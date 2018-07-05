Английский «Кристи» (часть 1)

Cruiser Mk III в танковом музее в Бовингтоне, графство Дорсет.Например, это он же написал в своей книге «Мобильная оборона», что броня танков должна иметь наклон, обеспечивающий рикошет попадающих в нее пуль и снарядов. Что танки должны иметь такую скорость хода, чтобы «увертываться» от атак самолетов с воздуха. Танки БТ-2,5,7, Т-34, «английские крейсеры» и ряд других менее значимых машин стали прямыми продолжателями его конструкции и воплощением его идей. Причем, хотя некоторые его идеи вроде «летающего танка» и были сначала отвергнуты, нет никаких «противопоказаний» к тому, что на новом витке развития к ним не вернутся вновь. Например, «летающий танк-робот», доставляемый дроном на территорию противника, может быть создан уже сегодня. Но это сейчас, а тогда, в те же 30-е годы уровень технологии, экономики и… политики заставлял военных и инженеров очень осторожно искать новые пути в области военной техники.Тем не менее, именно в 30-х годах английские военные пришли к по-настоящему революционному решению поделить танки всего на три класса. До этого танки подразделялись по корабельному принципу. Танкетки (аналоги торпедных катеров), легкие танки (аналоги эсминцев), средние танки (аналоги крейсеров), трехбашенные танки (аналоги тяжелых крейсеров) и пятибашенные танки – аналоги линкоров. От танкеток отказались полностью. Хотя в свое время и настроили их больше всех. Слишком уж они были слабы. Легкие танки сохранялись для разведки. Но зато появился совсем новый класс: «пехотный танк», с толстой броней для сопровождения пехоты. А вот многочисленные средние танки с разным количеством башен следовало унифицировать в один тип – кавалерийский или крейсерский танк. Основной задачей которого должно было бы стать быстрое перемещении по полю боя и рейды по тылам противника. В соответствие со взглядами У.Кристи именно они должны были за счет своей высокой скорости и маневренности быстро выходить во фланг неприятельским танкам и занимать наиболее выгодное положение для ведения огня. То есть они же должны были и вести борьбу с вражескими танками. Однако написать на бумаге можно ведь все, что угодно. Впрочем, для развитой английской промышленности это не было особой проблемой. Как итог первым танком нового класса крейсерских танков стал A9, или Cruiser Tank Mk.I, созданный фирмой Vickers. Внешне это была грозная машина. Три башни! Три пулемета «Виккерс» с водяным охлаждением – более чем достаточно для любого, даже более тяжелого танка. Ее шасси было хорошо отработано и впоследствии на нем был сделан танк «Валентайн». Две проблемы делали его никуда негодным крейсером: броня и скорость. Последняя составляла всего лишь 40 км/ч. А вот броня… Ее максимальная толщина составляла всего лишь 15-14 мм и стояла она без наклона. Дизайн всего этого обилия башен был таков, что в танк достаточно было просто попасть, и этого было уже достаточно для его поражения. Куда-никуда – лишь бы попасть, а там уже снаряд «сам найдет себе отверстие». Получалось так, и с этим ничего нельзя было поделать. То есть дизайн можно было поменять и впоследствии англичане на «Валентайне» так и сделали, но танк армии требовался как всегда немедленно.Cruiser Tank Mk 1 A9 на полигоне.Cruiser Tank Mk 1 A9 в танковом музее в Бовингтоне.Cruiser, Mark ICS – вариант «непосредственной поддержки» (англ. Close Support), вооруженный 94-мм гаубицей. Немец удивляется: «Вот это калибр!»И вот тут свою роль в оснащении британской армии новыми танками довелось сыграть помощнику начальника отдела механизации Военного министерства, подполковнику Гиффорду Ле Квесне Мартелю. Тому самому, что в 20-ые годы создал одну из первых танкеток и всячески ее пропагандировал. В 1936 году в качестве военного наблюдателя он побывал в СССР на маневрах Киевского военного округа и… сотни движущихся на полной скорости танков БТ-5 потрясли его до глубины души. Вернувшись в Англию, он доложил об увиденным и со свойственной ему энергией начал пропагандировать теперь уже крейсерские танки. Как раз после его визита в СССР танк A7 и приняли на вооружение в качестве крейсерского танка, но все понимали, что советским машинам он серьезно уступает. А что «не уступает»... Не уступает «исходник» — танк конструктора Джона Уолтера Кристи. И англичане, ничуть не кичась своим славным бронетанковым прошлым, тут же отправились за океан и уже 3 октября 1936 года подписали соглашение между его собственной Wheel Track Layer Corporation и британской Morris Motor Company о покупке у вышеназванной американской фирмы одного танка. По контракту за номером 89, за него было заплачено 8000 фунтов стерлингов. Более того, Кристи лично отправился в Англию доводить свой танк, а заодно еще и взял с собой своего главного испытателя.Christie M1937 во время рекордного заезда на аэродроме Фарнборо.Почему-то многие считают, что англичане купили его скандальный авиадесантный танк M1932. Но на самом деле им достался тот же самый танк Christie M1931, что и проданный в СССР. В США именно этот танк стал предшественником серийных машин T3 Medium Tank («средний танк» машина для пехоты с 37-мм пушкой) и T1 Combat Car («боевая машина» — танк для конницы с 12,7-мм пулеметом). В июне 1932 года Кристи попытался продать его Департаменту Вооружений армии США за $20 000. Но сделка не состоялась, поскольку у военных армии США было свое видение нового танка, а у У.Кристи – свое.Танк четыре года простоял во дворе Департаменту Вооружений армии США. Но будучи продан, M1931 подремонтировали и быстро отправили морем в Англию. Машина получила индекс A13E1, регистрационный номер T.2086, и по документам называлась трактором. Все, как и в случае с этим же танком, проданным в СССР. Танк A13E1 интенсивно испытывался на полигоне в районе города Олдершот, в графстве Хэмпшир более года, прошел 1085 километров, из которых 523 по бездорожью, и в итоге был принят на вооружение.Опытный образец танка A13E2. Обратите внимание, что гусеничные ленты от все еще танка Кристи.Тем временем на английские деньги Кристи создал новый танк Christie M1937 с двигателем 430 лошадиных сил, и в чисто гусеничном варианте. В «свечную подвеску» добавили параллельно установленные амортизаторы. Это сразу же увеличило плавность хода и позволило даже на гусеницах развить скорость 102,5 км/ч.Но вот продать его англичанам так и не удалось. Сумма в 320 000$ показалась им слишком большой. К тому же у них уже был танк Cruiser Tank A13E2, в котором инженеры многопрофильного концерна Nuffield Mechanization & Aero (в который превратилась компания Morris Motor Company) от танка Кристи взяли ходовую часть, двигатель, трансмиссию и систему охлаждения. То есть практически всю его механику, а сами сконструировали башню с вооружением и… все. Но нужно отметить, что англичане еще до знакомства с моделью танка Кристи 1937 года отказались от смешанного колесно-гусеничного хода и остановились на чисто гусеничном типе движителя.Танк даже чисто внешне получился красивым, функциональным и каким-то стремительным.Одной из причин стала высокая надежность новых гусениц. Дело в том, что к концу 30-х годов ресурс гусеничных траков смог наконец-то перешагнуть рубеж в 1000 километров, что лишило колесно-гусеничный движитель одного из своих главных конкурентных преимуществ. Максимальная скорость нового танка превысила 50 км/ч, что для танка-крейсера, по мнению британских военных, было вполне достаточно.Силовую установку поэтому заменять не стали, оставив на танке 12-циллиндровый V-образный авиационный двигатель Liberty L-12. Лицензионному мотору дали двойное название Nuffield-Liberty.Двигатель Nuffield-Liberty. Использование этого мощного, но капризного мотора было вынужденной мерой, поскольку специальные танковые двигатели у англичан в это время попросту отсутствовали.Сначала траки на гусеницы танка были использованы американские, т.е. совершенно плоские. Они стояли на танке A13E2 без каких-либо изменений и приводили к довольно быстрому износу резиновых бандажей на катках. Поэтому по результатам испытаний на следующем образце A13E3 траки уже поставили новые, а сама гусеница стала мелкозвенчатой.Продолжение следует…