Волны цепей. Способ атаки неприятельской укреплённой позиции

7-му туркестанскому стрелковому полку довелось отличиться во многих боях Первой мировой войны. А 21 июня 1916 г. полк впервые действовал в соответствии с новой тактикой – атакуя волнами цепей.В этот день знаменательный для полка бой развивался следующим образом.Ровно в 8 часов началась артиллерийская подготовка. Вследствие близости русских окопов от окопов противника, особенно на правом участке (5-я, 7-я и 8-я роты) и правофланговой роты (9-й) левого участка и возможности поражений туркестанцев от огня своей артиллерии, было приказано отвести бойцов этих рот во вторую линию окопов и в ходы сообщения - шагов на 150 назад, оставив в передовых окопах лишь стрелковых и артиллерийских наблюдателей.Наблюдатели от легкой артиллерии (2-й батареи) поручик Донорский и 1-й батареи 3-го горного Сибирского артиллерийского дивизиона поручик Залесов также находились в передовых окопах. За полчаса до окончания артиллерийской подготовки 5-й, 7-й, 8-й и 9-й ротам было приказано занять передовые окопы – чтобы одновременно ринуться в атаку.Моральное значение массы артиллерийского огня, сосредоточенного на окопах противника и его передовых укреплениях, было подавляющим. В 11 часов 5 минут полк получил приказ идти в атаку. Командир полка полковник П. И. Габбин, сопровождаемый адъютантом подпоручиком Шапошниковым и офицерами связи прапорщиком Бочаровым, 6-го полка прапорщиком Новоборским, 8-го полка прапорщиком Федоровым и 282-го полка подпоручиком Кудашевым, лично возглавил атаку.Офицеры и стрелки выскочили по лесенкам из передовых окопов все как один - точно выросли из-под земли на глазах изумленного и ошеломленного противника. А затем - стремительной неудержимой волной ринулись на окопы противника с криком «ура». Засвистали пули винтовок и пулеметов, заговорили бомбометы, минометы и штурмовые орудия противника - но ничто не могло уже остановить надвигающиеся одна за другой волны доблестных стрелков. Некоторые из них падали убитые или раненые, выбывали из строя офицеры, но неудержимые волны катились далее – штыками выбивая противника из окопов и захватывая пленных. Через 5 минут передние окопы были в руках туркестанцев, и стрелки уже мчались к следующим линиям окопов - по пути преодолевая проволочные заграждения.Находившиеся во второй и последующих линиях австрийцы частично пытались защищаться, а частично сдавались в плен. Отходившие из окопов задерживались на новых позициях - и открывали огонь по наступавшим линиям, нередко переходя в контратаки. Но они сметались стремительно и неудержимо двигавшимися вперед русскими цепями. Наступавшие цепи полка постепенно таяли – ведь противник из-за каждого удобного укрытия, кустика и дерева поражал стрелков - как из винтовок, так и из пулеметов. Так, при атаке на правом фланге 5-й ротой был захвачен, кроме прочих, 1 пулемет, находившийся на дереве и стрелявший по наступавшим до тех пор, пока не погиб пулеметчик.На левом фланге, пройдя 2-ю линию окопов, стрелки рот 3-го батальона ворвались в неприятельское укрепление у дома лесника (откуда особенно ожесточенно трещали пулеметы), перекололи часть защитников, а часть, около 600 человек при 3 пулеметах, захватили в плен.Порыв стрелков усиливался, они рвались вперед - не считаясь с неприятельскими силами, остававшимися в тылу.Так, по дороге на дер. Градье группа стрелков во главе с прапорщиком Носковым настигла вражескую батарею из 3-х тяжелых орудий. Батарею защищало несколько австрийцев, имевших пулеметы. Стрелки открыли огонь. Австрийский офицер двумя выстрелами в упор дважды ранил прапорщика Носкова, захватившего орудие, но сам тут же был убит. Орудия остались в руках туркестанцев. Стрелки двинулись вперед уже без офицера, наткнувшись близ дер. Градье, на опушке леса, на неприятельскую конницу и, будучи обстреляны винтовочно-пулеметным огнем, подались назад, оставив отбитые орудия на нейтральной полосе.К востоку другая группа отбила еще 3 тяжелых орудия, стоявших на полянке в восточной части уроч. Вивтор - Чермошин.Командир 6-й роты подпоручик Баранов с бойцами роты быстро продвинулись вперед, идя на север, достигли болота Вивтор и оказались в тылу австрийцев – захватив 760 пленных, бомбомет и несколько пулеметов. Дойдя до дер. Градье, группа Баранова обстреляла неприятельскую кавалерию, нанеся ей большие потери. Затем, получив приказ отойти на позицию полка у дороги на дер. Градье, западнее уроч. Вивтор, группа выполнила приказ - причем подпоручик был сильно контужен в грудь и остался в строю.Полковой резерв - 1-й батальон под командованием штабс-капитана Исеева во время атаки, следуя за передовыми ротами, не мог сдержать общего порыва, овладевшего всеми нижними чинами полка и, кинувшись в атаку, вскоре влился в общую боевую линию, преследуя разбитого врага до самой дер. Градье, захватывая пленных и трофеи.Левый боевой участок (3-й батальон) под командованием капитана Мешкова должен был овладеть высотой 83,3, выйти на дорогу к дер. Градье и обеспечивать полк слева. Но выполнение этой задачи было задержано вследствие необходимости оказывать помощь соседнему слева 282-му Александрийскому пехотному полку – последний выдерживал неоднократные контратаки противника. В результате роты 3-го батальона, отражая эти атаки и выбивая штыками противника из уголков леса, уклонились от данного направления, отставая от общей линии наступления.На правом же фланге 6-й полк уклонился к востоку (он был занят взятием дер. Копыли - после овладения передовыми окопами противника) – и между правым флангом туркестанцев и 6-м полком образовался громадный прорыв, увеличивавшийся по мере наступления. Уже через 40 минут после начала атаки назначенный полку рубеж - дорога Копыли - Грузятин, был пройден. Но, дойдя до ур. Вивтор, наступление 7-го полка, увлекшегося преследованием и обнажившего оба фланга, было приостановлено. Кроме того, новые группы пленных показывали, что у противника еще имеются резервы, особенно с западной стороны – где до ночи продолжался ожесточенный бой 282-го полка.К 15-ти часам полк занял указанную позицию и окопался, имея 3-й батальон фронтом на запад, а 1-й и 2-й на северо-восток. В резерве - команды сапер, 50 человек гренадер и конные разведчики. Около 18-ти часов прибыл 2-й батальон 8-го Туркестанского стрелкового полка под командованием подполковника Трусова – он поступил в распоряжение 7-го полка.В ходе этого славного боя полком захвачено 84 офицера (в том числе 2 штаб-офицера, один из них - командир полка), 2298 здоровых нижних чинов и 70 раненых (всех трех родов оружия), 3 тяжелых орудия с зарядными ящиками и снарядами, 2 штурмовых орудия со 120 снарядами, 10 пулеметов, 2 миномета с минами, 6 бомбометов, 3 прожектора (2 больших и 1 малый), две прожекторные двуколки с принадлежностями и 8 корзинами, две повозки со взрывчатыми веществами, аппарат для выпускания удушливых газов, 3250 винтовок и 260000 патронов к ним, 83 пулеметных патронных ящиков с лентами, 4 ящика с принадлежностями к пулеметам, 13 ракетниц, 10 ракет, много снаряжения, обмундирования и шанцевого инструмента.В бою 21 июня полком впервые был применен способ атаки неприятельской укрепленной позиции – волнами цепей.Волны последовательно выходили из передовых окопов и стремительно следовали одна за другой - на расстоянии около 100 шагов. Всего волн было 4.Волны оправдали свое название: первая волна набегала на противника, опрокидывала его и прокатывалась дальше, а последующие волны окончательно все смывали. За первыми 4-мя волнами шел полковой резерв, имея также впереди две волны.В течение 40 минут после окончания артиллерийской подготовки полк овладел 4-мя линиями неприятельских укреплений с проволочными заграждениями (большая часть которых находилась в лесу и почти не была повреждена артиллерийским огнем). Затем полк продвинулся вперед, смял подходившие резервы противника, захватив часть их в плен, а частью рассеяв, взял массу трофеев.Удачный прорыв фронта противника в глубину на 7 км и в ширину на 5 км, а также большие потери, понесенные противником, сильно повлияли на него, парализовали его деятельность, и он ни в эти сутки, ни в следующие не осмелился переходить в контратаки по фронту 7-го Туркестанского.Этот прорыв интересен не только с точки зрения новой пехотной тактики, но и короткой (трехчасовой) артиллерийской подготовкой атаки. Во время последней австрийцы были подавлены в передовых окопах лишь морально - и сразу же после прекращения артиллерийского огня открыли по наступающим винтовочно-пулеметный огонь. Окопы задних линий в лесу почти не были повреждены огнем артиллерии – но, тем не менее, они были с налета взяты штыковым ударом героев-стрелков во главе со своими доблестными офицерами.В этом бою полк оказался не только на высоте своей неизменной доблести, но и вплел новые лавры в венок своей боевой славы.