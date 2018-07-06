«Консервы из осетрины были великолепны». Фронтовой быт русского воина Первой мировой в фотографиях

На быт русского бойца Первой мировой войны часто смотрят в черных тонах. Но что нам говорят воспоминания самих воинов и фотографии – бесстрастные свидетели давно минувшей войны?Помимо фото из изданий военных лет мы использовали воспоминания офицеров и солдат русской армии, опубликованные на страницах различных периодических изданий (Военная быль, Военное дело и др.).Если охарактеризовать питание и жалованье солдата, то, как отмечал фронтовик, на руки выдавалось ежедневно 3 фунта ржаного хлеба, а также чай, сахар, махорка и мыло. Каждая рота имела полевую походную кухню и кипятильник. Управлял ими «кашевар» - как бойцы называли ротного повара. Ежедневно утром и вечером солдатам полагался чай. Обед – каждый день мясной, с порцией мяса, а щи или суп варились из разных круп.После Февральской революции снабжение поначалу резко ухудшилось - и суп варили, заправляя перловой крупой, селедкой, чечевицей, получившей название «шрапнель». К обеду на второе была гречневая или пшенная каша на говяжьем или бараньем сале. В Румынии в зиму на 1917 год часто на второе подавалась рисовая каша.Солдаты, как писал современник, были всегда сытыми, и, благодаря солдатской лавочке (в ней продавались махорка, папиросы, мыло, конверты и бумага для писем, иголки, нитки и др. бытовая мелочь) и регулярно поступавшим подаркам, ни в чем «нужды не испытывали». 75-ти копеек жалованья хватало чтобы купить все указанные мелочи.На зиму квасилась капуста, солились огурцы. Круглогодично варился квас, также подававшийся к солдатскому столу. Хлеб выпекался на полковых хлебопекарнях, и полки состязались в первенстве по хорошо выпеченному и вкусному хлебу.Между прочим, в походных условиях вещмешок солдата, помимо прочего, содержал в себе: кружку, ложку, чай, сахар, хлеб и НЗ - «неприкосновенный запас» (банки консервов и мешочек с галетами). Когда весной 1916 г. было разрешено съесть этот НЗ, как отмечал познавший его вкус офицер, «галеты из белой муки были очень вкусны, а консервы из осетрины (целым куском) - просто великолепны».Питание офицеров обеспечивалось «офицерским собранием». Офицеры выбирали «хозяина собрания», ведавшего и офицерской лавочкой. Кухню офицерского собрания возглавлял артельщик - унтер-офицер. Кухня обслуживалась квалифицированным поваром с помощником. Имелась походная кухня и хозяйственные повозки-фурманки. Стоимость питания составляла примерно 30 рублей в месяц. Часть продуктов приобреталась за наличный расчет в хозчасти, а часть - у местного населения. Повар возил с собой духовку и чугунную плиту – складывая на каждом новом месте плитку (обед он готовил на плитке, а жаркое запекалось в духовом шкафу). На позицию еда доставлялась офицерскими денщиками (каждый офицер имел свои столовые судки). Когда часть стояла в резерве или на отдыхе, организовывали специальную столовую либо строили навес с вкопанными в землю лавками и столами, либо для этих целей приспосабливалась изба. За стол офицеры садились только после прихода командира полка и с разрешения последнего приступали к обеду.Как отмечал офицер-стрелок, офицерское жалованье - основной оклад - сохранился до Октябрьской революции в том же размере, который был установлен еще Петром I в «Табели о рангах». Прапорщик, например, получал в месяц 50 рублей плюс 10 рублей надбавок. Лицам, находившимся в Действующей армии, полагались (сумма различалась в зависимости от должности) т. н. «полевые порционные деньги» - например, командир роты получал в месяц до 200 рублей (значительная по тем временам сумма). На фронте тратить деньги было почти не на что. В итоге большинство офицеров, а таковыми были, в основной массе, сыновья трудовой интеллигенции, неженатые молодые люди, отправляли излишки денег своим родным.Ждали бойцы и подарки, поступавшие от частных лиц, организаций и государства.Хозяйством полка ведал помощник командира по хозяйственной части. Оно включало: нестроевую роту (ее командир являлся и начальником обоза 1-го и 2-го разрядов), гурт порционного скота и мастерские: сапожную, швальную и оружейную, а также солдатскую лавочку. Находились при хозяйственной части также полковой казначей и делопроизводитель со штатом писарей.Полковой околоток: старший и младший врачи, несколько фельдшеров и санитаров. При околотке имелся транспорт – двуколки и автомашины.Во время расположения полка в населенных пунктах околоток организовывал мытье в банях и санитарную обработку обмундирования через т. н. «машину-вшибойку». Курсировали и прекрасно оборудованные всем необходимым поезда-бани ().В полку имелись полковой священник и причетник (из солдат).Обслуживался полк полевой почтой. Выглядел адрес для отправлений следующим образом: Действующая армия, такой-то полк. Считалось, что так сохранялась военная тайна - но номер полка эту тайну не сохранял. Т. к. позиционная война вызывала продолжительное пребывание части на одном и том же месте, окрестное население прекрасно знало, какие именно части расположены в их районе - и противнику через свою агентуру можно было получить необходимую информацию.В спокойные периоды на фронте солдат при полках продолжали обучать грамоте – писать и читать, а также 4-м правилам арифметики. Имелись и солдатские библиотечки, периодически практиковались «чтения» с демонстрацией картин - они представляли большой интерес для солдат, так как в то время кино еще не получило широкого распространения и было недоступно для солдат (но иногда осуществлялись и кинопоказы; так, работая с документами астраханских казачьих полков, мы нашли информацию о посещении казаками "синематографа" - который весной 1917 г. приезжал в полк). Имелись и граммофоны – вместе с набором пластинок, на которых были записаны народные песни и военные марши.Устраивались вечера самодеятельности, например рождественская елка, с соответствующими выступлениями. Ставились и несложные спектакли. Играли в спектаклях, как правило, солдаты, бывшие «на гражданке» актерами.Полковая семья и на фронте продолжала оставаться полковой семьей.А быт русского солдата и офицера, определяясь условиями текущей боевой обстановки и представляя из себя исключительно интересное явление, является благодарной темой для последующего подробного исследования.