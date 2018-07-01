16:30 01 июля
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Израиль перебрасывает дополнительные САУ и танки "Меркава" к границе с Сирией

Командование армией обороны Израиля отдало приказ о срочной переброске к границе с Сирией дополнительных сил и средств. По последним данным, речь идёт о переброске в том числе бронетехники, включая танки «Меркава». По данным израильских СМИ, проводится операция по усилению дивизии «Башан». Помимо танков на Голанские высоты переброшены дополнительные средства артиллерии.

Израиль перебрасывает дополнительные САУ и танки "Меркава" к границе с Сирией


Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:
Эти меры связаны с разворачивающимися событиями на сирийской стороне. Мы продолжим придерживаться политики невмешательства во внутренние дела Сирии, но в то же время намерены жёстко отвечать на любые попытки посягательств на израильский суверенитет.



Напомним, что на юге Сирии правительственная армия этой страны проводит операцию против террористических группировок, объединившихся в так называемый «южный фронт».

В командовании ЦАХАЛа говорят о том, что ведут мониторинг ситуации на юге Сирии и при этом руководствуются соглашением от 1974 года, определившим размежевание военных сил на Голанских высотах.

На кадрах пресс-службы армии обороны Израиля, которые публикует портал NewsruIsrael видно, что погрузка военной техники осуществляется в тёмное время суток. На позиции танки и самоходные артиллерийские установки выходят уже днём.



Ранее в Израиле заявили, что настаивают на необходимости полного отвода с юга Сирии проиранских вооружённых формирований. Одно из таких - группировка "Хизбалла".

Использованы фотографии: Пресс-служба ЦАХАЛ
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Комментарии 16

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:36
    Нормальные действия, если у границы разворачиваются БД.
    Хизбола? Ну на то она и хизбола, Сирии сейчас не до нее, там ушлепков столько, что рук не хватает...
    MPN
    1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 15:58
      Цитата: MPN
      Нормальные действия, если у границы разворачиваются БД.

      В общем да. В 14-м мы тоже здорово усиливались вдоль украинской границы. Мотивы в принципе понятны. Вот только фраза:
      Цитата: Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:

      Эти меры связаны с разворачивающимися событиями на сирийской стороне. Мы продолжим придерживаться политики невмешательства во внутренние дела Сирии

      Как бы не очень коррелирует с реальным положением вещей (регулярные авианалеты, принудительное "сворачивание" сирийской ядерной программы, про оккупацию Голан даже и не говорю). Если уж это - политика невмешательства, то что тогда будет считаться "вмешательством"?
      Fedor Egoist
  2. poquello (poquello) Сегодня, 15:38
    ужель сирийцы за территорию разграничений зашли? - не думаю, тогда к чему всё это?
    poquello
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:56
      Друзей боевиков на границе встречать - братья по крови как ни как.
      Вадим237
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:24
        Ручные бармалеи будут провацировать, а израильтяне будут долбать по заранее разведанным целям, кооперация, раньше о таком тандеме им можно было только мечтать.
        ul_vitalii
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:55
    Чем настаивать на "необходимости полного отвода с юга Сирии проиранских вооружённых формирований" сами бы скатились с оккупированных Голанских высот и вообще вернулись в официальные границы гос-ва "Израиль", как они зафиксированы в ООН.
    Стройбат запаса
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:14
      Предложение скатится на фоне того, что происходит в Сирии - это либо полное непонимание ситуация, либо бред yes

      С каких Израиль должен уходить с территорий с которых простреливается пол Израиля и очень удобная точка нападения на Израиль, когда в Сирии усиливается Иран и его терористы?

      Тем более эти территории потеряли сирийцы своей же глупостью и неадекватностью.
      Tiras
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:24
      Цитата: Стройбат запаса
      Чем настаивать на "необходимости полного отвода с юга Сирии проиранских вооружённых формирований" сами бы скатились с оккупированных Голанских высот и вообще вернулись в официальные границы гос-ва "Израиль", как они зафиксированы в ООН.

      Я уже на ВО раз сто об этом говорил, но для тех, кто ещё не в курсе, повторю ещё раз. С момента создания государства Израиль, Сирия стремилась его уничтожить -- прямо в день провозглашения Независимости в мае 1948 года напала. С тех самых пор Израиль находится с ней в состоянии войны. Голанские высоты -- территория особой стратегической важности. С них, обычной артиллерией простреливается 2/3 Израиля. Отсюда сирийцы ежедневно обстреливали наши города и посёлки почти 20 лет. Снайперы подбирались ближе и убивали земледельцев прямо на этих полях.

      Израилю надоело. В результате военных действий в 1967 году, сирийцы были выбиты со своих укреплений на Голанах. В 1973-м Сирия попыталась военным путём вернуть себе эти земли, но получила весьма резкий отпор. Как говорится, "Что в бою взято -то свято". Могу себе только представить, что бы делалось у нас в стране, если бы на Голанах сегодня хозяйничали все эти тамошние "басмачи". Ни о каком возврате их Сирии, речи даже не идёт. hi
      А. Привалов
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 16:04
    Защищать израильский суверенитет на сирийских Голанских высотах. Подленько очень звучит от "избранных".
    Egorovich
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:18
      Голаны завоеваны в бою.
      Чего ж тут "подленького"?
      Лишь бы сказать... negative
      voyaka uh
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:20
      Цитата: Egorovich
      Защищать израильский суверенитет на сирийских Голанских высотах


      Они давно уже не сирийские и мнение ООН по данному вопросу Израиля не волнует.

      А происходящее сейчас на границе лишь
      подтверждает, что Голанские высоты в правильных руках.

      А слово подленько использованное вами, это уровень дисскусии детского сада hi
      Tiras
  5. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:05
    Что то замышляют
    Грибок
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:17
      Да, готовятся защищать свои границы ввиду усиления боев между армией Асада и его противниками в провинции Дараа в южной Сирии.
      Tiras
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:12
    Цитата: Грибок
    Что то замышляют

    Точно блин! А я думаю - чего это они...
    recourse
    Плотник 2329
  7. мерцание (Николай) Сегодня, 16:20
    но в то же время намерены жёстко отвечать на любые попытки посягательств на израильский суверенитет.
    А вот интересно, у суверенитета границы есть или нет ?
    мерцание
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:23
      Границы суверенитета определяет глава правительства/президент и парламент.
      Tiras
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