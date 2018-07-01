Израиль перебрасывает дополнительные САУ и танки "Меркава" к границе с Сирией

Эти меры связаны с разворачивающимися событиями на сирийской стороне. Мы продолжим придерживаться политики невмешательства во внутренние дела Сирии, но в то же время намерены жёстко отвечать на любые попытки посягательств на израильский суверенитет.

Командование армией обороны Израиля отдало приказ о срочной переброске к границе с Сирией дополнительных сил и средств. По последним данным, речь идёт о переброске в том числе бронетехники, включая танки «Меркава». По данным израильских СМИ, проводится операция по усилению дивизии «Башан». Помимо танков на Голанские высоты переброшены дополнительные средства артиллерии.Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:Напомним, что на юге Сирии правительственная армия этой страны проводит операцию против террористических группировок, объединившихся в так называемый «южный фронт».В командовании ЦАХАЛа говорят о том, что ведут мониторинг ситуации на юге Сирии и при этом руководствуются соглашением от 1974 года, определившим размежевание военных сил на Голанских высотах.На кадрах пресс-службы армии обороны Израиля, которые публикует портал NewsruIsrael видно, что погрузка военной техники осуществляется в тёмное время суток. На позиции танки и самоходные артиллерийские установки выходят уже днём.Ранее в Израиле заявили, что настаивают на необходимости полного отвода с юга Сирии проиранских вооружённых формирований. Одно из таких - группировка "Хизбалла".