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Израиль перебрасывает дополнительные САУ и танки "Меркава" к границе с Сирией
Командование армией обороны Израиля отдало приказ о срочной переброске к границе с Сирией дополнительных сил и средств. По последним данным, речь идёт о переброске в том числе бронетехники, включая танки «Меркава». По данным израильских СМИ, проводится операция по усилению дивизии «Башан». Помимо танков на Голанские высоты переброшены дополнительные средства артиллерии.
Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:
Напомним, что на юге Сирии правительственная армия этой страны проводит операцию против террористических группировок, объединившихся в так называемый «южный фронт».
В командовании ЦАХАЛа говорят о том, что ведут мониторинг ситуации на юге Сирии и при этом руководствуются соглашением от 1974 года, определившим размежевание военных сил на Голанских высотах.
На кадрах пресс-службы армии обороны Израиля, которые публикует портал NewsruIsrael видно, что погрузка военной техники осуществляется в тёмное время суток. На позиции танки и самоходные артиллерийские установки выходят уже днём.
Ранее в Израиле заявили, что настаивают на необходимости полного отвода с юга Сирии проиранских вооружённых формирований. Одно из таких - группировка "Хизбалла".
Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:
Эти меры связаны с разворачивающимися событиями на сирийской стороне. Мы продолжим придерживаться политики невмешательства во внутренние дела Сирии, но в то же время намерены жёстко отвечать на любые попытки посягательств на израильский суверенитет.
Напомним, что на юге Сирии правительственная армия этой страны проводит операцию против террористических группировок, объединившихся в так называемый «южный фронт».
В командовании ЦАХАЛа говорят о том, что ведут мониторинг ситуации на юге Сирии и при этом руководствуются соглашением от 1974 года, определившим размежевание военных сил на Голанских высотах.
На кадрах пресс-службы армии обороны Израиля, которые публикует портал NewsruIsrael видно, что погрузка военной техники осуществляется в тёмное время суток. На позиции танки и самоходные артиллерийские установки выходят уже днём.
Ранее в Израиле заявили, что настаивают на необходимости полного отвода с юга Сирии проиранских вооружённых формирований. Одно из таких - группировка "Хизбалла".
Использованы фотографии: Пресс-служба ЦАХАЛ
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