Закопанные славянские ладьи с острова Рюген

Вид с маяка на остатки славянского городища. Сейчас сюда водят туристов и никаких тайн из его славянского происхождения не делают.Вот и события с «откопанием и закопанием» найденных в земле славянских ладей действительно имели место. Но, как и в случае с приснопамятным «Фиумским инцидентом», все это было «немного не так». Можно сказать, совсем не так! А вот о том, как это было на самом деле, стоит, видимо, рассказать по подробнее. Ученье, говорят, свет, вот только неученых почему-то все равно тьма! Вот мы ее немного и рассеем…А было так, что еще в 1967 году в городе Ральсвике на легендарном острове Рюген, принадлежавшим в то время ГДР (Германской Демократической Республике, нашему сателлиту и члену Варшавского договора), нашли древнеславянскую ладью, реконструированную позднее полностью. Сейчас мы опять несколько отойдем от «лодейной темы», поскольку следует пояснить, почему этот остров легендарный. Дело в том, что когда-то давно, а именно очень давно, на этом острове жили племена ругиев или руянов, принадлежавших к славянскому роду-племени. В общем-то славяне там были однозначно, потому что на острове на мысе Аркона стоял храм бога Святовита (или Свентовита), очень популярный среди окрестных народов. Почему Святовита и Святовита ли вообще, и кто так решил, и почему, я не знаю. И если честно, мне это совсем неинтересно выяснять. Хватает и того знания, что руяны эти самые занимались скотоводством, земледелием и ловили рыбу. И, кстати, странно было бы, если бы они этим, живя на острове посредине Балтики, не занимались. А еще они имели большой флот и занимались торговлей со Скандинавией и Прибалтикой, а еще и в военные походы ходили, воевали с соседями. Войны эти закончились для руян неудачно, в 1168 году их столицу Аркону разрушили, а капище Свентовита (Святовита) уничтожили. Фактически славянский руянский диалект к XVI веку прекратил свое существование. Причем известно даже кто из знати на нем последним разговаривал. Эдакий последний из могикан, то бишь из руян! Ну, а потом, кого только там не было, вплоть до Советской армии, стоявшей на острове до 1992 года. Так что открытие упомянутых ладей произошло еще в советское время. И как всегда самым банальным образом.Курган на острове Рюген с жертвенными камнями на вершине.Проводились дорожные работы, и ковш экскаватора поднял из земли скрепленные деревянными дюбелями дубовые доски. Строитель понес свою находку трудившимся неподалеку археологам, те принялись копать и очень скоро нашли сразу четыре древнеславянских корабля и большое торговое поселение, существовавшее с VIII века. Сегодня считают, что именно здесь, в хорошо защищенном от непогоды заливе как раз и базировался флот руян. Нашли и следы пожара, так что город, здесь бывший, явно погиб в результате нападения неприятеля. Нашли и клад из 2 203 арабских дихремов (вот ведь куда они с Востока попали, эдакая в то время была глобализация, не хуже, чем сегодня!). Вполне может быть, что и ладьи эти в спешке руяны закопали, чтобы спрятать их от врагов.И вот поскольку случилось это археологическое открытие не вчера, а в конце 60-х годов, то пришлось эти корабли обратно закопать в землю, так как не было денег для их консервации. Плановость же является основой социалистического общества! Все должно быть по плану, а не предусмотрены были работы над этими ладьями, то и финансов – тю-тю! А меценатов-то богатых не было, все же были равны! И откуда деньги на консервацию и реставрацию? Кто их даст? Вторично их выкопали уже в 1980 г., чтобы показать на международной конференции. Вот, мол, что у нас есть. Сидим на ценностях, но ни себе, ни людям! И в итоге как откопали, так и опять закопали, ничего лучше не придумали, чем снова зарыть эти ценнейшие находки. И неизвестно, сколько бы еще продолжались бы эти странные манипуляции чисто «совкового толка», если бы не произошло объединение Германии. В новом германском государстве сразу и деньги нашлись, как, кстати, нашлись они и в Чехии, где замок Крумлов в советское время был в забросе, а тут его сразу же начали восстанавливать и восстановили так, что сегодня он просто загляденье. Так что только с падением Берлинской стены в Германии наступило время для адекватного отношения к историческим ценностям мирового значения, и в 1993 году ладьи вновь откопали уже в третий раз. И не просто откопали, а занялись их консервацией, и через какое-то время создали еще и рабочую группу для воссоздания наиболее хорошо сохранившейся ладьи. Считается, что эта ладья была построена около 977 г. из дубовой древесины, добытой на Рюгене или же в Поморье; причем именно использование деревянных нагелей говорит о том, что строили это судно славяне, так как те же скандинавы-викинги использовали железные гвозди.В 1999 году археологическое сообщество Мекленбурга издало небольшую, но прекрасно иллюстрированную брошюру, в которой рассказывалось об истории реконструкции этого судна. Причем реконструкторы сделали сразу две одинаковые ладьи, так что память о славянских корнях в Германии никто сейчас специально в землю не зарывает и анафеме не предает. Что было, то и было. Быльем поросло.Вот она находка из Ральсвика, 1993 год.Чертеж судна для реконструкции.Для помощи в реконструкции был приглашен датский специалист Ханус Йенсен, который уже восстанавливал корабли викингов. Реконструкцию проводили, используя и технологию, и орудия труда того времени. Материал для ладьи – дуб - доставили из Гросс Радена.Доски получали, расщепив клином ствол надвое. После чего каждую половину ствола в свою очередь расщепляли на доски.Вот что получалось в результате этой операции.Доски тесали топором до нужной толщины. Отсюда, кстати, и название – тес! Помните? «Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота отпорем!» Все понадобилось расщепить три ствола. И обработать 11,580 куб. м древесины! Поистине, такую работу надо очень любить! А еще нужно было готовые доски вымочить в воде. Затем следовала обработка штевней.Набор инструментов того времени.Чтобы доскам придать выгнутую форму, их нагревали над углями и смачивали при этом водой. Потом обшивали ими борта, используя вместо гвоздей деревянные нагели. Затем суда сначала проконопатили, а затем просмолили.Вот так делали деревянные нагели.В итоге судна получились, и сегодня их можно увидеть. По ценности это мало уступает находкам в Осеберге и Гокстаде. Вот оно, наше прошлое и прошлое народов той далекой эпохи!