскому народу! Нам нужна помощь всего мирового сообщества! Нам нужны оружие и боеприпасы, амуниция и техника, танки и самолёты. Нам нужно членство в НАТО! Нам нужны ваши миротворческие роты и батальоны, ваши полки и дивизии! Донбасс ждёт не дождётся своих европейских освободителей! Если вы откажетесь, то скоро, очень скоро Берлин вновь увидит русские танки, Париж – русских казаков, а Мадрид – диких бурят. Украина ждёт войска НАТО!И дайте денег!!!Последние слова заглушил шквал аплодисментов. Сидящие в зале один за другим вставали и хлопали Петру Порошенко. Плакала и аплодировала Ангела Меркель. Стоял и плакал Эмманюэль Макрон, стоял и рыдал генсек НАТО Йенс Столтенберг, не забывая хлопать одной ладошкой о другую. В первом ряду стоял и утирал слёзы Дональд Трамп. Стоявшая в стороне директор МВФ Кристина Лагард, глотая слёзы, расстегнула свой кошелёк и пересчитала имеющуюся в нём наличность.Довольный Пётр Порошенко сошёл с трибуны, сел на своё место и оглянулся на американца. Тот улыбнулся и сделал рукой знак, который, по мнению Петра Алексеевича, означал приглашение на разговор в неформальной обстановке, надо было лишь дождаться перерыва.Президент Трамп в сопровождении Меркель и Макрона шёл по коридору. Навстречу ему двигался президент Украины. Пётр Алексеевич, растянул лицо в улыбке и раскрыл руки для дружеских объятий.— Донни! Как я рад тебя видеть!Дональд аккуратно взял Порошенко за отвороты пиджака и прижал к стене.— Вот тебе поддержка всего мирового сообщества! – Пётр Алексеевич почувствовал сильный удар в бок. — Вот тебе самолёты многострадальному украинскому народу! – Удар в солнечное сплетение. — Вот тебе членство в альянсе! Вот тебе боеприпасы и амуниция! Вот тебе наши инструкторы и батальоны! Вот тебе миротворцы НАТО! А вот тебе деньги! И ещё! И ещё!Со стороны казалось, будто Трамп вежливо беседует с украинским президентом, а тот в знак согласия оживлённо трясёт головой. Стоявшие в стороне журналисты снимали всё происходящее на свои камеры, утром они напишут, что «президент Порошенко имел плодотворную беседу с Дональдом Трампом». Чуть поодаль за спиной Трампа Меркель и Макрон переминались с ноги на ногу и смущённо смотрели куда-то в сторону.Нанеся последний удар, Трамп сказал сквозь зубы:— А теперь пошёл вон, старая сволочь! – И оттолкнул Порошенко от себя, одёрнул пиджак и продолжил свой путь.Пётр Алексеевич открыл глаза. Несколько мгновений президент Украины приходил в себя, а затем вскочил.— Нет! – закричал он. — Нет! Дональд меня любит! Он моими карамельками Меркель угощает! Он… он…Порошенко посмотрел в печальные глаза мольфара, упал в кресло и заплакал.— Нет, — с грустью произнёс мольфар, — всё именно так и будет!