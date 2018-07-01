16:34 01 июля
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Двадцать лет назад в России восстановлен орден Андрея Первозванного

Первого июля 1998 года в Российской Федерации указом президента Бориса Ельцина был восстановлен как высшая награда страны орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Двадцать лет назад в России восстановлен орден Андрея Первозванного


Орден был учрежден Петром Первым в 1698 году и просуществовал до 1917 года. В настоящее время является высшей наградой России.


Награждение этим орденом означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом. При этом среди награждаемых могут быть и граждане других стран, в основном руководители, имеющие заслуги пред Российской Федерацией.

В год восстановления награды, ее первыми кавалерами стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников, а также президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Еще один награжденный, Александр Солженицын, от ордена отказался. По словам писателя, он не может принять высшую награду от власти, которая довела Россию «до нынешнего гибельного состояния».



С 1998 года орден Андрея Первозванного вручался как минимум 17 раз. Среди награжденных также патриарх Всея Руси Алексий II (1999 год), Президент Азербайджана Гейдар Алиев (2003 год), писатель Сергей Михалков (2008 год), экс-президент СССР Михаил Горбачев (2011 год), председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, неопубликованным указом президента в 2014 году награжден министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего за время существования ордена (с 1698 года) кавалерами ордена стали около тысячи человек.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 28

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:01
    ...Орден Андрея Первозванного.
    Награждение этим орденом означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом.
    2011 год - награждён экс-президент СССР Михаил Горбачев...

    Сказать нечего - награждали "за компанию" или в честь 80-ти летия ИУДЫ?
    У него медалька США имеется - награжден Медалью свободы за 2008 год. Наверное за Мальтийский саммит 1989 года - где это чудовище обеспечило сдачу СССР без единого выстрела...
    Хочешь обгадить статут награды - награди ею подлеца...
    Андрей К
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:04
      Из всех награжденных только Михаил Тимофеевич достоин..Да и может быть китайский председатель....
      Цитата: Андрей К
      экс-президент СССР Михаил Горбачев (2011 год)

      Хочешь обгадить статут награды - награди ею подлеца...
      210окв
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 16:10
        210окв
        Вы не правы этого ордена достойны все кроме МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА КАЛАШНИКОВА. Видимо его уговорили или попросту обманули.
        Этим орденом награждали НЕ за заслуги. В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ этим орденом награждали великих князей по факту рождению, ну и импортных членов королевских домов в благодарность за награждение импортными орденами. Княгинь награждали другим орденом, с красной лентой. Среди орденоносцев и немецкий король что развязал ПМВ и объявил войну РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, и английский король что проводил интервенцию в РОССИИ,
        Так что орден по праву можно считать равноценным *ордену Иуды*. Так что Горбачёв в правильной компании, как и прочие.
        василий50
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:13
          Вполне допускаю..Однако тысяча людей награжденных..Наверняка там были и достойные..Вот хотелось бы посмотреть весь список..
          Цитата: василий50
          210окв
          Вы не правы этого ордена достойны все кроме МИХАИЛА ТИМОФЕЕВИЧА КАЛАШНИКОВА. Видимо его уговорили или попросту обманули.
          Этим орденом награждали НЕ за заслуги. В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ этим орденом награждали великих князей по факту рождению награждали, ну и импортных членов королевских домов в благодарность за награждение импортными орденами.
          Так что орден по праву можно считать равноценным *ордену Иуды*.
          210окв
  2. senima56 (Николай) Сегодня, 15:01
    За что это орден дали Горбачёву?!!!!!!!!! "За развал СССР?"
    senima56
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:05
      означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом.
      Опозорили орден...
      MPN
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:10
        ДАМ ему орден вручил будучи президентом..Слов приличных нет..
        Цитата: MPN
        означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом.
        Опозорили орден...
        210окв
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:03
    Тут я понимаю Солженицина..Роз "горбанутого" наградили-значит орден опозорен..
    210окв
  4. MPN (Павел) Сегодня, 15:03
    Награждение этим орденом означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом. При этом среди награждаемых могут быть и граждане других стран, в основном руководители, имеющие заслуги пред Российской Федерацией
    Трамп задумался и нервно курит... А, что Горбачев точно блин заслужил не меньше Трампа.
    MPN
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:04
    А еще пятнистую гадину наградили "За заслуги перед Отечеством". Наверное как лучшего немца года.
    Дилетант
  6. Дирижер Сегодня, 15:09
    МСГ наградили ! За Что )))
    Дирижер
    1. Дирижер Сегодня, 15:11
      Орден Мужества . раздают , всяким , мерзопакостным
      Дирижер
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:12
        Цитата: Дирижер
        Орден Мужества . раздают , всяким , мерзопакостным

        Не Орден Мужества, а Орден Андрея Первозванного!
        РУСС
  7. Гардамир Сегодня, 15:16
    И чо? А орден Красной Звезды забыт.

    Гардамир
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:16
      Самый красивый, старый и почётный был "Боевик" - Боевое Красное Знамя.
      Плотник 2329
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:21
    Я понял когда Калашников получил орден и это означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом. Но каким образом сюда попали президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,Президент Азербайджана Гейдар Алиев,председатель КНР Си Цзиньпин,они конечно хорошие люди,но какая их заслуга перед народом России ?
    А вот если надо было уменьшить значение этой награды,то личность Горбачева вполне подошла ,потом такая спорная личность как Солженицын (достаточно умно сделал отказавшись )
    И наконец патриарх Всея Руси Алексий II .Религия слишком тонкая материя,награждая одного ,надо было учесть что у нас есть порядка 8 основных конфессий .
    APASUS
    1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 15:57
      Цитата: APASUS
      Но каким образом сюда попали президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

      Как единственный, настоящий союзник(награжден одним из первых)
      Цитата: APASUS
      И наконец патриарх Всея Руси Алексий II

      Никогда , не был верующим человеком, крестился вместе с сыном... Но вклад патриарха, в сохранение Православия в России, считаю огромным... Вспомните, сколько было сект в 90-х ??
      Цитата: APASUS
      что у нас есть порядка 8 основных конфессий .

      Православие, пока на первом месте, да и орден с распятием, христианский...
      Деятели то, религиозные wink
      LiSiCyn
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 16:27
        Цитата: LiSiCyn

        Как единственный, настоящий союзник(награжден одним из первых)

        Осталось только выяснить кому он союзник... yes
        Терский
  9. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 15:21
    Кроме того, неопубликованным указом президента в 2014 году награжден министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу, единственный имеет военную разновидность Ордена Андрея Первозванного - с мечами. Указ президента нигде не публиковался. Впервые Шойгу с данным орденом появился на параде в Севастополе 9 мая 2014 года.
    В марте 2015 года в интервью для фильма «Крым. Путь на Родину» Владимир Путин рассказал, что во время подготовки присоединения полуострова «дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников».​
    Анатоль Клим
  10. sib.ataman Сегодня, 15:24
    Орден-то учреждён царём, главой государства, высшим юрлицом! А в 17-м эту власть-то под зад! Вместе с царями, орденами , чинами, званиями и .символами. А в 91-м новой российской власти, насколько мне известно, никто полномочий, юридических прав от уцелевших Романовых на знаки, символы и др. виды интеллектуальной собственности Российской импери не передавал? Тем более, сегодня Вл. Княгиня Мария Владимировна, проживающая в Испании, представляет этот самый бывший императорский род Романовых! Другие представители не заявлены.
    Интересно, ЕБН права на орден перекупил, в карты выиграл, или просто нагло присвоил себе права на то, на что он этих прав не имел? Может потому у нас в Отечестве всё ненастоящее?
    sib.ataman
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:22
      Не очень то и под зад. Николашка имел под этим своим слабым задом мощную армию, флот и пр., не считая своих верных... казаков и различные Дикие дивизии.
      Но свой зад он подставил сам, по якобы до конца неизвестным странным причинам, подведя в итоге свою семью под стволы в доме Ипатьева.
      Плотник 2329
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:30
    Этот "высший орден страны" таковым является только по бумажке. Реально его никто уже в грош не ставит. Если его дали иуде меченому, то это не награда, а позорное клеймо.
    Стройбат запаса
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:45
      Цитата: Стройбат запаса
      Этот "высший орден страны" таковым является только по бумажке. Реально его никто уже в грош не ставит

      Это откуда же у вас такие данные? laughing в стройбате сказали?
      РУСС
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 15:38
    Ордена современной России ни о чем не говорят. Непонятно кого и за что ими награждают. Красивые значки и не более.
    Altona
  13. ver_ (вера) Сегодня, 15:39
    Цитата: 210окв
    Из всех награжденных только Михаил Тимофеевич достоин..Да и может быть китайский председатель....
    Цитата: Андрей К
    экс-президент СССР Михаил Горбачев (2011 год)

    Хочешь обгадить статут награды - награди ею подлеца...

    ...в принципе не совсем понятно- его распяли на кресте родственники.. - смерть принял лютую, да ещё своя же баба поспособствовала... Подвиг он не совершал - основание Москвы не подвиг , а женой предан был... Чудесны дела твои - Господи... Как ещё Сталина и Бланка не наградили...
    ver_
  14. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 15:40
    Ничего... придет время восстановят орден Ленина.
    Сергей Аверченков
  15. silberwolf88 (SS) Сегодня, 16:29
    ордена такая политическая тема ... это как награждение Насера (президент Египта) Звездой Героя СССР... или короля Михая Орденом Победы ... неприятно НО не смертельно ...
    silberwolf88
  16. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:31
    Если Горбачёва наградили - значит реально заслужил.
    Значит он задачу выполнял. Скорее всего - втёмную. И это было издевательское награждение истинного врага.
    Спасибо, что развалил, Михал Сергеич! С тех пор мы стали только свободнее и сильнее!
    Что такое был бы СССР сейчас (если б был) с его гиперпреклонением перед западными прибамбасами: музыкой, джинсами, авто и пр.? "На Западе всё лучше! Там безработные на машинах ездят!" и т.д. Теперь Западом никого не удивишь.
    А мы не давимся в очередях за сайгачиной, или не берём сахар по талонам, как в войну.
    И ради очереди на машину в партию не вступаем.
    Плотник 2329
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