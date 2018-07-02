Американский ответ «Панцирю-С1». Перехватчик MHTK: противоракетный боец с волчьей хваткой

Миниатюрная ракета-перехватчик MHTK в сравнении с 5-долларовой банкнотой

Запуск противоракеты MHTK из многофункциональной модульной пусковой установки комплекса MML. Данная пусковая установка станет самой распространённой многоцелевой огневой компонентой Корпуса морской пехоты США: хорошо известно, что MML также сможет использовать ракеты воздушного перехвата малой дальности AIM-9X Block III в модификации для наземного пуска и противотанковые ракеты семейства «Hellfire/JAGM», которые являются основным арсеналом ударных вертолётов «Апач»

Запуск ракет AIM-9X Block II «Sidewinder» и «Hellfire/JAGM» из пусковой установки MML

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mml/mml.shtml

https://vpk.name/library/f/mhtk.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300ps/c300ps.shtml

https://warspot.ru/5785-raketnyy-zontik-dlya-vs-ssha

Около 35—40 лет назад любые рассуждения и умозаключения на тему обеспечения защиты позиций дружественных войсковых подразделений от снарядов ствольной, а тем более реактивной артиллерии противника с помощью средств ПВО могли вызвать сплошное недоумение не только в кругах любителей и специалистов в области артиллерии, но и в офицерской среде войск ПВО СССР, отлично подкованных в технических деталях работы перспективных в то время зенитно-ракетных комплексов типов С-125, «Круг», «Куб», а также линейки дальнобойных комплексов типа С-200А/В/Д («Ангара», «Вега» и «Дубна»). Это неудивительно, поскольку все вышеперечисленные зенитно-ракетные комплексы, во-первых, были построены на устаревшей аналоговой радиоэлектронной элементной базе, что можно сравнить со старенькими ламповыми телевизорами, а поэтому не могло быть и речи о должном уровне обработки отражённого от малоразмерной воздушной цели сигнала; во-вторых, радиолокаторы подсвета цели вышеуказанных комплексов «Круг», «Куб» и С-200 представляли собой причудливые параболические антенны, которые крайне уязвимы для радиоэлектронных помех противника и неспособны обнаруживать цели с меньшей в 20 и более раз эффективной отражающей поверхностью, нежели у истребителя МиГ-21.Итоги вышеописанных недостатков устаревших РЛС наведения мы можем пронаблюдать в хронологии воздушной войны во Вьетнаме, когда американские F-4E безнаказанно громили антенные посты зенитно-ракетных комплексов С-75 войск ПВО Вьетнама с помощью противорадиолокационных ракет AGM-45 «Шрайк», имеющих эффективную отражающую поверхность около 0,2 кв. м (для примера: МиГ-29СМТ имеет отражающую поверхность в пределах 2 кв. м с вооружением на подвесках). Тем не менее, тенденция с технологической нереализуемостью уничтожения малоразмерных целей из-за низкого разрешения параболических антенн радаров зенитно-ракетных комплексов и отсутствия «оцифровки» электроники продолжалась примерно до начала 80-х гг., именно тогда оперативную боевую готовность обрели новейшие зенитно-ракетные комплексы типа С-300ПТ-1 и С-300ПС, которые впервые получили радары подсвета цели 5Н63 на основе пассивной фазированной антенной решётки.Следовательно, более высокое разрешение радара подсвета вместе с передовыми методами обработки отражённого от цели электромагнитного сигнала позволили комплексам С-30ПТ/ПС работать по наиболее малоразмерным воздушным объектам, обладающим эффективной отражающей поверхностью (ЭОП/ЭПР) около 0,05 кв. м. Данные комплексы получили возможность перехватывать противорадиолокационные ракеты типов «Shrike», HARM, оперативно-тактические баллистические ракеты «Lance», а также многочисленные типы низковысотных крылатых ракет. Логично предположить, что при отсутствии мощных радиоэлектронных помех со стороны противника С-300ПТ/ПС способен перехватывать даже неуправляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч», их отражающая поверхность достигает 0,1 — 0,15 кв. м. Мы же сегодня рассмотрим тенденции развития более совершенных средств ПВО, которые способны оборонять армейские подразделения и стратегически важные объекты не только от крупнокалиберных неуправляемых реактивных снарядов, но и от миномётных мин, а также обыкновенных осколочно-фугасных снарядов.Вне всяких сомнений, одним из наиболее перспективных проектов в этой области можно считать штатовскую миниатюрную противоракету MHTK («Miniature Hit-to-Kill»). По обозначению «hit-to-kill» (англ. «ударное поражение») мы можем понять, что эта высокоточная ракета для уничтожения цели использует не обычную осколочно-фугасную боевую часть с направленным разлётом поражающих элементов, а прямое попадание в цель с так называемым кинетическим поражением. Разработка изделия ведётся компанией «Lockheed Martin» с 2012 года. За этот период проведено несколько успешных натурных испытаний на полигоне «White Sands Missile Range» в штате Нью-Мексико. Ракета-перехватчик MHTK имеет диаметр около 38 мм, длину 61 см и массу 2,3 кг, благодаря чему всего в одном транспортно-пусковом контейнере многоцелевого войскового ракетного комплекса MML («Multi-Mission Launcher») может разместиться до 9 подобных ракет.Возможность прямого попадания в такую маленькую цель, как 82-х / 120-мм миномётная мина или 155-мм гаубичный снаряд обеспечивается благодаря наличию у MHTK активной либо полуактивной радиолокационной головки самонаведения, работающей в наиболее высокоточном миллиметровом диапазоне волн, в то время как стандартные зенитные ракеты обычно используют сантиметровый диапазон работы. Стоит отметить важную деталь: миномётные мины и реактивные снаряды, в отличие от современных баллистических ракет типа «Искандер», являются крайне маломаневренными воздушными объектами, а поэтому специалисты компании «Локхид Мартин» оснастили ракеты MHTK обычными аэродинамическими рулями, которых вполне достаточно для выхода на цель.Такая простая конструкция значительно удешевляет серийное производство MHTK и не наносит большого удара по кошельку оборонного ведомства США в случае необходимости отражения массированного артиллерийского удара противника. В качестве боевой части используется массивный сверхпрочный вольфрамовый стержень. Сама же MHTK имеет дальность действия около 4000 метров. Использование же активного радиолокационного наведения для каждой ракеты позволяет одновременно атаковать несколько десятков подлетающих мин и снарядов противника в ходе артиллерийского удара. Предстартовое целеуказание может поступать непосредственно на каждую ракету MHTK по радиоканалу обмена данными от различных наземных средств радиолокационной разведки (радаров артиллерийской разведки «Файрфайндер» или многофункциональных радаров обнаружения воздушных целей «Sentinel»).В октябре 2017 году развёрнутый на авиабазе Хмеймим российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь -С1» доказал всему миру, что обладает возможностью перехвата реактивных снарядов системы «Град». Но, к большому сожалению, отразить массированный удар обыкновенной ствольной артиллерии противника этот комплекс вряд ли сможет ввиду наличия обычной радиокомандной системы наведения ракет типа 57Э6Е, в то время как требуется наличие активных головок самонаведения, позволяющих реализовать прямое попадание в цель, а также в разы увеличивающих целевую канальность одной боевой машины. Возможно, что данные способности будут воплощены «в железе» новой модификации ЗРПК «Панцирь-СМ» с зенитной ракетой, обладающей дальностью 40 км.