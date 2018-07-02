11:43 02 июля

Американский ответ «Панцирю-С1». Перехватчик MHTK: противоракетный боец с волчьей хваткой


Миниатюрная ракета-перехватчик MHTK в сравнении с 5-долларовой банкнотой


Около 35—40 лет назад любые рассуждения и умозаключения на тему обеспечения защиты позиций дружественных войсковых подразделений от снарядов ствольной, а тем более реактивной артиллерии противника с помощью средств ПВО могли вызвать сплошное недоумение не только в кругах любителей и специалистов в области артиллерии, но и в офицерской среде войск ПВО СССР, отлично подкованных в технических деталях работы перспективных в то время зенитно-ракетных комплексов типов С-125, «Круг», «Куб», а также линейки дальнобойных комплексов типа С-200А/В/Д («Ангара», «Вега» и «Дубна»). Это неудивительно, поскольку все вышеперечисленные зенитно-ракетные комплексы, во-первых, были построены на устаревшей аналоговой радиоэлектронной элементной базе, что можно сравнить со старенькими ламповыми телевизорами, а поэтому не могло быть и речи о должном уровне обработки отражённого от малоразмерной воздушной цели сигнала; во-вторых, радиолокаторы подсвета цели вышеуказанных комплексов «Круг», «Куб» и С-200 представляли собой причудливые параболические антенны, которые крайне уязвимы для радиоэлектронных помех противника и неспособны обнаруживать цели с меньшей в 20 и более раз эффективной отражающей поверхностью, нежели у истребителя МиГ-21.

Итоги вышеописанных недостатков устаревших РЛС наведения мы можем пронаблюдать в хронологии воздушной войны во Вьетнаме, когда американские F-4E безнаказанно громили антенные посты зенитно-ракетных комплексов С-75 войск ПВО Вьетнама с помощью противорадиолокационных ракет AGM-45 «Шрайк», имеющих эффективную отражающую поверхность около 0,2 кв. м (для примера: МиГ-29СМТ имеет отражающую поверхность в пределах 2 кв. м с вооружением на подвесках). Тем не менее, тенденция с технологической нереализуемостью уничтожения малоразмерных целей из-за низкого разрешения параболических антенн радаров зенитно-ракетных комплексов и отсутствия «оцифровки» электроники продолжалась примерно до начала 80-х гг., именно тогда оперативную боевую готовность обрели новейшие зенитно-ракетные комплексы типа С-300ПТ-1 и С-300ПС, которые впервые получили радары подсвета цели 5Н63 на основе пассивной фазированной антенной решётки.


Следовательно, более высокое разрешение радара подсвета вместе с передовыми методами обработки отражённого от цели электромагнитного сигнала позволили комплексам С-30ПТ/ПС работать по наиболее малоразмерным воздушным объектам, обладающим эффективной отражающей поверхностью (ЭОП/ЭПР) около 0,05 кв. м. Данные комплексы получили возможность перехватывать противорадиолокационные ракеты типов «Shrike», HARM, оперативно-тактические баллистические ракеты «Lance», а также многочисленные типы низковысотных крылатых ракет. Логично предположить, что при отсутствии мощных радиоэлектронных помех со стороны противника С-300ПТ/ПС способен перехватывать даже неуправляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч», их отражающая поверхность достигает 0,1 — 0,15 кв. м. Мы же сегодня рассмотрим тенденции развития более совершенных средств ПВО, которые способны оборонять армейские подразделения и стратегически важные объекты не только от крупнокалиберных неуправляемых реактивных снарядов, но и от миномётных мин, а также обыкновенных осколочно-фугасных снарядов.

Вне всяких сомнений, одним из наиболее перспективных проектов в этой области можно считать штатовскую миниатюрную противоракету MHTK («Miniature Hit-to-Kill»). По обозначению «hit-to-kill» (англ. «ударное поражение») мы можем понять, что эта высокоточная ракета для уничтожения цели использует не обычную осколочно-фугасную боевую часть с направленным разлётом поражающих элементов, а прямое попадание в цель с так называемым кинетическим поражением. Разработка изделия ведётся компанией «Lockheed Martin» с 2012 года. За этот период проведено несколько успешных натурных испытаний на полигоне «White Sands Missile Range» в штате Нью-Мексико. Ракета-перехватчик MHTK имеет диаметр около 38 мм, длину 61 см и массу 2,3 кг, благодаря чему всего в одном транспортно-пусковом контейнере многоцелевого войскового ракетного комплекса MML («Multi-Mission Launcher») может разместиться до 9 подобных ракет.


Запуск противоракеты MHTK из многофункциональной модульной пусковой установки комплекса MML. Данная пусковая установка станет самой распространённой многоцелевой огневой компонентой Корпуса морской пехоты США: хорошо известно, что MML также сможет использовать ракеты воздушного перехвата малой дальности AIM-9X Block III в модификации для наземного пуска и противотанковые ракеты семейства «Hellfire/JAGM», которые являются основным арсеналом ударных вертолётов «Апач»


Возможность прямого попадания в такую маленькую цель, как 82-х / 120-мм миномётная мина или 155-мм гаубичный снаряд обеспечивается благодаря наличию у MHTK активной либо полуактивной радиолокационной головки самонаведения, работающей в наиболее высокоточном миллиметровом диапазоне волн, в то время как стандартные зенитные ракеты обычно используют сантиметровый диапазон работы. Стоит отметить важную деталь: миномётные мины и реактивные снаряды, в отличие от современных баллистических ракет типа «Искандер», являются крайне маломаневренными воздушными объектами, а поэтому специалисты компании «Локхид Мартин» оснастили ракеты MHTK обычными аэродинамическими рулями, которых вполне достаточно для выхода на цель.


Запуск ракет AIM-9X Block II «Sidewinder» и «Hellfire/JAGM» из пусковой установки MML


Такая простая конструкция значительно удешевляет серийное производство MHTK и не наносит большого удара по кошельку оборонного ведомства США в случае необходимости отражения массированного артиллерийского удара противника. В качестве боевой части используется массивный сверхпрочный вольфрамовый стержень. Сама же MHTK имеет дальность действия около 4000 метров. Использование же активного радиолокационного наведения для каждой ракеты позволяет одновременно атаковать несколько десятков подлетающих мин и снарядов противника в ходе артиллерийского удара. Предстартовое целеуказание может поступать непосредственно на каждую ракету MHTK по радиоканалу обмена данными от различных наземных средств радиолокационной разведки (радаров артиллерийской разведки «Файрфайндер» или многофункциональных радаров обнаружения воздушных целей «Sentinel»).

В октябре 2017 году развёрнутый на авиабазе Хмеймим российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь -С1» доказал всему миру, что обладает возможностью перехвата реактивных снарядов системы «Град». Но, к большому сожалению, отразить массированный удар обыкновенной ствольной артиллерии противника этот комплекс вряд ли сможет ввиду наличия обычной радиокомандной системы наведения ракет типа 57Э6Е, в то время как требуется наличие активных головок самонаведения, позволяющих реализовать прямое попадание в цель, а также в разы увеличивающих целевую канальность одной боевой машины. Возможно, что данные способности будут воплощены «в железе» новой модификации ЗРПК «Панцирь-СМ» с зенитной ракетой, обладающей дальностью 40 км.

Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mml/mml.shtml
https://vpk.name/library/f/mhtk.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml
https://warspot.ru/5785-raketnyy-zontik-dlya-vs-ssha
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 06:21
    Автор к сожалению не точен в описании действий ПВО во Вьетнаме...
    Vard
  2. Bongo (Сергей) Сегодня, 06:23
    Уважаемый Евгений, если Вы пишите про конкретный образец, зачем фантазировать?
    Цитата автор:
    радиолокаторы подсвета цели вышеуказанных комплексов «Круг»...
    Евгений, где Вы на ЗРК с радиокомандной системой наведения нашли РПЦ ? Может быть Вы просто не понимаете того о чём берётесь писать?
    Вот тоже "шедевральное" высказывание:
    американские F-4E безнаказанно громили антенные посты зенитно-ракетных комплексов С-75 войск ПВО Вьетнама с помощью противорадиолокационных ракет AGM-45 «Шрайк»
    Прям таки безнаказанно? no
    Во Вьетнаме основным "охотником за радарами" был F-105D Wild Weasel, но не "Фантом".

    А вообще, в публикации многое "притянуто за уши", "Панцирь" в первую очередь является противосамолётной системой, предназначенной для борьбы с манёвренными аэродинамическими целями.
    Bongo
    1. Роялист (Святослав) Сегодня, 07:46
      Ув Бонго, будьте снисходительны к автору: у Вас знания,а у автора самомнение и желание блеснуть заменяют знания
      Роялист
      1. Bongo (Сергей) Сегодня, 07:53
        Цитата: Роялист
        Ув Бонго, будьте снисходительны к автору: у Вас знания,а у автора самомнение и желание блеснуть заменяют знания

        Святослав, а как же здравый смысл и уважение к читателям?
        Bongo
    2. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:23
      Wild Weasel - это только F-105G, но и F-4G Фантом. Так что фантомы разные бывают. А затем эта кликуха и к F-16 перешла. Все они работали против радаров.
      meandr51
  3. zyablik.olga (Ольга) Сегодня, 07:03
    Американский ответ «Панцирю-С1». Перехватчик MHTK: противоракетный боец с волчьей хваткой
    - заголовок статьи "класс" ! good Этого у Даманцева не отнять, настоящий "журналист", заголовки у него всегда громкие! good Ещё бы достоверность публикуемой информации подтянуть и избавиться от откровенных ляпов, цены бы этому автору не было. А пока, что negative
    zyablik.olga
  4. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:33
    Даманцев, ну елки-моталки, ну сколько можно...
    Я понимаю, что Вы страдаете от непреодолимого желания рассуждать на военную тему, но голову хоть иногда все-таки нужно включать...
    Мы же сегодня рассмотрим тенденции развития более совершенных средств ПВО, которые способны оборонять армейские подразделения и стратегически важные объекты не только от крупнокалиберных неуправляемых реактивных снарядов, но и от миномётных мин, а также обыкновенных осколочно-фугасных снарядов.

    Вот просто попробуйте сравнить стоимость ракеты для БМ-21 и стоимость противоракеты. А потом, ради интереса, посмотрите на алгоритмы действий современной ствольной артиллерии. А потом, так , чисто на всякий случай, посмотрите хотя бы на видео в ютубе как выглядит приход залпа батареи БМ-21 (это 6 боевых машин по 40 ракет). А еще БМ-21 может применятся (если нужно) в составе дивизиона. Это 3 батареи...
    Mik13
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:40
      Цитата: Mik13
      А еще БМ-21 может применятся (если нужно) в составе дивизиона.

      Наоборот.
      "Если нужно" стреляют батареей. Основной метод- огонь дивизионом(дивизионами)
      Лопатов
  5. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:34
    Тут всё несколько сложнее.
    Справиться с нормальным огневым налётом ствольной, а тем более реактивной артиллерии MHTK всё равно не смогут. "Несколько десятков" это так, капля в море.
    Там речь идёт о 120-200 снарядов/мин/реактивных снарядов на гектар при стрельбе на подавление.
    А вот защитить от высокоточных боеприпасов артиллерии, некоторыми столь любимых, он по идее может.
    Однако там всплывает другая проблема. Высокоточный боеприпас по выходу в район целей маневрирует весьма активно, особенно если оснащён "доводчиком" в виде ГСН. Так что он становится весьма сложной высокоскоростной целью.
    Лопатов
    1. NG inform (Никита) Сегодня, 10:03
      Американцы могут предполагать, что нормальный огневой налёт против них не сможет организовать ни один противник, а из прилетающих снарядов 90% летят в молоко и их можно не сбивать.
      NG inform
  6. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 07:46
    "Сама же MHTK имеет дальность действия около 4000 метров." Это аналог "Иглы". Причем тут "Панцирь"? А если артобстрел ведется не одиночными снарядами один раз в полчаса, а батареей "Мста-с" беглым огнем? В очередной раз прошу Админа размещать автора статьи В НАЧАЛЕ статьи. Пожалейте наш трафик.
    Дилетант
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:41
      Цитата: Дилетант
      "Сама же MHTK имеет дальность действия около 4000 метров." Это аналог "Иглы"

      Это не "аналог "Иглы", нельзя судить только по максимальной дальности применения. Разные системы управления и как следствие- разные задачи.
      MHTK изначально заявлялись как средство "C-RAM, C-UAV, Counter Cruise Missile". То есть как средство борьбы с дронами и средствами поражения, включая управляемые. То есть для того, что "Игла" не умеет по умолчанию
      Лопатов
      1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 09:33
        "Возможность прямого попадания в такую маленькую цель, как 82-х / 120-мм миномётная мина или 155-мм гаубичный снаряд ". Это из статьи. А это от Вас:"То есть как средство борьбы с дронами и средствами поражения, включая управляемые". Что, между дроном и 155 гаубичным снарядом нет особой разницы?
        Дилетант
    2. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:53
      Дилетант, Пожалейте админов: если автор будет вначале то некоторых авторов ВООБЩЕ не будут читать, а кого тогда будут пинать авторы?
      Роялист
      1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 10:00
        Авторы или читатели? lol (в смысле пинать)
        Дилетант
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:44
    Цитата: zyablik.olga
    Американский ответ «Панцирю-С1». Перехватчик MHTK: противоракетный боец с волчьей хваткой
    - заголовок статьи "класс" ! good Этого у Даманцева не отнять, настоящий "журналист", заголовки у него всегда громкие! good Ещё бы достоверность публикуемой информации подтянуть и избавиться от откровенных ляпов, цены бы этому автору не было. А пока, что negative

    Тогда это будет не Даманцев ,а так "фирменная" черта: кричащий заголовок и конкретики мало
    Роялист
    1. letinant (алексей) Сегодня, 09:15
      У статьи неправильное название. Должна звучать так: "Американский ответ «Панцирю-С1». Гвоздь должен смочь перехватить артиллерийские снаряды, которым пофигу гвозьди, от них они только изменят чуть-чуть траекторию." Вот как должен выглядеть заголовок этой статьи. Мало того что эти ракеты будут выходить с задержкой в 1-2 сек (при подлёте хотя бы 6-ти снарядов, всё, абзац), так ещё ей надо попасть прямо в снаряд да под таким углом что бы разрушить его, а снаряд летит по траектории имеет кинетическую силу, и вдобавок ещё вращается вокруг оси.
      letinant
  8. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:42
    Цитата: Bongo
    Цитата: Роялист
    Ув Бонго, будьте снисходительны к автору: у Вас знания,а у автора самомнение и желание блеснуть заменяют знания

    Святослав, а как же здравый смысл и уважение к читателям?

    А для него это вторично
    Роялист
    1. Bongo (Сергей) Сегодня, 09:51
      Цитата: Роялист
      А для него это вторично

      Прискорбно, коли так... sad
      Bongo
  9. Bongo (Сергей) Сегодня, 09:56
    Цитата: Роялист
    то некоторых авторов ВООБЩЕ не будут читать, а кого тогда будут пинать авторы?

    Вы наверное хотели сказать, кого будут пинать читатели?
    Можно ещё публиковать творчество Дейва Муджамара, такой же сказочник.... lol
    Bongo
  10. demiurg (валера) Сегодня, 10:55
    Сбивать минометные мины которые стоят три рубля в базарный день ракетой с агсн, это идея на пять. Даже если есть деньги на подобный шик, где взять заводы которые будут массово клепать эти ракеты?
    Ладно бы против разовых акций террористов, это будет оправдано. Но против массированных ударов как то не айс идея.
    demiurg
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