Викинги и рунные камни (часть 1)

Дел я знаю девять:

Добрый висописец,

Лих в игре тавлейной,

Лыжник я и книжник.

Лук, весло и славный

Склад мне рун подвластны.



Я искусен в ковке,

Как и в гуде гусель.

(Рёгнвальд Кали. «Поэзия скальдов». Перевод С. В. Петрова)

На протяжении многих тысяч лет человечество прекрасно обходилось без письменности. Ну, возможно, использовало для передачи информации рисунки. Но затем, где-то на рубеже бронзового и железного веков, объемы информации стали так велики, что памяти человеческой уже не хватало. Понадобились средства учета и контроля более информативные, чем камешки и палочки, средства идентификации, одним словом, все то, что точно передает информацию на расстояние и позволяет ее сохранить.Библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала погибла в огне, но благодаря тому, что состояла из «глиняных книг», она чудесным образом сохранилась и дошла до нашего времени. То же самое касается и письменности скандинавских народов, обладавших так называемой рунической письменностью, то есть письменности при помощи рун, знаков, подобных нашему алфавиту, которые высекали или вырезали на камне, металле, дереве, и кости и которые поэтому имели специфическую угловатую форму, удобную для вырезания.Рунные камни во дворе Еллингской церкви.Важно отметить, что любой письменный текст представляет собой важнейший источник в изучении культуры прошлого, так как позволяет заглянуть в духовный мир народа, оставившего после себя свои письменные знаки и узнать много такого, что при помощи археологических находок выяснить очень сложно. Поэтому неудивительно, что дошедшие до нашего времени камни с нанесенными на них руническими надписями стали для ученых прямо-таки настоящим подарком судьбы.Большой камень в Еллинге является своего рода «свидетельством о рождении» Дании. Он имеет высоту 2,43 метра, весит около 10 тонн и установлен королём Харальдом I Синезубым не ранее 965 года. Надпись на нем гласит: «Харальд король поставил этот камень в честь Горма, отца своего, и Тюры, матери своей. Харальд, покоривший всю Данию и Норвегию, кто крестил датчан».К какому историческому времени они относятся? Считается, что древнейшие памятники рунической письменности датируются рубежом нашей эры. А вот о месте возникновения и самом ее возникновении до сих пор ведутся споры. «Старшая Эдда» (или «Эдда Сэмунда», или «Песенная Эдда») – поэтический сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии, рассказывает, что верховный бог Один заплатил своими страданиями на дереве Иггдрасиль лишь бы только познать руны. А вот в «Песне о Риге» сказано, что, что руны принадлежали богу Ригу, который научил им сына хёвдинга, ставшего предком первого конунга викингов. То есть даже в самой Скандинавии мнения по поводу происхождения рунической письменности сильно различались.В любом случае руны стали характерным памятником эпохи Великого переселения народов и первых варварских королевств, причем сохранилось множество вещей, на которых есть надписи, сделанные рунами. Однако после принятия христианства и его распространения они постепенно были вытеснены из употребления латиницей, хотя в Швеции ими пользовались даже в XVIII – XIX веках.Первые упоминания древних рун в литературе относятся к 1554 году. Тогда Иоханнес Магнус в своей «Истории готов и свевов» привел готский алфавит, годом позже его брат Олаф Магнус в «Истории северных народов» опубликовал рунический алфавит. Но поскольку множество рунических надписей было сделано на камнях, уже тогда появились книги с их рисунками, включая и обнаруженный на Готланде рунический календарь. Интересно, что так как ряд камней с того времени утрачен, то их изображения стали единственным на сегодня источником их изучения для современных исследователей.Интерес к камням с руническими надписями вспыхнул лишь во второй половине XIX века, а многие камни стали известны специалистам уже в ХХ веке по фотографиям 1920-30-х годов и научным публикациям в начале 1940-х. Возможно, что причиной такого отношения к наследию викингов стало ее широкое использование в нацистской Германии в качестве средства пропаганды арийского духа и культуры. Ну, а затем на эти памятники скандинавской культуры прямо «набросились» различные мистики и оккультисты, которые рассматривали рунические камни как некие «места силы». Расцветшая пышным цветом мода на скандинавское неоязычество и мистицизм также внесла свою лепту в распространение псевдознаний о рунах и рунных камнях, вычитанных из оккультной литературы современных авторов. То же можно сказать и о популяризации рун и язычества в современном скандинавском роке: его яркие формы, сделанные под старину, сегодня просто вытесняют оригинальные фольклорные произведения прошлого.Положение изменилось лишь только в начале 2000-х годов, среди ученых вновь возродился интерес к рунным камням. В целом ряде скандинавских университетов были организованы исследовательские группы, начали создаваться специализированные базы данных, в частности, такую базу создали в Норвегии при университете в городе Уппсала. Была собрана электронная библиотека «Рунеберг» — впечатляющее по своему объему вместилище мировой научной рунологической литературы. К 2009 году наконец-то удалось уладить и все юридические и технические вопросы, связанные с вопросами онлайн-публикации аккумулированной в ней информации, которая после этого сделалась доступной для специалистов всего мира. Сейчас в этой базе насчитывается более 900 рунических надписей, и она продолжает расширяться. Причем, в нее включены не только надписи, обнаруженные на рунических камнях на территории Дании, но и Германии, Швеции и Норвегии и других скандинавских стран. Вместе с раритетными фотографиями 1920-40-х годов там представлены и те из них, что были сделаны уже в наше время.Фотография 1936 года. Камень рядом с домом в Херрестаде. Надпись на нем гласит: «Гудмунд сделал этот памятник в память о Ормаре, своём сыне».Интересно, что в изучении рунических камней присутствует целый ряд специфических сложностей. Например, из-за текстуры камня, на котором выбиты сделанные на них надписи, многое при взгляде на них зависит от угла зрения наблюдателя и степени их освещенности. То же самое можно сказать и о методологии исследования этих камней: она носит междисциплинарный характер и включает как текстологические, так и филологические методы, данные археологических исследований, а также тексты древних саг и свидетельства хронистов. Один какой-то метод является однобоким и может негативно отразиться на результатах исследования.Фотография 1937 года. Мужчины перетаскивают камень на острове Фарингсё. Надпись на нем гласит: «Стенфаст установил камень в память о Бьёрне, своём брате... в память о Бьёрне и Арнфасте».Ну, а чтение самой рунической надписи на камне начинают с определения того направления, в котором резчик располагал свой текст. Так что, если сохранность надписи не очень хорошая, это может стать для исследователя довольно серьезной проблемой.Известны три типа расположения строк в рунических надписях: когда они идут параллельно друг другу (самые древние надписи ориентированы при этом справа налево), по контуру камня или подобно греческому бустрофедону – то есть способу письма, при котором его направление чередуется в зависимости от четности строк. То есть если первая строка пишется слева направо, то вторая – справа налево. Кроме архаической Греции этот тип письма был распространен в Западном Средиземноморье и на Аравийском полуострове. Ну, а контурные надписи были характерны для камней, на которых рисунки сочетаются с надписями. В них рунами заполняется контур рисунка, обычно оформленный в виде тела гигантского змея.Фотография 1944 года. Камень в Нёббельхольме. Содержание надписи: «Гуннкель установил этот камень в память о Гуннаре, отце, сыне Рода. Хельга положила его, своего брата, в каменный гроб в Бате, в Англии.»То, что строки ранних (IV – VI веков) рунических надписей расположены справа налево, стало основой для гипотез о ближневосточном или даже древнеегипетском происхождении рунической письменности. Традиционное для Европы написание слева направо происходило постепенно, в результате контактов скандинавов со своими южными и западными соседями. Замечено, что ранние рунические надписи (сделанные до 800 года) обычно орнамента не имеют и часто содержат магические заклинания.Большой проблемой чтения рунных камней стал язык, на котором на них делалась надпись. Уже к VII веку, то есть к тому времени, когда традиция установки рунических камней широко распространилась в Скандинавии, в них стали проявляться и диалектные особенности, и различия в языках разных скандинавских народов. Поэтому неудивительно, что многие рунические надписи на камнях многие специалисты читали совершенно по-разному. Во-первых, они имели дело с их некачественными изображениями и потому ошибочно принимали одни знаки за другие. А во-вторых, поскольку на камне высекать знаки совсем нелегко, их авторы часто прибегали к сокращениям, понятным в то время, но… увы, непонятным в наши дни.На сегодня известно 6578 рунных камней, 3314 из которых являются поминальными. Больше половины находится в Швеции (3628), из которых 1468 сконцентрировано в одном ее регионе– Уппланде. В Норвегии 1649 и совсем мало в Дании – 962. Встречаются рунические камни на территории Британии, а также в Гренландии, Исландии и на Фарерских островах. Несколько таких камней есть даже в России, например, на Валааме. Но российские рунические камни исследованы недостаточно, в силу традиционно антинорманистских фобий, бытующих как в нашей отечественной историографии, как и в общественном мнении, но зато у местных мистиков и оккультистов они почитаются как «места силы».Другой крайностью, свойственной сегодня нашим современным доморощенным рунологам-любителям, являются попытки «читать» рунические надписи на камнях при помощи лексики современного русского языка: ведь даже если предположить, что их, как, например, знаменитый камень из Рёка, и поставили славяне, их тексты ни в коем случае не могли быть написаны на языке, близком к нашему современному русскому. Хотя широкое распространение рун среди германских племен, в том числе и живших по нижнему и среднему течению Днепра, то есть готов, принадлежавших к Черняховской культуре, позволяет предположить, что гипотетическая раннеславянская письменность, известная как «четы и резы», как раз и сформировалась на основе тех рун, которые использовали готы.Интересно, что кроме реальных рунных камней известен и целый ряд их подделок. Так, подделками, по мнению ученых, являются Хэйвнерский и Кенсингтонский камни, которые были найдены на территории США вне какого-либо археологического контекста, который хоть как-то говорил бы о скандинавском присутствии в этих местах. Объяснимо это «викингоманией», охватившей США в 1960-е годы прошлого века. Также подделкой является и находка двух камней в 1967 и 1969 годах, сделанная школьниками из Оклахомы. Все они оказались написанными на искусственной смеси рун старшего (II-VIII в.) и младшего (Х-ХII в.) футарков – то есть рунических алфавитов, а значит, не могли быть созданы людьми ни той, ни другой эпохи. Скорее всего эти школьники, не разбираясь в специфики различных алфавитов, просто срисовали их из какой-нибудь популярной книги о рунах.Надпись на этом камне гласит:» Сандар установил камень в память об Юаре, своём родственнике. Никто не произведёт более талантливого сына. Может Тор защитит.»Одним из самых частых поводов для установки рунных камней являлась смерть своего родственника. Вот, например, о чем говорит надпись на Гренстенском камне: «Токе поставил [этот] камень после [смерти] Ревле, сына Эсге, сына Бьёрна. Да поможет Бог его душе». При этом совсем не обязательно, чтобы такие камни стояли именно на могилах. Скорее всего, такие камни ставили не столько на месте погребения данного человека, сколько в каких-то знаковых для него местах или же для всей общины в качестве вещественной «памяти»!Надпись на Коллиндском камне свидетельствует, что их могли ставить на родине того, кто погибал в чужих землях, и были похоронены там: «Тосте поставил этот камень после [смерти] Туэ, который погиб в восточном походе и его брата Асведса, кузнеца». То есть, следует считать рунные камни не памятниками усопшим, а прежде всего поминальными камнями.Для таких поминальных камней характерна следующая манера подачи информации:1. X поставил этот камень / вырезал эти руны после [смерти] Y.2. Описание обстоятельств смерти Y, и перечисление совершенных им подвигов.3. Религиозное обращение к богам, например, «Тор освятил эти руны» или «Да поможет ему Бог».Здесь надо иметь ввиду, что в скандинавском культе мертвых предполагалась, что душа умершего, если упомянуть его в надписи, может вселиться в этот камень, получать от живых жертвы, беседовать с ними и даже выполнять их просьбы. Неудивительно, что христианская церковь считала рунные камни творениями дьявола и боролась с ними как могла, вследствие чего на многих из них видны следы повреждений. С другой стороны, в народном сознании уважительное отношение к этим камням сохранялось вплоть до позднего Средневековья.Фотография 1929 года. «Альрик, сын Сигрида, установил камень в память о своём отце Спьюте, который был на Западе и сражался в городках. Он знал пути ко всем крепостям.»Сейчас мы не знаем, можно ли было поставить такой поминальный камень в память о любом человеке, или это должен быть «непростой человек», однако структура текста этих поминальных камней такова, что Х (человек ставивший такой камень) старался обычно указать достоинства Y (то есть того, кому его ставили). Это дает основание для предположения о том, что получали такие камни только лишь некие исключительные личности, обладающие «особой силой», способной помочь живым людям, которые обращались к этому человеку или же к этому памятному камню за помощью.Неизвестно также, какая награда ожидала того, кто ставил этот камень, не говоря уже о том, что дело это было довольно затратным. Интересно, что в надписях на рунических памятных камнях очень часто перечисляется люди, поставившие этот камень, так что вполне возможно, что попасть в список помощников позволяло надеяться на некое благословение или получение магической помощи.Фотография 1930 года. Надпись высечена на скале у дороги, ведущей к городу Сёдертелье. Написано: «Холмфаст очистил путь в память об Инге... своей доброй матери.... Холмфаст очистил дорогу и сделал мост в память о Гаммале, своём отце, который жил в Нэсби. Пусть Бог поможет его духу. Остен (вырезал)».Исследователи рунных камней выделяют несколько их типов. Прежде всего, это «длинные камни», имеющие в высоту до трех и более метров, выполненные в традиции менгиров. К ним относится, например, богато орнаментированный Анундсхёгский камень, поставленный Фолквидом для своего сына Хедена. Причем в надписи этот Хеден называется братом Анунда. Поэтому историки считают, что этот Анунд есть никто иной, как шведский король Анунд, правивший в начале XI века. И пусть по историческим хроникам его отцом был Олаф Скётконунг, а Фолквид всего лишь дальним родственником, этого родства оказалось вполне достаточно для его упоминания на этом камне.Продолжение следует…