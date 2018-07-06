«Консервы из осетрины были великолепны». Фронтовой быт русского воина Первой мировой в фотографиях
На быт русского бойца Первой мировой войны часто смотрят в черных тонах. Но что нам говорят воспоминания самих воинов и фотографии – бесстрастные свидетели давно минувшей войны?
Помимо фото из изданий военных лет мы использовали воспоминания офицеров и солдат русской армии, опубликованные на страницах различных периодических изданий (Военная быль, Военное дело и др.).
Землянка (письмо с Родины).
Если охарактеризовать питание и жалованье солдата, то, как отмечал фронтовик, на руки выдавалось ежедневно 3 фунта ржаного хлеба, а также чай, сахар, махорка и мыло. Каждая рота имела полевую походную кухню и кипятильник. Управлял ими «кашевар» - как бойцы называли ротного повара. Ежедневно утром и вечером солдатам полагался чай. Обед – каждый день мясной, с порцией мяса, а щи или суп варились из разных круп.
Бойцы за обедом.
После Февральской революции снабжение поначалу резко ухудшилось - и суп варили, заправляя перловой крупой, селедкой, чечевицей, получившей название «шрапнель». К обеду на второе была гречневая или пшенная каша на говяжьем или бараньем сале. В Румынии в зиму на 1917 год часто на второе подавалась рисовая каша.
Общий вид хлебопекарни.
Приемка хлеба.
Погрузка муки на узкоколейной железной дороге.
Солдаты, как писал современник, были всегда сытыми, и, благодаря солдатской лавочке (в ней продавались махорка, папиросы, мыло, конверты и бумага для писем, иголки, нитки и др. бытовая мелочь) и регулярно поступавшим подаркам, ни в чем «нужды не испытывали». 75-ти копеек жалованья хватало чтобы купить все указанные мелочи.
На зиму квасилась капуста, солились огурцы. Круглогодично варился квас, также подававшийся к солдатскому столу. Хлеб выпекался на полковых хлебопекарнях, и полки состязались в первенстве по хорошо выпеченному и вкусному хлебу.
Походная пекарня для выпечки белого хлеба.
Между прочим, в походных условиях вещмешок солдата, помимо прочего, содержал в себе: кружку, ложку, чай, сахар, хлеб и НЗ - «неприкосновенный запас» (банки консервов и мешочек с галетами). Когда весной 1916 г. было разрешено съесть этот НЗ, как отмечал познавший его вкус офицер, «галеты из белой муки были очень вкусны, а консервы из осетрины (целым куском) - просто великолепны».
Питание офицеров обеспечивалось «офицерским собранием». Офицеры выбирали «хозяина собрания», ведавшего и офицерской лавочкой. Кухню офицерского собрания возглавлял артельщик - унтер-офицер. Кухня обслуживалась квалифицированным поваром с помощником. Имелась походная кухня и хозяйственные повозки-фурманки. Стоимость питания составляла примерно 30 рублей в месяц. Часть продуктов приобреталась за наличный расчет в хозчасти, а часть - у местного населения. Повар возил с собой духовку и чугунную плиту – складывая на каждом новом месте плитку (обед он готовил на плитке, а жаркое запекалось в духовом шкафу). На позицию еда доставлялась офицерскими денщиками (каждый офицер имел свои столовые судки). Когда часть стояла в резерве или на отдыхе, организовывали специальную столовую либо строили навес с вкопанными в землю лавками и столами, либо для этих целей приспосабливалась изба. За стол офицеры садились только после прихода командира полка и с разрешения последнего приступали к обеду.
Походные кухни.
Резка порций.
Как отмечал офицер-стрелок, офицерское жалованье - основной оклад - сохранился до Октябрьской революции в том же размере, который был установлен еще Петром I в «Табели о рангах». Прапорщик, например, получал в месяц 50 рублей плюс 10 рублей надбавок. Лицам, находившимся в Действующей армии, полагались (сумма различалась в зависимости от должности) т. н. «полевые порционные деньги» - например, командир роты получал в месяц до 200 рублей (значительная по тем временам сумма). На фронте тратить деньги было почти не на что. В итоге большинство офицеров, а таковыми были, в основной массе, сыновья трудовой интеллигенции, неженатые молодые люди, отправляли излишки денег своим родным.
Раздача жалованья офицерам.
Ждали бойцы и подарки, поступавшие от частных лиц, организаций и государства.
Хозяйством полка ведал помощник командира по хозяйственной части. Оно включало: нестроевую роту (ее командир являлся и начальником обоза 1-го и 2-го разрядов), гурт порционного скота и мастерские: сапожную, швальную и оружейную, а также солдатскую лавочку. Находились при хозяйственной части также полковой казначей и делопроизводитель со штатом писарей.
Оружейная мастерская.
Полковой околоток: старший и младший врачи, несколько фельдшеров и санитаров. При околотке имелся транспорт – двуколки и автомашины.
Досуг на перевязочном пункте.
Перевязочный пункт.
Перевязочный пункт.
В околотке. На приеме.
Перевязка легкораненых.
Противотифозная прививка.
Погрузка раненых.
Во время расположения полка в населенных пунктах околоток организовывал мытье в банях и санитарную обработку обмундирования через т. н. «машину-вшибойку». Курсировали и прекрасно оборудованные всем необходимым поезда-бани (о них мы расскажем подробно – в одной из следующих статей).
Походная баня и котлы для дезинфекции белья.
Бани на позиции.
В полку имелись полковой священник и причетник (из солдат).
Обслуживался полк полевой почтой. Выглядел адрес для отправлений следующим образом: Действующая армия, такой-то полк. Считалось, что так сохранялась военная тайна - но номер полка эту тайну не сохранял. Т. к. позиционная война вызывала продолжительное пребывание части на одном и том же месте, окрестное население прекрасно знало, какие именно части расположены в их районе - и противнику через свою агентуру можно было получить необходимую информацию.
В спокойные периоды на фронте солдат при полках продолжали обучать грамоте – писать и читать, а также 4-м правилам арифметики. Имелись и солдатские библиотечки, периодически практиковались «чтения» с демонстрацией картин - они представляли большой интерес для солдат, так как в то время кино еще не получило широкого распространения и было недоступно для солдат (но иногда осуществлялись и кинопоказы; так, работая с документами астраханских казачьих полков, мы нашли информацию о посещении казаками "синематографа" - который весной 1917 г. приезжал в полк). Имелись и граммофоны – вместе с набором пластинок, на которых были записаны народные песни и военные марши.
Читают газету.
Устраивались вечера самодеятельности, например рождественская елка, с соответствующими выступлениями. Ставились и несложные спектакли. Играли в спектаклях, как правило, солдаты, бывшие «на гражданке» актерами.
Концерт.
Полковая семья и на фронте продолжала оставаться полковой семьей.
А быт русского солдата и офицера, определяясь условиями текущей боевой обстановки и представляя из себя исключительно интересное явление, является благодарной темой для последующего подробного исследования.
Солдатский досуг.
Помимо фото из изданий военных лет мы использовали воспоминания офицеров и солдат русской армии, опубликованные на страницах различных периодических изданий (Военная быль, Военное дело и др.).
Землянка (письмо с Родины).
Если охарактеризовать питание и жалованье солдата, то, как отмечал фронтовик, на руки выдавалось ежедневно 3 фунта ржаного хлеба, а также чай, сахар, махорка и мыло. Каждая рота имела полевую походную кухню и кипятильник. Управлял ими «кашевар» - как бойцы называли ротного повара. Ежедневно утром и вечером солдатам полагался чай. Обед – каждый день мясной, с порцией мяса, а щи или суп варились из разных круп.
Бойцы за обедом.
После Февральской революции снабжение поначалу резко ухудшилось - и суп варили, заправляя перловой крупой, селедкой, чечевицей, получившей название «шрапнель». К обеду на второе была гречневая или пшенная каша на говяжьем или бараньем сале. В Румынии в зиму на 1917 год часто на второе подавалась рисовая каша.
Общий вид хлебопекарни.
Приемка хлеба.
Погрузка муки на узкоколейной железной дороге.
Солдаты, как писал современник, были всегда сытыми, и, благодаря солдатской лавочке (в ней продавались махорка, папиросы, мыло, конверты и бумага для писем, иголки, нитки и др. бытовая мелочь) и регулярно поступавшим подаркам, ни в чем «нужды не испытывали». 75-ти копеек жалованья хватало чтобы купить все указанные мелочи.
На зиму квасилась капуста, солились огурцы. Круглогодично варился квас, также подававшийся к солдатскому столу. Хлеб выпекался на полковых хлебопекарнях, и полки состязались в первенстве по хорошо выпеченному и вкусному хлебу.
Походная пекарня для выпечки белого хлеба.
Между прочим, в походных условиях вещмешок солдата, помимо прочего, содержал в себе: кружку, ложку, чай, сахар, хлеб и НЗ - «неприкосновенный запас» (банки консервов и мешочек с галетами). Когда весной 1916 г. было разрешено съесть этот НЗ, как отмечал познавший его вкус офицер, «галеты из белой муки были очень вкусны, а консервы из осетрины (целым куском) - просто великолепны».
Питание офицеров обеспечивалось «офицерским собранием». Офицеры выбирали «хозяина собрания», ведавшего и офицерской лавочкой. Кухню офицерского собрания возглавлял артельщик - унтер-офицер. Кухня обслуживалась квалифицированным поваром с помощником. Имелась походная кухня и хозяйственные повозки-фурманки. Стоимость питания составляла примерно 30 рублей в месяц. Часть продуктов приобреталась за наличный расчет в хозчасти, а часть - у местного населения. Повар возил с собой духовку и чугунную плиту – складывая на каждом новом месте плитку (обед он готовил на плитке, а жаркое запекалось в духовом шкафу). На позицию еда доставлялась офицерскими денщиками (каждый офицер имел свои столовые судки). Когда часть стояла в резерве или на отдыхе, организовывали специальную столовую либо строили навес с вкопанными в землю лавками и столами, либо для этих целей приспосабливалась изба. За стол офицеры садились только после прихода командира полка и с разрешения последнего приступали к обеду.
Походные кухни.
Резка порций.
Как отмечал офицер-стрелок, офицерское жалованье - основной оклад - сохранился до Октябрьской революции в том же размере, который был установлен еще Петром I в «Табели о рангах». Прапорщик, например, получал в месяц 50 рублей плюс 10 рублей надбавок. Лицам, находившимся в Действующей армии, полагались (сумма различалась в зависимости от должности) т. н. «полевые порционные деньги» - например, командир роты получал в месяц до 200 рублей (значительная по тем временам сумма). На фронте тратить деньги было почти не на что. В итоге большинство офицеров, а таковыми были, в основной массе, сыновья трудовой интеллигенции, неженатые молодые люди, отправляли излишки денег своим родным.
Раздача жалованья офицерам.
Ждали бойцы и подарки, поступавшие от частных лиц, организаций и государства.
Хозяйством полка ведал помощник командира по хозяйственной части. Оно включало: нестроевую роту (ее командир являлся и начальником обоза 1-го и 2-го разрядов), гурт порционного скота и мастерские: сапожную, швальную и оружейную, а также солдатскую лавочку. Находились при хозяйственной части также полковой казначей и делопроизводитель со штатом писарей.
Оружейная мастерская.
Полковой околоток: старший и младший врачи, несколько фельдшеров и санитаров. При околотке имелся транспорт – двуколки и автомашины.
Досуг на перевязочном пункте.
Перевязочный пункт.
Перевязочный пункт.
В околотке. На приеме.
Перевязка легкораненых.
Противотифозная прививка.
Погрузка раненых.
Во время расположения полка в населенных пунктах околоток организовывал мытье в банях и санитарную обработку обмундирования через т. н. «машину-вшибойку». Курсировали и прекрасно оборудованные всем необходимым поезда-бани (о них мы расскажем подробно – в одной из следующих статей).
Походная баня и котлы для дезинфекции белья.
Бани на позиции.
В полку имелись полковой священник и причетник (из солдат).
Обслуживался полк полевой почтой. Выглядел адрес для отправлений следующим образом: Действующая армия, такой-то полк. Считалось, что так сохранялась военная тайна - но номер полка эту тайну не сохранял. Т. к. позиционная война вызывала продолжительное пребывание части на одном и том же месте, окрестное население прекрасно знало, какие именно части расположены в их районе - и противнику через свою агентуру можно было получить необходимую информацию.
В спокойные периоды на фронте солдат при полках продолжали обучать грамоте – писать и читать, а также 4-м правилам арифметики. Имелись и солдатские библиотечки, периодически практиковались «чтения» с демонстрацией картин - они представляли большой интерес для солдат, так как в то время кино еще не получило широкого распространения и было недоступно для солдат (но иногда осуществлялись и кинопоказы; так, работая с документами астраханских казачьих полков, мы нашли информацию о посещении казаками "синематографа" - который весной 1917 г. приезжал в полк). Имелись и граммофоны – вместе с набором пластинок, на которых были записаны народные песни и военные марши.
Читают газету.
Устраивались вечера самодеятельности, например рождественская елка, с соответствующими выступлениями. Ставились и несложные спектакли. Играли в спектаклях, как правило, солдаты, бывшие «на гражданке» актерами.
Концерт.
Полковая семья и на фронте продолжала оставаться полковой семьей.
А быт русского солдата и офицера, определяясь условиями текущей боевой обстановки и представляя из себя исключительно интересное явление, является благодарной темой для последующего подробного исследования.
Солдатский досуг.
Автор: Олейников Алексей
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