Двадцать лет назад в России восстановлен орден Андрея Первозванного

Первого июля 1998 года в Российской Федерации указом президента Бориса Ельцина был восстановлен как высшая награда страны орден Святого апостола Андрея Первозванного.Орден был учрежден Петром Первым в 1698 году и просуществовал до 1917 года. В настоящее время является высшей наградой России.Награждение этим орденом означает признание высочайших заслуг кавалера перед государством и народом. При этом среди награждаемых могут быть и граждане других стран, в основном руководители, имеющие заслуги пред Российской Федерацией.В год восстановления награды, ее первыми кавалерами стали академик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калашников, а также президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.Еще один награжденный, Александр Солженицын, от ордена отказался. По словам писателя, он не может принять высшую награду от власти, которая довела Россию «до нынешнего гибельного состояния».С 1998 года орден Андрея Первозванного вручался как минимум 17 раз. Среди награжденных также патриарх Всея Руси Алексий II (1999 год), Президент Азербайджана Гейдар Алиев (2003 год), писатель Сергей Михалков (2008 год), экс-президент СССР Михаил Горбачев (2011 год), председатель КНР Си Цзиньпин.Кроме того, неопубликованным указом президента в 2014 году награжден министр обороны РФ Сергей Шойгу.Всего за время существования ордена (с 1698 года) кавалерами ордена стали около тысячи человек.